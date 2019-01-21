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Радий Хабиров: «У глав администраций каша в голове»

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Врио главы Башкирии оценил работу по связью с общественностью некоторых глав муниципалитетов. На очередной оперативке в правительстве республики врио главы Башкирии отчитал глав некоторых муниципалитетов, потому что они игнорируют собрания - обсуждения по ремонту подъездов. В связи c этим он продлил срок обсуждений до 1 марта.

Радий Хабиров: «У глав администраций каша в голове»


– Я разговаривал с главами некоторых муниципалитетов. Они признались мне, что ни разу сами не ходили по подъездам. Объясните мне, как можно управлять процессами, если сам их не понимаешь? Или вы им неправильные команды даете? – обратился руководитель региона к и.о. вице-премьера – министра ЖКХ РБ Михаилу Кирееву. – У глав администраций каша в голове.

По словам Хабирова, самая большая ошибка, которую можно сделать в этой программе, – это не посоветоваться с людьми.






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  • 1 | 19.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советоваться с людьми? Зачем? Они что, играют какую нибудь значимую роль в своем назначении?



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  • 2 | 19.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш, Туймазинский, и раньше то за пределы здания горсовета не выходил, а теперь и подавно. Все время в "Контакте" сидит



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  • 3 | 19.02.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У глав администраций каша в голове.
=================================
У вас несколько устарелые сведения: да, до определенного времени у них была каша в голове, но её всю сьели тараканы, так что сейчас там (в головах), только голодные тараканы....



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  • 4 | 19.02.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.02.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У глав администраций каша в голове.
=================================
У вас несколько устарелые сведения: да, до определенного времени у них была каша в голове, но её всю сьели тараканы, так что сейчас там (в головах), только голодные тараканы....
И ГОВНО.



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  • 5 | 19.02.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто советовался с людьми когда занимающий кресло руководителя ЖЭУ 25 посрубал деревья во дворах домов по ул. Первомайсуой 91; 93, Коммунаров 4;6;9;10. Он, видетили башкир, степной человек, ему прастор нужен! А люди должны дышать смогом идущим с Первомайской?!



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  • 6 | 19.02.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы в курсе, что там не каша, а полный бардак? Иначе как объяснить что супер новый глава взял в замы по строительству учителя географии? И не только. Кого откуда вытурили, все тут



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  • 7 | 19.02.2019, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
Ну так известно же, что дом Наташи Павловой и Шомы Валеева был включен в план ремонта Алиной Сулеймановой лично после того, как Павлова в Фейсбуке пожаловалась, что у нее в подъезде срач...
И наверняка не он один. Алинка порадел своим родным и близким в этом вопросе не только Павловой-Валееву - стопудово!

Я вот не понимаю - почему в нашем подъезде ремонт осуществлен Управляющей Компанией за наш счет(из средств собранных с жильцов по статье содержание), а у кого-то ремонт будет осуществляться - за бюджетный счет? То есть - опят таки - на мои налоги!

Мы чо - рыжие?! Или нужно засрать подъезд, а УК не тратиться на ремонт подъезда, направив накопленные средства на что-то другое - и кричать ПАМАГИТЕ!!! сделайте ремонт нам нахаляву!



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  • 8 | 19.02.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.02.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы в курсе, что там не каша, а полный бардак? Иначе как объяснить что супер новый глава взял в замы по строительству учителя географии? И не только. Кого откуда вытурили, все тут
+++++++++++++++++++++

Зачем пропадать добру, они копируют окружение Путена, что очень благородно с их стороны.



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  • 9 | 19.02.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советоваться с людьми? Зачем? Они что, играют какую нибудь значимую роль в своем назначении?

==================
В некоторых странах гейропы прокладывают тротуары по протоптанным тропинкам.



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  • 10 | 19.02.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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• 3 | 19.02.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У глав администраций каша в голове.

У нашего Главы и того не имеется.



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  • 11 | 19.02.2019, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Глава Белорецкого района Миронов В.Г. проявил такую прыть, что проехался по тем населенным пунктам, про существование которых за 9 лет правления районом, знал только по наслышке.Но прыть прошла так же быстро, как и пришла. Он устал и ушел в отпуск на 2 недели... Ходят слухи, что он навострил свои лыжи в статный город Екатеринбург к своему протеже Марданову... Хотелось о проведении проверки строительства т.е. капитального ремонта терапевтического отделения Белорецкой ЦРКБ. На ремонт истрачено около 20 млн.рублей, но по прикидкам там вложено только около 7 млн.рублей. Где остальные 13 млн.рублей?
Про знаменитый Белсталь замолчали вообще...Сколько же бывших работников не могут получить заработанные ими же зарплату с 2016 года знают только сами работники....



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  • 12 | 19.02.2019, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто главы муниципалитетов? Они вообще откуда взяты? Они в параллельной реальности живут и о своей семье и своём кармане пекутся!



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