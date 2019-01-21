– Я разговаривал с главами некоторых муниципалитетов. Они признались мне, что ни разу сами не ходили по подъездам. Объясните мне, как можно управлять процессами, если сам их не понимаешь? Или вы им неправильные команды даете? – обратился руководитель региона к и.о. вице-премьера – министра ЖКХ РБ Михаилу Кирееву. – У глав администраций каша в голове.
По словам Хабирова, самая большая ошибка, которую можно сделать в этой программе, – это не посоветоваться с людьми.
Радий Хабиров: «У глав администраций каша в голове»
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