Радий Хабиров: «У глав администраций каша в голове»

Врио главы Башкирии оценил работу по связью с общественностью некоторых глав муниципалитетов. На очередной оперативке в правительстве республики врио главы Башкирии отчитал глав некоторых муниципалитетов, потому что они игнорируют собрания - обсуждения по ремонту подъездов. В связи c этим он продлил срок обсуждений до 1 марта.– Я разговаривал с главами некоторых муниципалитетов. Они признались мне, что ни разу сами не ходили по подъездам. Объясните мне, как можно управлять процессами, если сам их не понимаешь? Или вы им неправильные команды даете? – обратился руководитель региона к и.о. вице-премьера – министра ЖКХ РБ Михаилу Кирееву. – У глав администраций каша в голове.По словам Хабирова, самая большая ошибка, которую можно сделать в этой программе, – это не посоветоваться с людьми.