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Сибайская ложь и изворотливость в одном лице

  • Опубликовано: natall | 22.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 13797 | Комментарии: 8
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Глава Сибая заявил, что не запрещал митинг экоактивистов. Администрация Сибая не запрещала митинг экоактивистов 2 марта, о проведении которого была уведомлена накануне, сообщил “Ъ-Уфа” глава администрации Рустем Афзалов. По его словам, организаторы акции, среди которых местный активист Эдуард Кадыров, сами отозвали уведомление, оповестив, что намерены обсудить те же вопросы, которые собирались поднять на митинге, с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным.

Сибайская ложь и изворотливость в одном лице


Эдуард Кадыров подтвердил “Ъ-Уфа” факт отзыва уведомления. «Мы действительно отозвали уведомление, но перед этим нам дали понять, что дата уже якобы занята»,— отметил он.

На митинге экоактивисты Сибая, где с ноября не прекращается выброс паров серы из законсервированного рудника Учалинского ГОК (входит в УГМК), планировали поднять тему выплаты УГМК-холдингом компенсаций за вред экологии города. Сумму компенсаций они предварительно оценили в 0,5 млрд руб.

Наталья Павлова, Коммерсант
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***

Сибайцам не согласовали митинг с требованием компенсаций от УГМК и предложили встретиться с главой компании

Администрация Сибая не согласовала местным активистам проведение 2 марта митинга с требованием выплаты компенсаций к УГМК-холдингу. В Сибайском карьере, где расположены шахты Учалинского ГОК (входит в УГМК), с ноября тлеет руда, что приводит к загрязнению воздуха диоксидом серы.

Как сообщается в группе «Сибай, дыши», созданной экоактивистами в социальной сети «В контакте», местные власти не согласовали митинг, сославшись на то, что с подачей заявки на эту дату их опередил организатор другого публичного мероприятия. На сегодняшний день это самая распространенная формулировка отказа в согласовании митингов в Башкирии.

Однако, отмечают активисты, с ними «связались и предложили провести на будущей неделе в Сибае» встречу с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным.

В пресс-службе УГМК пока информацию о предстоящем приезде господина Козицына в Сибай не подтверждают.

По информации активистов, встреча пройдет в виде схода граждан. «Таким образом, мы сможем выразить наше народное мнение не просто куда-то в пустоту, а официальному лицу холдинга. Хорошо, если он увидит масштаб народного недовольства своими глазами. Чем больше нас будет, тем более сговорчивым в итоге окажется товарищ Козицын»,— отмечают они.

Напомним, что ранее организаторы митинга планировали потребовать от УГМК-холдинга выплаты 0,5 млрд руб. компенсации городу за нанесенный экологический вред. В первом уведомлении о проведении митинга они указывали участие 1,5 тыс. человек, однако позже снизили число участников до 490 человек. После отказа в согласовании митинга уведомление о его проведении организаторы отозвали, сообщается в группе.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 22.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Справка
Уральская горно-металлургическая компания объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности. Ее президент – Искандер Махмудов, финансовое состояние которого в 2018 году, по данным Forbes, оценивалось в 7,3 млрд долларов, занимает 16-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России».Капитал – пакеты акций УГМК, «Кузбассразрезугля», «УГМК-Транса».
По данным за 2017 год, выручка УГМК составила 148,2 млрд рублей, УГОК – 20,486 млрд рублей, Сибайского филиала – более 2,81 млрд рублей. При этом ни одно из данных предприятий, по мнению жителей города, не сделало ничего существенного для ликвидации проблемы, и даже складывается ощущение, что они и вовсе хотят остаться в стороне.



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  • Гость
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  • 2 | 22.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным."

----------------------

За этой конторой числится и снос недостроенной, но ставшей уже символом
Екатеринбурга бетонной телебашни, выведенной до отметки 210 метров.

Горожане протестовали, просили оставить, как артобъект, но УГМК нужна была земля под "Ледовый Дворец" на 15 000 мест. Мало им стадионов.

После акта вандализма организаторы разрезали торт, выполненный в виде телебашни.



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  • 3 | 22.02.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайская ложь и изворотливость в одном лице
=============================
Вся путинская "вертикаль власти" построена на лжы...



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  • 4 | 22.02.2019, 12:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 75 | Рейтинг: +3,5
Афзалов боится своих граждан. Наоборот, он как руководитель обязан и должен бы выйти и поговорить с пострадавшими людьми. Он ждёт, что ему скажут хозяева Сибайского карьера и так же (именно, "так же") боящийся народа Хабиров..



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  • 5 | 22.02.2019, 13:41 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2605 | Рейтинг: -609,6
Митинги и петиции не помогают,потому что не учитываются властью никак.
Только обращение в суд от всего города.



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  • Эксперт
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  • 6 | 22.02.2019, 15:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38413 | Рейтинг: +6468,2
5 | 22.02.2019, 13:41 | Автор: Larissa
===
Вы это серьёзно, или издеваетесь?

Все ваши жалобы лягут на стол того на кого вы жалуетесь, так вся коммуняцкая система работает и уже более 100 лет.

Поэтому вы свои писульки можете массово печатать и рассылать веером по всем кабинетам, их будут, не вскрывая, слать обратно, и читать будут опять одни и те же.



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  • 7 | 22.02.2019, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.02.2019, 12:46 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 75 | Рейтинг: +3,5
Афзалов боится своих граждан. Наоборот, он как руководитель обязан и должен бы выйти и поговорить с пострадавшими людьми. Он ждёт, что ему скажут хозяева Сибайского карьера и так же (именно, "так же") боящийся народа Хабиров..
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Альберт Я! Никакого народа Хабиров не боится! Клал он на народ с прибором! Он боится только того, кто его сюда прислал! И боится связываться с олигархами! Хабиров - вон из Башкортостана! Очень Опытный



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  • 8 | 22.02.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.02.2019, 13:41 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2605 | Рейтинг: -609,5
Митинги и петиции не помогают,потому что не учитываются властью никак.
Только обращение в суд от всего города.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Larissa! Очнитесь наконец! В какой суд? Никакой суд не пойдёт против власти и олигархов! Очень Опытный



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