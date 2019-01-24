Сибайская ложь и изворотливость в одном лице

Глава Сибая заявил, что не запрещал митинг экоактивистов. Администрация Сибая не запрещала митинг экоактивистов 2 марта, о проведении которого была уведомлена накануне, сообщил “Ъ-Уфа” глава администрации Рустем Афзалов. По его словам, организаторы акции, среди которых местный активист Эдуард Кадыров, сами отозвали уведомление, оповестив, что намерены обсудить те же вопросы, которые собирались поднять на митинге, с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным.Эдуард Кадыров подтвердил “Ъ-Уфа” факт отзыва уведомления. «Мы действительно отозвали уведомление, но перед этим нам дали понять, что дата уже якобы занята»,— отметил он.На митинге экоактивисты Сибая, где с ноября не прекращается выброс паров серы из законсервированного рудника Учалинского ГОК (входит в УГМК), планировали поднять тему выплаты УГМК-холдингом компенсаций за вред экологии города. Сумму компенсаций они предварительно оценили в 0,5 млрд руб.***Администрация Сибая не согласовала местным активистам проведение 2 марта митинга с требованием выплаты компенсаций к УГМК-холдингу. В Сибайском карьере, где расположены шахты Учалинского ГОК (входит в УГМК), с ноября тлеет руда, что приводит к загрязнению воздуха диоксидом серы.Как сообщается в группе «Сибай, дыши», созданной экоактивистами в социальной сети «В контакте», местные власти не согласовали митинг, сославшись на то, что с подачей заявки на эту дату их опередил организатор другого публичного мероприятия. На сегодняшний день это самая распространенная формулировка отказа в согласовании митингов в Башкирии.Однако, отмечают активисты, с ними «связались и предложили провести на будущей неделе в Сибае» встречу с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным.В пресс-службе УГМК пока информацию о предстоящем приезде господина Козицына в Сибай не подтверждают.По информации активистов, встреча пройдет в виде схода граждан. «Таким образом, мы сможем выразить наше народное мнение не просто куда-то в пустоту, а официальному лицу холдинга. Хорошо, если он увидит масштаб народного недовольства своими глазами. Чем больше нас будет, тем более сговорчивым в итоге окажется товарищ Козицын»,— отмечают они.Напомним, что ранее организаторы митинга планировали потребовать от УГМК-холдинга выплаты 0,5 млрд руб. компенсации городу за нанесенный экологический вред. В первом уведомлении о проведении митинга они указывали участие 1,5 тыс. человек, однако позже снизили число участников до 490 человек. После отказа в согласовании митинга уведомление о его проведении организаторы отозвали, сообщается в группе.