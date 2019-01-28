Страна-взятка ...

Арестованы два чиновника московского ФМС. Обвиняются в том, что набрали взяток на 25 млн. рублей.И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.Различного ранга. От министров до клерков.Поток арестов за взятки нескончаем.Если эта «борьба с коррупцией» о чем и говорит, так лишь о том, что она неэффективна. Потому что, была бы успешна – не было потока сообщений об очередных задержаниях.И, между прочим, что-то мы не слышим ничего подобного из США, Германии, Франции о том, что там каждый день идут аресты коррупционеров.Такое впечатление, что чудовищная коррупция – это неотъемлемая черта путинского государства. С отсутствием выборов на всех уровнях, а следовательно – возможности для избирателей менять власти. С чудовищным регулированием всего, на чем только чиновники могут заработать.Тотальным бесправием граждан. Не работающими судами, прокуратурами, полицией.Но почему тогда ничего не меняется? Зачем это Путину нужно – годами демонстрировать коррупционный парад его подчиненных?У нас есть объяснение. Путин отводит удар от себя и своих друзей с миллиардами – стремится доказать обществу, что уж он-то с коррупцией борется.Как же?! Смотрите – даже министра Улюкаева осудили, даже губернатора Белых!Но ничего из этой «борьбы» не выходит. Невозможно победить взятки в государстве, где весь смысл работы государственного аппарата, начиная с самого верха – личное обогащение.А что же делать?Вы, наверное, уже поняли, какой у нас будет ответ – мы опять «хотим, как во Франции». А как у Путина и его друзей, укрепивших в России суверенную клоаку обогащения, мы не хотим. Совсем не хотим. Да.