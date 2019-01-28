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Страна-взятка

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Арестованы два чиновника московского ФМС. Обвиняются в том, что набрали взяток на 25 млн. рублей.

Страна-взятка


И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.

Различного ранга. От министров до клерков.

Поток арестов за взятки нескончаем.

Если эта «борьба с коррупцией» о чем и говорит, так лишь о том, что она неэффективна. Потому что, была бы успешна – не было потока сообщений об очередных задержаниях.

И, между прочим, что-то мы не слышим ничего подобного из США, Германии, Франции о том, что там каждый день идут аресты коррупционеров.

Такое впечатление, что чудовищная коррупция – это неотъемлемая черта путинского государства. С отсутствием выборов на всех уровнях, а следовательно – возможности для избирателей менять власти. С чудовищным регулированием всего, на чем только чиновники могут заработать.

Тотальным бесправием граждан. Не работающими судами, прокуратурами, полицией.

Но почему тогда ничего не меняется? Зачем это Путину нужно – годами демонстрировать коррупционный парад его подчиненных?

У нас есть объяснение. Путин отводит удар от себя и своих друзей с миллиардами – стремится доказать обществу, что уж он-то с коррупцией борется.

Как же?! Смотрите – даже министра Улюкаева осудили, даже губернатора Белых!

Но ничего из этой «борьбы» не выходит. Невозможно победить взятки в государстве, где весь смысл работы государственного аппарата, начиная с самого верха – личное обогащение.

А что же делать?

Вы, наверное, уже поняли, какой у нас будет ответ – мы опять «хотим, как во Франции». А как у Путина и его друзей, укрепивших в России суверенную клоаку обогащения, мы не хотим. Совсем не хотим. Да.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 26.02.2019, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
Но ничего из этой «борьбы» не выходит. Невозможно победить взятки в государстве, где весь смысл работы государственного аппарата, начиная с самого верха – личное обогащение.



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У нас не страна, а кооператив "Озеро".



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  • Гость
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  • 3 | 26.02.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чЁ удивляться,- взятка главная скрепа путинской россии!



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  • Гость
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  • 4 | 26.02.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.02.2019, 10:23 | Автор: юнг
Публикации: 337 | Комментарии: 36795 | Рейтинг: +5670,2
Но ничего из этой «борьбы» не выходит. Невозможно победить взятки в государстве, где весь смысл работы государственного аппарата, начиная с самого верха – личное обогащение.
__________________________________

Фору не дают знатоки игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главноый редактор «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.



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  • Гость
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  • 5 | 26.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.
***
В этом числе, в "стране башкир", в которой по утверждению Хамитова нет коррупции, отметился получением взятки сам ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР?

Родоплеменная Башкирия, как всегда, впереди планеты всей!



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  • Гость
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  • 6 | 26.02.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.
***
В этом числе, в "стране башкир", в которой по утверждению Хамитова нет коррупции, отметился получением взятки сам ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР?

Родоплеменная Башкирия, как всегда, впереди планеты всей!

-----------------------------------
Федеральный инспектор обогащается, Башкирия нищает. Тенденция, однако.



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  • Гость
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  • 7 | 26.02.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.
***
В этом числе, в "стране башкир", в которой по утверждению Хамитова нет коррупции, отметился получением взятки сам ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР?

Родоплеменная Башкирия, как всегда, впереди планеты всей!
------------------------------------
Кто то же должен вас вести. Что делать если вы научились только обезьянничать, причем не различая плохое и хорошее. Обезьянничаете все подряд.



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  • 8 | 26.02.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.02.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И так в России каждый день, годами – медики, следователи, чиновники, прокуроры, губернаторы. Люди всех профессий. Из самых разных ведомств.
***
В этом числе, в "стране башкир", в которой по утверждению Хамитова нет коррупции, отметился получением взятки сам ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР?

Родоплеменная Башкирия, как всегда, впереди планеты всей!
------------------------------------
Кто то же должен вас вести. Что делать если вы научились только обезьянничать, причем не различая плохое и хорошее. Обезьянничаете все подряд.
___________________________________

Они хотят то как лучше, получается как вчера



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 26.02.2019, 13:15 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1351 | Рейтинг: +451,3
Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов по нынешним проблемам России и Башкортостана, а также беседа об «обновлении страны», о преодолении бедности, «дикости», «разброда», о достижении «справедливости», «разумности» и «свободы», об экологических проблемах, ... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.



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  • 10 | 26.02.2019, 15:13 | Автор: юнг
    Публикации: 338 | Комментарии: 36802 | Рейтинг: +5668
1 | 26.02.2019, 10:23 | Автор: юнг
Публикации: 338 | Комментарии: 36799 | Рейтинг: +5668,4
Но ничего из этой «борьбы» не выходит. Невозможно победить взятки в государстве, где весь смысл работы государственного аппарата, начиная с самого верха – личное обогащение.

=================Придурок еблашка напару с бандершой по кличке "Старая манда" с этим несогласны. Получают денежки за провокации.



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