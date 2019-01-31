Уголовник стал руководителем Центра развития туризма Башкирии

Соответствующий документ был подписан вчера. Руководителем Центра развития туризма Башкирии при республиканском госкомитете по предпринимательству и туризму назначен Артур Идельбаев, сообщает «Башинформ». Соответствующий документ был подписан вчера.Совладелец туристической компании «Велком» Артур Идельбаев разработал несколько успешных туристических маршрутов. Этнотур «Настоящая Башкирия» получил гран-при всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» и гран-при «Маршрут года-2018». Также гран-при на «Маршрутах России» взяла конная географическая экспедиция «По следам Пржевальского».На посту руководителя Центра развития туризма Идельбаев намерен создавать туристическую инфраструктуру, включая придорожные туалеты и кафе, удобную навигацию – указатели, таблички достопримечательностей. Также он планирует создавать крупные объекты притяжения туристов, подобные Великому Болгару и Свияжску в Татарстане.***В избиении журналистов, незаконной предпринимательской деятельности и получении крупной взятки подозревается заместитель начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии Башкирии Артур Идельбаев. Он считает, что его преследуют по политическим мотивам.Еще в декабре минувшего года прокуратура Башкирии возбудила первое уголовное дело в отношении Идельбаева. Тогда его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, во время проведения II Всероссийского фестиваля СМИ он избил трех журналистов. Его не остановило то, что среди потерпевших была женщина. Бил руками и ногами, по голове, в живот, в пах. Отнял у журналистов мобильные телефоны, удостоверения и флэш-карты."Вина" журналистов состояла в том, что они раздавали участникам фестиваля копии представления прокурора Башкирии Сергея Хуртина в адрес премьера республики Раиля Сарбаева. Прокурор требовал разобраться в действиях бывшего начальника Идельбаева, в то время главы республиканского управления по делам печати Эдуарда Юлдашева. Ранее Юлдашев разослал редакторам местных СМИ письма с рекомендацией поддержать пикет башкирских национальных организаций против главы УФСБ по Башкирии Виктора Палагина. Юлдашева все-таки уволили. А Идельбаева оставили под подпиской о невыезде."Политическими" обвинения Идельбаев считает, видимо, потому, что относится к числу основателей организации "Союз башкирской молодежи" (СБМ), которая хорошо известна за свои неконсервативные взгляды и которая, к слову, организовала митинг с требованием отставки главы регионального УФСБ. Также, по мнению правоохранительных органов, в активе СБМ срыв флага России с крыши государственного здания, нападение на офис татарских общественных организаций и создание военизированных лагерей для башкирской молодежи.Если в первом случае в материалах уголовного дела просматривается политический мотив (по версии следствия, Идельбаев бил своих "идеологических противников"), то два других обвинения, выдвинутые на прошлой неделе, к политике никак отнести нельзя. Это незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки в крупном размере. По первому обвинению его подозревают в участии в управлении издательским домом "Неделя", который он создал еще в 2000 году. Однако в 2008 году Идельбаев де-юре распрощался со своим детищем, так как был назначен на госслужбу. Тем не менее, как полагают правоохранители, де-факто он продолжал управлять предприятием. Сам Идельбаев не скрывает, что теперь "Неделя" принадлежит его родственникам. Кроме того, следствие считает, что ряд контрагентов оплатил издательскому дому "Неделя" не выполненные им услуги, в результате чего Идельбаев незаконно получил более 300 тысяч рублей.- Следствие собирает доказательства по делам о незаконном предпринимательстве и взятке, - сказала старший помощник руководителя СУ СКП по Башкирии Светлана Абрамова. - Дело о превышении полномочий направлено в суд.