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Уголовник стал руководителем Центра развития туризма Башкирии

  • Опубликовано: natall | 01.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40724 | Комментарии: 44
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Соответствующий документ был подписан вчера. Руководителем Центра развития туризма Башкирии при республиканском госкомитете по предпринимательству и туризму назначен Артур Идельбаев, сообщает «Башинформ». Соответствующий документ был подписан вчера.

Уголовник стал руководителем Центра развития туризма Башкирии


Совладелец туристической компании «Велком» Артур Идельбаев разработал несколько успешных туристических маршрутов. Этнотур «Настоящая Башкирия» получил гран-при всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» и гран-при «Маршрут года-2018». Также гран-при на «Маршрутах России» взяла конная географическая экспедиция «По следам Пржевальского».

На посту руководителя Центра развития туризма Идельбаев намерен создавать туристическую инфраструктуру, включая придорожные туалеты и кафе, удобную навигацию – указатели, таблички достопримечательностей. Также он планирует создавать крупные объекты притяжения туристов, подобные Великому Болгару и Свияжску в Татарстане.

МКС
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Куратор башкирских СМИ избивал журналистов

В избиении журналистов, незаконной предпринимательской деятельности и получении крупной взятки подозревается заместитель начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии Башкирии Артур Идельбаев. Он считает, что его преследуют по политическим мотивам.

Еще в декабре минувшего года прокуратура Башкирии возбудила первое уголовное дело в отношении Идельбаева. Тогда его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, во время проведения II Всероссийского фестиваля СМИ он избил трех журналистов. Его не остановило то, что среди потерпевших была женщина. Бил руками и ногами, по голове, в живот, в пах. Отнял у журналистов мобильные телефоны, удостоверения и флэш-карты.

"Вина" журналистов состояла в том, что они раздавали участникам фестиваля копии представления прокурора Башкирии Сергея Хуртина в адрес премьера республики Раиля Сарбаева. Прокурор требовал разобраться в действиях бывшего начальника Идельбаева, в то время главы республиканского управления по делам печати Эдуарда Юлдашева. Ранее Юлдашев разослал редакторам местных СМИ письма с рекомендацией поддержать пикет башкирских национальных организаций против главы УФСБ по Башкирии Виктора Палагина. Юлдашева все-таки уволили. А Идельбаева оставили под подпиской о невыезде.

"Политическими" обвинения Идельбаев считает, видимо, потому, что относится к числу основателей организации "Союз башкирской молодежи" (СБМ), которая хорошо известна за свои неконсервативные взгляды и которая, к слову, организовала митинг с требованием отставки главы регионального УФСБ. Также, по мнению правоохранительных органов, в активе СБМ срыв флага России с крыши государственного здания, нападение на офис татарских общественных организаций и создание военизированных лагерей для башкирской молодежи.

Если в первом случае в материалах уголовного дела просматривается политический мотив (по версии следствия, Идельбаев бил своих "идеологических противников"), то два других обвинения, выдвинутые на прошлой неделе, к политике никак отнести нельзя. Это незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки в крупном размере. По первому обвинению его подозревают в участии в управлении издательским домом "Неделя", который он создал еще в 2000 году. Однако в 2008 году Идельбаев де-юре распрощался со своим детищем, так как был назначен на госслужбу. Тем не менее, как полагают правоохранители, де-факто он продолжал управлять предприятием. Сам Идельбаев не скрывает, что теперь "Неделя" принадлежит его родственникам. Кроме того, следствие считает, что ряд контрагентов оплатил издательскому дому "Неделя" не выполненные им услуги, в результате чего Идельбаев незаконно получил более 300 тысяч рублей.

- Следствие собирает доказательства по делам о незаконном предпринимательстве и взятке, - сказала старший помощник руководителя СУ СКП по Башкирии Светлана Абрамова. - Дело о превышении полномочий направлено в суд.

Известия
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  • 1 | 01.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Артур Идельбаев, в свое время имевший тесные связи с террористами Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым,получил от радия карт-бланш. Теперь он практически не скрываясь, получая финансирование из бюджета, под видом создания "этнотуров" может проводить в жизнь свои антироссийские планы!
Радий ты что творишь!



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  • 2 | 01.03.2019, 09:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7834 | Рейтинг: +2040,2
По версии следствия, во время проведения II Всероссийского фестиваля СМИ он избил трех журналистов. Его не остановило то, что среди потерпевших была женщина. Бил руками и ногами, по голове, в живот, в пах. Отнял у журналистов мобильные телефоны, удостоверения и флэш-карты...
______________________________________________
Туристический опыт детства и юности не пропьёшь!

Туристы которые в 80-90е сплавлялись по р. Белой, могут вспомнить не одну бессонную ночь с "дежурствами" у костра по охране стоянки от набегов юных и не очень местных туристических "сервисменов" из Бурзянских деревень . Проспишь-обслужат по полной программе-не досчитаешься лодок вёсел удочек рюкзаков, могли и драку спровоцировать, только потому, что водки аборигенам не дали.



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  • 3 | 01.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пример кризиса кадровой работы валидированной родоплеменной "страны башкир"?



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  • 4 | 01.03.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.03.2019, 09:44====Идельбаев щенок по сравнению с вами в деле развала России .Нельзя развалить монолит ,но легко сыпется то что сделано на соплях . ========А кого он поставит работать каца ?



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  • 5 | 01.03.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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На сайте Реальное Время от заявил что РБ легко обгонит Татарстан по туризму , пусть проявит себя , хуже точно не будет .



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  • 6 | 01.03.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Дааа... Позиции басаевцев в Башкирии еще очень сильны.



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  • 7 | 01.03.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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А может он организует туры из Чечни в горные районы Башкирии? Тогда более организованно пройдут и патриотические военные лагеря СБМ и туризм, в какой-то мере, продвинется.



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  • 8 | 01.03.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
Я говорила, что дудешку Хамитова вы в жопу целовать будете? Говорила.

Ну вот... можете уже начать разминать губы... это еще только цветочки(я про все дедлишки СРАдия говорю, про в том числе и это)



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  • 9 | 01.03.2019, 11:21 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 195 | Рейтинг: +85,5
Хамитов и его женушка вообще вегетарианцы по сравнению с этими. Но все закономерно, везде дерьмо, лучше не будет. Дальше только хуже: говно, совок и загнивание



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  • 10 | 01.03.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идельбаев отбыл наказание, назначенное судом.
Он чист перед законом, а вот некоторые главы, совершая преступления против страны (и республики тож) в виде укрытия налогов, ДТП со смертельным исходом и организованной кражи труб ВНПС еще продолжают руководить



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  • 11 | 01.03.2019, 12:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29517 | Рейтинг: -701,8
Депутат Госдумы Михаил Гришанков заподозрил в связях с террористами и направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, член «Единой России» Михаил Гришанков просит силовые структуры проверить деятельность основателя «Союза башкирской молодежи», замруководителя управления по делам печати и полиграфии Артура Идельбаева, на предмет пособничества незаконным бандформированиям.

«На этих кадрах представлен отчет о поездке гуманитарной миссии в Чечню. Это был период Хасавюртовских соглашений, установление мира. С нами был грузовик гуманитарной помощи. Эта поездка еще тогда широко освещалась, и запись не является секретом, но сейчас это все преподносится как материал, который мог бы дискредитировать», — говорит Идельбаев.



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  • 12 | 01.03.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.03.2019, 11:21 | Автор: natall
Публикации: 561 | Комментарии: 195 | Рейтинг: +85,4
... везде дерьмо, лучше не будет. Дальше только хуже: говно, совок и загнивание
++++++++++++++++++++++++++
natall выйди из сортира, подыши свежим воздухом.
Может токсикоз отойдёт, адекватным станешь.



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  • 13 | 01.03.2019, 12:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29517 | Рейтинг: -701,8
Кухарка, ты похлопочи насчёт террористической безопасности , пособничества и финансирования. Мало ли чего оказалось среди подаренных кураев. Может взрывчатка внутри. А на флаге надпись с призывами экстремистского содержания.
А в камазе с гуманитаркой среди школьных принадлежности - там же целый арсенал уместится!
Сделайте ещё запрос, пусть органы не дремлют и не хлопают ушами!
Враг не дремлет!



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  • 14 | 01.03.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.03.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63231 | Рейтинг: +12214,6
Я говорила, что дудешку Хамитова вы в жопу целовать будете? Говорила.

Ну вот... можете уже начать разминать губы... это еще только цветочки(я про все дедлишки СРАдия говорю, про в том числе и это)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Кухарко тебе надо было по активнее целовать раньше.
Может тогда natall не пришлось бы разминать губы.



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  • 15 | 01.03.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пример кризиса кадровой работы валидированной родоплеменной "страны башкир"?
+++++++++++++++++++++++++++++++
А вот и ревнивый уфагубОВЦА нарисовалось



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  • 16 | 01.03.2019, 12:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29517 | Рейтинг: -701,8
Депутат отмечает, что в период работы Идельбаева в правительстве «в республиканских СМИ умножились выступления с националистической окраской», что, по мнению Гришанкова, способствует нарастанию «тревожных тенденций в развитии общественно-политических процессов в республике».

Как следует из текста запроса, подобные действия направлены исключительно на раскол общества и дестабилизацию обстановки в республике.

«Думаю, совершенно очевидно, что целенаправленное нагнетание недоверия и даже враждебного отношения граждан к силовым структурам имеет своей целью внести раскол в общество, дестабилизировать ситуацию, с тем чтобы на этой мутной волне решить собственные политические задачи», — пишет Гришанков.



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  • 17 | 01.03.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 01.03.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идельбаев отбыл наказание, назначенное судом.
Он чист перед законом, а вот некоторые главы, совершая преступления против страны (и республики тож) в виде укрытия налогов, ДТП со смертельным исходом и организованной кражи труб ВНПС еще продолжают руководить

______________________________________________________
Ну прямо агнец божий. Судимость есть - возможен рецидив. Он не курицу украл у соседа, а с террористами яшкался. На чиновничьих должностях, да еще таких халявных как организация этнотопотушек, ему делать нечего.



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  • 18 | 01.03.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.03.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63233 | Рейтинг: +12215
Я говорила, что дудешку Хамитова вы в жопу целовать будете? Говорила.

Ну вот... можете уже начать разминать губы... это еще только цветочки(я про все дедлишки СРАдия говорю, про в том числе и это)

========================
Разминайте активнее, через десяток лет не умеете благодаря онкологии от кронохлама.



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  • 19 | 01.03.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
Судимость есть - возможен рецидив.
_______________________
Две судимости - за нападение на журналистов и за незаконную предпринимательскую деятельность на госслужбе.

Ну то есть - рецидив обязательно будет)))) Он же теперь должен ликвидировать свой агро и тур бизнесы, а это - вряд ли... на жену-детей перепишет? Но это же шито белыми нитками!

Я приведу свои вчерашние комменты в ФБ на страницах френдов. Щас...



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  • 20 | 01.03.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
Давайте по фактам:
1. Басаев общепризнанный террорист, совершил огромное количество террористических актов против мирного населения, в том числе захват 1500 заложников в Буденновске в 1995 году, погибло 130 мирных жителей, уничтожен.
2. Идельбаев возил Басаеву в 1996 году на КАМАЗах(двух) "гуманитарную" помощь в Чечню и вручил ее Басаеву вместе с флагом Б-стана и кураем(подарок от башкирского народа)
3. Ролик, свидетльствующий об этом - признан экстремистским в 2011г. и удален из интернета.
4. Следовательно - Идельбаев пособник террористов, финансировавший терроризм.
Это ошибка или преступление?



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