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Убойная медицина прогнившей страны

  • Опубликовано: юнг | 05.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16328 | Комментарии: 44
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В Иглинской центральной районной больнице Башкирии патологоанатомы опровергли диагноз каждого умершего пациента в течение всего 2018 года. То есть, всех умерших там больных лечили не от того, от чего они скончались.

Убойная медицина прогнившей страны


Об этом сообщили в Минздраве республики по итогам оценки эффективности работы больниц за минувший год.

Только в 53 больницах из 91-й диагнозы врачей во время лечения и патологанатомов при вскрытии совпадали один к одному. В 25-ти больницах неверные диагнозы ставились с частотой от 0,1% до 10% к числу вскрытий, еще в десяти — до 20% диагнозов были неверными.

При этом непрофессионализм врачей был выявлен не только в провинциальных больницах, но и, например, в клинической больнице Демского района Уфы, где неверными оказались 25,5% диагнозов, и в уфимской больнице № 12, где ошибки были выявлены в 40% случаев.

Росбалт
Оригинал публикации

***

В Минздраве Башкирии оценили эффективность работы медучреждений за 2018 год. Специалисты проанализировали деятельность врачей 91 государственной больницы и выяснили, насколько часто при вскрытии обнаруживалось, что диагноз был поставлен неверно.

Так, в 53 медицинских организациях этот показатель равен нулю. В 25 больницах частота расхождений составляет от 0,1 до 10 процентов к числу вскрытий, ещё в 10 – от 10,1 до 20 процентов. Причём показатель в 20 процентов наблюдается в 4 учреждениях: Толбазинской, Белокатайской, Миякинской и Стерлибашевской ЦРБ.

Чаще всего клинические и патолого-анатомические диагнозы не совпадали в ГКБ Дёмского района Уфы (25,5 процента к числу вскрытий), уфимской больнице №12 (40 процентов). Своеобразным лидером стала Иглинская ЦРБ, где диагнозы врачей в 100 процентах случаях были опровергнуты патологоанатомами.






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  • Гость
  •  
  • 1 | 05.03.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" Своеобразным лидером стала Иглинская ЦРБ, где диагнозы врачей в 100 процентах случаях были опровергнуты патологоанатомами....."
===================================================
Получается мафия ШАРЛАТАНОВ - " врачей " оккупировала
Иглинская ЦРБ,?
Делаа ! Уму не постижимо !



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3

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  • Участник
  •  
  • 2 | 05.03.2019, 10:02 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4439 | Рейтинг: -714,3
Это тема Юнга.
Проблема не в том, что расходятся диагнозы лечащих врачей и вскрывающих врачей. Например у человека СПИД. И лечат его по основному диагноз СПИД. Но это человек умрет не от СПИДа, а от осложнений связанный снижением иммунитета. .. вот тебе и расхождение диагноза.



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1

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  • 3 | 05.03.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.03.2019, 10:02 | Автор: Дед

Это тема Юнга.
Проблема не в том, что расходятся диагнозы лечащих врачей и вскрывающих врачей. Например у человека СПИД. И лечат его по основному диагноз СПИД. Но это человек умрет не от СПИДа, а от осложнений связанный снижением иммунитета. .. вот тебе и расхождение диагноза.
====================================================
Ты немного ДУМАЙ , когда открываешь рот !
По твоему получается ВЕСЬ Иглинский район
СПИДОНОСЦЫ ?
Но все равно Иглинское ЦРБ , за столько лет не
научились определять ОСНОВНУЮ причину смерти людей ?



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.03.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Некоторые диагнозы ставят чтобы не портить статистику, например не грипп, а ОРВИ, или сердечные диагнозы "выполнены" нужно ставить другие. Тупость современных врачей конечно не защищаю, но статистика сегодня работает ради благополучия власти.



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  • 5 | 05.03.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не всегда виноваты врачи, в некоторых случаях они вынуждены ставить заведомо неверный диагноз:
Например путин потребовал снижения смертности от инсультов, врачи стали писать что смертность произошла от (хрен знает от чего),- указание путина выполнено
А вот заболевания связанные с отравлением диоксидом серы в Сибае, то же каким то образом "замаскируют", например под воспаление легких или еще какую нибудь хрень!
Путинистам не нужен результат им нужны "показатели", "статистика", а до реального здоровья народонаселения им дела нет!



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  • 6 | 05.03.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.03.2019, 10:02 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4439 | Рейтинг: -714,2
Это тема Юнга.
Проблема не в том, что расходятся диагнозы лечащих врачей и вскрывающих врачей. Например у человека СПИД. И лечат его по основному диагноз СПИД. Но это человек умрет не от СПИДа, а от осложнений связанный снижением иммунитета. .. вот тебе и расхождение диагноза.
___________________________________________________
Так где мафия окопалась - среди врачей или патологоанатомов?



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  • 7 | 05.03.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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3-й, Если ты дурак, то тебе бесполезно объяснять.



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  • 8 | 05.03.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За то у России самые быстрые ракеты, прыгающие безбашенные танки, безлюдные подводные лодки, самолеты-невидимки 5- поколения, полмира снабжаем гум.помощью - не страна а одна гордость!

А то что ВИЧ и Рак свирепствуют, ну и что?!?!



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  • 9 | 05.03.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Людей лечат МалВрачлары. Вот и причина высокой смертности населения!



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  • 10 | 05.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Третьему.

Это просто для примера приведено. И таких примеров сотни. Например: у тебя рак. Лечат тебя от рака, а тут раз и инсульт долбанул. Патан дает причину смети инсульт. Вот тебе и расхождение.



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1

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  • 11 | 05.03.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Третьему.

Это просто для примера приведено. И таких примеров сотни. Например: у тебя рак. Лечат тебя от рака, а тут раз и инсульт долбанул. Патан дает причину смети инсульт. Вот тебе и расхождение.
-----------------------------------

Не надо путать единичные случаи с систематическими.
С записью на прием к докоторам в онкологический диспанецер ужасающая катастрофа. Людей запускают когда уже поздно, невообразимая волокита, все анализы платные.

Какое тут оправдание может быть. Все наточено на быстрое избавление от больных, чтобы не нагружать бюджет страны.



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3

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  • 12 | 05.03.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.03.2019, 10:33 | Автор:

3-й, Если ты дурак, то тебе бесполезно объяснять.
=================================================
Послушай Долбо..б умнаайй , не хер лезть в дебри !
На 100 % ни ОДНОГО правильного диагноза на ЦРБ ?
Что все лечились по той или иной болезни , а умерли от
другой и так на 100 % ?
Ты ж ОПП( у ) ШАРЛАТАНСКУЮ свою прикрываешь ?



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2

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  • 13 | 05.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо путать единичные случаи с систематическими.
С записью на прием к докоторам в онкологический диспанецер ужасающая катастрофа. Людей запускают когда уже поздно, невообразимая волокита, все анализы платные.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Увидев все эти творения поборников мзды в пациентов, у вполне здорового человека может ударить инсульт или инфаркт!



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3

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  • 14 | 05.03.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прогнившая страна, прогнившее руководство, прогнившая система, коррупция, казнакрадство, чиновничьи беспредел, ручное руководство с Кремля по просьбам телезрителей...Российская медицина не сможет не скопировать происходящтий бардак в управлении страной.



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5

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  • 15 | 05.03.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.03.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.03.2019, 10:02 | Автор: Дед

Это тема Юнга.
Проблема не в том, что расходятся диагнозы лечащих врачей и вскрывающих врачей. Например у человека СПИД. И лечат его по основному диагноз СПИД. Но это человек умрет не от СПИДа, а от осложнений связанный снижением иммунитета. .. вот тебе и расхождение диагноза.
====================================================
Ты немного ДУМАЙ , когда открываешь рот !
По твоему получается ВЕСЬ Иглинский район
СПИДОНОСЦЫ ?
Но все равно Иглинское ЦРБ , за столько лет не
научились определять ОСНОВНУЮ причину смерти людей ?
-----------------------------------------

Тебя не устраивают данные о том что в РБ резкий рост числа ВИЧ инфицированных? думаешь Иглинский район исключение из общих правил?

В республике пора объявить красный уровень опасности! Медицина молчит.



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 05.03.2019, 11:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7835 | Рейтинг: +2040,4
Судят не так, сажают не тех, лечат не от того, воюют не с теми...
Только "заносят" кому надо и тырят, как надо и сколько надо...



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  • 17 | 05.03.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти при каждой больнице Республики Башкортостан имеются свои паталогоанатомические отделения, которые проводят вскрытия умерших и выставляют диагнозы угодные своей больнице. В этих больницах отсутствуют расхождения диагнозов. Родственникам умерших в больницах предлагают написать заявления об отказе от вскрытий по религиозным соображениям... Только около 40% умершим и проводят вскрытия... Отчеты пишут угодные Минздраву...
Вот другой вопрос: проводились ли разбирательства расхождения клинического и паталогоанатомических диагнозов в Иглинской и Демской ЦРБ? И какие последствия? Какие наказания получили руководители этих больниц?



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2

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  • 18 | 05.03.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.03.2019, 11:36 | Автор:

Тебя не устраивают данные о том что в РБ резкий рост числа ВИЧ инфицированных? думаешь Иглинский район исключение из общих правил?

В республике пора объявить красный уровень опасности! Медицина молчит.
===================================================
Да согласен я с тобой ! Согласен .
Я против того , что СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЫЕ врачи
при ничтожно малом своем опыте и беспросветно низких
( купленных ) знаниях , морочат и " лечат " людей до
смерти ! Но такой апломб и высокомерие , это что - то
нереальное !
Мою жену , такой " врач " чуть не отправил на тот свет !
Даже укол не сделала , когда жена упала там у ней в
кабинете !
Выпроводила ( вернее я ее вынес ) и сказала , что у ней
это Самовнушение ! Сколько таких " врачей " !!
Ладно обратились к другим - Советским ВРАЧАМ !
Еле , еле спасли !



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  • Гость
  •  
  • 19 | 05.03.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 05.03.2019, 11:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7835 | Рейтинг: +2040,3

Судят не так, сажают не тех, лечат не от того, воюют не с теми...

==========

- Отгадай мне загадку:

"Оделся не так, умылся не так, поехал не так, заехал в ухаб и не вылезет никак!"

- Пьяный, что ли?

- По-кой-ник!..

Х/ф "Живёт такой парень", загадка сторожа Пашке Колокольникову. :)



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  • 20 | 05.03.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 05.03.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 05.03.2019, 11:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7835 | Рейтинг: +2040,3

Судят не так, сажают не тех, лечат не от того, воюют не с теми...

==========

- Отгадай мне загадку:

"Оделся не так, умылся не так, поехал не так, заехал в ухаб и не вылезет никак!"

- Пьяный, что ли?

- По-кой-ник!..

Х/ф "Живёт такой парень", загадка сторожа Пашке Колокольникову. :)
+++++++++++++++++++++++

Это ответ типичный отпетого чиновника на возмущение налогоплательщиков на безобразие в стране бардака!
Сами творят чудеса, списывают на пьяное население, которого не удается спасти, успевает помереть.!



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