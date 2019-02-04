Убойная медицина прогнившей страны

В Иглинской центральной районной больнице Башкирии патологоанатомы опровергли диагноз каждого умершего пациента в течение всего 2018 года. То есть, всех умерших там больных лечили не от того, от чего они скончались.Об этом сообщили в Минздраве республики по итогам оценки эффективности работы больниц за минувший год.Только в 53 больницах из 91-й диагнозы врачей во время лечения и патологанатомов при вскрытии совпадали один к одному. В 25-ти больницах неверные диагнозы ставились с частотой от 0,1% до 10% к числу вскрытий, еще в десяти — до 20% диагнозов были неверными.При этом непрофессионализм врачей был выявлен не только в провинциальных больницах, но и, например, в клинической больнице Демского района Уфы, где неверными оказались 25,5% диагнозов, и в уфимской больнице № 12, где ошибки были выявлены в 40% случаев.***В Минздраве Башкирии оценили эффективность работы медучреждений за 2018 год. Специалисты проанализировали деятельность врачей 91 государственной больницы и выяснили, насколько часто при вскрытии обнаруживалось, что диагноз был поставлен неверно.Так, в 53 медицинских организациях этот показатель равен нулю. В 25 больницах частота расхождений составляет от 0,1 до 10 процентов к числу вскрытий, ещё в 10 – от 10,1 до 20 процентов. Причём показатель в 20 процентов наблюдается в 4 учреждениях: Толбазинской, Белокатайской, Миякинской и Стерлибашевской ЦРБ.Чаще всего клинические и патолого-анатомические диагнозы не совпадали в ГКБ Дёмского района Уфы (25,5 процента к числу вскрытий), уфимской больнице №12 (40 процентов). Своеобразным лидером стала Иглинская ЦРБ, где диагнозы врачей в 100 процентах случаях были опровергнуты патологоанатомами.