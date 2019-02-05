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Бешеный курултаевский принтер

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Парламент Башкирии занял первое место по количеству принятых федеральных законов. За прошлый год Федеральной Собрание утвердило семь федеральных законов за подписью Президента.

Бешеный курултаевский принтер


По итогам минувшего 2018 года Госсобрание Башкирии оказались лидером среди парламентов российских регионов по числу принятых законодательных инициатив. Так, за прошлый год было принято семь федеральных законов, проекты которых были подготовлены Курултаем республики.

Второе место по числу принятых инициатив с сильным отставанием заняла Самарская Губернская Дума – всего два федеральных закона.

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, парламент республики и раньше занимал лидирующие позиции по числу законодательных инициатив, получающих статус федеральных законов. Мы в очередной раз подтвердили лидерство в данном направлении как в масштабе Приволжского федерального округа, так и в масштабах страны, – отметил он, – Данный факт говорит о качестве законотворческой деятельности и ориентированности наших инициатив на защиту интересов не только жителей Башкортостана, но и всей России.

При этом, по словам спикера Госсобрания, отличительной особенностью предложений парламента Башкирии является их общая нацеленность на решение важных социально-экономических вопросов. Так, например, поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предложенные депутатами Госсобрания РБ, призваны снизить нагрузку на региональные бюджеты при реализации инвестиционных проектов в рамках концессионных соглашений.






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  • 1 | 06.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Данный факт говорит о качестве законотворческой деятельности и ориентированности наших инициатив на защиту интересов не только жителей Башкортостана, но и всей России.
===============================
Раньше к депутатам относился с отвращением, теперь с омезением, особенно после того как курултаевцы поддержали закон о пенсионной реформ, нарушающий Конституцию РФ: - Статья 55 "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".
Пуст всем кто голосовал за этот закон "Земля будет пухом"..



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  • 2 | 06.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть предложение- ввести закон о налогах на скворешники.Зачем бесплатно любуются птичками. От налогов освободить семей с 10 детьми,что определит социальный характер закона



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  • 3 | 06.03.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всенародную любовь Курултаю принесло принятие закона РБ о пенсионном обеспечении видного государственного и партийного деятеля Российской Федерации Муртазы Губайдулловича Рахимова?



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  • 4 | 06.03.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Не так давно из следственного отдела Кушнаренковского ОМВД в Дюртюлинское следственное отделение СК РФ по РБ перевели Яппарова Ильдара. Молодой следак на прежнем месте службы заимел репутацию умелого отписчика и укрывателя различного рода преступлений жителей Ахметовского сельсовета, земляков своей матери Яппаровой Флюры.
К наиболее значимым относятся отчуждение трактора МТЗ-80 из Ахметовского сельсовета и передача Кабирову Камилю главе Старотукмаклинской администрации, осуждённому в 2018 году по нескольким статьям УК. РФ. По словам односельчан, злополучный трактор сейчас находится во дворе уголовника в деревне Новотукмаклы. Сам Камиль вероятно уже не в состояние водить технику, так как прострелил живот, узнав, что его будут судить. По неофициальным данным уголовное дело по пропаже МТЗ-80 заводил полиционер Ильдар Фанилевич и возможно по просьбе председателя Ахметовского сельсовета Ялаевой Зили затем не дал ему хода.
Без всяких оснований господин Яппаров не стал рассматривать по существу заявление депутата Ахметовского сельсовета Филина С. А. о незаконном разборе двухэтажного здания общежития и выселении его жильцов в 2015 году.Обращение попало к следователю Кушнаренковского РОВД Яппарову И. потом благополучно как говорят похерено, потому что что выгодополучателем был сам глава Кушнаренковского района Юсупов Алмаз. Именно ему достались стройматериалы с разобранного здания. Взамен за явное укрытие преступления Ильдар Яппаров получил бесплатно земельный участок, предназначенный для льготников. Об этом конкретно отмечено в судебном постановлении по осуждению Алмаза Мамдуховича за незаконную раздачу земель блатным и нужным людям. Таковым оказался Яппаров Ильдар благодаря своему отцу Факилю Гильвановичу. Он с сыном нашёл компромат на Юсупова и вынудил его выдать землю.
Свои деяния предприимчивый следователь продолжил дальше. В 2016 году госпожа Ялаева Зиля самовольно разобрала здание средней школы с. Кувыково, стройматериалы продала на сторону, деньги присвоила. По данному случаю Ильдар Фанилевич также прекратил дело, якобы по отсутствию состава преступления.
Преступный тандем следователя с главой администрацией Ахметовского сельсовета Ялаевой Зилей привёл к тому, что она выделила пришкольный участок в селе Кувыково размером в 6000кв.м. своему мужу Ринату абсолютно бесплатно. Здесь случился казус, в пределах его границ оказалась могила первому председателю колхоза Попову. Теперь к обелиску с оградой не пройти. Такая бесчеловечная наглость сошла Ялаевой Зиле с рук. Обращение Кувыковских граждан было проигнорированно следователем Яппаровым и тогдашным прокурором Хабибуллиным Ильгамом. Они попросту положили документы под Сукно. И вот такой правоохранитель «вершит» судьбы людей. Новому начальнику СК РФ по РБ пока неизвестны «подвиги» на ниве укрытия преступлений и явной коррумпированности своего подчинённого следователя Яппарова Ильдара Фанилевича. Перечень его деяний имеет значительное продолжение, они должны стать предметом тщательного разбирательства компетентными органами и привлечения виновного к ответственности вплоть до уголовной.



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  • 5 | 06.03.2019, 12:24 | Автор: san-ufa
    Публикации: 194 | Комментарии: 1362 | Рейтинг: +452,5
Депутаты Госсобрания-Курултая РБ преуспели в «законотворении» и «работе» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни. Они лепят законы, бюджеты, правила и нормы в экологии, водо-, лесо-, (валежник!) землепользовании, по строительству и сносу домов, выселению и предоставлению жилья такие, какие выгодны им, назначают глав районов, сёл и городов таких, которые нужны им, «получают» лучшие земельные участки, подряды, утверждают тарифы, цены, проводят грабительские пенсионную, мусорную и другие «реформы».
А нормальных пенсий, жилья, дорог, мусороперерабатывающих заводов, детских садов, школ, зелёных уголков, спортивных площадок и автопарковок во дворах как не было, так и нет!



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  • 6 | 06.03.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Нельзя ли полюбопытствовать: во сколько раз нынешнее чиновничество РБ превышает количество чиновников БАССР?



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  • 7 | 06.03.2019, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
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#4
У нас целые предприятия своим людям за бесценок отдавали, а вы про какой-то мтз 80...



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