Бешеный курултаевский принтер

Парламент Башкирии занял первое место по количеству принятых федеральных законов. За прошлый год Федеральной Собрание утвердило семь федеральных законов за подписью Президента.По итогам минувшего 2018 года Госсобрание Башкирии оказались лидером среди парламентов российских регионов по числу принятых законодательных инициатив. Так, за прошлый год было принято семь федеральных законов, проекты которых были подготовлены Курултаем республики.Второе место по числу принятых инициатив с сильным отставанием заняла Самарская Губернская Дума – всего два федеральных закона.Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, парламент республики и раньше занимал лидирующие позиции по числу законодательных инициатив, получающих статус федеральных законов. Мы в очередной раз подтвердили лидерство в данном направлении как в масштабе Приволжского федерального округа, так и в масштабах страны, – отметил он, – Данный факт говорит о качестве законотворческой деятельности и ориентированности наших инициатив на защиту интересов не только жителей Башкортостана, но и всей России.При этом, по словам спикера Госсобрания, отличительной особенностью предложений парламента Башкирии является их общая нацеленность на решение важных социально-экономических вопросов. Так, например, поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предложенные депутатами Госсобрания РБ, призваны снизить нагрузку на региональные бюджеты при реализации инвестиционных проектов в рамках концессионных соглашений.