Как обычно единогласно: Можно и заочно

В Курултае на неделю отложили рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры нового прокурора Башкирии, внесенной Генпрокуратурой РФ. На эту должность в начале марта был предложен уроженец Татарстана, 45-летний Камиль Кашаев, возглавляющий управление гособвинителей Генпрокуратуры.Депутаты профильного комитета Курултая по госстроительству должны были рассмотреть кандидатуру на сегодняшнем заседании, однако вопрос не включен в повестку комитета. В парламенте пояснили, что перенесли рассмотрение на внеочередное заседание комитета, которое состоится 20 марта.Перенесено и пленарное заседание, где должна была согласовываться кандидатура господина Кашаева — с 21 на 28 марта. Председатель комитета по госстроительству Владимир Нагорный сообщил “Ъ-Уфа”, что рассмотрение отложено из-за графика Камиля Кашаева: он будет присутствовать на заседаниях.Андрей Назаров, занимающий должность прокурора Башкирии с апреля 2013 года, в январе был согласован на должность прокурора Курганской области.Его отставку связывают с возбуждением уголовных дел о получении и передаче взяток высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, в том числе его бывшим первым заместителем Олегом Горбуновым.