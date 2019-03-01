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Как обычно единогласно: Можно и заочно

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В Курултае на неделю отложили рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры нового прокурора Башкирии, внесенной Генпрокуратурой РФ. На эту должность в начале марта был предложен уроженец Татарстана, 45-летний Камиль Кашаев, возглавляющий управление гособвинителей Генпрокуратуры.

Как обычно единогласно: Можно и заочно


Депутаты профильного комитета Курултая по госстроительству должны были рассмотреть кандидатуру на сегодняшнем заседании, однако вопрос не включен в повестку комитета. В парламенте пояснили, что перенесли рассмотрение на внеочередное заседание комитета, которое состоится 20 марта.

Перенесено и пленарное заседание, где должна была согласовываться кандидатура господина Кашаева — с 21 на 28 марта. Председатель комитета по госстроительству Владимир Нагорный сообщил “Ъ-Уфа”, что рассмотрение отложено из-за графика Камиля Кашаева: он будет присутствовать на заседаниях.

Андрей Назаров, занимающий должность прокурора Башкирии с апреля 2013 года, в январе был согласован на должность прокурора Курганской области.

Его отставку связывают с возбуждением уголовных дел о получении и передаче взяток высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, в том числе его бывшим первым заместителем Олегом Горбуновым.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 14.03.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.

В путинской России дорос до такого звания, стало быть по Гоголю.



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  • 2 | 14.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрей Назаров, занимающий должность прокурора Башкирии с апреля 2013 года, в январе был согласован на должность прокурора Курганской области.
==========================================
А разве прокурор не несет ответственность за своих сотрудников, в том числе за первого зама?
Странно как то,- взяли пересодили из одного кресла в другое...



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  • 3 | 14.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Председатель комитета по госстроительству Владимир Нагорный сообщил “Ъ-Уфа”, что рассмотрение отложено из-за графика Камиля Кашаева»

Зачем такие сложности?
А что могут и не утвердить?
Так он же уже назначен вышестоящим федеральным руководством!



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 14.03.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63324 | Рейтинг: +12210,9
А разве прокурор не несет ответственность за своих сотрудников, в том числе за первого зама?
Странно как то,- взяли пересодили из одного кресла в другое...
______________________________________________
"Он слишком много знал"©
В пуйлостане - вся вертикаль - замазана преступлениями и коррупцией с ногтей на ногах, до кончиков волос на голове. А уж прокуроры не только в курсе, но и в доле.
Их не отстраняют, не сажают, а либо пересаживают, либо устраняют.



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  • 5 | 14.03.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Председатель комитета по госстроительству Владимир Нагорный сообщил “Ъ-Уфа”, что рассмотрение отложено из-за графика Камиля Кашаева»

Зачем такие сложности?
А что могут и не утвердить?
Так он же уже назначен вышестоящим федеральным руководством!
------------------------------------------------------------
-----

Хан прислал Субэдэй-багатура?



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0

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  • Эксперт
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  • 6 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63324 | Рейтинг: +12210,9
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.
__________________________________________________
Вот у старого пидораса по кличке доцент - папашка сралинский прокуроришка, сажавший с 1943 по 1956 годы, пока ради автомобиля Москвич не выкинул на партактиве свой партбилет, когда товарищи по партии указали ему на недостойное звание коммуниста стяжательство - невинных людей по политической 58-ой статье и голодных детей за "колоски"(образно, в городе - за украденную краюху хлеба и т.д.)... Люди потом были реабилитированы, но евойный пашака уже жировал в адвокатах...и никакого наказания...



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  • Гость
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  • 7 | 14.03.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1913 | Комментарии: 63321 | Рейтинг: +12211,3
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.
__________________________________________________
Вот у старого пидораса по кличке доцент - папашка сралинский прокуроришка, сажавший с 1943 по 1956 годы, пока ради автомобиля Москвич не выкинул на партактиве свой партбилет, когда товарищи по партии указали ему на недостойное звание коммуниста стяжательство - невинных людей по политической 58-ой статье и голодных детей за "колоски"(образно, в городе - за украденную краюху хлеба и т.д.)... Люди потом были реабилитированы, но евойный пашака уже жировал в адвокатах...и никакого наказания...
------------------------------------------------------------
-------------

Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.



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  • 8 | 14.03.2019, 10:53 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
6 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
евойный папашка выкинул на партактиве свой партбилет, по политической 58-ой статье, жировал в адвокатах...и никакого наказания...
------------------------------------------------------------


Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.

========================Вот видите, что может вытворять жаба, когда её не захотели оттрахать.!



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  • 9 | 14.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.03.2019, 10:53 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36968 | Рейтинг: +5627,7
6 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
евойный папашка выкинул на партактиве свой партбилет, по политической 58-ой статье, жировал в адвокатах...и никакого наказания...
------------------------------------------------------------



Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.

========================Вот видите, что может вытворять жаба, когда её не захотели оттрахать.!
------------------------------------------------------------
----
Пойдет искать другого самца, делов то!



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  • 10 | 14.03.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы пытаетесь добиться любой ценой, чтоб прокурором назначили башкира, но увольнять надо всех! Они там все по блату попали, не за ум и честность. Притихли, спрятались за Назарова и Горбунова, гадины, всех увольняйте! И помните, что честных башкир не бывает, (если не примешана ещё другая днк), подлый и низкий народ.



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  • 11 | 14.03.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайства СКР об аресте генерального директора омского холдинга «Акция» Инны Пахотиной и гендиректора газоснабжающей компании «Омскгоргаз» Ольги Шебловой. Обе обвиняются в соучастии в крупном мошенничестве с тарифами по транспортировке газа для населения, а главным фигурантом этого расследования является уже арестованный депутат регионального парламента от «Единой России», председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин. Размер предполагаемого ущерба составляет 1,4 млрд руб. В итоге госпожу Пахотину суд отправил под домашний арест, а госпоже Шебловой лишь продлил срок задержания.

***
А когда прокуратура РБ предъявит обвинение тем, кто дал взятку федеральному инспектору в РБ?
Или К.К. начнет свою службу российскому закону с доведения до суда вышеозначенного преступления?



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  • 12 | 14.03.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Адвокат насильника Матвеева -Халиков отвратительнейшая личность.
Он защищает как всегда не потерпевших, не пострадавших, а тех, кто преступил закон.
Он, будучи следователем СК Прокуратуры РБ, в 2003году защищал Хабирова (Рахимова) по делу о фиктивных бюллетенях.
Сейчас успешно защищает бывшего кандидата в чиновники Правительства РБ.
Кто эту пострадавшую защитит., когда даже ее однокурсники и друзья идут по указанию на заседания суда с тем, чтобы ее опорочить, за это их поощрят.
Никто не может ее защитить: ни отец, ни мать, ни адвокат.
Такова у нас судебная система, подвластные судьи.



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  • 13 | 14.03.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.03.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адвокат насильника Матвеева -Халиков отвратительнейшая личность.
+++++++++++++++++++++++++++++
Не говори, Кухарка ваще отвратительное существо, ринулась в защиту насильников-полканов.



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  • 14 | 14.03.2019, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.03.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адвокат насильника Матвеева -Халиков отвратительнейшая личность.
Он защищает как всегда не потерпевших, не пострадавших, а тех, кто преступил закон.
Он, будучи следователем СК Прокуратуры РБ, в 2003году защищал Хабирова (Рахимова) по делу о фиктивных бюллетенях.
Сейчас успешно защищает бывшего кандидата в чиновники Правительства РБ.
Кто эту пострадавшую защитит., когда даже ее однокурсники и друзья идут по указанию на заседания суда с тем, чтобы ее опорочить, за это их поощрят.
Никто не может ее защитить: ни отец, ни мать, ни адвокат.
Такова у нас судебная система, подвластные судьи.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Какой кристальной чистоты личность дознавательницы: участвовала в коллективной пьянке во время работы, а потом устроила там бордель-шоу! Очень Опытный



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  • 15 | 14.03.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие-то чудеса творятся на УЖе: пропали несколько сегодняшних статей вместе с комментами! Цензуру включили? Очень Опытный



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