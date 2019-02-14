Ягафаров отметил, что в случае «когда на крупные международные форумы выезжают большие официальные делегации и, когда нет рейсов для осуществления оперативного взаимодействия, удобно и выгодно использовать чартеры».
Ранее источник «Эха» рассказал, что на арендованном за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительства республики и врио главы Радий Хабиров, а решение о фрахтовке бизнес-джета было принято из-за того, что из Уфы в Сочи нет прямых рейсов.
Отметим, что средняя стоимость перелета Уфа-Сочи-Уфа с пересадкой в Москве начинается от 70 тысяч рублей с человека за билет в бизнес-класс.
Максимальная вместимость самолета Challenger 850/VQ-BOV, зафрахтованного для делегации Башкирии, составляет 19 человек.
Эхо Москвы
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Никто и не спорит, летать за 4,5 миллиона из чужого кармана «удобно и выгодно»
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