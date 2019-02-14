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Никто и не спорит, летать за 4,5 миллиона из чужого кармана «удобно и выгодно»

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Пресс-служба Радия Хабирова объяснила фрахтовку бизнес-джета «удобством и выгодой» использования чартера. Руководитель пресс-службы врио главы Башкирии Фанур Ягафаров в ответе на запрос «Эха» подтвердил, что правительство региона арендовало самолет бизнес-класса для поездки делегации региона на инвестфорум в Сочи.

Никто и не спорит, летать за 4,5 миллиона из чужого кармана «удобно и выгодно»


Ягафаров отметил, что в случае «когда на крупные международные форумы выезжают большие официальные делегации и, когда нет рейсов для осуществления оперативного взаимодействия, удобно и выгодно использовать чартеры».

Ранее источник «Эха» рассказал, что на арендованном за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительства республики и врио главы Радий Хабиров, а решение о фрахтовке бизнес-джета было принято из-за того, что из Уфы в Сочи нет прямых рейсов.

Отметим, что средняя стоимость перелета Уфа-Сочи-Уфа с пересадкой в Москве начинается от 70 тысяч рублей с человека за билет в бизнес-класс.

Максимальная вместимость самолета Challenger 850/VQ-BOV, зафрахтованного для делегации Башкирии, составляет 19 человек.

Эхо Москвы
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  • 1 | 15.03.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Небожители за народный счет.



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  • 2 | 15.03.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Наши люди по колхозным собраниям на самолётах не ездиют.



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  • 3 | 15.03.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительства республики и врио главы Радий Хабиров,
==================================
Это еще "цветочки", это еще радий ВРИО (так и хотелось написать "В рыло", но не стал, мало ли чего могут сделать после принятия закона об оскорблении власти), "Ягодки" пойдут когда он станет не В рыло, извиняюсь не врио, а полновластным баем всея башкир!



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  • 4 | 15.03.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...самолета Challenger 850/VQ-BOV, зафрахтованного для делегации ..."

-------------------

А у этого Бомбардье-Челленджера тоже компьютер рулит?



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  • 5 | 15.03.2019, 09:50 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 829 | Рейтинг: +100,3
3 | 15.03.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительства республики и врио главы Радий Хабиров,
==================================
Это еще "цветочки", это еще радий ВРИО (так и хотелось написать "В рыло", но не стал, мало ли чего могут сделать после принятия закона об оскорблении власти), "Ягодки" пойдут когда он станет не В рыло, извиняюсь не врио, а полновластным баем всея башкир!
....................................................

Ничего не изменится, пока свое слово не скажет повелитель Всея Руси.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 15.03.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«когда на крупные международные форумы выезжают большие официальные делегации и, когда нет рейсов для осуществления оперативного взаимодействия, удобно и выгодно использовать чартеры».
=================================
Не удивлюсь еси после своего "избрания" радий посчитает что ЕМУ "Удобно и выгодно" править страной башкир из Лондона или ПарижУ...



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  • 7 | 15.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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а не лучше было бы постараться открыть маршрут уфа-сочи



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  • 8 | 15.03.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Аэропорт Адлер (Сочи) имеет непростой рельеф вокруг, из-за чего, во-первых, посадка выполняется лишь с моря, а взлет – только на море. Это уже вносит определенные ограничения.

Во-вторых, этот же рельеф ограничивает пространство для маневра при уходе на второй круг.

В-третьих, при свежем ветре с юго-восточной стороны на ВПП надвигаются потоки завихренного воздуха, которые могут доставить много "радости" пилоту, заскучавшему в глиссаде – над морем самолет может лететь спокойно, и над пляжем пролететь без каких-то особенностей. А буквально перед самой землей начинается "шоу".

Впервые я принял участие в таком вот "шоу" через четыре месяца после того, как начал летать командиром на Боинге 737. Цитата из моих "Небесных историй":

"…труднейшая ночная посадка на короткую (2200 метров) ВПП 02 в условиях очень сильного порывистого ветра. После выхода на полосу на высоте 600 метров я обратил внимание на угол сноса – мы как будто "раком" приближались к полосе. Неудивительно – ведь прибор показывал боковой ветер 54 узла (27 метров в секунду), дувшие в правый борт.

У земли ветер, правда, был передан приемлемый, поэтому с повышенным вниманием заход мы продолжили. Ничего особенного не происходило, мы снизились, пролетели береговую черту, и перед самой полосой, когда я уже почти начал тянуть штурвал для выравнивания, наш самолет резко взбрыкнул, как будто кто-то невидимый подбросил его вверх, а затем накренил играючи…

В груди похолодело, но руки-ноги отработали автоматически, штурвал от себя и вправо… ногу влево – пресек попытку уйти с полосы. Боковым зрением отчетливо вижу, как и без того от природы торчащие ежиком волосы моего молодого второго пилота встают вертикально. Он заблажил: "На второй! Уходим!" Я в ответ: "Куда??? Вокруг горы!"
...
Сели, но перелетели чуть ли не половину полосы! Встал на тормозные педали, остановились почти сразу…

Впервые в своих полетах я ощутил послеполетный "приход" – дрожание ног после того, как все закончилось. Было с чего – стоящие около стоянок пальмы лежали на боку из-за сильного ветра!"

Денис, пилот.



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  • 9 | 15.03.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а не лучше было бы постараться открыть маршрут уфа-сочи
---------------------------------------------------

Надобно поспрошать владыку, чтобы он открыл гос.авиакомпанию. Бизнесменам нести убытки никчаму.



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1

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  • Участник
  •  
гребем деньги лопатами зпт присылайте денег на лопату тчк

сколько же это надо бизнесу и народу корячиться только на один перелет чиновников на один инвестфорум которые мало смыслят в инвестициях и в бизнесе?



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4

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  • Гость
  •  
  • 11 | 15.03.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В рамках партийного лозунга "работать для народа" тротуары, крыши домов, двора моих родителей не чищены. асфальт проезда разрушен, деревья и кусты вырублены.
Все эта коммунальная бестолковщина, не желание и не умение работать в Уфе( да и во всей Башкирии) чиновниками оправдывается "наличием отсутствия" денег на коммунальную технику и пр. маловразумительными ссылками на внешние обстоятельства.
Жители Башкирии калечатся и даже гибнут от халатностии безнадзорности башкирских коммунальщиков.

"Первым делом,
Первым делом-самолеты
Ну, а бабушки?
А бабушки потом!"



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3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 15.03.2019, 11:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16967 | Рейтинг: -3026,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сколько же людишек, которые просто не способны понять разницу между собой и главой республики. Вспоминаю одного придурка, который показывал на дачу Рахимова в районе Юматово и спрашивал "а почему не мне?".



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1

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  • Гость
  •  
  • 13 | 15.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.03.2019, 11:24 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16953 | Рейтинг: -3024,1
Сколько же людишек, которые просто не способны понять разницу между собой и главой республики. Вспоминаю одного придурка, который показывал на дачу Рахимова в районе Юматово и спрашивал "а почему не мне?".
***
А что, у Рахимова еще есть дача в Юматово?
Сколько же у него официальных и не очень, но "заслуженных" мест "отдыха" в "стране башкир" и в Австрии?



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3

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  • Участник
  •  
  • 14 | 15.03.2019, 11:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16967 | Рейтинг: -3026,9
Дача, на которую показывал такой же придурок, была как обычный деревянный дом на склоне. Это было в 1997 году.
Это не ты ли был тогда, который спрашивал "а почему не мне?".



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0

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  • Гость
  •  
  • 15 | 15.03.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 15.03.2019, 11:45 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16955 | Рейтинг: -3024,1
Дача, на которую показывал такой же придурок, была как обычный деревянный дом на склоне. Это было в 1997 году.
Это не ты ли был тогда, который спрашивал "а почему не мне?".
+++++++++++++++++

Кухарке надоела жизнь в клетке общежития?



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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 15.03.2019, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1297 | Комментарии: 63346 | Рейтинг: +12211
Отметим, что средняя стоимость перелета Уфа-Сочи-Уфа с пересадкой в Москве начинается от 70 тысяч рублей с человека за билет в бизнес-класс.
__________________________________________________
4,4 млн разделим на 19 человек получим результат: 231,6 тысяч руълей.
То есть как ТРИ билаета Уфа-Сочи-Уфа.

Кому-то, конечно, удобно, кто в среду 13 февраля находился не на работе в Уфе, а на отдыхе в Москве - все эти 19 человек - команда из Красногорска, надо полагать...

Хабировские - просто хохочут в лицо б-станцам... в любой другой стране - демократической, разумеется - все эти 19 человек уже заплатили бы за свой перелет и с волчьим билетом искали бы работу в производственной сфере на НЕруководящих постах... вот только РАБОТАТЬ они не умеют.



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  • 17 | 15.03.2019, 13:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16967 | Рейтинг: -3026,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, ты считаешь в точности как поломойка.
Перелет через Москву ОТ 70 тыр. Это только билеты. Плюс к этому переезд между портами в Москве, ожидание, заказ билета, питание, гостиница по два раза. Итого как минимум 100 тыр. Округленно 2 миллиона. Плюс 19 человек с высшими функциями столько времени оторваны от своих прямых обязанностей. Или ты думаешь их легко заменит подменная поломойка?



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  • Эксперт
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  • 18 | 15.03.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1297 | Комментарии: 63346 | Рейтинг: +12211
Какашка. Ты бы не совался - куда сам не знаешь!
Только ФРАХТ суперджета по смршруту Москва-Сочи-Уфа стоил именно 4,4 миллиона!

В сети уже две недели болтается счет за услуги акт приемки выполненных услуг по перелету выставленный Госкомтрансу РБ ю-тейром.

http://echomskufa.ru/wp-content/uploads/2019/03/11-11.jpg



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2

  • # 19 | 15.03.2019, 13:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16967 | Рейтинг: -3026,9

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 20 | 15.03.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
# 19 | 15.03.2019, 13:44 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16960 | Рейтинг: -3024,8

Комментарий скрыт модератором
+++++++++++++++++++

Кухарка бьет своих клонов, чтобы чужие боялись.



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