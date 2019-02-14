Никто и не спорит, летать за 4,5 миллиона из чужого кармана «удобно и выгодно»

Пресс-служба Радия Хабирова объяснила фрахтовку бизнес-джета «удобством и выгодой» использования чартера. Руководитель пресс-службы врио главы Башкирии Фанур Ягафаров в ответе на запрос «Эха» подтвердил, что правительство региона арендовало самолет бизнес-класса для поездки делегации региона на инвестфорум в Сочи.Ягафаров отметил, что в случае «когда на крупные международные форумы выезжают большие официальные делегации и, когда нет рейсов для осуществления оперативного взаимодействия, удобно и выгодно использовать чартеры».Ранее источник «Эха» рассказал, что на арендованном за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительства республики и врио главы Радий Хабиров, а решение о фрахтовке бизнес-джета было принято из-за того, что из Уфы в Сочи нет прямых рейсов.Отметим, что средняя стоимость перелета Уфа-Сочи-Уфа с пересадкой в Москве начинается от 70 тысяч рублей с человека за билет в бизнес-класс.Максимальная вместимость самолета Challenger 850/VQ-BOV, зафрахтованного для делегации Башкирии, составляет 19 человек.