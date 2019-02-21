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Запоздалая экспертиза

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МВД по Башкирии намерено в ближайшее время заказать экспертизу по загрязнению воздуха в Сибае, где с ноября тлеет руда в законсервированном карьере. Об этом сегодня депутатам Курултая сообщил министр МВД Роман Деев, отвечая на вопрос о том, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного в середине января по ч.1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ). Максимальное наказание по этой статье – арест до трех месяцев.

Запоздалая экспертиза


Сейчас ведомство совместно с прокуратурой определяется, в каком учреждении заказать экспертизу, рассказал министр. Она, по словам главы МВД республики, нужна для того, чтобы доказать нарушение технологического процесса в карьере. После чего полиция сможет предъявить обвинение.

Есть ли в деле подозреваемые, министр не уточнил. Он добавил, что полиция провела исследование, получив ответы на запросы от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — ведомство подтвердило, что в Сибае зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 22.03.2019, 06:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МВД по Башкирии намерено в ближайшее время заказать экспертизу по загрязнению воздуха в Сибае, А
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Прошло 5 (пять!!!!) месяцев !!!!! Население Сибая, как минимум, уйдет из жизни на 10 лет раньше отпущенного им Богом срока, а "ведомство" только ещё "решило в ближаищее время заказать экспертизу" интеоесно как бы это "ведомство" и радий повели себя если в Сибае находились их дети?!
Деньги на аренду самолета для полета в Сочи у радия нашлись сразу,а на экспертизу по загрязненнию воздуха в Сибае будут выделенны "в ближайшее время" (спустя пять месяцев)?!!!!



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