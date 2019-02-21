Сейчас ведомство совместно с прокуратурой определяется, в каком учреждении заказать экспертизу, рассказал министр. Она, по словам главы МВД республики, нужна для того, чтобы доказать нарушение технологического процесса в карьере. После чего полиция сможет предъявить обвинение.
Есть ли в деле подозреваемые, министр не уточнил. Он добавил, что полиция провела исследование, получив ответы на запросы от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — ведомство подтвердило, что в Сибае зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Запоздалая экспертиза
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