Запоздалая экспертиза ...

МВД по Башкирии намерено в ближайшее время заказать экспертизу по загрязнению воздуха в Сибае, где с ноября тлеет руда в законсервированном карьере. Об этом сегодня депутатам Курултая сообщил министр МВД Роман Деев, отвечая на вопрос о том, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного в середине января по ч.1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ). Максимальное наказание по этой статье – арест до трех месяцев.Сейчас ведомство совместно с прокуратурой определяется, в каком учреждении заказать экспертизу, рассказал министр. Она, по словам главы МВД республики, нужна для того, чтобы доказать нарушение технологического процесса в карьере. После чего полиция сможет предъявить обвинение.Есть ли в деле подозреваемые, министр не уточнил. Он добавил, что полиция провела исследование, получив ответы на запросы от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — ведомство подтвердило, что в Сибае зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.