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CПЧ России: Предложение главы МВД Башкирии противоречит Конституции

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 31737 | Комментарии: 46
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Идею штрафовать за жалобы на полицейских и чиновников обсудили в рамках в рамках «мобильной приемной» совета по правам человек в Уфе.

CПЧ России: Предложение главы МВД Башкирии противоречит Конституции


Напомним, идею ввести административную ответственность за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных госслужащих предложил глава МВД РФ по РБ Роман Деев. По его словам, не более 7% жалоб «находят свое полное или частичное подтверждение». Остальное он относит к «заведомо ложному доносу».

Сегодня члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ (СПЧ) обсудили инициативу главы республиканского МВД. Единогласно они решили, что предложение Деева противоречит Конституции и даже не подлежит обсуждению как региональными, так и федеральными депутатами.

Один из членов СПЧ Илья Шаблинский спросил омбудсмена Башкирии Рима Каюмова насчет его мнения. Тот заявил, что все нормы и без этого уже давно существуют.

ПроУфу
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  • # 1 | 26.03.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 2 | 26.03.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 26.03.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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клоунов-больше и разных



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  • 4 | 26.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Ему путин звание генерал-лейтенанта дал, только за что?
А он в ответ неадекватные предложения - не хочет работать, бороться с коррупцией, практически коррупционные деяния экс-министра закомалдина продолжает его сокурсник, которого он сумел подтянуть на свое место с помощью бабича.
Сам закомалдин непонятно каким образом разместился в кресле федерального инспектора - ни по опыту, ни по образованию не подходящий.
Видать, и сам смог за счет опять-таки этого бабича из привожского округа.
Только за какие подношения?



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  • 5 | 26.03.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Стали известны подробности кражи курсантами МВД из магазина одежды в Уфе. Как ранее писали «Вести-Башкортостан», ограбление произошло накануне днем, 24 марта, в ТРЦ «Планета» в Уфе. Выяснилось, что в одном из спортивных магазинов двое молодых людей надели на себя одежду общей стоимостью почти 18 тысяч рублей и, не рассчитываясь, хотели выйти из бутика. Их остановила охрана магазина. Задержанными оказались студенты первого курса УЮИ МВД России.
***
Всё это ложный донос недоброжелательного населения Башкирии.
Проверка специальной комиссии установила, что будущие полицейские украли одежды не на 18 тысяч, а на 1260, т.е. на "законные" статистические 7 %.



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  • 6 | 26.03.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Ооооо....жирный боров, да еще и пузатый

ладно комиссия оказалась в республике, а то бы новая власть с толкачевым претворили в дела его абсурдное предложение.
В системе МВД и так беззаконие, и так нарушаются права человека отписками, что факты не подтвердились, годами не расследуются преступления, не возбуждаются уголовные дела



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  • 7 | 26.03.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люблю смотреть фильм " Офицеры" - красивые генералы - стройные подтянутые , не то что в реальности - жирные , наглые , тупые - боровы одним словом !



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  • 8 | 26.03.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередной недо.......ок,наделенный народной властью и ее-же содержанием(материальным), не понимая своего предназначения,хочет отгородится от народа,который это тип и должен защищать,а не изрыгать подобные глупости,глава мвд м...лять....позорище.



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  • 9 | 26.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 26.03.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото очередной бойфренд Кухарки.
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------------ЭТО ТВОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ,ГЛУПЫШ.5



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  • 10 | 26.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 26.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Ему путин звание генерал-лейтенанта дал, только за что?
===
Путин за всю службу завклубом выше подполковника КГБ не смог подняться. А подполковника получил не за командование войсками, а за "стукачество"! Получается стукач назначает генералов?
Каких генералов может назначать стукач?



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  • 11 | 26.03.2019, 10:17 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,2
Попытка Р.Деева штрафовать граждан за исполнение своих Конституционных прав провалится. Но действовать и появляться контролировать надо, так как власть будет вводить новые способы ущемления прав и свобод граждан.



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  • 12 | 26.03.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость
5 | 26.03.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Стали известны подробности кражи курсантами МВД из магазина одежды в Уфе. Как ранее писали «Вести-Башкортостан», ограбление произошло накануне днем, 24 марта, в ТРЦ «Планета» в Уфе. Выяснилось, что в одном из спортивных магазинов двое молодых людей надели на себя одежду общей стоимостью почти 18 тысяч рублей и, не рассчитываясь, хотели выйти из бутика. Их остановила охрана магазина. Задержанными оказались студенты первого курса УЮИ МВД России.
***
Всё это ложный донос недоброжелательного населения Башкирии.
Проверка специальной комиссии установила, что будущие полицейские украли одежды не на 18 тысяч, а на 1260, т.е. на "законные" статистические 7 %.
===
Путин даже курсантов не может толком набрать, ну как можно быть таким неумейкой?.. "вертикаль власти...Я отвечаю за всё..." Ау, г-н с питерской подворотни, - ответь!



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  • 13 | 26.03.2019, 10:33 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,2
А ловить воров, бандитов, коррупционеров СЛАБО!



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  • 14 | 26.03.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что это за хрячное *бало на фото? На сало свина, а не байки слушать! Очень Опытный



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0

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  • 15 | 26.03.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.03.2019, 10:33 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,1
А ловить воров, бандитов, коррупционеров СЛАБО!
_________________________________

Ловить бандитов, воров и коррупционеров опасная работа, да и зачем ловить себеподобных.

Ловить и сажать простолюдин - никакой опасности, появится фронт работы, и откаты всякие.



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3

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  • 16 | 26.03.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.03.2019, 10:33 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,1
А ловить воров, бандитов, коррупционеров СЛАБО!
+++++++++++++++++++

Этот чувак обос*рал не только самого себя, но и всю систему МВД Башкирии.
Такие злые и бессмысленные глаза, ужас. Посмотришь на этот фейс, кондрашка может хватить.



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  • 17 | 26.03.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 26.03.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что это за хрячное *бало на фото? На сало свина, а не байки слушать! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддельный, в смысле кухарка! По смыслу написала правильно, но за базаром следи! Сидеть-то за оскорбления тебе, а не мне! Очень Опытный



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  • 18 | 26.03.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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"Был у майора Деева
Товарищ - майор Петров"...

Товарищ поправил Деева -
И сел за "ложный донос".



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  • 19 | 26.03.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А по мнению СПЧ липовые жалобы права людей, выходит, не нарушают? Если человек вынужден оправдываться и отписываться по заведомо абсурдной жалобе?



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  • 20 | 26.03.2019, 12:07 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1377 | Рейтинг: +723,6
17 | 26.03.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
о за базаром следи! Сидеть-то за оскорбления
Очень Опытный
^
Вот ты ебанутый по пятки)) видел идиотов , но таких..? Что пенсии на лечение не хватает вообще что ли?



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