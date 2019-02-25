CПЧ России: Предложение главы МВД Башкирии противоречит Конституции

Идею штрафовать за жалобы на полицейских и чиновников обсудили в рамках в рамках «мобильной приемной» совета по правам человек в Уфе.Напомним, идею ввести административную ответственность за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных госслужащих предложил глава МВД РФ по РБ Роман Деев. По его словам, не более 7% жалоб «находят свое полное или частичное подтверждение». Остальное он относит к «заведомо ложному доносу».Сегодня члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ (СПЧ) обсудили инициативу главы республиканского МВД. Единогласно они решили, что предложение Деева противоречит Конституции и даже не подлежит обсуждению как региональными, так и федеральными депутатами.Один из членов СПЧ Илья Шаблинский спросил омбудсмена Башкирии Рима Каюмова насчет его мнения. Тот заявил, что все нормы и без этого уже давно существуют.