Чем ближе к очередным выборам, тем острее дискуссии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Уголовник стал руководите ...

Я говорила, что дудешку Хамитова вы в жопу целовать будете? Говорила. ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Хабиров: «Я член этой пар ...

То что он член это всем понятно. Тем более партии жуликов и воров, дру ...
  Рейтинг: +4  резус

Обсуждаемое за месяц
Бесполезный СПЧ с ...

Приезд в Уфу членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества ...
  29.03.2019   26847    67

«Конгресс башкирского ...

Общественная организация «Конгресс башкирского народа», активисты которой в ...
  29.03.2019   12953    10

Медаль за фальсификации ...

Организовывать выборы главы Башкирии, которые пройдут в сентябре, будет ...
  29.03.2019   30990    10

Чем ближе к очередным ...

Чем ближе к очередным выборам, тем острее становятся дискуссии о том, как вести ...
  29.03.2019   16887    4

Власть — просто один из ...

Кейс Михаила Абызова обсуждается сегодня со многих сторон — и, конечно, он ...
  29.03.2019   23999    17

Последние публикации
Бесполезный СПЧ с ...

Приезд в Уфу членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества ...
  29.03.2019   23195    67

«Конгресс башкирского ...

Общественная организация «Конгресс башкирского народа», активисты которой в ...
  29.03.2019   22786    10

Медаль за фальсификации ...

Организовывать выборы главы Башкирии, которые пройдут в сентябре, будет ...
  29.03.2019   29444    10

Чем ближе к очередным ...

Чем ближе к очередным выборам, тем острее становятся дискуссии о том, как вести ...
  29.03.2019   14299    4

Власть — просто один из ...

Кейс Михаила Абызова обсуждается сегодня со многих сторон — и, конечно, он ...
  29.03.2019   32981    17

Столетие Башкортостана: ...

В минувшие выходные Башкортостан отметил свой столетний юбилей. По сути, он ...
  28.03.2019   19118    128

Хабирову подбирают ...

Башкирские единороссы вчера открыли прием заявок для желающих выдвинуться от ...
  28.03.2019   38589    21

Плагиатор уходит ...

Заседание ЦИК, на котором официально будет принято решение о смене руководства ...
  28.03.2019   24833    9

Глава СПЧ Михаил ...

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и ...
  28.03.2019   38522    7

В минэкологии признали, ...

Заместитель министра экологии и природопользования Башкирии Виталий Тюр сегодня ...
  28.03.2019   41402    6

Читаемое за месяц
Большие старания по ...

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации ...
  28.02.2019   30671    22

Профилактика гемороя для ...

Избранники не только увеличивают себе зарплату, но и хотят свои задницы ...
  28.02.2019   11379    8

Жесткая правда Сибая. ...

На встрече Радия Хабирова и Андрея Козицына прозвучало немало малоутешительной ...
  28.02.2019   27398    21

Будут курултаить с ...

В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир. Радий Хабиров подписал указ о ...
  28.02.2019   28968    64

Хабиров: «Я член этой ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах этой осенью. Он ...
  28.02.2019   18523    38



Чем ближе к очередным выборам, тем острее дискуссии

Оценили
0


Чем ближе к очередным выборам, тем острее становятся дискуссии о том, как вести себя той оппозиционной части избирателей, которых можно назвать условными либералами, интеллигенцией, демократами. Осенние провалы единоросов в регионах были в этой среде были встречены с нескрываемым восторгом: «Власть проигрывает статистам», «Манекены обыграли сборную России» ит.д. Но любой ответ на вопрос, а что же делать с такой слабостью власти, приводит в тупик. В результате условные российские демократы на пороге очередного раскола, к которым им, к сожалению, не привыкать.

Чем ближе к очередным выборам, тем острее дискуссии


Неудивительно, что одним из первых, кто решил оседлать протестные настроения, стал самый яркий и влиятельный на сегодняшний день оппозиционный лидер Алексей Навальный. Он предложил «умное голосование», которое было инкарнацией его же идеи парламентских выборов 2011-го года «голосуй за любую партию, кроме Единой России». Тогда, на волне протестов «расссерженных горожан», эта стратегия частично сработала и «Единая Россия» потеряла конституционное большинство в Госдуме. Теперь же предлагается на выборах любых уровней поддержать не какого угодно кандидата, а одного, конкретного — наиболее сильного из оппонентов «Единой России», то есть, самого проходного.

С самого начала было понятно, что у этой стратегии есть слабые места, в частности — идеология. При всем желании лишить действующую власть политической монополии, эта часть избирателей не может не задумываться о том, кому она при этом оказывает поддержку. В основном, речь идет о демократах старшего поколения, и по возрасту, и по духу более близких к советским диссидентам, чем к Алексею Навальному. И практически у каждого такого избирателя есть своя «красная черта», которую он не перейдет. А выбор этот делать придется, поскольку основную конкуренцию на выборах кандидатам от «Единой России» составляют и будут составлять коммунисты.

Первые такие столкновения уже происходят: мой коллега Сергей Пархоменко (Serguei Parkhomenko) призвал избирателей Лефортовского района Москвы не голосовать за коммунистку Александра Андреева (Alexandra Andreeva), ныне муниципального депутата этого же района. Причиной такого отношения Пархоменко называет «людоедские» взгляды депутата (или депутатки?) по широкому кругу вопросов, от взгляда на события в Югославии 20-летней давности, до отношения к мусульманам. Его поддержали некоторые известные в демократической среде деятели, например, Сергей Давидис.

Но поддержка эта не была единодушной: за Андрееву вступились не только коммунисты, но и весьма авторитетные в либеральной среде люди, например, политолог Екатерина Шульман. Их аргументы сводились к тому, что Андреева на своем уровне действует в интересах избирателей, реально оппозиционна московским властям, а что она там думает про внешнюю политику, историю и гуманизм — дело, в общем, десятое. Скандал получился шумным и теперь не приходится сомневаться, что Александра Андреева, если ее допустят к выборам, будет первым претендентом на поддержку сторонников Навального в рамках «умного голосования».

На стороне «непримиримых» аргумент о том, что стратегия «голосуй за кого угодно, кроме Единой России» в конечном итоге была не так уж и удачна: вчерашние «оппозиционеры», устраивавшие «итальянскую забастовку» в Госдуме и даже носившие белые ленты как знак солидарности с «рассерженными горожанами» в основной массе своей отлично спелись с властями, среди них есть авторы самых одиозных законопроектов. Вторые говорят, что не нужно относиться к своему голосу как к сакральной ценности — это лишь инструмент отправки сигнала властям. Ну и раз власти под смехотворным предлогом заблокировали сайт «Умного голосования» почти сразу после его появления, значит, путь избран верный.

Но этот выбор видится мне ложным. Примерно как тот, перед которым однажды поставили Чулпан Хаматову — между революцией и КНДР. Не стоит забывать, что возможен он только в условиях, когда к участию в выборах не допускают кандидатов, представляющих интересы избирателей, в данном случае — этих самых демократов и либералов. И тут закономерен вопрос, признавать ли такие выборы, собственно, выборами, о чем уже писал мой коллега Константин фон Эггерт (Константин Эггерт) в своей недавней колонке для DW, посвященной электоральным перспективам режиссера Владимира Бортко, который может стать конкурентом Александра Беглова в Санкт-Петербурге.

Проблема демократов в том, что у них нет своих кандидатов, недопуск которых к выборам, их сторонники не смогли бы спустить властям. Известные участники дискуссии, активно отстаивающие тот или иной патерн поведения на выборах, сами в них участвовать не будут, какой бы поддержкой своих читателей и потенциальных избирателей они ни пользовались. Это ни в коем случае не упрек, они в своем праве, но факт остается фактом, настоящих «буйных» по-прежнему мало.

Без этой «позитивной повестки» остается невеселый выбор: бойкотировать выборы или попробовать торпедировать их «умным голосованием». И та, и другая стратегия имеет шансы на успех только в одном случае: при солидарном в ней участии. И вот это видится совершенно невероятным: одни яркие лидеры общественного мнения внутри либерального лагеря будут обзывать других беспринципными фашистами, а те в ответ — коллаборационистами, но не предпримут никаких попыток сблизить позиции и хоть раз выступить единым фронтом.

Александр Плющев, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 29.03.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
которых можно назвать условными либералами, интеллигенцией, демократами
==========================
Вот именно что "условными"! В России нет ни первых ни вторых ни третих!
Но есть НАРОД РОССИИ, которому уже невмоготу ни от власть придержащих, ни от либералов, интелегентов, демократов, которые никак не могут между собой договорится , а каждый тянет одеяло на себя.
В России, как мне кажется, "рванет" там где ни один оналитик и представить не может. Рванет в одном провинциальном городишке, а волна покатится, по всей Русси великой". И сметет всё и вся!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 29.03.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПЕдРосы будут побеждать до тех пор, пока оппозиция не сможет перешагнуть через свои "амбиции" и договориться о выдвижении одного реально сильного оппонента власти! Так же большим тормозом для побед оппозиции на выборах станет муниципальный фильтр, при помощи которого власть отрежет от выборов самых популярных оппозиционеров! И конечно фальсификации выборов, которые можно предотвратить только тотальным контролем со стороны оппозиции! Оппозиции надо не жлобствовать и не жалеть денег на наблюдателей! Другого способа сделать выборы честными нет и никогда не будет! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 29.03.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
# Губайдуллин К.В. 20 Окт 2010 в 00:18:34
21.10.2010. Верховный Суд Башкирии вернул дело в ССуд (в Суд I инстанции). В холле-прихожей ВС РБ установленный компьютерный демонстрационный стенд со списком назначенных к рассмотрению судебных дел — указанное выше (02 Сен 2010 в 21:27:09) дело именовано: «СОБРАНИЕ». Презрел ВС РБ обращение действующего Презтдента РФ : «Хватит чиновникам решать — кто пройдёт на выборах», а также его увещевание о необходимости честной работы Судов, которые выносят постановления ИМЕНЕМ РФ! В связи с этим обращением мне непонятно: почему Президент РФ доверяет отведённому Судье самому решать — будет он пачкать ИМЯ России!? Я рассматриваю подобное как чрезвычайное проишедствие и считаю, что прошение об отводе судьи должно рассматриваться всем составом Суда! С прежним такой эксидент был, усугубленный тем что Путин, возглавив список ЕдРосов, «паровозом» протащил в ГД группового насильника несовершенолетних девчонок.

Изображение Гость
53 | 02.12.2015, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после этого решения суда лица участвующие в фальсификациях были замечены в качестве членов избиркомов на следующих выборах, и высокие башкирские получили госнаграды! - За преступления против государства, против народа



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 29.03.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем ближе к очередным выборам, тем острее дискуссии
+++
Чем ближе к выборам, тем больше ношенных мужских трусов потребуется для салаватского роддома.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com