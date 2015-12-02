Чем ближе к очередным выборам, тем острее дискуссии

Чем ближе к очередным выборам, тем острее становятся дискуссии о том, как вести себя той оппозиционной части избирателей, которых можно назвать условными либералами, интеллигенцией, демократами. Осенние провалы единоросов в регионах были в этой среде были встречены с нескрываемым восторгом: «Власть проигрывает статистам», «Манекены обыграли сборную России» ит.д. Но любой ответ на вопрос, а что же делать с такой слабостью власти, приводит в тупик. В результате условные российские демократы на пороге очередного раскола, к которым им, к сожалению, не привыкать.Неудивительно, что одним из первых, кто решил оседлать протестные настроения, стал самый яркий и влиятельный на сегодняшний день оппозиционный лидер Алексей Навальный. Он предложил «умное голосование», которое было инкарнацией его же идеи парламентских выборов 2011-го года «голосуй за любую партию, кроме Единой России». Тогда, на волне протестов «расссерженных горожан», эта стратегия частично сработала и «Единая Россия» потеряла конституционное большинство в Госдуме. Теперь же предлагается на выборах любых уровней поддержать не какого угодно кандидата, а одного, конкретного — наиболее сильного из оппонентов «Единой России», то есть, самого проходного.С самого начала было понятно, что у этой стратегии есть слабые места, в частности — идеология. При всем желании лишить действующую власть политической монополии, эта часть избирателей не может не задумываться о том, кому она при этом оказывает поддержку. В основном, речь идет о демократах старшего поколения, и по возрасту, и по духу более близких к советским диссидентам, чем к Алексею Навальному. И практически у каждого такого избирателя есть своя «красная черта», которую он не перейдет. А выбор этот делать придется, поскольку основную конкуренцию на выборах кандидатам от «Единой России» составляют и будут составлять коммунисты.Первые такие столкновения уже происходят: мой коллега Сергей Пархоменко (Serguei Parkhomenko) призвал избирателей Лефортовского района Москвы не голосовать за коммунистку Александра Андреева (Alexandra Andreeva), ныне муниципального депутата этого же района. Причиной такого отношения Пархоменко называет «людоедские» взгляды депутата (или депутатки?) по широкому кругу вопросов, от взгляда на события в Югославии 20-летней давности, до отношения к мусульманам. Его поддержали некоторые известные в демократической среде деятели, например, Сергей Давидис.Но поддержка эта не была единодушной: за Андрееву вступились не только коммунисты, но и весьма авторитетные в либеральной среде люди, например, политолог Екатерина Шульман. Их аргументы сводились к тому, что Андреева на своем уровне действует в интересах избирателей, реально оппозиционна московским властям, а что она там думает про внешнюю политику, историю и гуманизм — дело, в общем, десятое. Скандал получился шумным и теперь не приходится сомневаться, что Александра Андреева, если ее допустят к выборам, будет первым претендентом на поддержку сторонников Навального в рамках «умного голосования».На стороне «непримиримых» аргумент о том, что стратегия «голосуй за кого угодно, кроме Единой России» в конечном итоге была не так уж и удачна: вчерашние «оппозиционеры», устраивавшие «итальянскую забастовку» в Госдуме и даже носившие белые ленты как знак солидарности с «рассерженными горожанами» в основной массе своей отлично спелись с властями, среди них есть авторы самых одиозных законопроектов. Вторые говорят, что не нужно относиться к своему голосу как к сакральной ценности — это лишь инструмент отправки сигнала властям. Ну и раз власти под смехотворным предлогом заблокировали сайт «Умного голосования» почти сразу после его появления, значит, путь избран верный.Но этот выбор видится мне ложным. Примерно как тот, перед которым однажды поставили Чулпан Хаматову — между революцией и КНДР. Не стоит забывать, что возможен он только в условиях, когда к участию в выборах не допускают кандидатов, представляющих интересы избирателей, в данном случае — этих самых демократов и либералов. И тут закономерен вопрос, признавать ли такие выборы, собственно, выборами, о чем уже писал мой коллега Константин фон Эггерт (Константин Эггерт) в своей недавней колонке для DW, посвященной электоральным перспективам режиссера Владимира Бортко, который может стать конкурентом Александра Беглова в Санкт-Петербурге.Проблема демократов в том, что у них нет своих кандидатов, недопуск которых к выборам, их сторонники не смогли бы спустить властям. Известные участники дискуссии, активно отстаивающие тот или иной патерн поведения на выборах, сами в них участвовать не будут, какой бы поддержкой своих читателей и потенциальных избирателей они ни пользовались. Это ни в коем случае не упрек, они в своем праве, но факт остается фактом, настоящих «буйных» по-прежнему мало.Без этой «позитивной повестки» остается невеселый выбор: бойкотировать выборы или попробовать торпедировать их «умным голосованием». И та, и другая стратегия имеет шансы на успех только в одном случае: при солидарном в ней участии. И вот это видится совершенно невероятным: одни яркие лидеры общественного мнения внутри либерального лагеря будут обзывать других беспринципными фашистами, а те в ответ — коллаборационистами, но не предпримут никаких попыток сблизить позиции и хоть раз выступить единым фронтом.