На подсосе у власти? Получи ЕГЭ нахаляву!

«Каждый вуз самостоятельно принимает такое решение, внося соответствующие изменения в положение о приеме абитуриентов»,— сказал глава движения.
Господин Романенко отметил, что «Юнармия» продолжит работать над предоставлением преимуществ участникам движения, в том числе в военных вузах.
Ранее “Ъ” стало известно, что отряды «Юнармии» могут появиться на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее предложение было разослано руководству ОПК с целью «развития юнармейского движения», численность которого по планам военных к 2020 году должна составить около 1 млн человек.
Коммерсант
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