На подсосе у власти? Получи ЕГЭ нахаляву!

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС. Он добавил, что договоренность об этом подписана с 20 учебными заведениями.«Каждый вуз самостоятельно принимает такое решение, внося соответствующие изменения в положение о приеме абитуриентов»,— сказал глава движения.Господин Романенко отметил, что «Юнармия» продолжит работать над предоставлением преимуществ участникам движения, в том числе в военных вузах.Ранее “Ъ” стало известно, что отряды «Юнармии» могут появиться на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее предложение было разослано руководству ОПК с целью «развития юнармейского движения», численность которого по планам военных к 2020 году должна составить около 1 млн человек.