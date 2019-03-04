Чьи дочки-сыночки метят в теплые кресла? В Башкирии в четырех ЦРБ главврачами станут вчерашние студенты

По нашей информации, смена произойдет в 4-х больницах, среди которых Кармаскалинская, Белокатайская, Янаульская ЦРБ.Сегодня коллективу Белокатайской ЦРБ был представлен новый главврач. Им стал Роберт Иштуков 1988 года рождения. В 2011 году он окончил БГМУ по специальности «Лечебное дело». Прошёл ординатуру по специальности «Общая хирургия» в 2011-2013 гг. С октября 2013 г. по январь 2015 г. он работал хирургом, а потом организовал центр Диабетической стопы в условиях консультативной поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова. Автор 27 научных публикаций. Учится в аспирантуре на кафедре общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИПО (период обучения: 2014-2018 гг.).Положительным моментом такого назначения молодых может стать то, что они смогут быть ближе к народу, например, общаться с населением в соцсетях, они лучше учатся новым технологиям. Также они еще не успели обрасти коррупционными связями.Однако, почему это может быть плохо, узнали у эксперта.Эльвина Хусаинова - кандидат медицинских наук, заслуженный врач РБ, отличник здравоохранения РБ и РФ, организатор здравоохранения Башкирии считает, что ни к чему хорошему такое назначение не приведет:- Мое мнение, чтобы стать руководителем больницы, необходимо иметь опыт организаторской работы. Есть приказ Минздрава, в котором четко прописано, кто может быть руководителем. Это стаж работы не менее трех лет, хотя бы уровня заведующего отделением. Далее нужно иметь образование «общественное здоровье и организация здравоохранения», для этого должен быть соответствующий сертификат. Предположим, человек выучился, далее ему нужно попробовать руководить, надо начинать с малого коллектива. Потом смотрят, как человек работает, как строит отношения с коллективом, как справляется с документацией, с организацией труда. Только тогда человек может быть рассмотрен на должность заведующего отделением.Но даже после работы начмеда нужно учиться дальше. Еще я считаю, чтобы человек стал главврачом, он должен иметь второе образование – управленческое (экономическое, юридическое или пройти курсы по управлению).Далее человек отходит от практической медицины и переходит в область организации здравоохранения. Это совершенно другая наука.Она строится на знаниях, которые ты приобрел в течение трех лет, потому что прежде чем требовать что-то от людей, нужно понимать, что ты требуешь и почему. Если ты все делаешь лучше других, и эти другие тебя за это уважают, то тогда ты можешь стать руководителем.Практика показывает, что когда молодые специалисты приходят и начинают командовать над прежним коллективом, обычно прежние увольняются.Коллектив слабеет, организация медпомощи тоже. Мое мнение, что допускать неопытных нельзя. Даже если этот человек – сын или дочь какого-то умного человека.