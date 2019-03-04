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Чьи дочки-сыночки метят в теплые кресла? В Башкирии в четырех ЦРБ главврачами станут вчерашние студенты

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35756 | Комментарии: 24
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По нашей информации, смена произойдет в 4-х больницах, среди которых Кармаскалинская, Белокатайская, Янаульская ЦРБ.

Чьи дочки-сыночки метят в теплые кресла? В Башкирии в четырех ЦРБ главврачами станут вчерашние студенты


Сегодня коллективу Белокатайской ЦРБ был представлен новый главврач. Им стал Роберт Иштуков 1988 года рождения. В 2011 году он окончил БГМУ по специальности «Лечебное дело». Прошёл ординатуру по специальности «Общая хирургия» в 2011-2013 гг. С октября 2013 г. по январь 2015 г. он работал хирургом, а потом организовал центр Диабетической стопы в условиях консультативной поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова. Автор 27 научных публикаций. Учится в аспирантуре на кафедре общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИПО (период обучения: 2014-2018 гг.).

Положительным моментом такого назначения молодых может стать то, что они смогут быть ближе к народу, например, общаться с населением в соцсетях, они лучше учатся новым технологиям. Также они еще не успели обрасти коррупционными связями.

Однако, почему это может быть плохо, узнали у эксперта.

Эльвина Хусаинова - кандидат медицинских наук, заслуженный врач РБ, отличник здравоохранения РБ и РФ, организатор здравоохранения Башкирии считает, что ни к чему хорошему такое назначение не приведет:

- Мое мнение, чтобы стать руководителем больницы, необходимо иметь опыт организаторской работы. Есть приказ Минздрава, в котором четко прописано, кто может быть руководителем. Это стаж работы не менее трех лет, хотя бы уровня заведующего отделением. Далее нужно иметь образование «общественное здоровье и организация здравоохранения», для этого должен быть соответствующий сертификат. Предположим, человек выучился, далее ему нужно попробовать руководить, надо начинать с малого коллектива. Потом смотрят, как человек работает, как строит отношения с коллективом, как справляется с документацией, с организацией труда. Только тогда человек может быть рассмотрен на должность заведующего отделением.

Но даже после работы начмеда нужно учиться дальше. Еще я считаю, чтобы человек стал главврачом, он должен иметь второе образование – управленческое (экономическое, юридическое или пройти курсы по управлению).

Далее человек отходит от практической медицины и переходит в область организации здравоохранения. Это совершенно другая наука.

Она строится на знаниях, которые ты приобрел в течение трех лет, потому что прежде чем требовать что-то от людей, нужно понимать, что ты требуешь и почему. Если ты все делаешь лучше других, и эти другие тебя за это уважают, то тогда ты можешь стать руководителем.

Практика показывает, что когда молодые специалисты приходят и начинают командовать над прежним коллективом, обычно прежние увольняются.

Коллектив слабеет, организация медпомощи тоже. Мое мнение, что допускать неопытных нельзя. Даже если этот человек – сын или дочь какого-то умного человека.

ПроУфу
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  • 1 | 02.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Продолжение опыта: «Каждая кухарка должна уметь управлять государством»



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  • 2 | 02.04.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Не забывайте что к власти пришол гадий,- выкыкмыш муртвзы.
А при муртазе, помнится, министром здравоохранения был какой то аульный малайка, так что уж говорить о больнице!



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  • 3 | 02.04.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 02.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Продолжение опыта: «Каждая кухарка должна уметь управлять государством»
===========

Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто используется при критике социализма и советской власти.

Используется также вариант «Любая кухарка должна управлять государством». Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка, как представитель широких масс трудящихся, должна УЧИТЬСЯ управлять государством, должна быть вовлечена в государственное управление.

А не только богатые во власти, как сейчас. Много они думают о народе?



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  • 4 | 02.04.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы это все на проуфу прочитали. Таскаете все оттуда, только названия сттатей меняете. А сами можете?



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  • 5 | 02.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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По этому методу и Глав администраций районов необходимо поменять, начиная с населением до 25 тыс. человек.
Пусть тренируется молодёжь!



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  • 6 | 02.04.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо дорожить сливками общества, их лелеть, беречь и приумножать.
А так же брать с них пример, разумеется без черной зависти.
____________________________________________________________
_

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем научно-производственного объединения «Квантовые технологии».
Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации.

Владимир и Любовь Кириенко, дети первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», дочь Сергея Кириенко Любовь получила работу в Агентстве стратегических инициатив, где она возглавит один из проектов.

Сергей Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова стал новым руководителем алмазодобывающей компании АЛРОСА

Дмитрий Патрушев, старший сын секретаря Совета безопасности и экс-главы ФСБ Николая Патрушева Занимает должность председателя правления Россельхозбанка

Андрей Патрушев, младший сын секретаря Совета безопасности и экс-главы ФСБ Николая Патрушева Андрей Патрушев занимает пост председателя совета директоров компании «ЦентрКаспнефтегаз»

Сергей Матвиенко, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко В 2005 году был назначен старшим вице-президентом ВТБ, а в 2006 году — гендиректором компании «ВТБ-Девелопмент»

Петр Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и бывшего главы правительства Михаила Фрадкова 19 января Петр Фрадков был назначен главой опорного банка для гособоронзаказа.

Павел Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и бывшего главы правительства Михаила Фрадкова В мае 2015 года стал заместителем управляющего делами президента.

Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова В октябре 2011 года наблюдательный совет ВТБ одобрил назначение Дениса Бортникова членом правления банка.

Артем и Игорь (на фото) Чайки, сыновья Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки.
Игорь Чайка — владелец компании ООО «Агро-Регион», основной владелец (90% и более) компаний ООО «Аква Солид» и ООО «Инновации света». Также является совладельцем компаний ООО «Русско-ближневосточный экспортный центр»
Артем Чайка — партнер коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры», владелец компаний «Эллада эдвайзорс», управляющей компании «ПНК»

Юлия Шойгу, дочь министра обороны Сергея Шойгу Является директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России и соучредителем «Общества психологов силовых структур».

Алексей Козак, сын вице премьера Дмитрия Козака С июля 2015 года — глава российского отделения Züblin Immobilien. Согласно СПАРК, является совладельцем компаний ЮВА и «ЮВА-сервис». Ранее, с апреля 2009 по октябрь 2014 года работал в «ВТБ Капитал», занимаясь прямыми инвестициями и инвестициями в недвижимость.



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  • 7 | 02.04.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Выбор , конечно , не совсем удачный. Научный работник и притом будущий ученый , вряд ли согласится считать горшки , количество унитазов , и приказы , родившиеся в кабинетах чиновников .
Работа в ЦРБ- не мед, приходится работать с не самыми лучшими слоями населения.не с самыми образованными .Поездки на совещания в Уфу, с отправкой в 4 часа утра и так до 1 часа до ночи следующего дня .Спрос такой же как и с городской больницы , находящейся в черте города Уфы.
Согласился от незнания специфики работы , или же надеясь на большие деньги ...



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  • 8 | 02.04.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Раньше дети правителей шли на фронт или же трудились в НИИ , на заводы .Никаких поблажек . Даже Василий Сталин летал , успел сбить 1 самолет противника в бою. Микояны- тоже летчики .Берия Серго- очень умный и толковый работал по созданию ракетной техники .Сергей Хрущев- отец пристроил его в НИИ., правда парень успехов так и показал. Дети Брежнева оказались пьяницами . и неуспешными .Дочь Горби- так и не стала врачем , больше нелечебник, статистик.У Ельцина -успехами не блистают но небедные., так же как у Путина - на высокооплачиваемых должностях.....



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  • 9 | 02.04.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодым везде у нас дорога, молодым везде у нас почёт! Нужное назначение! Очень Опытный



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  • 10 | 02.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Главных врачей ни в США, ни в других цивилизованных странах с развитой медициной нет.
Врач не управляет больницей т.к. после этого он перестает быть врачом. Управляют больницами в США профессионалы.
В зависимости от типа больниц управляющий может быть один, финансовая группа/корпорация, совет директоров.
Потом идет профильная администрация, хирурги (видимо по статусу), специалисты (онкологи, кардиологи, пульмонологи и др.), госпиталисты (обычные терапевты), мед сестры, помощники врачей и кафедральные (преподаватели, интерны, студенты).



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  • 11 | 02.04.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 02.04.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Продолжение опыта: «Каждая кухарка должна уметь управлять государством»
===========

Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто используется при критике социализма и советской власти.
...
Ленин имел в виду прежде всего, что даже кухарка, как представитель широких масс трудящихся, должна УЧИТЬСЯ управлять государством...
===============

6 | 02.04.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо дорожить сливками общества, их лелеть, беречь и приумножать.
А так же брать с них пример, разумеется без черной зависти.
____________________________________________________________

_

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем научно-производственного объединения «Квантовые технологии».
Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации.
...

-------------------------

Ну вот, подтверждение слов Владимира Ильича, что необходимо вовлекать
в управление государством "простых" людей, обучать их - ибо они знают жизнь "изнутри".

А как изгалялись, передёргивая эту фразу Ленина!.. Вот вам ужо. Получите и распишитесь.



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  • 12 | 02.04.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 02.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Главных врачей ни в США, ни в других цивилизованных странах с развитой медициной нет.

---------------------

Иди лесом. Со своими Штатами. Лучшая медицина - на Кубе. Бесплатная. Даже из твоих долбаных штатов туда ездиют лечиться. "Цивилизованные" США, бл-дь...



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  • 13 | 02.04.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть работает! Проклятые завистники, тут же начинают гадить, твари! Если не сможет, другое дело, тогда да, заявляйте свои претензии, но сначала, дайте ему поработать! Так везде надо. Надоело старичьё, нытики и сони!



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  • 14 | 02.04.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
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13. Нет ,не завидуем .пусть работает!. Но аспирант хоть и заочный,- не по теме . Обычно главными становятся врачи не склонные к кропотливому труду, влекомые к больным,к лечебной работе .
Главный он и главный, начальник больницы .!



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  • 15 | 02.04.2019, 14:23 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1260 | Рейтинг: +91,8
“10 | 02.04.19: Не зарегистрирован …Главных врачей ни в США, ни в других цивилизованных странах с развитой медициной нет.
Врач не управляет больницей т.к. после этого он перестает быть врачом. Управляют больницами в США профессионалы…”

В Б_стане такое то же практиковалось в бабаёвские годы в санаторно-курортных учреждениях, соцсфере.

К примеру, Санаторием Якты-куль, специализировавшемся на долечиваний гинекологического профиля больных, ДОЛГО руководил б/у председатель колхоза, доведшего паевое имущество колхозников односельчан до разорения. И умудрялся получать Грамоты, Премий за правильное и эффективное лечение женского контингента.

Санаторием Юматово руководил также б/у руководитель БашМашОпторга, предварительно доведя его до банкротства. Образование – специалист по запчастям. За надлежащее лечение больных получил звание ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РБ!

Медицинским Протезно-ортопедическим предприятием на Красина давно рулила женщина с образованием типа СПТУ. По профилю оно перестало работать, живёт сдачей в аренду помещении стройфирме и безмерно по становому счастлива.

А знаменитая Зайтуна, с образованием бирского фармучилища, жестко рулившая закупом в Башфармации в лихие дикие откатные годы, когда за закуп неликвида с подходящим сроком играющий можно было запросить 50% от сделки! Теперь и вышка у неё нарисовалась, и даже кандидатская на что то. В медунивере кандидатская стоила от 400 тыс рублей, лет 10 назад.

И все эти персонажи теперь сказочно богаты... Поршены, бесконечные зарубежье и пр. атрибутика удавшейся жизни.

А Рауфа по копейкам собирает на благотворительное лечение больных детишек из нефтеносно нефтеперерабатывающего региона России…



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  • 16 | 02.04.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 02.04.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не забывайте что к власти пришол гадий,- выкыкмыш муртвзы.
А при муртазе, помнится, министром здравоохранения был какой то аульный малайка, так что уж говорить о больнице!
=============
а после пришел другой малайка и добил медицину в регионе.
Неизвестно когда восстановится



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  • 17 | 02.04.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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прежде всего необходимо наказать всех кто занимается махинациями по гос.закупам для медицины. Катаются на внедорожниках и покупают загородную недвижимость при окладах в 25т.р.



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  • 18 | 02.04.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 02.04.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем научно-производственного объединения «Квантовые технологии».
Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации.
...
____________________________________________________________
_
Ну вспомним тогда сынульку Рахимова Муртазлы? Как он стал совладельцем народного достаяния? И ведь гораздо раньше чем Золотовы-Рагозины, так ведь?



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  • 19 | 02.04.2019, 17:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
Международная организация WaterAid в докладе Overflowing cities The State of the World’s Toilets 2016 (*.pdf) представила оценки доступности безопасных частных туалетов для городского населения. По данным WaterAid, 23% россиян, проживающих в городах, не имеют возможности пользоваться безопасными частными туалетами.

По показателю численности городского населения без доступа к безопасным и частным туалетам Россия занимает пятое место, пропустив вперед Индию, Китай, Нигерию и Индонезию. Ситуация в Россия оказалась хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.
______________________________
Встали с колен, бля....



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  • # 20 | 02.04.2019, 17:47 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37144 | Рейтинг: +5596,1

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