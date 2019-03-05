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Осторожно: Его физиономия теперь госсимвол

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Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal. Ведомство потребовало от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительном граффити про президента Владимира Путина, сказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Осторожно: Его физиономия теперь госсимвол


Собеседник в одном из ярославских изданий рассказал, что на Роскомнадзор оказывает давление Генпрокуратура. Согласно новому закону об оскорблении госсимволов, Генпрокуратура должна обратиться к регулятору «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления».

В удаленных новостях говорилось о граффити, которое появилось на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта. На полуколоннах была оставлена надпись «Путин ***». Несколько ярославских изданий уже удалили соответствующую новость, но утверждают, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора.

Одно из изданий региона, «Яркуб», подтвердило, что к ним поступало требование от ведомства. «РКН попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — "делом занимается федеральное ведомство"», — сообщила редакция в своем Telegram-канале.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства.

Дополнение.

В Генпрокуратуре опровергли причастность к блокировке данных новостей. «Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Лента.Ру
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  • 1 | 03.04.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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О путине теперь можно говорить только как о прокойнике,- или хорошо, или ничего...



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  • 2 | 03.04.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо говорить,, Наш вождь и светоч " . И тогда станет ясно!



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  • 3 | 03.04.2019, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63471 | Рейтинг: +12206,6
Эффект Барбары Страйзанд - не. не слышали!

Никто бы не узнал, как обозвали Путина в Ярославле, если бы не Роскомнадзор

Как и предполагалось — закон о неуважении к власти скоро приведет к тому, что власть в России станут не уважать еще больше. Просто потому, что общее раздражение россиян против начальства будет многократно усилено эффектом Стрейзанд.

Сначала об этом написало популярное сетевое издание TJournal, которое утверждало, что цензоры Роскомнадзора требуют удаления этой новости, не сами по себе, а ссылаясь на запрос, который поступил из Генпрокуратуры, которая решила пресечь акт «явного неуважения к государству», тем более что новый подходящий закончик, тут как тут. Однако вместо того, чтобы пресечь распространение «крамолы», у чиновников получилось лишь вызвать к жизни эффект информационного цунами, известный как «эффект Стрейзанд», что быстро заставило их сдать назад. И сделать вид, что они тут вовсе ни при чем: в «инстанциях» стали активно открещиваться о того, что имели к этому самое непосредственное отношение.

В Генпрокуратуре стали заявлять что к этим требованиям там никакого отношения не имеют. В Роскомнадзоре сначала тоже открещивались, а в конце объяснили ситуацию «профилактической работой«, мол просто тренировались.

В заключение всей этой истории хочется сказать, что, как можно было предполагать, применение на практике закона об оскорблении госсимволов приведет к тому, что над этими символами начнут потешаться все кому не лень – просто потому, что теперь написанное на стенах общественной уборной нецензурное «послание» к властям, может стать предметом разбирательства на уровне Генпрокуратуры и Роскомнадзора (если кому-то, например придет в голову это послание сфотографировать на свой мобильник и, к примеру, выложить у себя в Инстаграм). С чем мы искренне поздравляем автора замечательного закона об оскорблении власти сенатора Клишаса и его коллег по верхней и нижней палате так называемого российского «парламента».

Еще один вывод, который можно сделать из этой истории – это то, что она в очередной раз подтверждает давно известный факт, что никакие самые репрессивные и несправедливые законы не будут исполняться, если встретят массовое сопротивление общества. Ведь сегодня — принципиальность и гражданская позиция ярославских журналистов привела к тому, что цензорам пришлось отступить ни с чем, да еще и оправдываться.
________________________________
И да - старый пидорас по кличке пуйло - на самом деле - старый, плешивый пидорасище!



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  • 4 | 03.04.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Бывшая руководительница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, уволившаяся после скандального заявления о том, что государство ничем не обязано детям, стала заместителем директора дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС). Об этом сообщает портал E1.



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  • 5 | 03.04.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"79,5% российских семей испытывают затруднения с приобретением необходимого минимума товаров
58,5 тысяч рублей в месяц в среднем требуется российской семье на покупку самого необходимого. Купить минимальный набор товаров и уложиться в семейный бюджет не могут 79,5% российских семей. Такие данные содержатся в исследовании Росстата, подготовленном на основе личного опроса"



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  • 6 | 03.04.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз нельзя критиковать буду хвалить!
Медведев с путиным, фактически привели страну к коммунизму, сбылась вековая мечта человечества,- в РФ нет денег, все население (или почти все), лишили этих бумажек, а оно, то бишь население, живет и относительно здравствует, пока...



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  • 7 | 03.04.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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При царе перед помещиками шапки ломали:

- А ну, прочь с дороги! Михал Лукич едут!



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  • 8 | 03.04.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Физиономия...Ни один правитель в истории России не вызывал чувства гадливости. Их боялись, уважали, или подсмеивались. Но относиться как холодной скользкой рептилии..



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  • 9 | 03.04.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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49 минут назад, источник: Lenta.Ru
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет газета «Ведомости».



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  • 10 | 03.04.2019, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63471 | Рейтинг: +12206,6
В Петербурге около Исаакиевского собора установили «надгробие» Путина
3 апреля, 10:52

Около Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» президента России Владимира Путина. На нем написаны «даты жизни» (1952-2019) и надпись «Предал российский народ».

В телеграм-канале «Агит Россия» говорится, что надгробие установили активисты движения. Они пояснили, что установкой надгробия хотели сказать, что «Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление».

В начале марта аналогичное надгробие появилось в Набережных Челнах. После этого «ВКонтакте» начала удалять фотографии с ним из-за жалоб пользователей, в соцсети их сравнили с распространением фейков в чрезвычайных ситуациях. Позднее фотографии восстановили.
_________________________________
А надысь еще и в Берлине ставили надгробие.



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10 | 03.04.2019, 14:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63471 | Рейтинг: +12207,8
В Петербурге около Исаакиевского собора установили
=================
Кухарка,а не гуляла ли ты по Аллее Путина? что на Доке



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  • 12 | 03.04.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш народ воспрянул духом при ВОЖДЕ и Светоче нашем Повсеместно демократия и даже пенсию повысили на 50 рублей и позволили работать всем до 65 лет. Спасибо нашему ВОЖДЮ и Светочу за наше счастливое детство! Емубольшой наш пионерский кутак!



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  • 13 | 03.04.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И да - старый пидорас по кличке пуйло - на самом деле - старый, плешивый пидорасище!
------------------------------
Наконец старой дуре десяточку влепят. Надоела здесь хуже нет. Пущай на зоне агитирует.



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  • # 14 | 03.04.2019, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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