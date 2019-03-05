Осторожно: Его физиономия теперь госсимвол

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal. Ведомство потребовало от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительном граффити про президента Владимира Путина, сказал изданию источник, знакомый с ситуацией.Собеседник в одном из ярославских изданий рассказал, что на Роскомнадзор оказывает давление Генпрокуратура. Согласно новому закону об оскорблении госсимволов, Генпрокуратура должна обратиться к регулятору «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления».В удаленных новостях говорилось о граффити, которое появилось на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта. На полуколоннах была оставлена надпись «Путин ***». Несколько ярославских изданий уже удалили соответствующую новость, но утверждают, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора.Одно из изданий региона, «Яркуб», подтвердило, что к ним поступало требование от ведомства. «РКН попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — "делом занимается федеральное ведомство"», — сообщила редакция в своем Telegram-канале.Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства.Дополнение.В Генпрокуратуре опровергли причастность к блокировке данных новостей. «Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.