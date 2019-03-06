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Ну что, не ждали? А вот и он!

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Раиль Сарбаев, возглавлявший в 2008-2010 годах правительство Башкирии, а позже баллотировавшийся на пост главы республики, возвращается в региональную политику. До конца недели, по информации источников „Ъ“, он заступит на должность генерального директора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» — дочернего предприятия госинвесткомпании «Региональный фонд», которое помогает бизнесу преодолеть бюрократические процедуры. В окружении врио главы республики Радия Хабирова говорят, что этим назначением он хотел показать, что примирился со своим давним оппонентом и поддерживает курс на консолидацию элит. Некоторые собеседники „Ъ“ считают, что Раиль Сарбаев мог согласиться на эту должность с прицелом на вакантное место премьера.

Ну что, не ждали? А вот и он!


Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил бывшему премьеру республики Раилю Сарбаеву, с которым работал в регионе в 2007-2008 годах (тогда господин Сарбаев возглавлял минземимущество, а господин Хабиров руководил администрацией президента Башкирии) и из-за конфликта с которым вынужден был покинуть регион и переехать в Москву, занять пост генерального директора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». До конца недели господин Сарбаев должен заступить на эту должность.

Кадровое решение принято, — сказал собеседник в окружении Радия Хабирова. — Это назначение демонстрирует, что врио главы региона закрыл последний конфликт и работает со всеми сильными игроками, а эффективность Сарбаева сомнений не вызывает».

Другой информированный источник сообщил, что Раиль Сарбаев хотел вернуться на работу в регион давно. После назначения Радия Хабирова в Башкирию в октябре прошлого года кандидатуру бывшего премьера рассматривали на должность министра промышленности и инновационной политики, которую сейчас занимает Алексей Карпухин. «У него (у господина Сарбаева.— „Ъ“) хорошие связи с промышленниками федерального масштаба. Решили, что в Корпорации развития он сможет принести больше всего пользы — сделать ее работу масштабнее и придать солидности»,— отметил собеседник.

Еще один источник намекнул, что в перспективе господину Сарбаеву может быть предложена должность повыше. Например, в республике с декабря, после ухода в уральский главк ЦБ Рустэма Марданова, пустует пост премьер-министра.

Раиль Сарбаев для комментариев вчера был недоступен.

Он родился в 1962 году в Зианчуринском районе Башкирии, окончил Башкирский сельхозинститут и Башгосуниверситет. Карьеру начинал в колхозе «Дружба», позже работал агрономом, в 1985 году перешел на работу в райком ВЛКСМ, в 1989 году — в исполком райсовета, в 1992 году на муниципальную службу в администрации Зианчуринского района. Работал заместителем главы, главой. В 2000-2005 годах руководил администрацией Сибая, затем — ТУ Россельхознадзора. В 2007 году влился в команду первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, возглавил минземимущество.

В 2008-2010 годах занимал пост премьера Башкирии, рассматривался экспертами как наиболее вероятный сменщик господина Рахимова.

С его президентскими амбициями связывали и ссору, возникшую в 2008 году между господином Рахимовым и Радием Хабировым.

После ухода с должности премьера, чему предшествовала смена руководства республики, Раиль Сарбаев стал фигурантом уголовного дела — обвинялся в растрате из бюджета 1,6 млн руб., которые в 2009 году направил на оплату перелета на частном самолете в Австрию для встречи с сыном Муртазы Рахимова — Уралом.

В 2013 году был оправдан судами двух инстанций. В том же году получил назначение вице-президентом АО «СГ-транс» — дочернего предприятия АФК «Система», которой тогда принадлежала «Башнефть».

В 2014 году, несмотря на ранее сделанные заявления об отсутствии планов возвращаться в политику, Раиль Сарбаев выдвинулся на пост президента Башкирии и стал главным оппонентом на выборах тогдашнему главе республики Рустэму Хамитову.

На выборах его поддержала партия «Гражданская сила», которая вскоре, в самый разгар избирательной кампании, отозвала выдвижение господина Сарбаева с формулировкой «за деяния, противоречащие интересам партии и наносящие ущерб ее репутации».

В 2016 году господин Сарбаев выдвинулся в Госдуму от партии «Справедливая Россия», региональному отделению которой, как считалось, тогда покровительствовал Радий Хабиров. На выборах он набрал около 16% голосов и проиграл в округе единороссу Зарифу Байгускарову.

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» образовано в 2011 году. Принадлежит госинвесткомпании «Региональный фонд». Специализируется на сопровождении инвестиционных проектов, подготовке бизнес-планов, управляет индустриальным парком «Уфимский»: сдает в аренду его площади и участки. Своей миссией корпорация называет помощь бизнесу в преодолении административных барьеров.

Уставный капитал АО — 438 млн руб., чистые активы на начало 2019 года оценивались в 972 млн руб. С октября 2017 года корпорацией руководит Олег Голов. Связаться с ним вчера не удалось. В корпорации работают 35 человек. Выручка в 2018 году, по данным Kartoteka.ru, составила 79,87 млн руб., чистая прибыль — 193 тыс. руб.

Политолог Станислав Шкель считает назначение Раиля Сарбаева «несколько неожиданным, но политически грамотным ходом со стороны Хабирова».

«Сарбаев остается достаточно сильным игроком, который имеет амбиции. Он всегда будет интересен для соперников Хабирова, которые могут на него поставить. Поэтому самое правильное — вовремя интегрировать его во властную коалицию, отсечь все риски возможного соперничества. Ну и нейтрализовать „башкирский фактор“ — в районах Зауралья Сарбаев остается популярной фигурой»,— отметил собеседник.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, назначив Раиля Сарбаева, Радий Хабиров «демонстрирует региональным элитам, что он победил и что он милостив».

«Разбитых врагов он не добивает, а, наоборот, готов дать им службу. Избирателям (в сентябре пройдут выборы главы республики, в которых участвует господин Хабиров.— „Ъ“) нравятся политики, „стоящие над схваткой“, и Хабиров с помощью этого назначения показывает, что является именно таким политиком. Сарбаеву же это назначение дает хоть какие-то призрачные надежды на возвращение.

В его назначение премьером не очень верится. Одно дело продемонстрировать милость к павшему врагу, другое — отдать тому реальные рычаги управления экономикой», — заключил собеседник.

Наталья Павлова, Кооммерсант
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  • 1 | 04.04.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий,... твою мать!!!!
Ты чЁ тВарь иш!!!!



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  • 2 | 04.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все те же !!! Вот и бежит народец из губернии ,где губернией не пахнет,а улусом так и смердит



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  • 3 | 04.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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"Возврат блудного сына" на престол. Картина Радия.



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  • 4 | 04.04.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все те же !!! Вот и бежит народец из губернии ,где губернией не пахнет,а улусом так и смердит
----------------------------------------------

Проверь обоняние на пригодность. Похоже ты перестал отличать запахи, все путаешь на противоположное.
Тянешь на вонючий царизм.



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  • 5 | 04.04.2019, 11:33 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 64 | Комментарии: 588 | Рейтинг: +191,1
Что за дом притих,
Погружен во мрак,
На семи лихих
Продувных ветрах,
Всеми окнами
Обратясь в овраг,
А воротами -
На проезжий тракт?

В дом заходишь как
Все равно в кабак,
А народишко -
Каждый третий - враг.
Своротят скулу,
Гость непрошеный!
Образа в углу -
И те перекошены.

"Кто ответит мне -
Что за дом такой,
Почему во тьме,
Как барак чумной?
Свет лампад погас,
Воздух вылился...
Али жить у вас
Разучилися?

Траву кушаем,
Век - на щавеле,
Скисли душами,
Опрыщавели,
Да еще вином
Много тешились,-
Разоряли дом,
Дрались, вешались".



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11

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  • 6 | 04.04.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно выдвигать своих из молодежи, а не подбирать однажды не справившихся



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5

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  • 7 | 04.04.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назначение Сарбаева крайне не обдуманный шаг,с далеко идущими последствиями !!! Выборы не за горами ,можно проиграть !



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  • 8 | 04.04.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Швецова тоже восстановят в прежней должности советника?



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  • 9 | 04.04.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся шайка лейка в сборе!



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  • 10 | 04.04.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.04.2019, 11:33 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 64 | Комментарии: 588 | Рейтинг: +191
Что за дом притих,
Погружен во мрак,
На семи лихих
Продувных ветрах,
Всеми окнами
Обратясь в овраг,
А воротами -
На проезжий тракт?

В дом заходишь как
Все равно в кабак,
А народишко -
Каждый третий - враг.
Своротят скулу,
Гость непрошеный!
Образа в углу -
И те перекошены.

"Кто ответит мне -
Что за дом такой,
Почему во тьме,
Как барак чумной?
Свет лампад погас,
Воздух вылился...
Али жить у вас
Разучилися?

Траву кушаем,
Век - на щавеле,
Скисли душами,
Опрыщавели,
Да еще вином
Много тешились,-
Разоряли дом,
Дрались, вешались".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Кто запретит продолжать сие образ жизни, ежели иного отродясь не видали?

Даже правящие не могут определиться, что происходит:

-------Смертность в России за восемь месяцев 2017 года уменьшилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения РФ.

-------В 2018 году численность населения в России сократилась почти на 100 тыс. человек, при этом зафиксирован рост смертности более чем в 30-ти регионах страны. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.



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  • 11 | 04.04.2019, 12:46 | Автор: S-S
    Публикации: 0 | Комментарии: 12 | Рейтинг: -1,8
Нужно еще Диваева вернуть.



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  • 12 | 04.04.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 04.04.2019, 11:54 | Автор:

-------В 2018 году численность населения в России сократилась почти на 100 тыс. человек, при этом зафиксирован рост смертности более чем в 30-ти регионах страны. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.
=============================================
Не в 30 а в 32 двух регионах !
Пенсионный возраст увеличили , теперь можно и правду
сказать !
Вот еще передохнут более 30 миллионов нищих
сегодняшних пенсионеров , как раз будет по Чубайсу !
........" Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок.
Не думайте об этом - новые вырастут .........."



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  • 13 | 04.04.2019, 12:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7255 | Рейтинг: -496,5
На обсуждении этого земляками на Фэйсбуке и, и их удивления этим, некий Ирек Таттарыч высказал: "Чего тут удивительного? Была одна команда Муртазы Губайдулловича, но много места под солнцем не бывает. Ну перессорились, чего в святом семействе не бывает. Теперь вновь сбираются. Кого как не своих сбирать?"



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  • 14 | 04.04.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

И из дома, где косо висят образа,
Я, коней очертя, гнал, забросивши кнут...
Куда кони несли и глядели глаза,
И где люди живут, и как люди живут...

Сколько кануло, сколько схлынуло,
Жизнь кидала меня - не докинула...
Может, спел про вас неумело я...
Очи черные - скатерь белая...

Владимир Семёнович.



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  • 15 | 04.04.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 04.04.2019, 12:53 | Автор: Ирек
Публикации: 93 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -496,4


На обсуждении этого земляками на Фэйсбуке и, и их удивления этим, некий Ирек Таттарыч высказал: "Чего тут удивительного? Была одна команда Муртазы
============================
Шиза крепчала. Ирик уже сам себя секет на без рыбье.



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  • 16 | 04.04.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая глупость! Зря я восторгалась Хабировым. Не в ту сторону пошёл. Вот придурок!



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  • 17 | 04.04.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну всё, в районах, уезжайте!



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  • 18 | 04.04.2019, 13:20 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +7,4
Назад, к рахимовщине!



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  • Эксперт
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  • 19 | 04.04.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63472 | Рейтинг: +12206,8
Черепаха. Вам нравится Хабиров? Всё так же?



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  • 20 | 04.04.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
крайне неудачное решение, если оно принято, которым Хабиров перечеркнул то, что успел сделать до этого



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