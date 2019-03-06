Ну что, не ждали? А вот и он!

Раиль Сарбаев, возглавлявший в 2008-2010 годах правительство Башкирии, а позже баллотировавшийся на пост главы республики, возвращается в региональную политику. До конца недели, по информации источников „Ъ“, он заступит на должность генерального директора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» — дочернего предприятия госинвесткомпании «Региональный фонд», которое помогает бизнесу преодолеть бюрократические процедуры. В окружении врио главы республики Радия Хабирова говорят, что этим назначением он хотел показать, что примирился со своим давним оппонентом и поддерживает курс на консолидацию элит. Некоторые собеседники „Ъ“ считают, что Раиль Сарбаев мог согласиться на эту должность с прицелом на вакантное место премьера.Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил бывшему премьеру республики Раилю Сарбаеву, с которым работал в регионе в 2007-2008 годах (тогда господин Сарбаев возглавлял минземимущество, а господин Хабиров руководил администрацией президента Башкирии) и из-за конфликта с которым вынужден был покинуть регион и переехать в Москву, занять пост генерального директора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». До конца недели господин Сарбаев должен заступить на эту должность.Кадровое решение принято, — сказал собеседник в окружении Радия Хабирова. — Это назначение демонстрирует, что врио главы региона закрыл последний конфликт и работает со всеми сильными игроками, а эффективность Сарбаева сомнений не вызывает».Другой информированный источник сообщил, что Раиль Сарбаев хотел вернуться на работу в регион давно. После назначения Радия Хабирова в Башкирию в октябре прошлого года кандидатуру бывшего премьера рассматривали на должность министра промышленности и инновационной политики, которую сейчас занимает Алексей Карпухин. «У него (у господина Сарбаева.— „Ъ“) хорошие связи с промышленниками федерального масштаба. Решили, что в Корпорации развития он сможет принести больше всего пользы — сделать ее работу масштабнее и придать солидности»,— отметил собеседник.Еще один источник намекнул, что в перспективе господину Сарбаеву может быть предложена должность повыше. Например, в республике с декабря, после ухода в уральский главк ЦБ Рустэма Марданова, пустует пост премьер-министра.Раиль Сарбаев для комментариев вчера был недоступен.Он родился в 1962 году в Зианчуринском районе Башкирии, окончил Башкирский сельхозинститут и Башгосуниверситет. Карьеру начинал в колхозе «Дружба», позже работал агрономом, в 1985 году перешел на работу в райком ВЛКСМ, в 1989 году — в исполком райсовета, в 1992 году на муниципальную службу в администрации Зианчуринского района. Работал заместителем главы, главой. В 2000-2005 годах руководил администрацией Сибая, затем — ТУ Россельхознадзора. В 2007 году влился в команду первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, возглавил минземимущество.В 2008-2010 годах занимал пост премьера Башкирии, рассматривался экспертами как наиболее вероятный сменщик господина Рахимова.С его президентскими амбициями связывали и ссору, возникшую в 2008 году между господином Рахимовым и Радием Хабировым.После ухода с должности премьера, чему предшествовала смена руководства республики, Раиль Сарбаев стал фигурантом уголовного дела — обвинялся в растрате из бюджета 1,6 млн руб., которые в 2009 году направил на оплату перелета на частном самолете в Австрию для встречи с сыном Муртазы Рахимова — Уралом.В 2013 году был оправдан судами двух инстанций. В том же году получил назначение вице-президентом АО «СГ-транс» — дочернего предприятия АФК «Система», которой тогда принадлежала «Башнефть».В 2014 году, несмотря на ранее сделанные заявления об отсутствии планов возвращаться в политику, Раиль Сарбаев выдвинулся на пост президента Башкирии и стал главным оппонентом на выборах тогдашнему главе республики Рустэму Хамитову.На выборах его поддержала партия «Гражданская сила», которая вскоре, в самый разгар избирательной кампании, отозвала выдвижение господина Сарбаева с формулировкой «за деяния, противоречащие интересам партии и наносящие ущерб ее репутации».В 2016 году господин Сарбаев выдвинулся в Госдуму от партии «Справедливая Россия», региональному отделению которой, как считалось, тогда покровительствовал Радий Хабиров. На выборах он набрал около 16% голосов и проиграл в округе единороссу Зарифу Байгускарову.АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» образовано в 2011 году. Принадлежит госинвесткомпании «Региональный фонд». Специализируется на сопровождении инвестиционных проектов, подготовке бизнес-планов, управляет индустриальным парком «Уфимский»: сдает в аренду его площади и участки. Своей миссией корпорация называет помощь бизнесу в преодолении административных барьеров.Уставный капитал АО — 438 млн руб., чистые активы на начало 2019 года оценивались в 972 млн руб. С октября 2017 года корпорацией руководит Олег Голов. Связаться с ним вчера не удалось. В корпорации работают 35 человек. Выручка в 2018 году, по данным Kartoteka.ru, составила 79,87 млн руб., чистая прибыль — 193 тыс. руб.Политолог Станислав Шкель считает назначение Раиля Сарбаева «несколько неожиданным, но политически грамотным ходом со стороны Хабирова».«Сарбаев остается достаточно сильным игроком, который имеет амбиции. Он всегда будет интересен для соперников Хабирова, которые могут на него поставить. Поэтому самое правильное — вовремя интегрировать его во властную коалицию, отсечь все риски возможного соперничества. Ну и нейтрализовать „башкирский фактор“ — в районах Зауралья Сарбаев остается популярной фигурой»,— отметил собеседник.По мнению политолога Аббаса Галлямова, назначив Раиля Сарбаева, Радий Хабиров «демонстрирует региональным элитам, что он победил и что он милостив».«Разбитых врагов он не добивает, а, наоборот, готов дать им службу. Избирателям (в сентябре пройдут выборы главы республики, в которых участвует господин Хабиров.— „Ъ“) нравятся политики, „стоящие над схваткой“, и Хабиров с помощью этого назначения показывает, что является именно таким политиком. Сарбаеву же это назначение дает хоть какие-то призрачные надежды на возвращение.В его назначение премьером не очень верится. Одно дело продемонстрировать милость к павшему врагу, другое — отдать тому реальные рычаги управления экономикой», — заключил собеседник.