Мурзагулов: Истинные мотивы Никиты Исаева — это далеко не защита интересов сибайцев

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что политолог Никита Исаев приезжал в Сибай не для защиты интересов местных жителей.Комментируя в эфире «Эха» нападение на Исаева, во время которого тот был обсыпан мукой, Мурзагулов заявил, что относится к поступку нападавших с пониманием.Его истинные мотивы — это далеко не защита интересов сибайцев. Его истинные мотивы — это желание чем-то поторговать и чего-то заработать. Это мое глубокое убеждение, основанное на некоем знании. Да, какие-то ребята его там неласково встретили. Хабиров сказал, что это правильно. Имеет право думать. Я тоже так думаю.По словам Мурзагулова, заявление Исаева о его возможном участии в выборах главы Башкирии вызывает смех. По мнению руководителя «Башинформа», ни один человек не делал для Сибая больше, чем Радий Хабиров за последние месяцы.