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Мурзагулов: Истинные мотивы Никиты Исаева — это далеко не защита интересов сибайцев

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Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что политолог Никита Исаев приезжал в Сибай не для защиты интересов местных жителей.

Мурзагулов: Истинные мотивы Никиты Исаева — это далеко не защита интересов сибайцев


Комментируя в эфире «Эха» нападение на Исаева, во время которого тот был обсыпан мукой, Мурзагулов заявил, что относится к поступку нападавших с пониманием.

Его истинные мотивы — это далеко не защита интересов сибайцев. Его истинные мотивы — это желание чем-то поторговать и чего-то заработать. Это мое глубокое убеждение, основанное на некоем знании. Да, какие-то ребята его там неласково встретили. Хабиров сказал, что это правильно. Имеет право думать. Я тоже так думаю.

По словам Мурзагулова, заявление Исаева о его возможном участии в выборах главы Башкирии вызывает смех. По мнению руководителя «Башинформа», ни один человек не делал для Сибая больше, чем Радий Хабиров за последние месяцы.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.04.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, какие-то ребята его там неласково встретили. Хабиров сказал, что это правильно. Имеет право думать. Я тоже так думаю.
===========================
Этими словами оправдывается террор!!!
Сначало мука, потом камни, затем гранаты?!
УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма



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  • 2 | 04.04.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто бы говорил .в самом не чести и не совести .А книжонки о БАБАЕ-это вообще лучшая характеристика его как человека



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  • 3 | 04.04.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По мнению руководителя «Башинформа», ни один человек не делал для Сибая больше, чем Радий Хабиров за последние месяцы.
======================
Ну ка по пунктам что это он там сделал?!
Короче "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"
Кто из двоих "Петух" объяснять не надо...



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  • 4 | 04.04.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если оппозиционер говорит власти, что она не думает о народе - ответ будет один: "Ты популист!"



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  • 5 | 04.04.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Вместе посмеемся, зеленый свет Исаеву, а заткнулся сразу, это вам не кукла на веревочке.



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  • 6 | 04.04.2019, 12:59 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +7,4
Издевательства над защитниками граждан Сибая продолжаются. Власть начинает делить на "чистых" и "не чистых". Призыв к расправам над неугодными. Ку-клукс клан, вспоминаете? А 1937 год?



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  • 7 | 04.04.2019, 13:02 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +7,4
А что так испугались в Белом доме по Никите? Успокойтесь: не будет он Главой. Но как напряглись! Как задышали! Дыши, Белый дом. Думайте о людях, а не о своих креслах. "О детях думай".



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  • 8 | 04.04.2019, 13:07 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +7,4
А что так испугались в Белом доме по Исаеву? Успокойтесь: не будет он Главой. А как напряглись в Администрации! Как задышали! "Дыши, Белый дом"! Думайте о людях, а не о своих креслах. "О детях думай, Витя"



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  • 9 | 04.04.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Чесаться местным чинушам надо было вовремя и не допускать такого развития событий, а если уж допустили, то "заботиться" о пострадавших не за счёт бюджета, т.е. отбирая средства от других граждан, а за счёт владельцев карьера! Но Хабиров бздит идти против владельцев-миллиардеров, так как он трус! Хабиров- вон из РБ! Очень Опытный



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  • 10 | 04.04.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 04.04.2019, 12:59 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +7,2

...вспоминаете? А 1937 год?

======================

А что ты против 37-го имеешь?



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  • 11 | 04.04.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Пару лет назад попался на афёре с предоставлением дважды квартиру своему сыну директором Кушнаренковской школы № 1 Идрисов Р.Р.. Сотрудники УФСБ по РБ возбудили уголовное дело и передали по подследственности в Дюртюлинское межрайонное отделение СК СУ РФ по РБ. Данный факт был освещён в публикации на сайте медиакорсеть. Следаки как обычно заволокитили процесс и, как им кажется, благополучно всё похерили. Здесь, вполне вероятно, помогли родственники Рината Рифкатовича в силовых структурах. Это Рамзия Хатыпова федеральный судья Верховного Арбитражного суда РФ и её муж Хатыпов следователь по важным делам генпрокуратуры России, служивший вместе с Фаритом Глюсовичем Ганиевым, ныне депутатом госдумы. И вот эта тройка удерживает явного коррупционера на должности директора самой крупной школы района.
Под родственным крылом до сих пор «незаметна» мощеннеческая деятельность старшего брата Рината господина Ришата Рифкатовича, долгие годы бывшего директора Старокурмашевской средней школы. Он одновременно, кроме руководства учебным заведением, занимал должность завхоза и охранника. Сейчас после выхода на пенсию продолжает трудиться на двух работах. Данный факт легко проверить, подняв в райотделе образования документы по зарплате и тарификации. Его жена Ралия является родной сестрой судьи Верховного арбитражного суда РФ. Несмотря на очевидность совершения проступка Ришатом Рифкатовичем, родственнички – силовики вновь выручат и он выйдет сухим из воды, как и его младший братишка Ринат. Фемида у нас слепа на оба глаза и нема на оба уха.



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  • 12 | 04.04.2019, 14:38 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37187 | Рейтинг: +5590,9
25 | 04.04.2019, 14:30 | Автор: юнг
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106 | 03.04.2019, 22:56 | Автор: Ирек
Публикации: 93 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -496,5
93 | 03.04.2019, 20:46 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37178 | Рейтинг: +5592,8
Кто знает, когда скинут из модераторов наглую дементивную провокаторшу по кличке жаба?
+++++++++++++++++++++++++
Думаю, и надеюсь, что это произойдёт, и обязательно с тобой скоморох Юнг.
И да Юнг, мне один простой парень, пояснил что когда мужчина гадится на свою подругу, он просто гадкий мудель, и гадится просто на самого себя.

...................Дорогой Ирек! Поясняю:
1. Никогда эта сучка не была моей подругой. Просто с удовольствием приходила на выпивку и шашлычки. Чтобы пронюхакть, кто есть кто.
2.Сайт должен зарабатывать. Поскольку нет рекламы, оплата идет за мониторинг общественного мнения.
3. Чтобы получить срез мнения необходимы провокаторы, которые бужируют общество.
4. Наиболее подходящей была выбрана старая жаба, в задачу которой входит подыгрывание оппозиции.
5. Именно за провокации старая жаба и получает свои продажные серебренники, оформленная при этом, как "модераторша".

==============Поэтому, братцы. не поддавайтесь на провокации бандерши, пусть этой сучке жгут карман деньги. заработанные продажными комментами. Все ваши мнения и мысли передаются заказчикам то есть, органам унутренним..
Именно поэтому наглую, малообразованную алкашку до сих пор держат в штате. Как провокаторшу, как последовательницу Гапона!



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  • 13 | 04.04.2019, 15:05 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37187 | Рейтинг: +5590,9
11 | 04.04.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......помогли родственники Рината Рифкатовича в силовых структурах. Это Рамзия Хатыпова федеральный судья Верховного Арбитражного суда РФ и её муж Хатыпов следователь по важным делам генпрокуратуры России, служивший вместе с Фаритом Глюсовичем Ганиевым, ныне депутатом госдумы. И вот эта тройка удерживает явного коррупционера на должности директора самой крупной школы района.

============Знавал я одного Фарита , выгнанного из органов за потерю табельного оружия по пьяне. Не он ли?



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