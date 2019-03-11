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Баимов за друга не в ответе?

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40989 | Комментарии: 34
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В Уфе задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном в доме Рината Баимова. Ирек Сальманов проходит подозреваемым по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

Баимов за друга не в ответе?


Сотрудники ОМОНа задержали 27-летнего Ирека Сальманова, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирек Сальманов и Ринат Баимов находятся в розыске. Сальманова подозревают в изнасиловании 16-летней девушки, совершенном в доме Рината Баимова. Сам Баимов проходит по делу как свидетель и разыскивался для дачи показаний.

Ирек Сальманов задержан на двое суток по статье 91 УПК РФ. Это не первый случай, когда Сальманов подозревается в преступлении против половой неприкосновенности: ранее он уже должен был привлекаться к уголовной ответственности за насилие по отношению к студентке БГМУ.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 08.04.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не первый случай, когда Сальманов подозревается в преступлении против половой неприкосновенности: ранее он уже должен был привлекаться к уголовной ответственности за насилие по отношению к студентке БГМУ.
==============================
Должен был привлекаться?!!!!!!!!!!!!
Дык почему не привлекся?! "Авторитетные" покравители вроде баимова не дали делу ход?!



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5

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  • 2 | 08.04.2019, 10:06 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +484,6
Оба двое вместе. Увы.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 08.04.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек Сальманов- чей сыночек?



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 08.04.2019, 12:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
Сам Баимов проходит по делу как свидетель и разыскивался для дачи показаний.
-------------------
Плохо ищете, Баимов не вылазит из соц сетей



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2

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  • 5 | 08.04.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.04.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек Сальманов- чей сыночек?
***
Нам какая разница, какие шажере они сами себе напридумывали?
С ханами, учеными, писателями, муфтиями и афганскими принцессами в предках.....
Основная агрессивная сломанность этих "башкирских " и не башкирских "активистов" находящихся на содержании Соды в их криминальном мышлении, основанном на предательстве истинных интересов и чаяний своего трудолюбивого народа ради власти и денег.



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  • 6 | 08.04.2019, 12:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
Баимов за друга не в ответе?
Опубликовано: ПроУфу
-----------------
Эй, ПроУфу или опять Админисиратор вывалил заголовок

Баимов другу опекун или папа или попечитель? Может воспитатель несовершеннолетнего?

Или должен как истинный друг взять на себя вину и быть в ответе?

Админисиратор, никак ты за ПроУфу в ответе, не?



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  • 7 | 08.04.2019, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63487 | Рейтинг: +12206,1
Зуль. Как я поняла, у Рауфы и Рахматова свои давние тёрки с Баимовым, поэтому и подают они эти сообщения в таком ключе.

Сам Баимов сказал, что с новой женой Оксаной, живет в городской квартире, а Сальманова пустил сторожить коттедж на Цыганской поляне. 8 марта (когда было совершено преступление) засветился на камерах дома, где и проживает, когда вошел, когда вышел...

В общем он даже свидетелем является - так себе - только в части того, что Сальманов находился в его доме с его позволения.

ПроУфу просто мелко гадит, второй раз примазывая Баимова к износу...

Баимов, безусловно, говно еще то, калиброванное, но издание, претендующее называться СМИ - ведет себя весьма и весьма низко.

Впрочем - племянница Рахимова не далеко от яблони ябнулась... А про Рахматова - спросите у Золотарева))))
Рахматов занесен в список "Миротворец", как участник интервенции Востока Украины.



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  • 8 | 08.04.2019, 12:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
Баимов за друга не в ответе?
Опубликовано: ПроУфу
в доме Рината Баимова.
--------------------
Дом тоже в ответе? Или разыскивается как свидетель? Или подозревается как соучастник?



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0

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  • 9 | 08.04.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.04.2019, 12:27 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29568 | Рейтинг: -701,6

Плохо ищете, Баимов не вылазит из соц сетей
********************

Баимов
"Однако еду по трассе, гаишников как горох, но никто мою машину не останавливает"
*********************
Сразу видны IQ этих видных башкирских мыслителей и последователей Валиди?
ЕГЭ не сдадут.
Однозначно, как утверждает г-н Жириновский.



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3

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  • 10 | 08.04.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 08.04.2019, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63476 | Рейтинг: +12206

Баимов, безусловно, говно еще то, калиброванное, но издание, претендующее называться СМИ - ведет себя весьма и весьма низко.
****
Какая кухарка, ты, непоследовательная?
За деньги Хамитовского правительства и транши Баимову, Исянгулову и Гарифуллину от проблемной для экономики Башкирии - Соды, их причастности к посадке адвоката Жукова ты что-то их, в т.ч. Баимова не "калибровала".
Не калибровала ты Баимова за избиение второй жены.
По спору бездарного певца- эсбеэмовца с избитой женой за ей же построенный коттедж тоже Баимова не "калибровала
Познер на днях сказал, что все политики погрязли во лжи и Россию спасет только правда.
Может тебе стоит прислушаться к этому никем неуважаемому эльциноиду и начать жить и говорить правду?



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  • 11 | 08.04.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.04.2019, 12:15 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29569 | Рейтинг: -701,6
Сам Баимов проходит по делу как свидетель и разыскивался для дачи показаний.
-------------------
Плохо ищете, Баимов не вылазит из соц сетей
___
6 | 08.04.2019, 12:27 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29569 | Рейтинг: -701,6
Баимов за друга не в ответе?
Опубликовано: ПроУфу
-----------------
Эй, ПроУфу или опять Админисиратор вывалил заголовок

Баимов другу опекун или папа или попечитель? Может воспитатель несовершеннолетнего?

Или должен как истинный друг взять на себя вину и быть в ответе?

Админисиратор, никак ты за ПроУфу в ответе, не?
____
8 | 08.04.2019, 12:28 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29569 | Рейтинг: -701,6
Баимов за друга не в ответе?
Опубликовано: ПроУфу
в доме Рината Баимова.
--------------------
Дом тоже в ответе? Или разыскивается как свидетель? Или подозревается как соучастник?
=====================================================


Чего хочет Зулия?

Защитить Баимова, обк_акать его, ей все это побоку?

Ну тогда еще вопрос, почему ей неймется?



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  • 12 | 08.04.2019, 12:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
9 | 08.04.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован

Сразу видны IQ этих видных башкирских мыслителей и последователей Валиди?
ЕГЭ не сдадут.
------------------------
Баимов пишет ашыпка на ашыпке. ЕГЭ не сдал бы, родись позже лет на 40, пел бы в сельской самодеятельности.

Раз ай-кью оценивается уровнем правописания - тогда тебя будут рулит глупышки грамотейки



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  • 13 | 08.04.2019, 13:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
11 | 08.04.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Ну тогда еще вопрос, почему ей неймется?
------------------
Тебе дежурному боту много плотют за посты? Кажется по 3 копейки, ценят недорого. Иначе герр Линдеман нанял бы кого поумнее, скуповат стал.



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  • 14 | 08.04.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63487 | Рейтинг: +12206,1
10 | 08.04.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован

Баимов мерзавец и подонок, пытавшийся меня завербовать в поддержку Соды - несколько лет тому назад(кажется это была зима или весна 2014г.). Правда - напрямую ничего не говорил, все намеками... Но я же не дура. Настаивал на встрече очень долго, не один месяц, когда я уступила(любопытство взяло верх - (о чем же он собрался со мной беседовать?!), он привел с собой и предыдущую жену - Надю, да - именно ту, которую потом избивал и душил.
Вела себя она несколько надменно, высокомерно(не демонстративно, но от взгляда это не ускользало), ну да и хер с ней. Всегда поражает глупость даже успешных женщин, живущих с подонками, поднимающими на них же руку, но свысока поглядывающих на других женщин - выглядящих не столь респектабельно, как они. Но по е-балу-то получают именно они, а не другие, презираемые ими, "успешными"....
Ушел Баимов - солнцем палимый, получив решительный отказ иметь с ним вообще какие-то общие дела...



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  • 15 | 08.04.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 08.04.2019, 13:02 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29571 | Рейтинг: -701,6
11 | 08.04.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Ну тогда еще вопрос, почему ей неймется?
------------------
Тебе дежурному боту много плотют за посты? Кажется по 3 копейки, ценят недорого. Иначе герр Линдеман нанял бы кого поумнее, скуповат стал.
________________________________________

Прочитал твой опус. Вот думаю, Экспертость твоя в чем заключается? Постукивать выбивая глупости за 3 копейки, али за 3$ ?



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  • 16 | 08.04.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз ай-кью оценивается уровнем правописания - тогда тебя будут рулит глупышки грамотейки
***
Тебя будут рулить? Ты кого имеешь ввиду "рулевыми"?
Уж не глупышек - грамотеек ли из "правительства страны башкир",выпускниц гимназии-интерната им Гарипова, отметившихся в соц сетях своей грамотностью и "профессионализмом"?



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  • 17 | 08.04.2019, 13:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
2 | 08.04.2019, 10:06 | Автор: Виктор
Публикации: 162 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +484,6
Оба двое вместе. Увы.
.........................
Ринат Баимов и Ирек Сальманов подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней.
https://bash-news.ru/199263-propagandist-sodyi-obyavlen-v-ro
zyisk.html
-------------------
Опять дело дознавательницы?



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  • 18 | 08.04.2019, 13:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
Лучше бы песни пел, Ринат Баимов



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  • 19 | 08.04.2019, 13:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29575 | Рейтинг: -701,4
9 | 08.04.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Однозначно, как утверждает г-н Жириновский.
...................
16 | 08.04.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
"рулевыми"?
Уж не глупышек - грамотеек ли из "правительства страны башкир"
-------------------------------
Тебе - г-на Жириновского.

Мне предпочтительнее грамотеек ли из "правительства страны башкир"

Каждый достоин своего правителя, хотя "правительства страны башкир" не выбирается, а назначается. между прочим да, глупышек.



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  • 20 | 08.04.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребят нельзя одних оставить без присмотра Дильмуха.Еще что-нибудь натворят.



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