Сотрудники ОМОНа задержали 27-летнего Ирека Сальманова, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.
Напомним, ранее сообщалось, что Ирек Сальманов и Ринат Баимов находятся в розыске. Сальманова подозревают в изнасиловании 16-летней девушки, совершенном в доме Рината Баимова. Сам Баимов проходит по делу как свидетель и разыскивался для дачи показаний.
Ирек Сальманов задержан на двое суток по статье 91 УПК РФ. Это не первый случай, когда Сальманов подозревается в преступлении против половой неприкосновенности: ранее он уже должен был привлекаться к уголовной ответственности за насилие по отношению к студентке БГМУ.
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Баимов за друга не в ответе?
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