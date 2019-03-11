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Сабантуи в Башкирии могут потерять свою популярность

  • Опубликовано: ПроУфу | 09.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26941 | Комментарии: 88
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Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях в Башкирии. Об этом врио главы Башкирии сообщил на оперативном совещании в правительстве.

Сабантуи в Башкирии могут потерять свою популярность


Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях.

«Это можно сделать поэтапно. Первый раз, возможно, будет скучно ходить, но потом привыкнут», - высказался врио главы Башкирии.

Ранее Радий Хабиров рассказал на своих страницах в соцсетях о ходе борьбы с контрафактным алкоголем. Он отметил, что несмотря на то, что в Башкирии борются с его продажей давно, силовики и муниципалитеты действовали сами по себе. Точно так же поступали многочисленные ведомства и организации.

По словам Хабирова, среди них нет кого-то главного. Поэтому ничего не получалось, пока люди сами не начали действовать.

Справка. Сабантуй (День плуга) – традиционный татарский и башкирский праздник, который отмечается по окончании весенних полевых работ. Сабантуй зародился много веков назад у тюркских народов, занимающихся земледелием. Сегодня Сабантуй проводится в основном летом, единой даты у праздника нет.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 09.04.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Это можно сделать поэтапно. Первый раз, возможно, будет скучно ходить, но потом привыкнут»,
========================
Удивляюсь насколько ограниченное мышление у радия!
У ниго что других проблем нет (а впрочем у него может и нет)....
Ужде даже не смешно,а посто противно!!!



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4

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  • 2 | 09.04.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значить началась борьба с контрафактным алкоголем ?
А " Башспиртовским " алкоголем тоже борьба будет ?
Ведь без сильной головной боли , даже после 100 грамм ,
Не обойтись !
Сейчас больше доверия у людей к Самогону !



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  • Участник
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  • 3 | 09.04.2019, 09:42 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 845 | Рейтинг: +101,5
Если сабантуи ограничат, маевки вроде не запретили.



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1

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  • 4 | 09.04.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Первый раз, возможно, будет скучно ходить, но потом привыкнешь!" - успокаивал цыган лошадь.



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3

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  • 5 | 09.04.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" «Это можно сделать поэтапно. Первый раз, возможно, будет скучно ходить, но потом привыкнут», - высказался врио главы Башкирии....."
=============================================
Пришел второй " Горбачев "в РБ - виноградники
вырубать не надо их нет в РБ , можно запретить
сажать картошку , сахарную свеклу и зерновые , чтобы
не варили Самогонку !
Заодно запретить обворованный " Башспирт " !



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6

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  • 6 | 09.04.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запрет торговли спиртным в день сабантуя не генеральная задача руководителя республики, его задача-работать для населения!
Тиражирование то, что сказал или еще не сказал башлык – это скудоумие его пиарщиков, не всё же выносить на обсуждение



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  • 7 | 09.04.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весь смак сабантуев - в многочисленных компаниях в тенёчке. 100 грамм помешали?



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  • 8 | 09.04.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.04.2019, 09:42 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 845 | Рейтинг: +101,4
Если сабантуи ограничат, маевки вроде не запретили.
____________________________________________________
Он предлагает титульным меньше бухать на сабантуях, а отмечать традиционный праздник без спиртного. Ну если кто то против, можно алкомаевки вместо сабантуя, и листовки с приглашениями расклеивать



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  • 9 | 09.04.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришел второй " Горбачев "в РБ - виноградники
вырубать не надо их нет в РБ , можно запретить
сажать картошку , сахарную свеклу и зерновые , чтобы
не варили Самогонку !
Заодно запретить обворованный " Башспирт " !
___________________________________________________
Кто то из титульников визжал что их дескать водкой геноцидируют, спаивают их дескать, таких хороших, как индейцев прям? Так вот, башлык говорит "не бухайте", но нет сами же против. Определитесь. Вам кстати вообще не положено



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2

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  • 10 | 09.04.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А тем временем: "Министерство культуры РФ предложило вернуть торговлю спиртными напитками во все учреждения культуры. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов."



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  • 11 | 09.04.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Сабантуй - татарский праздник. ("Хи-хи!")



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  • 12 | 09.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 09.04.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А тем временем: "Министерство культуры РФ предложило вернуть торговлю спиртными напитками во все учреждения культуры. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов."
____________________________________________
Для тебя это проблема? Или чуть что,ты уже шары залил? Вернули торговлю,это не значит что ты должен пойти в буфет и нажраться



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  • 13 | 09.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 09.04.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сабантуй - татарский праздник. ("Хи-хи!")
___________________________________________
Узбекский?



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  • 14 | 09.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришел или не пришел Горбачев- дискуссионное суждение.
Но то, что башкирское село начало активно спаиваться при Рахимове-Сарбаеве- это неоспоримый факт.



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  • 15 | 09.04.2019, 11:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29586 | Рейтинг: -701
Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях.
--------------------
Много ли и сильно ли напивается народ на сабантуях?
Алкоголь льется рекой, тостуемые пьют до дна, звенят бокалы, участники поют типа и рюмки полные вина скорее наливай, где тостуемые пьют до дна.
Чокаются - "За Сабантуй! "?

Сабантуй - это что, свадьба, день рождения, поминки, где выпивон как непременный ритуал?

Раз борьба с алкоголизмом - тогда в первую очередь отменить алкоголь на свадьбах, на торжествах, на днях рождений, на поминках. В которых не обходится ни один русский, без алкоголя не обходится ни одно из торжеств или печалей. В которых алкоголь как традиция, как обязательность, как ритуал.
А алкогольных ритуалов на Руси великое множество

"Поминки, праздник, встреча, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин"

Где даже непьющие, даже циррозники обязаны хотя бы пригубить.
Где даже дети пьют детское шампанское

Разве на Сабантуях шампанское как ритуал? Рюмки, чоканья как традиция? Типа боевых ста граммов?

Тогда отменить алкоголь на свадьбах, когда выпивается максимальное количество алкоголя, свадебный мордобой как завершение торжества.

Также на Новый год, головная боль для скорой помощи, полиции и пожарной службы. Новый год без ЧП - как суп без томата.

Но Хабиров, хотя проявил себя как крутой и решительный мэн, русских традиций не станет рушить, НИ ЗА ЧТО!

А башкирские - пожалуйста, борьба с национал-уклонизмом будет только приветствоваться с Верхов.



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  • 16 | 09.04.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 09.04.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А тем временем: "Министерство культуры РФ предложило вернуть торговлю спиртными напитками во все учреждения культуры. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов."
____________________________________________
Для тебя это проблема? Или чуть что,ты уже шары залил? Вернули торговлю,это не значит что ты должен пойти в буфет и нажраться

*************===========*********+++++++++++++++
не суди по себе, это просто контрастные сообщения, рано радуешься, алкаши лоббируют, но, извини, мы не примем



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  • Эксперт
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  • 17 | 09.04.2019, 11:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29586 | Рейтинг: -701
11 | 09.04.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сабантуй - татарский праздник. ("Хи-хи!")
-----------------
Скачки на козах, хи-хи



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  • 18 | 09.04.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.04.2019, 10:26 | Автор:

Кто то из титульников визжал что их дескать водкой геноцидируют, спаивают их дескать, таких хороших, как индейцев прям? Так вот, башлык говорит "не бухайте", но нет сами же против. Определитесь. Вам кстати вообще не положено
=============================================
А тем временем......" Ограничение на продажу алкоголя в учреждениях
культуры ущемляет права граждан, считает
Минкультуры.
Оно предлагает изменить закон, который сейчас
разрешает торговлю спиртным только в театрах,
концертных залах и парках. .."

Кто из нас визжит ? Вам надо расширять свой кругозор .



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  • 19 | 09.04.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.04.2019, 11:02 | Автор:

Для тебя это проблема? Или чуть что,ты уже шары залил? Вернули торговлю,это не значит что ты должен пойти в буфет и нажраться
========================================
По собственному опыту , не надо о людях судить !



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  • 20 | 09.04.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз борьба с алкоголизмом - тогда в первую очередь отменить алкоголь на свадьбах, на торжествах, на днях рождений, на поминках. В которых не обходится ни один русский, без алкоголя не обходится ни одно из торжеств или печалей. В которых алкоголь как традиция, как обязательность, как ритуал.
А алкогольных ритуалов на Руси великое множество
__________________________________________________
Дура старая опять обос..лась. РЕчьне про Русь Матушку, а про Батыроатлантиду. А ты не сцы, дома бухать никто не запрещает, продолжай.



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