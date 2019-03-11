Сабантуи в Башкирии могут потерять свою популярность

Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях в Башкирии. Об этом врио главы Башкирии сообщил на оперативном совещании в правительстве.Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях.«Это можно сделать поэтапно. Первый раз, возможно, будет скучно ходить, но потом привыкнут», - высказался врио главы Башкирии.Ранее Радий Хабиров рассказал на своих страницах в соцсетях о ходе борьбы с контрафактным алкоголем. Он отметил, что несмотря на то, что в Башкирии борются с его продажей давно, силовики и муниципалитеты действовали сами по себе. Точно так же поступали многочисленные ведомства и организации.По словам Хабирова, среди них нет кого-то главного. Поэтому ничего не получалось, пока люди сами не начали действовать.Справка. Сабантуй (День плуга) – традиционный татарский и башкирский праздник, который отмечается по окончании весенних полевых работ. Сабантуй зародился много веков назад у тюркских народов, занимающихся земледелием. Сегодня Сабантуй проводится в основном летом, единой даты у праздника нет.