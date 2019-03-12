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На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы

  • Опубликовано: mkset.ru | 10.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 43147 | Комментарии: 4
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Глава башкирской столицы принял участие в 68-й сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.
Накануне, 8 апреля, стало известно, что мэр Уфы Ульфат Мустафин выступил на международной конференции «День городов» в рамках 68-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. Как сообщается на сайте администрации Уфы, мэр города рассказал об опыте башкирской столицы в реализации IT-проектов в рамках программы «Умный город».

На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы


На конференцию были приглашены руководители городских администраций стран-членов ЕЭК ООН. Россию представляли делегации из Москвы и Уфы. В ходе мероприятия участники продемонстрировали международной аудитории свои успешные практики; поделились инновационными решениями в отношении «умных» устойчивых городов. Непосредственно мэр Уфы принял участие в работе круглого стола «Повышение эффективности городского обслуживания и управления», где рассказал о реализации в Уфе планов по созданию «Цифрового двойника».

На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы


В частности, он отметил, что «цифровой план» муниципалитета позволяет проверить различные сценарии застройки территории ещё до начала строительных работ, с целью минимизировать градостроительные ошибки, которые наиболее дорого обходятся обществу.

На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы


На сайте администрации Уфы вкратце изложены тезисы «европейского» доклада Ульфата Мустафина. По его словам, «цифровой план» муниципалитета позволяет проверить различные сценарии застройки территории ещё до начала строительных работ, с целью минимизировать градостроительные ошибки, которые наиболее дорого обходятся обществу. С помощью информационных систем «Мониторинг» и «Имущество», как сказал мэр Уфы, в башкирской столице отслеживаются все изменения на территории города, готовятся градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство объектов и ввод их в эксплуатацию, обеспечивается полная автоматизация процессов управления муниципальным имуществом, ведется контроль арендных платежей, готовится сотни видов отчетов по разным аспектам управления имуществом.

На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы


Если вспомнить, что в середине марта на оперативке в мэрии обсуждался вопрос о полноте включения городских площадей в налогооблагаемую базу и большой доле земельных участков без адресов, по которым не уплачиваются налоги в городскую казну, то можно сделать вывод, что на европейском форуме Ульфат Мустафин все-таки представил механизм, которыйв Уфе пока еще не заработал в полную мощность. Таким образом мэр башкирской столицы пока еще только обозначил ориентиры, к которым уфимским чиновникам нужно стремиться.

На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы


Судя по всему, аудитория восприняла выступление Ульфата Мустафина доброжелательно, потому что сам он явно остался доволен своим дебютом на трибуне престижного европейского форума.

Господин Мустафин также рассказал участникам заседания о предстоящих в июле в Уфе Международных детских играх. Заявки подали более 30 стран, приедут более 1,5 тыс. детей со всех континентов, город готов принять игры «практически на 99%», отметил он.

По окончании мероприятия глава администрации башкирской столицы заявил корреспонденту ТАСС, что Уфа «не только не отстает от многих городов Европы, но и опережает по ряду проектов в реализации концепции «умного города».

На машине времени в прошлое: Уфа опередила ряд умных городов Европы


МКС
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  • Гость
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  • 1 | 10.04.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня вопрос автору: Почему нет фото пейзажа с Собачей горы, с Курочкина горы, район монумента дружбы старой Уфы?
Весь "Умный город" остался за кадром!



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1

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  • Гость
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  • 2 | 10.04.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Город не может быть "умным", когда им руководят далеко не умные индивидумы, распространяющие лож на каждом шагу. Про таких говорят: "Сцы в глаза все Божья роса".



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  • Гость
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  • 3 | 10.04.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.04.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня вопрос автору: Почему нет фото пейзажа с Собачей горы, с Курочкина горы, район монумента дружбы старой Уфы?
Весь "Умный город" остался за кадром!
***
Двор моих родителей в столь "умном городе" возле руинированного театра кукол тоже остался за кадром.



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  • Гость
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  • 4 | 10.04.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фотографии нужно послать Варламову для сравнения с его фото к саммиту 2014 года.
Пять лет чиновничьей болтовни прошло и теперь, как говорится,: "найдите разницу"?



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