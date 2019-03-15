Как сделать «модным» чемодан без ручки?

Ломаный башкирский язык Хабирова, или почему проблему родных языков не решают? Сегодня в Уфе поговорили о судьбе башкирского языка. Депутаты, педагоги и ученые искали способы как его не только сохранить, но и сделать модным.Еще в начале марта стало известно, что в Уфе пройдет Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Цель: развитие башкирского языка и культуры, расширения научно-образовательных связей и сотрудничества в сфере национального образования, поиска новых научно-методических и инновационных подходов в преподавании языка.На съезд приехали не только педагоги со всего Башкортостана, но и с Оренбургской, Челябинской, Курганской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга и Германии.Если вчера их ознакомили с системой работы ряда башкирских общеобразовательных учреждений Уфы, то сегодня была пленарная часть и работа на семи площадках:«Государственная политика в сфере образования: актуальные вопросы изучения родных языков»,«Башкирский язык в системе профессионального и высшего образования: актуальные вопросы развития»,«Родной язык в многонациональной палитре России: настоящее и будущее»,«Башкирский язык как государственный язык РБ: опыт и новации»,«Создание цифровой образовательной среды в изучении башкирского языка»,«Этнокультурная образовательная среда: преемственность в формировании языковой личности»,«Роль семьи в сохранении и развитии родного языка и национальных традиций».В фойе конгресс-холла для гостей организовали выставку инновационных технологий в области башкирского языка, такие как проект виртуальной реальности, образовательная платформа «Электронная игровая школа», и пр. Радию Хабирову показали, как продвигаются дела с заполнением башкирской Википедии. Отметим, при демонстрации башкирского онлайн-словаря перевод делали слова «башлыҡ» (глава), а в Википедии показали персональную страницу Радия Фаритовича.- Сейчас мне 55 лет. Вы знаете, что последние 10 лет я жил в Москве, где также общался только на русском языке. Вот так родной язык теряется, забывается. Таких, как я, много – тысячи. Но хочу сказать одно – мы возвращаемся на свою малую родину, к родному языку.А сегодня нам с вами надо найти ответы на несколько вопросов: как эффективно обучать наших детей родному башкирскому языку, по какой методике обучать башкирскому языку, как сделать знание и изучение башкирского языка модным. Есть у меня еще одна мысль - не отталкивать тех, кто знает хотя бы одно слово на башкирском языке. На мой взгляд, их, наоборот, надо поддерживать. В завершение хочу подчеркнуть. Вам нечего бояться, мы – вместе! Это большое дело нам нужно сделать вместе, - сказал врио главы на ломаном башкирском языке.После со своим докладом на сцену вышел и. о. главы Минобразования Айбулат Хажин. Было странно слышать от него то, что наша республика в числе лидеров по развитию и изучению родных языков в России. Он отметил, что в школах изучается 14 родных языков, но почему то забыл сказать, что количество часов башкирского языка сократилось после изменений в законе об образовании.- Одним из важных направлений в сохранении и развитии языков является открытие лингвистических гимназий с углубленным изучением башкирского, русского и английского языков. К 2024 году планируется открыть 12 таких школ в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Ишимбае, Туймазах, Дюртюлях, Дуванском, Белорецком и Абзелиловском районах, - сообщил господин Хажин. – Так же нужно продумать вопрос о включении межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе в перечень всероссийских олимпиад и чтобы его победители получали дополнительные баллы при поступлении в вуз. Кроме этого, будет учреждена премия главы республики для победителей всероссийских, межрегиональных олимпиад и конкурсов по родным языкам в размере 50 тысяч рублей каждому призеру. А премии главы победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» будет увеличен до 100 тысяч рублей, финалистам – до 50 тысяч рублей.Кроме того, до 100 тысяч рублей планируется увеличить денежное поощрение Правительства РБ лучшим учителям и преподавателям башкирского и русского языка.Уже на отдельной дискуссионной площадке и. о. министра образования добавил, что преподавать родные языки должны, но не всегда это возможно (нет учителя, нет класса-комплекта и пр.). Поэтому нужно вернуть такое понятие, как национальное образование. То есть, это будут учебные заведения, в уставе которых будут прописаны языки образовательного процесса.Его позицию поддержала экс-министр образования (1995-1998 г.г.), а ныне директор Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Фирдаус Хисамитдинова. По ее словам, семья, общество и государство – три кита, на котором держится родной язык.- В силу обстоятельств, иногда на семью и общество не приходится рассчитывать в этом вопросе. Нужна нормативно-правовая база, которая будет защищать интересы башкирского языка как государственного. Сегодня Радий Хабиров впервые заговорил на башкирском языке и это говорит о том, что функция действующей правовой базы не выполнялась. Сейчас нужно чтобы и наши депутаты заговорили на башкирском, - рассказала Фирдаус Гильмитдиновна.Самым интересным на этой дискуссионной площадке было выступление гостьи из Татарстана – руководителя центра онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле» Кадрии Фатхулловой. Она очень правильно раскритиковала наше министерство образования – олимпиады по башкирскому не носят массовый характер (не популярны), нет лингвистических лагерей, учебники выпускаются мало.Помимо этого на съезде отметили, что на факультете башкирской филологии и журналистики БашГУ сократились бюджетные места. Особенно это отразилось на башкирской филологии. А председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания-Курултая РБ Раиль Асадуллин (экс-ректор БГПУ им. М. Акмуллы) посетовал, что сейчас интерес к башкирскому стал настолько низким - дети даже не знают слова гимна республики. По его словам, когда он был руководителем педвуза, то заставлял студентов сдавать экзамен на знание гимна. Подобные методы тоже как способ пробудить интерес к башкирскому языку, подытожил Раиль Мирваевич.На съезде вынесли на обсуждение очень злободневные темы, однако все это пока остается на словах. А пока остается только ждать, когда правительство сделает реальные шаги в защиту башкирского языка. Такими темпами ждать, вероятнее, придется долго. Просто напомним, что прошлогодний республиканский педсовет тоже прошел под очень громкими лозунгами, но выхлопа как-то не заметили.