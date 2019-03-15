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Как сделать «модным» чемодан без ручки?

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.04.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 29169 | Комментарии: 103
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Ломаный башкирский язык Хабирова, или почему проблему родных языков не решают? Сегодня в Уфе поговорили о судьбе башкирского языка. Депутаты, педагоги и ученые искали способы как его не только сохранить, но и сделать модным.

Как сделать «модным» чемодан без ручки?


Еще в начале марта стало известно, что в Уфе пройдет Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Цель: развитие башкирского языка и культуры, расширения научно-образовательных связей и сотрудничества в сфере национального образования, поиска новых научно-методических и инновационных подходов в преподавании языка.

На съезд приехали не только педагоги со всего Башкортостана, но и с Оренбургской, Челябинской, Курганской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга и Германии.

Если вчера их ознакомили с системой работы ряда башкирских общеобразовательных учреждений Уфы, то сегодня была пленарная часть и работа на семи площадках:

«Государственная политика в сфере образования: актуальные вопросы изучения родных языков»,

«Башкирский язык в системе профессионального и высшего образования: актуальные вопросы развития»,

«Родной язык в многонациональной палитре России: настоящее и будущее»,

«Башкирский язык как государственный язык РБ: опыт и новации»,

«Создание цифровой образовательной среды в изучении башкирского языка»,

«Этнокультурная образовательная среда: преемственность в формировании языковой личности»,

«Роль семьи в сохранении и развитии родного языка и национальных традиций».

В фойе конгресс-холла для гостей организовали выставку инновационных технологий в области башкирского языка, такие как проект виртуальной реальности, образовательная платформа «Электронная игровая школа», и пр. Радию Хабирову показали, как продвигаются дела с заполнением башкирской Википедии. Отметим, при демонстрации башкирского онлайн-словаря перевод делали слова «башлыҡ» (глава), а в Википедии показали персональную страницу Радия Фаритовича.

- Сейчас мне 55 лет. Вы знаете, что последние 10 лет я жил в Москве, где также общался только на русском языке. Вот так родной язык теряется, забывается. Таких, как я, много – тысячи. Но хочу сказать одно – мы возвращаемся на свою малую родину, к родному языку.

А сегодня нам с вами надо найти ответы на несколько вопросов: как эффективно обучать наших детей родному башкирскому языку, по какой методике обучать башкирскому языку, как сделать знание и изучение башкирского языка модным. Есть у меня еще одна мысль - не отталкивать тех, кто знает хотя бы одно слово на башкирском языке. На мой взгляд, их, наоборот, надо поддерживать. В завершение хочу подчеркнуть. Вам нечего бояться, мы – вместе! Это большое дело нам нужно сделать вместе, - сказал врио главы на ломаном башкирском языке.

После со своим докладом на сцену вышел и. о. главы Минобразования Айбулат Хажин. Было странно слышать от него то, что наша республика в числе лидеров по развитию и изучению родных языков в России. Он отметил, что в школах изучается 14 родных языков, но почему то забыл сказать, что количество часов башкирского языка сократилось после изменений в законе об образовании.

- Одним из важных направлений в сохранении и развитии языков является открытие лингвистических гимназий с углубленным изучением башкирского, русского и английского языков. К 2024 году планируется открыть 12 таких школ в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Ишимбае, Туймазах, Дюртюлях, Дуванском, Белорецком и Абзелиловском районах, - сообщил господин Хажин. – Так же нужно продумать вопрос о включении межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе в перечень всероссийских олимпиад и чтобы его победители получали дополнительные баллы при поступлении в вуз. Кроме этого, будет учреждена премия главы республики для победителей всероссийских, межрегиональных олимпиад и конкурсов по родным языкам в размере 50 тысяч рублей каждому призеру. А премии главы победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» будет увеличен до 100 тысяч рублей, финалистам – до 50 тысяч рублей.

Кроме того, до 100 тысяч рублей планируется увеличить денежное поощрение Правительства РБ лучшим учителям и преподавателям башкирского и русского языка.

Уже на отдельной дискуссионной площадке и. о. министра образования добавил, что преподавать родные языки должны, но не всегда это возможно (нет учителя, нет класса-комплекта и пр.). Поэтому нужно вернуть такое понятие, как национальное образование. То есть, это будут учебные заведения, в уставе которых будут прописаны языки образовательного процесса.

Его позицию поддержала экс-министр образования (1995-1998 г.г.), а ныне директор Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Фирдаус Хисамитдинова. По ее словам, семья, общество и государство – три кита, на котором держится родной язык.

- В силу обстоятельств, иногда на семью и общество не приходится рассчитывать в этом вопросе. Нужна нормативно-правовая база, которая будет защищать интересы башкирского языка как государственного. Сегодня Радий Хабиров впервые заговорил на башкирском языке и это говорит о том, что функция действующей правовой базы не выполнялась. Сейчас нужно чтобы и наши депутаты заговорили на башкирском, - рассказала Фирдаус Гильмитдиновна.

Самым интересным на этой дискуссионной площадке было выступление гостьи из Татарстана – руководителя центра онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле» Кадрии Фатхулловой. Она очень правильно раскритиковала наше министерство образования – олимпиады по башкирскому не носят массовый характер (не популярны), нет лингвистических лагерей, учебники выпускаются мало.

Помимо этого на съезде отметили, что на факультете башкирской филологии и журналистики БашГУ сократились бюджетные места. Особенно это отразилось на башкирской филологии. А председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания-Курултая РБ Раиль Асадуллин (экс-ректор БГПУ им. М. Акмуллы) посетовал, что сейчас интерес к башкирскому стал настолько низким - дети даже не знают слова гимна республики. По его словам, когда он был руководителем педвуза, то заставлял студентов сдавать экзамен на знание гимна. Подобные методы тоже как способ пробудить интерес к башкирскому языку, подытожил Раиль Мирваевич.

На съезде вынесли на обсуждение очень злободневные темы, однако все это пока остается на словах. А пока остается только ждать, когда правительство сделает реальные шаги в защиту башкирского языка. Такими темпами ждать, вероятнее, придется долго. Просто напомним, что прошлогодний республиканский педсовет тоже прошел под очень громкими лозунгами, но выхлопа как-то не заметили.

ПроУфу
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  • 1 | 13.04.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Как сделать «модным» чемодан без ручки?
==========================
Чтобы языком заинтересовались, башкирам надо поднатужитсся, и начать рожать поэтов, писсателей ученых, мирового класа, И чтобы их произведения, хронящие в себе Божественное знание, издавались только на БЯцком языке, Тогда вся прогресивнвя мировая общественность, просто вынуждена будет учить этот кочевой язык.
Ой, что то меня ни туда занесло,- ну откуда у башкир писатели поэты ученые...



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  • 2 | 13.04.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Как минимум перестать навяливать насильно. Тогда хотя бы отторжения не будет



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  • 3 | 13.04.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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А премии главы победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» будет увеличен до 100 тысяч рублей, финалистам – до 50 тысяч рублей.
____________________________________________________________

За ши бись. Эти товарищи не готовят ни одного ученика ни к егэ ни к огэ. Но вот премии им надо увеличить. Прямо засыпать поощрениями. Помню надбавка была у них за сложность и напряженность за работу в русскоязычной школе. А вот учителю иностранного не платили, а зачем? Надо титульных бездельников за уши тянуть.



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  • 4 | 13.04.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Считаю, что одним из способов популиризации башкирского языка будет включение его в учебники "Товароведения продовольственных товаров" как для кулинарных колоеджей так и для высших учебных заведений.



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  • 5 | 13.04.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания-Курултая РБ Раиль Асадуллин (экс-ректор БГПУ им. М. Акмуллы) посетовал, что сейчас интерес к башкирскому стал настолько низким - дети даже не знают слова гимна республики. По его словам, когда он был руководителем педвуза, то заставлял студентов сдавать экзамен на знание гимна.
------------------------------------------

Заставлял сдавать экзамен на знание гимна, но всеравно интерес к знанию БЯ-ки на уровне няма.
Если не заставлять, то что будет с с БЯ-кой?



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  • 6 | 13.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Он отметил, что в школах изучается 14 родных языков, но почему то забыл сказать, что количество часов башкирского языка сократилось после изменений в законе об образовании.
____________________________________________________________
_____
Пи..ж. Пришли новые учебные планы где опять бя в увеличенном объеме. Причем в связи с инициативой врио по пятидневке и возвращением бяки, убирают часы по нужным предметам. Например в 5,6 классах убирается информатика. В 9 х один час информатики вместо двух. При этом ОГЭ по информатике по популярности равен примерно обществознанию, т.е. следующий после обязательных математики и русского. Ученика сдающего бя я живьем не видел ни разу, да и не слышал тоже.
Я думаю возврат муртазловской башкиризации аукнется радию на выборах. Учебный год уже начнется, начнется давление на родителей для написания ими "добровольных заявлений" на изучение, появятся расписания без нужных предметов. Многие задумаются нужен ли им такой глава, который тащит республику в Рахимовскую тьмутаракань.



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  • 7 | 13.04.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Я думаю русским и татарам перед выборами стоит задуматься хотят ли они жить в нормальном регионе и стране для башкир.



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  • 8 | 13.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Акцент при разговоре на чужом языке нормальное явление . Дебилов которым это не нравится полно среди любых народов . Есть толстокожие как
я которые особо не реагируют на это , отбить желание изучать другой язык можно легко . Всю жизнь живу среди казахов ,но татарский акцент не уйдет ни куда что меня особо не беспокоит главное хорошо знать родной язык . Жаль что в kz с татарскими школами глухо что ни есть хорошо для самих казахов , детей постараюсь двинуть в РТ чтобы они смогли сделать татарский язык по настоящему государственным . ps а может и в RB они четко поставят на место татарофобов , иншаЛЛа .



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  • 9 | 13.04.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Раиль Ассадуллин
По его словам, когда он был руководителем педвуза, то заставлял студентов сдавать экзамен на знание гимна.
***
Самодур что-ли?
Это тех он заставлял, которых башкирское телевидение показало писающими пивом под стенами Гостинки?



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  • 10 | 13.04.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 13.04.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раиль Ассадуллин
По его словам, когда он был руководителем педвуза, то заставлял студентов сдавать экзамен на знание гимна.
***
Самодур что-ли?
===============================================

Что не сделаешь ради карьеры, начал бы со своих отпрысков на знание башкирского. Сам замаскировался под башкира и тупо прет по их указке.



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  • 11 | 13.04.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
Вот так. М иолько ТАК!
А наших деток пусть не трогают - а меж собой хоть засъездятся, за википедятся на БЯе...


ЗЫ. Пример Хабирова("Его пример другим наука"©) очень аутентичен: для сохранения языка нужна регулярная практика - нет языковой среды - нет языка!
И 10 лет хватает, чтобы частично забыть язык и приобрести акцент.



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  • 12 | 13.04.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 13.04.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63512 | Рейтинг: +12202,7
Вот так. М иолько ТАК!
А наших деток пусть не трогают - а меж собой хоть засъездятся, за википедятся на БЯе...


ЗЫ. Пример Хабирова("Его пример другим наука"©) очень аутентичен: для сохранения языка нужна регулярная практика - нет языковой среды - нет языка!
И 10 лет хватает, чтобы частично забыть язык и приобрести акцент.
-----------------------------------------------

Московские татары помогли отатариться, гортанное звучание полностью отсутствует.



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  • 13 | 13.04.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Низы готовы, верхи не могут!
Знание БЯки и его распостранение уже бизнес для тупоумных , но хитропопых.
Для Радия еще и политика. Но это из другой оперы- просто он математику не знает.



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  • 14 | 13.04.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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И 10 лет хватает, чтобы частично забыть язык и приобрести акцент.
===========
Грузчики Казанского вокзала говорят на чистейшем татарском с царских времен.
Хабиров обречен, жена у него не башкирка.



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  • 15 | 13.04.2019, 12:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
дети даже не знают слова гимна республики
__________________________
Вы ах-уеете! Я не только ни слова Б-станского гимна не знаю, но не знаю и гимнов СССР и РФ! Кроме первых двух строчек... и как-то обошлась))))
Даже в совеццких школах никому в голову не приходило заставлять учить слова гимна!
Во всяком случае - письмо Татьяны я выучила и до сих пор помню почти полностью, хотя потом ни разу не пришлось повторять после получения оценки по литературе, а гимн - не-а!



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  • 16 | 13.04.2019, 12:42 | Автор: Кухарка
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6 | 13.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован

Родители! Составляйте СВОИ планы и требуйте их принятия и безукоснительного исполнения! На основе ФГОСов!

Мы в школе - в мае решали какие предметы будут доминировать - и английский с информатикой у нас был с 1 класса все 10 лет(4 класса у наших не было - переходный период от 10 к 11 летке).
БЯкой выкрутили руки директрисе Алле Цыбиной - только в 2007 году(11 класс). Херово, конечно... вместо подготовки к ЕГЭ по физике... по 1 часу в неделю. 35 часов физики украли у детей !!!! Б-ЛЯДИ!!!!!!!!!!!!!!



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  • 17 | 13.04.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
8 | 13.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован

То есть - казахов раком не сумел поставить - намерен русских нагнуть?! А вот Х.У.Й угадал, нацик татарский!



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  • 18 | 13.04.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 13.04.2019, 12:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63515 | Рейтинг: +12202,5
6 | 13.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован

Родители! Составляйте СВОИ планы и требуйте их принятия и безукоснительного исполнения! На основе ФГОСов!

Мы в школе - в мае решали какие предметы будут доминировать - и английский с информатикой у нас был с 1 класса все 10 лет(4 класса у наших не было - переходный период от 10 к 11 летке).
БЯкой выкрутили руки директрисе Алле Цыбиной - только в 2007 году(11 класс). Херово, конечно... вместо подготовки к ЕГЭ по физике... по 1 часу в неделю. 35 часов физики украли у детей !!!! Б-ЛЯДИ!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________________
____
Давление идет с самого верха. Районные администрации давят на директоров. Сам директор ничего сделать не может, главный инспектор просто не пропустит план без бяки. Поэтому только активность родителей, обращения в прокуратуру могут что то изменить. Да и на выборах нужно дать сигнал Радию. Очередной виток обатыривания русским и татарам не нужен, а кто хочет страну для батыров, пусть вокруг темяса обустраивает.



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  • 19 | 13.04.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 13.04.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63515 | Рейтинг: +12202,5
8 | 13.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован

То есть - казахов раком не сумел поставить - намерен русских нагнуть?! А вот Х.У.Й угадал, нацик татарский!
++++++++++++++++++++++

Куха не доперла, а жабствует. Тебе объясняют, в России - русский язык, в Казахстане - казахский, на Украине - украинский. Если он помогал казахам в укреплении их языка это же хорошо. Ты че, не согласная?



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  • 20 | 13.04.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
В Новосибирской области учительницу судят по статье об экстремизме из-за ссоры на родительском собрании
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян судят по статье об экстремизме из-за ссоры на родительском собрании. Преподаватель посоветовала матери одного из учеников, уроженке Узбекистана, учить русский язык, а также назвала ее хамкой. Женщина написала заявление в прокуратуру, сообщает интернет-издание Znak.com. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области дело не комментируют. Директор школы Антон Дмитрюк сказал, что замечание, действительно, было сделано грубовато, однако национальность матери школьника не упоминалась. К Наталье Оганисян как педагогу у школы претензий нет.
____________________________________________________

Комменты под новостью:

Узбечка ты или не узбечка, но раз приехала в Россию, то обязана прилежно учить русский язык.
Не дожидаясь замечания учительницы.
Однако же ей хватило объёма уже выученного языка, чтобы написать донос в прокуратуру!

Призыв учить русский язык уже экстремизм?

И в чем экстремизм?
Если только в том, что по таким поводам заводят уголовные дела.
По ЦТ сплошной реальный экстремизм и никаких уголовных дел.
Путин обозвал 2/3 россиян, которые за него не голосовали, практически полными дебилами.
Где уголовное дело на него?

дожили. призыв учить русский язык приравняли к экстремизму.

Когда в России просят учить русский язык -- это экстремизм.
Когда в Прибалтике делают изучение русского языка НЕ обязательным, -- это тоже экстремизм.
Смотри, не перепутай!(от себя добавлю - и в Украине!)

Наталья Оганисян просит уроженку Узбекистана учить русский язык. Один вопрос - а в какой стране находится Новосибирск?

Учительница армянка поссорилась с матерью , узбечкой , в школе , где директор украинец из-за русского языка

А что - армянка с узбечкой поссорились из-за незнания одной из них русского языка? Правильно, учите русский!



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