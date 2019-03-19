Это вам не Тарасенко ...

Земфира Латыпова, возглавлявшая с сентября прошлого года Верховный суд Башкирии в статусе и.о. председателя, назначена на эту должность указом президента РФ. Документ был подписан вчера и сегодня опубликован на официальном правовом портале. Полномочия госпожи Латыповой утверждены до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи (70 лет).С 2009 году Земфира Латыпова работала в должности заместителя председателя ВС Башкирии.Возглавляла коллегию по уголовным делам. В декабре прошлого года на должность председателя ее рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.Место председателя ВС Башкирии стало вакантным в сентябре после ухода на повышение Михаила Тарасенко, возглавлявшего суд с 2007 года.Господин Тарасенко возглавил Пятый кассационный суд — новое ведомство, в юрисдикцию которого входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского края, Чечни.