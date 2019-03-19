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Это вам не Тарасенко

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Земфира Латыпова, возглавлявшая с сентября прошлого года Верховный суд Башкирии в статусе и.о. председателя, назначена на эту должность указом президента РФ. Документ был подписан вчера и сегодня опубликован на официальном правовом портале. Полномочия госпожи Латыповой утверждены до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи (70 лет).

Это вам не Тарасенко


С 2009 году Земфира Латыпова работала в должности заместителя председателя ВС Башкирии.

Возглавляла коллегию по уголовным делам. В декабре прошлого года на должность председателя ее рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Место председателя ВС Башкирии стало вакантным в сентябре после ухода на повышение Михаила Тарасенко, возглавлявшего суд с 2007 года.

Господин Тарасенко возглавил Пятый кассационный суд — новое ведомство, в юрисдикцию которого входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского края, Чечни.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 17.04.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про наши судей можно сказать: Закон как дышло куда путин повернул туда и вышло



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4

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  • 2 | 17.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В судебной системе с 1982 года. Судьёй верховного суда стала в 1988 году. Заместителем председателя верховного суда в 2009 году назначили. С сайта "реальное время".
Как некоторые личности, умудряются так быстро "поднятся"?



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  • 3 | 17.04.2019, 10:04 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37262 | Рейтинг: +5575,2
Путин "разрешил" ей работать "до пенсии"!
А самого главного- председателя ВС Лебедева никак не хочет провожать на пенсию и многократно переназначал. За что тот ему и лижет пятки!



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  • 4 | 17.04.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жить стало лучше, жить стало веселей.



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  • 5 | 17.04.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В судебной системе с 1982 года. Судьёй верховного суда стала в 1988 году. Заместителем председателя верховного суда в 2009 году назначили. С сайта "реальное время".
Как некоторые личности, умудряются так быстро "поднятся"?
ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ
Возглавить Верховный суд в 64 года это разве быстро подняться. По новому закону уже пенсионерка.



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  • 6 | 17.04.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РA это система. Вон 68 летнюю Утяшеву, главу татар РБ, сделали депутатом.



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  • 7 | 17.04.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МЕСЯГУТОВЦЫ!
Админ "подслушано" - " Шарик", начальник ФСБ- фамилия Шарафутдинов. Его кабинет над аптекой фармленд, на 2 этаже, в хдании кбо, между зданиями редакции и универмага, можете из миномёта запулить ( шутка ). Он выдаёт лживые доки за деньги, у него есть чел в таких службах, прокурор- ево друг и судья тоже. Он ворует деньги с карт и начальник полиции ево друг. "Ай" работал на ево деньги и потом лопнул. Он смотрящий, он убил смотрящих Яннуровых.
А фоточки выложил он сам, взломал телефон и ни за что не отвечает. Он и есть админ.
Кто читает, скопируйте и передайте месягутовцам, пусть знают.



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  • 8 | 17.04.2019, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ух ты, что я читаю!!! Он и отмывальщик, и решальщик, и чистильщик, и крышевальщик. Начальники воруют спокойно, платят крыше и он отмажет, если что. Ну небесплатно. От всех текут ручейки, шуршат денюшки мал помалу.
Шушера местная (судья, прокурор, глава) вместе дела ведут- баня, кафе, парикмахерская, магазины.
И ещё- он друг Хабирова, но это неточно.
Вот ответ, почему здесь все молчат, как партизаны на допросе и молча уезжают.



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  • 9 | 17.04.2019, 22:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да ладно вам, мог и свою Кабаниху назначить!



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