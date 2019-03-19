Это вам не Тарасенко ...

С 2009 году Земфира Латыпова работала в должности заместителя председателя ВС Башкирии.
Возглавляла коллегию по уголовным делам. В декабре прошлого года на должность председателя ее рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
Место председателя ВС Башкирии стало вакантным в сентябре после ухода на повышение Михаила Тарасенко, возглавлявшего суд с 2007 года.
Господин Тарасенко возглавил Пятый кассационный суд — новое ведомство, в юрисдикцию которого входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского края, Чечни.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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