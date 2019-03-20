Статист-коммунист ...

КПРФ на выборах главы Башкортостана выдвигает Юнира Кутлугужина.Эксперты считают Кутлугужина "удобным" кандидатом.Бюро рескома Башкортостанского отделения КПРФ единогласно рекомендовало выдвинуть кандидатом от партии на осенних выборах главы республики Юнира Кутлугужина — первого секретаря рескома и руководителя партийной фракции в Госсобрании. Сообщение об этом появилось на официальной странице регионального отделения КПРФ.— Постановление бюро имеет лишь рекомендательный характер, — заявил "Idel.Реалиям" Юнир Кутлугужин. — Решение рескома выполняется — в городах и районах уже проходят собрания, где выдвигают и других кандидатов. Например, на районной конференции в Дюртюлях на прошлой неделе выдвинули мою кандидатуру. Так что устав мы не нарушали, а обвинения в этом сто стороны отдельных членов партии — это их личное мнение.Известие вызвало недовольство среди части активистов КПРФ в республике.— Мы расцениваем этот шаг, как попытку оказать информационное давление на членов партии, на районные и городские организации, — заявил в беседе с "Idel.Реалии" один из лидеров неформальной внутрипартийной оппозиции, первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе, правозащитник Альберт Рахматуллин, часто критикующий руководство рескома. — Бюро не должно было этого делать — ведь еще 6 апреля пленум рескома решил, что в период до 25 мая должны пройти районные и городские собрания членов КПРФ, где будут сформированы предложения по кандидатурам на пост главы республики, которые потом обсудит региональная конференция.Ранее Альберт Рахмутуллин уже сообщал, что в руководимом им Советском районном отделении КПРФ в Уфе собрание решило предложить региональной конференции для обсуждения вопроса о выдвижении на пост главы республики пять кандидатур — депутатов Госсобрания Ильгама Галина и Дмитрия Чувилина, активиста Евгения Романчикова, беспартийную владелицу юридической фирмы Эльмиру Хасанову и самого Рахматуллина. По его же информации, в других районных отделениях КПРФ "выдвинули таких известных общественных деятелей, как Диана Демидова и Рината Галина".Выдвижение кандидатуры Юнира Кутлугужина от КПРФ на выборах президента Республики Башкортостан в 2014 году также сопровождалось недовольством и возмущением части партийцев. По итогам голосования Кутлугужин тогда набрал около 10% голосов избирателей.В 2018 году, во время выдвижения кандидатов в депутаты Госсобрания республики, внутрипартийная оппозиция также негласно высказывала возмущение тем, что все проходные кандидаты согласованы с администрацией главы республики Рустэма Хамитова.Опрошенные эксперты убеждены, что кандидатура Юнира Кутлугужина уже согласована с администрацией Радия Хабирова и не встретит серьезного сопротивления на региональной конференции.— Кутлугужин — абсолютно комфортный и предсказуемый для Хабирова спарринг-партнер, как было и при Хамитове, — уверен политолог Станислав Шкель. — Если при Муртазе Рахимове КПРФ в республике все-таки сохраняла какую-то автономию, то при Хамитове властям удалось эту партию полностью кооптировать в систему, сделать ее лояльной. Администрация Хабирова понимает выгодность этой ситуации и продолжает ее использовать.Эксперт также отметил, что Кутлугужин "удобен команде Хабирова еще и тем, что скомпрометировал себя в глазах башкирского национального движения своей поддержкой отмены обязательного изучения родных языков в республиках и поэтому он, будучи кандидатом, уже не сможет играть на этом поле, привлекая башкирский электорат".Будет ли внутрипартийная оппозиция в региональном отделении КПРФ обжаловать действия своего руководства в вышестоящих партийных органах, пока неизвестно. Как сообщают республиканские СМИ, кандидатура Кутлугужина уже согласована в ЦК КПРФ.Выборы главы Республики Башкортостан пройдут 8 сентября 2019 года.