Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Ну что, не ждали? А вот и ...

Умер Георгий Данелия. Прощайте ,Георгий Николаевич! Спасибо, что вы ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Ради квартиры - готов и в ...

Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно дл ...
  Рейтинг: +4  Виктор

Обсуждаемое за месяц
Статист-коммунист ...

КПРФ на выборах главы Башкортостана выдвигает Юнира Кутлугужина. ...
  18.04.2019   41239    45

У Хабирова высокий ...

ВЦИОМ оценил готовность избирателей проголосовать за врио губернаторов регионов. ...
  18.04.2019   27944    98

Хабиров: «Я вас не ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за ...
  17.04.2019   30986    41

Ради квартиры - готов и ...

В прошлом году легенда башкирского театра, трижды народный артист – России, ...
  17.04.2019   18766    155

Это вам не Тарасенко ...

Земфира Латыпова, возглавлявшая с сентября прошлого года Верховный суд Башкирии ...
  17.04.2019   28929    9

Последние публикации
Статист-коммунист ...

КПРФ на выборах главы Башкортостана выдвигает Юнира Кутлугужина. ...
  18.04.2019   22641    45

У Хабирова высокий ...

ВЦИОМ оценил готовность избирателей проголосовать за врио губернаторов регионов. ...
  18.04.2019   20102    98

Хабиров: «Я вас не ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за ...
  17.04.2019   31770    41

Ради квартиры - готов и ...

В прошлом году легенда башкирского театра, трижды народный артист – России, ...
  17.04.2019   32208    155

Это вам не Тарасенко ...

Земфира Латыпова, возглавлявшая с сентября прошлого года Верховный суд Башкирии ...
  17.04.2019   34785    9

Макулатура от ЕдРа в ...

Газета «Единая Россия — Башкортостан», издаваемая в настоящее время компанией ...
  17.04.2019   13037    8

Культ палача. Народная ...

Если кто-нибудь захочет понять, что сейчас происходит с Россией, почему она ...
  17.04.2019   16031    52

Портреты на палках ...

Новость о том, что местные администрации активно включились в подготовку акции ...
  17.04.2019   23384    11

Посмотрим на карты ...

Перелистывая, читая страницы ресурса «Реальное время» встретилась публикация по ...
  16.04.2019   13918    120

Активисты Сибая ...

Жители Сибая планируют 20 апреля на сходе граждан выразить протест против ...
  16.04.2019   28771    13

Читаемое за месяц
В США паника: Судан, ...

Власти африканских республик Судан, Конго и Нигерия призывают Запад снять ...
  20.03.2019   38137    8

Мастурбация временем ...

Депутаты Госдумы предлагают вернуть перевод времени на «зимнее» и «летнее». С ...
  20.03.2019   31627    14

Обкатка нацлидерного ...

Да, вчистую, как Борис Ельцин 31 декабря 1999 года, Назарбаев уйти не смог. Или ...
  20.03.2019   24630    15

Ринат Баимов убежден, ...

Ринат Баимов: «Против меня было столько провокаций, что кожа стала ...
  20.03.2019   38536    18

Что ни день, то — ...

Протестующие против точечной застройки уфимцы записали видеообращение к Путину. ...
  20.03.2019   11385    18



Статист-коммунист

Оценили
0


КПРФ на выборах главы Башкортостана выдвигает Юнира Кутлугужина.

Статист-коммунист


Эксперты считают Кутлугужина "удобным" кандидатом.

Бюро рескома Башкортостанского отделения КПРФ единогласно рекомендовало выдвинуть кандидатом от партии на осенних выборах главы республики Юнира Кутлугужина — первого секретаря рескома и руководителя партийной фракции в Госсобрании. Сообщение об этом появилось на официальной странице регионального отделения КПРФ.

— Постановление бюро имеет лишь рекомендательный характер, — заявил "Idel.Реалиям" Юнир Кутлугужин. — Решение рескома выполняется — в городах и районах уже проходят собрания, где выдвигают и других кандидатов. Например, на районной конференции в Дюртюлях на прошлой неделе выдвинули мою кандидатуру. Так что устав мы не нарушали, а обвинения в этом сто стороны отдельных членов партии — это их личное мнение.

Известие вызвало недовольство среди части активистов КПРФ в республике.

— Мы расцениваем этот шаг, как попытку оказать информационное давление на членов партии, на районные и городские организации, — заявил в беседе с "Idel.Реалии" один из лидеров неформальной внутрипартийной оппозиции, первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе, правозащитник Альберт Рахматуллин, часто критикующий руководство рескома. — Бюро не должно было этого делать — ведь еще 6 апреля пленум рескома решил, что в период до 25 мая должны пройти районные и городские собрания членов КПРФ, где будут сформированы предложения по кандидатурам на пост главы республики, которые потом обсудит региональная конференция.

Ранее Альберт Рахмутуллин уже сообщал, что в руководимом им Советском районном отделении КПРФ в Уфе собрание решило предложить региональной конференции для обсуждения вопроса о выдвижении на пост главы республики пять кандидатур — депутатов Госсобрания Ильгама Галина и Дмитрия Чувилина, активиста Евгения Романчикова, беспартийную владелицу юридической фирмы Эльмиру Хасанову и самого Рахматуллина. По его же информации, в других районных отделениях КПРФ "выдвинули таких известных общественных деятелей, как Диана Демидова и Рината Галина".

Выдвижение кандидатуры Юнира Кутлугужина от КПРФ на выборах президента Республики Башкортостан в 2014 году также сопровождалось недовольством и возмущением части партийцев. По итогам голосования Кутлугужин тогда набрал около 10% голосов избирателей.

В 2018 году, во время выдвижения кандидатов в депутаты Госсобрания республики, внутрипартийная оппозиция также негласно высказывала возмущение тем, что все проходные кандидаты согласованы с администрацией главы республики Рустэма Хамитова.

Опрошенные эксперты убеждены, что кандидатура Юнира Кутлугужина уже согласована с администрацией Радия Хабирова и не встретит серьезного сопротивления на региональной конференции.

— Кутлугужин — абсолютно комфортный и предсказуемый для Хабирова спарринг-партнер, как было и при Хамитове, — уверен политолог Станислав Шкель. — Если при Муртазе Рахимове КПРФ в республике все-таки сохраняла какую-то автономию, то при Хамитове властям удалось эту партию полностью кооптировать в систему, сделать ее лояльной. Администрация Хабирова понимает выгодность этой ситуации и продолжает ее использовать.

Эксперт также отметил, что Кутлугужин "удобен команде Хабирова еще и тем, что скомпрометировал себя в глазах башкирского национального движения своей поддержкой отмены обязательного изучения родных языков в республиках и поэтому он, будучи кандидатом, уже не сможет играть на этом поле, привлекая башкирский электорат".

Будет ли внутрипартийная оппозиция в региональном отделении КПРФ обжаловать действия своего руководства в вышестоящих партийных органах, пока неизвестно. Как сообщают республиканские СМИ, кандидатура Кутлугужина уже согласована в ЦК КПРФ.

Выборы главы Республики Башкортостан пройдут 8 сентября 2019 года.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 18.04.2019, 09:48 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37264 | Рейтинг: +5574,8
Ю.К.- несчастный человек. Ибо не понимает, насколько он глуп!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.04.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем известен этот тип? Только статусом башиста или еще чем либо?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.04.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин ... скомпрометировал себя в глазах башкирского национального движения своей поддержкой отмены обязательного изучения родных языков в республиках
===============================
Да только за это я бы проголосовал за Кутлужина!
А по большому счету, буду голосовать за кого угодно, хоть за черта лысого, только не за единороса гадия!!!



Оценили
5

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 18.04.2019, 09:59 | Автор: Виктор
    Публикации: 164 | Комментарии: 1758 | Рейтинг: +485,6
Юнир Кутлугужин - отвратительный сталинист и за войну против Украины.

Юнир Кутлугужин лично выгонял из партии лучшего фермера и конезаводчик Башкортостана Хасана Идиятуллина, причем все(!) тридцать членов партии Иглинского района были за Хасана и против Кутлугужина.

Отвратительно, что партия после ее красного террора не запрещена в России и продолжает в депкорпусе толкать Россию в агрессивные войны против соседей, Украины, Грузии и даже в Сирии.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.04.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ю.К.- несчастный человек. Ибо не понимает, насколько он глуп!
_________________________________
Хруль ваще несчастный, он не понимает ,что его найопывают те, которые не понимают , что они глупы
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 18.04.2019, 10:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63609 | Рейтинг: +12193
Официальный спойлер СРАдия - не за бесплатно, конечно.
Думаю, что согласно стратегии "умного голосования" и в связи со множеством сторонников КПРФ - будет выбран в качестве протестного голосования в Б-стане... лишь бы не за единоросса.
Посмотрим...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.04.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.04.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин ... скомпрометировал себя в глазах башкирского национального движения своей поддержкой отмены обязательного изучения родных языков в республиках
===============================
Да только за это я бы проголосовал за Кутлужина!
А по большому счету, буду голосовать за кого угодно, хоть за черта лысого, только не за единороса гадия!!!
___________________________________________

Один уже купился на уловку Кутлугужина. Именно на это он рассчитывает. Отмена обязательности БЯ-ки по указу Путина, не поддержать он не мог. Ибо политическая смерть.
Пролезет во власть, как в прошлом Муртаза, сможет показать Кузькину мать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 18.04.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КПРФ просто обьязан выдвинуть своего хозяина и друга Зюганова-Муртазу Рахимова.Кутлугужин освободи место.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.04.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 18.04.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КПРФ просто обьязан выдвинуть своего хозяина и друга Зюганова-Муртазу Рахимова.Кутлугужин освободи место.
---------------------------------------------------

Лучше Сарыбая.



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 18.04.2019, 10:32 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11348 | Рейтинг: -1845,2
Ну что, Фидан Сафич, помните что я говорил вчера? Про Вас все - забыли и проехали.

Обезьянкам кинули в клетку новый банан - Кутлугужина. Сегодня будут трепать и обсерать его.

Комментарии - обратите внимание - один в один, под копирку - тот же гундеж про войну с Украиной и Грузией, не знаю, будет ли сегодня применяться недавно выученное новое слово "коррелируется"....вобщем смотрим, цирк будет тот еще.



Оценили
10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.04.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.04.2019, 10:32 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11343 | Рейтинг: -1844,7
Ну что, Фидан Сафич, помните что я говорил вчера? Про Вас все - забыли и проехали.

Обезьянкам кинули в клетку новый банан - Кутлугужина. Сегодня будут трепать и обсерать его.

Комментарии - обратите внимание - один в один, под копирку - тот же гундеж про войну с Украиной и Грузией, не знаю, будет ли сегодня применяться недавно выученное новое слово "коррелируется"....вобщем смотрим, цирк будет тот еще.
------------------------------------------------------------
--

Вчера,17-апреля, давали почести по заслугам Фидану.
Сегодня 18-ое апреля. Иди помойся, опохмелись.

Сегодня тема другая.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.04.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера,17-апреля, давали почести по заслугам Фидану.
Сегодня 18-ое апреля. Иди помойся, опохмелись.

Сегодня тема другая.
-------------------------------------
Сегодня банан у вас в клетке другой.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 18.04.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диалоги с животными.

По наблюдениям т.н. левые и молодежные леваки в Башкирии - это антисоциальный проект валидовцев и башнациков.
Своими действиями и бездействиями эти "майские жуки- башзюганы" хоронят остатки профессионального( ремесленнического)единства и общинности людей труда.
Если коротко- то это вороны социал-демократического прошлого Башкирии.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.04.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужину и ему подобным.

Чёрный ворон, чёрный ворон,
Что ж ты вьёшься над моею головоой
Ты добычи не дождёшься,
Чёрный ворон, я не твоой.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 18.04.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.04.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера,17-апреля, давали почести по заслугам Фидану.
Сегодня 18-ое апреля. Иди помойся, опохмелись.

Сегодня тема другая.
-------------------------------------
Сегодня банан у вас в клетке другой.
------------------------------------------------------------
--

Банан получишь после. Сначала фейс помой, ротик почисти от вчерашней гадости.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.04.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." Бюро рескома Башкортостанского отделения КПРФ единогласно рекомендовало выдвинуть кандидатом от партии на осенних выборах главы республики Юнира Кутлугужина — первого секретаря рескома и руководителя партийной фракции в Госсобрании........"
=================================================
Да ужж, да уж ! Вот такие ВЫРОЖДЕНЦЫ и
ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ от партии КПСС пришли к партии КПРФ
Именно такие оппортунисты и соглашатели жируют на
Коммунистических идеях и лозунгах ( свобода , социальное
равенство , общественная собственность и братство народов )
А сами на самом деле , во главе с Зюгановым сдали и
предали дело рабочего класса и партии , во всех аспектах .
Во всех !
И выдвижение Кутлугужина Юнира Галимьяновича , в
кандидаты .главы Башкортостана , это ПРЯМОЕ добровольное
( марионеточное ) подыгрывание кандидату Хабирову Р. Ф !
КПРФ в РБ и так НЕ КОТИРУЕТСЯ , а тут еще слабый
представитель этой партии !



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 18.04.2019, 11:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17213 | Рейтинг: -3040,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 18.04.2019, 09:59 | Автор: Виктор
Публикации: 164 | Комментарии: 1758 | Рейтинг: +485,5
Юнир Кутлугужин - отвратительный сталинист и за войну против Украины.
------
А кто воевать хочет против своей окраины? Этот укроп хочет выдать эту окраину за состоятельное государство, с которым Россия могла бы воевать? Ты точно как Паниковский: "держите меня семеро, что я с ним сейчас сделаю". Ты лучше так: "Езжай в Киев и спроси, чем там занимался Паниковский. Он был слепым".



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 18.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.04.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." Бюро рескома Башкортостанского отделения КПРФ единогласно рекомендовало выдвинуть кандидатом от партии на осенних выборах главы республики Юнира Кутлугужина — первого секретаря рескома и руководителя партийной фракции в Госсобрании........"
=================================================
Да ужж, да уж ! Вот такие ВЫРОЖДЕНЦЫ и
ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ от партии КПСС пришли к партии КПРФ
Именно такие оппортунисты и соглашатели жируют на
Коммунистических идеях и лозунгах ( свобода , социальное
равенство , общественная собственность и братство народов )
А сами на самом деле , во главе с Зюгановым сдали и
предали дело рабочего класса и партии , во всех аспектах .
Во всех !
И выдвижение Кутлугужина Юнира Галимьяновича , в
кандидаты .главы Башкортостана , это ПРЯМОЕ добровольное
( марионеточное ) подыгрывание кандидату Хабирову Р. Ф !
КПРФ в РБ и так НЕ КОТИРУЕТСЯ , а тут еще слабый
представитель этой партии !
----------------------------------------------------------

Каждой эпохе соответсвующий коммуняк-большевик. Времена ледорубов прошли давно!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 18.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин - это риск-менеджер у ног главы региона.
Не более того....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 18.04.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ Кутулужин не сдавайтесь! Товарищ Кутулужин боритесь! Товарищ Кутулужин грудью пробивайтесь в вожделенное кресло!

Сражаясь за заветное кресло, не надо упускать из виду, что оно уже давно занято человеком из Кремля.

Истинная задача кутлужиных показать демократичность предстоящих выборов. Вы хоть вприсядку пляшите или с пританцовкой частушки пойте - все это будет идти в копилку давно уже определенного главы республики.



Оценили
2

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com