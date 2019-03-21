С 25 по 28 марта правозащитники проводили в городе встречи и совещания, и в результате пришли к следующим выводам: горение руды продолжается, подтопление подземных горных выработок выполнено в установленный проектом срок, но реализованный проект был рассчитан на подъем уровня воды на недостаточную высоту, а значит не все очаги были потушены. Кроме того, как отметили эксперты, в самом проекте полностью отсутствовали данные о локализации и объеме очагов тления.
Одной из возможных причин возникновения пожара в карьере эксперты СПЧ называют отказ от применения мер профилактики пожаров.
Совет рекомендовал властям продолжить затопление карьера, создать посты автоматизированного контроля за качеством воздуха и провести оценку вреда здоровью жителей Сибая. Для этого СПЧ рекомендует привлекать федеральных экспертов.
Оценка экологической обстановки в регионе в целом будет изложена в Рекомендациях Совета по итогам выездного заседания в Республике Башкортостан.
Эхо Москвы - Уфа
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Бесполезный совет с бестолковыми экспертами
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