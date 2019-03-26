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Природу не обманешь: Их эра уходит

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32962 | Комментарии: 2
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Скончался народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев. Поэт и почетный гражданин Уфы скончался на 81-м году жизни.

Природу не обманешь: Их эра уходит


Равиля Бикбаева не стало днем 23 апреля - он скончался после продолжительной болезни, сообщает источник ProUfu.ru.

Прощание с покойным состоится в четверг, 25 апреля, в 11.00 часов в здании Госсобрания — Курултая РБ (ул. Заки Валиди, 46).

Равиль Бикбаев являлся башкирским поэтом и одним из авторов Гимна Башкирии, литературоведом, депутатом. Равиль Бикбаев был председателем Комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Государственного Собрания - Курултая РБ.

Народный поэт РБ, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, премий имени Г. Саляма, Рами Гарипова, Зайнаб Биишевой, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Почетный гражданин города Уфы, член-корреспондент Академии наук РБ. Награжден орденами Почета, Дружбы, Салавата Юлаева и «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 24.04.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Большой алкаш был. В свое время из-за неразделённой любви к нему студентка отравилась насмерть.



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  • Эксперт
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  • 2 | 24.04.2019, 09:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29654 | Рейтинг: -700,3
Природу не обманешь: Их эра уходит
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Админосиратель, ты-то природу точно не перехитришь. Тем более, Линдеманн не вечен. Народной толпы к тебе никто не протопчет



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