Природу не обманешь: Их эра уходит

Скончался народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев. Поэт и почетный гражданин Уфы скончался на 81-м году жизни.Равиля Бикбаева не стало днем 23 апреля - он скончался после продолжительной болезни, сообщает источник ProUfu.ru.Прощание с покойным состоится в четверг, 25 апреля, в 11.00 часов в здании Госсобрания — Курултая РБ (ул. Заки Валиди, 46).Равиль Бикбаев являлся башкирским поэтом и одним из авторов Гимна Башкирии, литературоведом, депутатом. Равиль Бикбаев был председателем Комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Государственного Собрания - Курултая РБ.Народный поэт РБ, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, премий имени Г. Саляма, Рами Гарипова, Зайнаб Биишевой, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Почетный гражданин города Уфы, член-корреспондент Академии наук РБ. Награжден орденами Почета, Дружбы, Салавата Юлаева и «За заслуги перед Республикой Башкортостан».