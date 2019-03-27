Декоративный и преступный «Собор русских»

Председатель исполкома региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» Виктор Пчелинцев сегодня объяснил журналистам, почему организация публично не высказывается о проблеме сохранения в Уфе объектов культурного наследия – домов, строившихся в XIX-XX веках русскими купцами.Он заявил, что для этого вида деятельности «у нас есть специальное министерство культуры, есть комиссии, есть общественность».«Конечно, Собор русских не может вмешиваться в деятельность властных структур, которые должны это дело организовывать. Неправильно, если общественная организация будет постоянно митинговать и диктовать власти.На то она и есть власть — пусть сама думает»,— заключил господин Пчелинцев.Из слов руководителя организации следовало, что в Соборе русских вносят свой вклад в сохранение объектов культурного наследия, например, в форме выпуска путеводителей по Уфе, где запечатлены оставшиеся памятники истории.