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Хабиров наградил врачей и спасателей за работу в Сибае

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 17123 | Комментарии: 12
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Почетные грамоты и благодарственные письма Главы республики Башкортостан получили 26 человек.

Хабиров наградил врачей и спасателей за работу в Сибае


Сегодня в Доме Республики Радий Хабиров вручил государственные награды врачам и спасателям, работавшим в Сибае во время тяжелой экологической ситуации.

Врио главы республики отметил, что только благодаря работе врачей и спасателей удалось нормализовать обстановку в Сибае. Он отметил, что в настоящее время все основные работы в Сибае уже выполнены, однако продолжается работа над «остаточными явлениями». Кроме того, намечены работы по улучшению системы здравоохранения.

Радий Хабиров выразил благодарность врачам, которые организовано выехали в Сибай, чтобы оказывать помощь людям, за добросовестную работу. За те дни, что медики провели там, помощь получили более 20 тысяч сибайцев.

Отдельная благодарность была выражена сотрудникам Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, спасателям, которые «принимали самое активное участие в ликвидации, давали нам правдивую информацию и решали вопросы в рамках своей компетенции».

Всего почетные грамоты и благодарственные письма Главы республики получили 26 человек.

В завершение церемонии награждения Радий Хабиров еще раз поблагодарил спасателей и медиков за добросовестную работу, отметив, что они могут гордиться своей миссией.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 30.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в Доме Республики Радий Хабиров вручил государственные награды врачам и спасателям, работавшим в Сибае во время тяжелой экологической ситуации.
===================================
Если " почетные грамоты и благодарственные письма Главы республики получили 26 человек", которые находились в Сибае в среднем около месяца, то жителей Сибая, всех поголовно, начиная от еще не родившихся, находящихся в утробе матери, до стариков надо наградить Орденом Мужества!



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4

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  • Гость
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  • 2 | 30.04.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в Доме Республики Радий Хабиров вручил государственные награды врачам и спасателям, работавшим в Сибае во время тяжелой экологической ситуации.
===================================
Если " почетные грамоты и благодарственные письма Главы республики получили 26 человек", которые находились в Сибае в среднем около месяца, то жителей Сибая, всех поголовно, начиная от еще не родившихся, находящихся в утробе матери, до стариков надо наградить Орденом Мужества!
-----------------------------------------

Эпопея - ищем отважных и мужественных



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0

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  • Эксперт
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  • 3 | 30.04.2019, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63727 | Рейтинг: +12179,5
Ну как не наградить-то за преданность и холуйство?! Ведь эти врачи не связали ни один диазгноз, ни одно недомогание с загрязнением воздуха в Сибае, что не позволит сибайца подавать в суд иски, обосновывая вред, нанесенный экологической катастрофой.

Даже артист Фидан(не помню фамилью) сказал, что в Сибае ему во время гастролей "глаза щипит" - а люди живут в этом аду!
И никакого вреда их здоровью, ЯКОБЫ, нанесено не было.



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5

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  • Начинающий
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  • 4 | 30.04.2019, 11:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 165 | Рейтинг: +9,7
Особенно поражает "давали правдивую информацию", тогда как выявлены неполадки приборов официального МЧС-кого наблюдения и , конечно, в сторону занижения уровня загазованности. Я уверен, что Хабиров знал об этом. Если не знал, то пусть сейчас знает и накажет фальсификаторов.



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5

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  • Гость
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  • 5 | 30.04.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот например люди-человеки каждый день ездят в командировки, в том числе на месяц, а то и более. И что, по возвращении их руководство предприятия, учреждения встречает на перроне вокзала, а/порту с госнаградами,благодарностями и жареным поросенком? Ничего не понимаю.



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0

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  • Гость
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  • 6 | 30.04.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.04.2019, 11:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1299 | Комментарии: 63693 | Рейтинг: +12183,7

Даже артист Фидан(не помню фамилью) сказал, что в Сибае ему во время гастролей "глаза щипит" - а люди живут в этом аду!
И никакого вреда их здоровью, ЯКОБЫ, нанесено не было.

____________________________________________

Ему же обещанную квартиру не дали.
Мог бы для пущей зрелищности и в судорогах свалится.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 30.04.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Сегодня в Доме Республики Радий Хабиров вручил государственные награды врачам и спасателям, работавшим в Сибае во
время тяжелой экологической ситуации......"
=============================================
Первый замминистра здравоохранения Башкирии
Рафаэль Яппаров на брифинге в администрации города
сказал о том, что ему понравился воздух в Сибае
. Он отметил, что получасовая прогулка по городу не принесла ему
какого-то дискомфорта,
и он почувствовал себя
«как в каком-то природном санатории»..!!!
Что - то не вяжется награждение ХАБИРОВЫМ и выводы
Замминистра Минздрава РБ Яппарова !



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  • Гость
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  • 8 | 30.04.2019, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему не дали орден Мулдашеву? Он по телевизору говорил, посмотрел 8 больных и нашел средство от всех болезней для сибайцев.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 30.04.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящий башкирский " Брежнев Л " - Награждать орденами ,
Грамоты раздавать налево и направо , еще научиться
целоваться в засос !



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  • Эксперт
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  • 10 | 30.04.2019, 15:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63727 | Рейтинг: +12179,5
В Уфу на парад 9 мая приедет военная техника из Красногорска

Об этом сегодня на совещании в мэрии Уфы рассказал заместитель главы администрации Рустем Газизов.

По его словам, технику времен войны из личной коллекции предоставил Вадим Задорожный, который владеет в Красногорске частным музеем. Его коллекция насчитывает 160 единиц бронетехники.

Парад пройдет по проспекту Октября. После него запланировано шествие Бессмертного полка.

8 мая военная техника и ретро-автомобили будут выставлены на площади перед Русским драматическим театром.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров до октября 2018 года возглавлял администрацию Красногорска.
__________________________________________
Цена вопроса? Во сколько нам обойдётся эта частная выставка?



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3

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  • Гость
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  • 11 | 30.04.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.04.2019, 15:05 | Автор: Кухарка

............" По его словам, технику времен войны из личной коллекции
предоставил Вадим Задорожный,
который владеет в Красногорске частным музеем. Его коллекция
насчитывает 160 единиц бронетехники.

Парад пройдет по проспекту Октября. После него запланировано
шествие Бессмертного полка.
==============================================
Такой частный арсенал ( 160 единиц бронетехники. ) на ходу !!!
Этттооо что- то из Африканской Зулуссии ?
Какую волость завоевать ? Какие будут Знамена ?
А шествие Бессмертного полка. под гробовую тишину и без
Знамен ?



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 30.04.2019, 20:44 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Цена вопроса? Во сколько нам обойдётся эта частная выставка?
-----------------------

Тебе ни во сколько. А новость отличная - молодежи, и не только, очень интересно будет на все это посмотреть.

Я схожу обязательно, вместе с семьей.



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