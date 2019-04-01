Хабиров наградил врачей и спасателей за работу в Сибае

Почетные грамоты и благодарственные письма Главы республики Башкортостан получили 26 человек.Сегодня в Доме Республики Радий Хабиров вручил государственные награды врачам и спасателям, работавшим в Сибае во время тяжелой экологической ситуации.Врио главы республики отметил, что только благодаря работе врачей и спасателей удалось нормализовать обстановку в Сибае. Он отметил, что в настоящее время все основные работы в Сибае уже выполнены, однако продолжается работа над «остаточными явлениями». Кроме того, намечены работы по улучшению системы здравоохранения.Радий Хабиров выразил благодарность врачам, которые организовано выехали в Сибай, чтобы оказывать помощь людям, за добросовестную работу. За те дни, что медики провели там, помощь получили более 20 тысяч сибайцев.Отдельная благодарность была выражена сотрудникам Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, спасателям, которые «принимали самое активное участие в ликвидации, давали нам правдивую информацию и решали вопросы в рамках своей компетенции».Всего почетные грамоты и благодарственные письма Главы республики получили 26 человек.В завершение церемонии награждения Радий Хабиров еще раз поблагодарил спасателей и медиков за добросовестную работу, отметив, что они могут гордиться своей миссией.