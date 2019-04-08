УФСИН по РБ с автозаками как курица с яйцом

Управление ФСИН по Башкирии определилось с подрядчиком, который доставит на Кубу пять автозаков на шасси КамАЗ. Победителем аукциона была признана московская компания «Альбакор шиппинг», предложившая выполнить услугу за 4,55 млн руб. при начальной цене контракта 6,78 млн руб.По условиям договора, подрядчик должен до 15 августа забрать пять автозаков весом 57,75 т со склада в Санкт-Петербурге и доставить в порт Пуэрто-дель-Мариэль, расположенный в Гаване. Стоимость груза УФСИН оценило в 36,12 млн руб.Спецтранспорт, произведенный в 2018 году в мелеузовской исправительной колонии №7, был передан в дар Кубе распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева в апреле этого года.Автозаки, как ранее сообщал УФСИН Башкирии, «специально модернизированы под тропические условия Кубы»: в них нет системы отопления, усилены кондиционеры, а также подобрана специальная краска для автомобиля. Каждый автозак рассчитан на 46 человек.Как отмечали в УФСИН, в отличие от моделей, выпускаемых для России, в автомобилях на экспорт нет одиночных камер, установлены биотуалеты и предусмотрены места для конвоиров.