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УФСИН по РБ с автозаками как курица с яйцом

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Управление ФСИН по Башкирии определилось с подрядчиком, который доставит на Кубу пять автозаков на шасси КамАЗ. Победителем аукциона была признана московская компания «Альбакор шиппинг», предложившая выполнить услугу за 4,55 млн руб. при начальной цене контракта 6,78 млн руб.

УФСИН по РБ с автозаками как курица с яйцом


По условиям договора, подрядчик должен до 15 августа забрать пять автозаков весом 57,75 т со склада в Санкт-Петербурге и доставить в порт Пуэрто-дель-Мариэль, расположенный в Гаване. Стоимость груза УФСИН оценило в 36,12 млн руб.

Спецтранспорт, произведенный в 2018 году в мелеузовской исправительной колонии №7, был передан в дар Кубе распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева в апреле этого года.

Автозаки, как ранее сообщал УФСИН Башкирии, «специально модернизированы под тропические условия Кубы»: в них нет системы отопления, усилены кондиционеры, а также подобрана специальная краска для автомобиля. Каждый автозак рассчитан на 46 человек.

Как отмечали в УФСИН, в отличие от моделей, выпускаемых для России, в автомобилях на экспорт нет одиночных камер, установлены биотуалеты и предусмотрены места для конвоиров.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 07.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоимость груза УФСИН оценило в 36,12 млн руб.
====================================
Это мелочи по сравнению с вертолетом для гадия:
На прошлой неделе Радий Хабиров чудом избежал скандала. Управляющий директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Путовгаров завил, что предприятие в июле поставит для Башкирии вертолет МИ-8, стоимость которого в 2012 г. оценивалась 250 млн руб. Его планировали раскрасить в цветах флага республики. Однако буквально на следующий день пресс-секретарь врио главы
Башкортостана Фанур Ягафаров опроверг информацию о покупке вертолета. Радий Хабиров решил избежать ненужной огласки? Если представитель завода говорил о поставке, значит деньги за вертолет уже заплачены и назад хода нет. Наверное, вертолет втихаря будет оформлен на какое-то ведомство в правительстве. Рано или поздно это может
выплыть.
Как не крути а 300 лямов из бюджета региона уже "распределены"



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  • 2 | 07.05.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем их гнать пустыми? Загрузить "Искандерами". Под шумок. Никита не дрейфил.



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  • 3 | 07.05.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Стоимость груза УФСИН оценило в 36,12 млн руб.
====================================
Это мелочи по сравнению с вертолетом для гадия:
На прошлой неделе Радий Хабиров чудом избежал скандала. Управляющий директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Путовгаров завил, что предприятие в июле поставит для Башкирии вертолет МИ-8, стоимость которого в 2012 г. оценивалась 250 млн руб. Его планировали раскрасить в цветах флага республики. Однако буквально на следующий день пресс-секретарь врио главы
Башкортостана Фанур Ягафаров опроверг информацию о покупке вертолета. Радий Хабиров решил избежать ненужной огласки? Если представитель завода говорил о поставке, значит деньги за вертолет уже заплачены и назад хода нет. Наверное, вертолет втихаря будет оформлен на какое-то ведомство в правительстве. Рано или поздно это может
выплыть.
Как не крути а 300 лямов из бюджета региона уже "распределены"
_______________________________________________________
Правильно. Лучше Еврокоптер купит. И огласки меньше и солидней



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  • 4 | 07.05.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну продадут и ладно. В чем проблема?



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  • 5 | 07.05.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.05.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну продадут и ладно. В чем проблема?

------------------

В том, что нас возют без туалета. Помнишь в "Особенностях национальной
охоты": Кузьмич с финном на уазике-воронкЕ поехали по бабам - а заключённый чуть в штаны не нассал. Каково?



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  • 6 | 07.05.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В том, что нас возют без туалета. Помнишь в "Особенностях национальной
охоты": Кузьмич с финном на уазике-воронкЕ поехали по бабам - а заключённый чуть в штаны не нассал. Каково?
_________________________________________________________
А что на пол не нассать,машино то чужая?



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  • 7 | 07.05.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 07.05.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну продадут и ладно. В чем проблема?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Проблема в том, что не продадут, а подарят за счёт федерального бюджета! Надеюсь, что хоть что такое федеральный бюджет и на что он должен тратиться, объяснять Вам не нужно? Очень Опытный



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  • 8 | 07.05.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проблема в том, что не продадут, а подарят за счёт федерального бюджета! Надеюсь, что хоть что такое федеральный бюджет и на что он должен тратиться, объяснять Вам не нужно? Очень Опытный
___________________________________________________________
На языковые гранты? Чтоб они в джипы и коттеджи титульных нациков трансформировались? Вы это хотели предложить?



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  • 9 | 07.05.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.05.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проблема в том, что не продадут, а подарят за счёт федерального бюджета! Надеюсь, что хоть что такое федеральный бюджет и на что он должен тратиться, объяснять Вам не нужно? Очень Опытный
___________________________________________________________
На языковые гранты? Чтоб они в джипы и коттеджи титульных нациков трансформировались? Вы это хотели предложить?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ За языковые гранты в аду уже отдельный котёл разогревается! Очень Опытный



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  • 10 | 07.05.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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автозаки у нас хорошие проверенные временем.



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  • 11 | 07.05.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.05.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
автозаки у нас хорошие проверенные временем.

===========================
Кухарок возить



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  • 12 | 07.05.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вип персон на вроде навльного в автозаке возят с кандером с отделкой



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  • 13 | 07.05.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 07.05.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем их гнать пустыми? Загрузить "Искандерами". Под шумок. Никита не дрейфил.

===============================
А лучше самолеты суперджет 100 им продать или просто подарить.



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  • 14 | 07.05.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- на 46 арестантов ?
цифра 46 что то часто замелькала



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  • 15 | 07.05.2019, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.05.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.05.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем их гнать пустыми? Загрузить "Искандерами". Под шумок. Никита не дрейфил.

===============================
А лучше самолеты суперджет 100 им продать или просто подарить.
++++++++++++++++++++++++

В африканские страны, с удовольсвием примут в дар. Наприме в ЦАР, где орудуют наши советники и вагнеровцы.



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  • 16 | 07.05.2019, 17:24 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37382 | Рейтинг: +5550
.........................ВЕЧЕР ТЯЖЁЛОГО ДНЯ (по мотивам И. Муксаттарова).

.......Темнело. Дул сильный ветер. Ветки деревьев уныло скребли по мокрым окнам.Густой и мокрый снег валил не переставая. Такси не смогло подъехать к подъезду и пожилая женщина, задыхаясь, с трудов дотащила тяжёлые пакеты до двери квартирки на окраине города.
Сын и невестка были рады.
Мам, откуда такие покупки? Бухло, сыры всякие? Тебе же нельзя! Доктор запретил .Откуда деньги, мам?-
-" Дык, сёдни опять прислали за модераторство 15 тыров!"
- Мам, я чё ты там делаешь?-
- Душу , сынок, всяких гадов, Шариков вот котов душил, так и я душу всех, кто мне с похмела неугоден"!....
- Мам, а может мне из шиномонтажников тоже в модераторы податься?
- Подожди, сынок, я ещё калатушку с еблашкой не устроила.

.........- мам, а за что тебя держат-то в модераторах? Ты же, навроде как, булгахтерша"? И куев тебе каждый день дофига втыкают , красным цветом?
- Дык, сынок, потому и держат, что отстёгиваю. Выписывают-то 30, а получаю на руки 15! А так бы давно выперли!............................
- Ладно, давай накрывай на стол! Будем гулять!



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  • 17 | 07.05.2019, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.05.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 07.05.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем их гнать пустыми? Загрузить "Искандерами". Под шумок. Никита не дрейфил.

===============================
А лучше самолеты суперджет 100 им продать или просто подарить.
_______________________________________________________
Лучше боинги. Они друг за другом фтыкаются



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