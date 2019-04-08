По условиям договора, подрядчик должен до 15 августа забрать пять автозаков весом 57,75 т со склада в Санкт-Петербурге и доставить в порт Пуэрто-дель-Мариэль, расположенный в Гаване. Стоимость груза УФСИН оценило в 36,12 млн руб.
Спецтранспорт, произведенный в 2018 году в мелеузовской исправительной колонии №7, был передан в дар Кубе распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева в апреле этого года.
Автозаки, как ранее сообщал УФСИН Башкирии, «специально модернизированы под тропические условия Кубы»: в них нет системы отопления, усилены кондиционеры, а также подобрана специальная краска для автомобиля. Каждый автозак рассчитан на 46 человек.
Как отмечали в УФСИН, в отличие от моделей, выпускаемых для России, в автомобилях на экспорт нет одиночных камер, установлены биотуалеты и предусмотрены места для конвоиров.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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УФСИН по РБ с автозаками как курица с яйцом
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