Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Елена Захарова: Выброшенный дед

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В Уфе, за горсоветом, там где люди обходили горс по дворам мой фейсбучный френд обнаружил выброшенного деда… Солдат старший сержант Бакаев Пётр Кузьмич 1915г.р. с Орловщины (призван в Тульской области) и реально — герой!

Елена Захарова: Выброшенный дед


Служил с 1939г. видимо с начала Второй мировой войны — а в 1944 награжден Орденом Славы 3 степени в марте-апреле в наступательных боях — будучи контуженным, не ушел с поля боя и уничтожил до 90 фрицев + обнаружил и подавил(не один) 20 огневых точек противника…

А перед этим за подобное же в феврале-марте только другие цифры вражеских потерь — удостоен Красной Звезды…

Обидно за деда, и за его потомков, если они есть…

Это к тому, что никто якобы никого не заставляет выходить по принудиловке и не вручает централизованно чужих дедов на палках…

Я уж не говорю о том — какие деньжищи на это потрачены и попилены!!!

Елена Захарова, Эхо Москвы - Уфа
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  • # 1 | 13.05.2019, 09:41 | Автор: кац
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  • 2 | 13.05.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возле этих захоронений не проходят церемонии возложения цветов, а в День Победы там скорее всего разведут костер для шашлыков.
Курочкина гора – небольшой зеленый холм в Черниковке, рядом с которым протекает мелкая речушка Шугуровка. Гора получила название от одноименной деревни, основанной здесь в далеком 1796 году купцом Курочкиным П.И. Несмотря на живописность этого места, оно не пользуется большой популярностью даже среди местных жителей. И мало кто знает, что там находится кладбище, где покоятся участники Великой Отечественной войны.
В 2017 году вопрос о судьбе этого кладбища обсуждали и общественники, и городские власти. Планировалось благоустроить его, установить личности солдат, поставить обелиски, а также присвоить месту статус мемориального. С тех пор изменился только цвет металлических крестов и надгробий. Именно только благодаря синей свежей краске можно заметить захоронения.
Согласно основной версии, здесь покоятся участники Великой отечественной войны, которые находились в уфимских госпиталях, два из которых располагались близ горы. Большинство могил – безымянные. «Умер в 1944» – гласят надписи возле захоронений. Другое надгробие рассказывает о судьбе Шумковой Ф.П., которая погибла 28-летней девушкой в 1944 году. И все они забыты.
Их вряд ли навестят, чтобы возложить цветы и почтить память. Здесь не повесят плакат с историями и подвигами этих людей. Скорее на могилы случайно забредут бомжи или любители шашлыков. Видимо, благодарить за мирное небо над головой нужно только живых ветеранов или тех, кто покоится в легкодоступном месте. Что касается этих участников войны, судя по всему, их помнить необязательно.



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  • 3 | 13.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я уж не говорю о том — какие деньжищи на это потрачены и попилены!!!

------------------------------

Так говоришь же. "Не говорю..." - и говоришь. А вообще, тема оставленных портретов слишком раздута. Среди сотен тысяч участников марша обязательно найдутся такие, кто по недомыслию ли, или ещё как - освободит свои руки. Но это не массовое явление.



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5

  • # 4 | 13.05.2019, 09:55 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4460 | Рейтинг: -714,4

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  • 5 | 13.05.2019, 09:58 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4460 | Рейтинг: -714,4
В Самаре прошел достойной к подражанию акт: молодые люди в форме советских солдат строем подходили к домам ветеранов, которое не могут в силу возраста выходить из дома, приветствовали ветерана и спели военную песню!!!
Очень ДОСТОЙНО!!!!



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9

  • # 6 | 13.05.2019, 10:00 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5

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  • 7 | 13.05.2019, 10:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4460 | Рейтинг: -714,4
Я тоже ходил на демонстрации 1 мая и 7 ноября и это была обязаловка и мы кидали транспаранты в грузовики, которые ждали в конце демонстрации.
а здесь совершенно другая история, 75 процентов участников в самом деле вышли с портретами своих отцов и дедов. Есть такие, которые примазались к этому великому делу по разнарядке и это в основном такие как Кухарка, родственники которых очень хорошо сказано в у Каца в 6 комменте!



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8

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  • 8 | 13.05.2019, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63973 | Рейтинг: +12173,4
Видео о том - как в России дедов раздают:

https://twitter.com/Churchill_N1/status/1127644936919187456

Да-да-да - а плохая Кухарка...



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3

  • # 9 | 13.05.2019, 10:23 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4460 | Рейтинг: -714,4

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  • # 10 | 13.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 11 | 13.05.2019, 10:38 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5

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  • 12 | 13.05.2019, 10:41 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3562 | Рейтинг: -288,9
Кухарка сегодня будет весь день икать.



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  • 13 | 13.05.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несчастные и убогие живут прошлым, счастливые настоящим, для нормальных стран война давно история.



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  • 14 | 13.05.2019, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63973 | Рейтинг: +12173,4
молодые люди в форме советских солдат строем подходили к домам ветеранов, которое не могут в силу возраста выходить из дома, приветствовали ветерана и спели военную песню!!!
_______________________________
Слизано с Одессы. Там уже 5 лет с 2014 годы к балкону ветерана приходит "живой" военный(морской) оркестр и играет для инвалида-колясочника военный марш...

А молодые люди в Самаре - не имеют права носить форму советских солдат - это карнавал! Ряженые обесценивают значение военной формы. В наши годы - никто не смел так обращаться с формой, даже не времен ВОВ, а современной.

Я писала об этом:

Упс... сейчас вспомнила еще - мой одноклассник, хулиган, гроза сараев и гаражей с хлипкими замками, четырежды второгодник получил по морде за то, что в день ВДВ или пограничника напялил форменный головной убор приятеля и расхаживал в нем по Первомайской с приятелями же... встречная компания отслуживших и настучала ему за то, что нахлобучил убор не по чину... это было в конце 70-х... а не служил он по причине вояжей по ленинским местам начиная с детской исправительной колонии лет в 13-14...
О, времена, о нравы! Я уж не говорю о "наградах", которыми сейчас увешаны сопливые кадеты и кадетки...
Фсё... нужно успокаиваться... но трудно отпускает это победобесие... мысли снова возвращаются. Святое перестало быть свято, превратили его в фарс, а туфту возвели в святость и оскрепили... Безнравстввенность и аморальность - стали нравственностью и моралью...Оруэлл заглянул в наше будущее? И как ему это удалось?!



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  • 15 | 13.05.2019, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63973 | Рейтинг: +12173,4
Дедорас... я предупреждала - будешь оскорблять - буду модерировать, так что - пошел на х-уй!



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  • 16 | 13.05.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже если думать о Дне Победы только как о празднике, а не как о трагедии Победы, стоившей народам СССР неимоверного напряжения и потери Советскому Союзу в 1941–1945 году в связи с войной 42 млн человек, я считаю, что появление на Красной площади на параде посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне НОВЕНЬКИХ МАШИН РОСГВАРДИИ ДЛЯ РАЗГОНА МИТИНГОВ И ДЕМОНСТРАЦИЙ — это огромное, незабываемое и несмываемое ничем, кроме отставки Путина с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны оскорбление всего нашего народа, оскорбление памяти погибших на войне и оскорбление всех граждан нынешней России.



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  • # 17 | 13.05.2019, 10:53 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5

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  • 18 | 13.05.2019, 10:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7492 | Рейтинг: -517,7
Оскорбить тебя, это как?



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  • 19 | 13.05.2019, 10:54 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5
Кукайка, можешь удалять как хочешь, мне все равно. Люди успевают прочитать, а сохранять ерунду не обязательно.



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  • # 20 | 13.05.2019, 10:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5

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