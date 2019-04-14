Служил с 1939г. видимо с начала Второй мировой войны — а в 1944 награжден Орденом Славы 3 степени в марте-апреле в наступательных боях — будучи контуженным, не ушел с поля боя и уничтожил до 90 фрицев + обнаружил и подавил(не один) 20 огневых точек противника…
А перед этим за подобное же в феврале-марте только другие цифры вражеских потерь — удостоен Красной Звезды…
Обидно за деда, и за его потомков, если они есть…
Это к тому, что никто якобы никого не заставляет выходить по принудиловке и не вручает централизованно чужих дедов на палках…
Я уж не говорю о том — какие деньжищи на это потрачены и попилены!!!
Елена Захарова, Эхо Москвы - Уфа
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Елена Захарова: Выброшенный дед
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