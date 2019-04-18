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Бессмертный полк: Почему люди ходят и почему не хожу я?

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Ильнар Гарифуллин — о том, почему россияне выходят на шествия "бессмертного полка" и почему не выходят.

Бессмертный полк: Почему люди ходят и почему не хожу я?


Прошедшие вчера шествия "бессмертного полка" собрали в Казани около 170 тыс. человек, в Уфе около — 100 тыс. В Москве в акции участвовало, по официальным данным, 700 тыс. человек. Конечно, скорее всего количество участников во всех этих случаях немного преувеличено, а часть людей туда наверняка направлялись "в добровольно-принудительном порядке". Но тем не менее, факт остается фактом: люди на эти шествия идут косяком и большинство с искренним желанием. В этом мне пришлось убедиться вчера воочию, когда казанское метро было буквально запружено людьми разных возрастов: от пенсионеров до школьников (последними руководили "бдительные" учителя). Конечной остановкой всех этих людей была станция метро "Площадь Габдуллы Тукая" — после нее в метрополитене практически никого не оставалось.



Возникает вопрос: ладно, школьники идут, т.к. их просят в школах, но вот почему туда рвутся люди среднего и старшего возраста? При том, что, как верно было отмечено многими наблюдателями, "Бессмертный полк" уже давно превратился в казенное мероприятие, где колонну участников в обязательном порядке возглавляют назначенцы "вертикали власти". Именно по этой причине лично я и не участвую в подобных мероприятиях. Не потому что я против первоначального смысла акции (с ним-то я как раз согласен). А потому что не хочу быть в рядах и играть на рекламу тех, кто, оформив заграничную недвижимость на своих жен, детей и любовниц, лицемерно учит нас патриотизму. Мы и они — это даже не разные полюса, мы — разные миры. Лицемерие, попытка словить хайп и мнимое единение с народом, от которого они уже давно оторвались — и мысленно и материально, сдерживает от участия в подобных акциях патриотизма по разнарядке.

Формализация праздника, добровольно-принудительный характер, попытка согнать всех в один строго очерченный загон с правильными лицами — это отличительная черта любого дела, до которого может добраться наше нынешнее государство. Так было испоганена не одна светлая низовая инициатива, которую затем оседлали чиновники. Поэтому "Бессмертный полк", который изначально придумали томские журналисты, а затем уже "бдительные чиновники" задушили эту идею в своих железных объятиях, здесь не исключение, а правило. Отсюда и все скандалы, которые сопровождают в последние годы эти шествия, кульминацией которых стала севастопольская история с пожаром и взаимными обвинениями между двумя конкурирующими "конторами", проводящими это мероприятие в городе.

Однако же люди, понимая все эти истины, всё же идут на эту казенную акцию. Почему? Вопрос интересный, и ответ на него кроется в нескольких важных моментах.

Победа в Великой Отечественной войне (или Второй мировой, кому как удобнее) — это единственная веха в нашей истории, не вызывающая острых противоречий. Более того, победа 9 мая — это, по сути, точка сборки, общая память, которая хоть как-то объединяет наше рыхлое российское общество.

Кроме этой победы уже не осталось ничего, что объединяло бы всех тех, кто обладает российским паспортом. Мы давно разделились по классовым, национальным, религиозным и даже региональным интересам (паразитирующая Москва VS нищая провинция). И даже внутри правящего класса уже давно нет былого единства. Но общество надо хоть как-то скреплять, хотя бы раз в году. И единственная оставшаяся возможность — это 9 мая. Поэтому власти просто не могли не воспользоваться этим.

Второе — власть закрыла людям возможность проявлять публичную гражданскую солидарность, ну, кроме спортивных побед, разумеется. А уж о том, чтобы пройтись по улице и речи не идет. Всё под запретом, всё закатано в асфальт. Ослушавшихся ждет 15 суток, а тех, кто не понял, уже "двушечка" или "трёшечка". Но стремление к солидарности, идти, чувствуя плечо человека, разделяющего с тобой общие цели и ценности — это нормальная потребность человеческого существа. И власть дает людям раз в году почувствовать, что это такое, канализирует естественные потребности человеческого общества в нужное ей русло. При этом люди застрахованы от прилета дубинки по голове — что, согласитесь, уже немалый бонус в наше время.

Люди в массе своей, разумеется, кроме мыслящей интеллигенции, еще не осознают, что 9 мая — это уже давно не "праздник со слезами на глазах", не время, когда вся страна дает почтение своим предкам, спасшим планету от нацисткой заразы и всемирного порабощения. Теперь это скорее ода милитаризму, причем, именно современному милитаризму. И не беда, что милитаризм-то этот внутри "гнилой": с падающими ракетами, с кораблями, где стоят китайские двигатели, самолетами пятого поколения и "Арматами", которые всё никак не могут запустить в производство, а только гоняют по парадам. Главное здесь, как в любой пропаганде, внешний фон и мобилизация населения.

И нельзя винить людей, что они легко поддаются этому дурману, не замечая, что на подвиге их прадедов пытаются паразитировать. Людям просто нужна хоть какая-то отдушина. Люди должны объединяться под чем-то светлым, памятным. Это свойство любого человеческого сознания — независимо от пола, расы и национального происхождения. Беда лишь в том, что люди канализируют всю свою внутреннюю энергию исключительно в том русле, которое им предлагает телевизор. Не понимая, что уличная солидарность — это не только история про выход с портретом прадеда на организованную чиновниками демонстрацию. Уличную солидарность человечество придумало, прежде всего, чтобы отстаивать свои права, бороться за свои интересы здесь и сейчас.

Настоящий, а не казенный патриотизм нельзя воспитывать только на успехах предков. Кто-то гордится и постоянно кичится своим прошлым, пытаясь при этом задеть чувства других? Так это признак небольшого ума, а самое главное, признак того, что в настоящем таким людям гордиться просто нечем.

Вокруг лишь сияющая пустота и неизвестность будущего. Только и остается гордиться дедом, победившим нацизм да запустившим человека в космос.

Но я боюсь, что когда вся эта милитаристская история пройдет, пострадают не организаторы этой истерии. Пострадает память. Не хочу, чтобы наши потомки брезговали памятью о людях, обеспечивших победу светлой стороны человечества над темной в самой страшной войне, ассоциируя это исключительно с лоснящимися лицами штатных пропагандистов. Не хочу, чтобы поколение нынешних школьников, помня о формализме и лицемерии взрослых дяденек и тётенек, отправляющих их по разнарядке на "бессмертный полк", прониклись таким же формализмом и безразличием к тем страданиям, которые пережили их предки ради жизни своих потомков. А опасность этого именно сейчас велика как никогда.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 17.05.2019, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
Ну щас, Гарифуллин, ты огребешь))))



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  • 2 | 17.05.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь это скорее ода милитаризму, причем, именно современному милитаризму. И не беда, что милитаризм-то этот внутри "гнилой": с падающими ракетами, с кораблями, где стоят китайские двигатели, самолетами пятого поколения и "Арматами", которые всё никак не могут запустить в производство, а только гоняют по парадам. Главное здесь, как в любой пропаганде, внешний фон и мобилизация населения.
++++++++++++

Возразить нечем!



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  • 3 | 17.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь это скорее ода милитаризму, причем, именно современному милитаризму. И не беда, что милитаризм-то этот внутри "гнилой": с падающими ракетами, с кораблями, где стоят китайские двигатели, самолетами пятого поколения и "Арматами", которые всё никак не могут запустить в производство, а только гоняют по парадам. Главное здесь, как в любой пропаганде, внешний фон и мобилизация населения.
+++++++++++++++

Возразить нечем!



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2

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  • 4 | 17.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Огребешь ты, Кухарочка, в полном обьеме как обычно.



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  • 5 | 17.05.2019, 10:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
Огребешь ты, Кухарочка, в полном обьеме как обычно.
_______________________________
Ну то есть признаешься, что мнение Кухарки - воспринимаете в штыки - даже если оно совпадает с вашим))))))))))
Чудненько. Я это знала... Вы и на других авторов нападаете - из-за фамилии, национальности, стрелки осцилографа и т.д. - то есть вам важно не мнение, а личность, которая это мнение выссказывает.
Шавки же... лишь бы потявкать из подворотни.



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  • 6 | 17.05.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Бессмертный полк....
Разве за такое будущее погибали наши отцы и деды?
Только по официальным данным 26,6 милл.!
И вот что мы видим:в первом ряду идет чекист путин, тот чье ведомство организовывало заградительные отряды.

Генерал Эйзенхауэр вспоминает о своих беседах с советским маршалом Жуковым:
Во время нескольких часов проведённых в самолёте, маршал Жуков и я часто обсуждали военные операции. Большим откровением оказалось для меня его описание русского метода наступления через минные поля. Немецкие минные поля прикрытые оборонительным огнём противника были тактическим препятствием принёсшим нам многочисленные потери и вызвавшим многие задержки. Маршал Жуков буднично заметил мне: «Существует два вида мин: противопехотные и против машин и танков. Когда мы упираемся в минное поле, наша пехота продолжает наступление так, словно бы его там не было. Мы рассматриваем потери понесенные от противопехотных мин как равные тем, которые мы бы понесли, если б немцы решили защищать данный участок плотным сосредоточением сил вместо минных полей.



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  • # 7 | 17.05.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 17.05.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Для Эйзенхауэра многое в той войне было непонятным. Поэтому знамя над Рейхстагом водрузили наши а не американцы.



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сначала портреты носили по собственной инициативе и желанию,это явление было замечено и подверглось ступенчатому переформатированию и последующим апгрейдам

можно и не со своим дедом ходить
изготовление портретов - на поток,и это бизнес
можно и не по собственному желанию носить портрет
не важно что будет с портретом после мероприятия

"...Отродясь такого не бывало, и опять то же самое!..." - Черномырдин



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  • # 10 | 17.05.2019, 11:03 | Автор: кац
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  • 11 | 17.05.2019, 11:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17508 | Рейтинг: -3068,9
Ельнар (ты так себя называл вроде) твои предки в каком году вернулись? И в каких лагерях они скрывались от ВОВ? Или они у тебя герои татарских легионов? Ты не можешь разумеется терпеть Победу.



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  • 12 | 17.05.2019, 11:12 | Автор: кац
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Ельнар точно по Карпини. Сам себе придумал, сам себе поверил и хочет, чтобы и другие поверили. Такую статью ты подготовил для голоса америки, не так ли любезный?



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  • 13 | 17.05.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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"...Отродясь такого не бывало, и опять то же самое!..." - Черномырдин

---------------------

Хорош приписывать ему эти хохмы. За него сочиняли юмористы. Аж сборник.



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  • 14 | 17.05.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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СКОЛЬКО ИХ БЫЛО?

Оценку сверху можно вероятно взять из работ Дробязко, которыe служaт основным источником цифр для поборников версии «Второй гражданской». По его вычислениям различные про-немецкие военнизированные и полицейские формирования за годы войны прошло:
250,000 украинцев
70,000 белоруссов
70,000 казаков
150,000 латышей
90,000 эстонцев
50,000 литовцев
70,000 среднеазиатов
12,000 волжских татар
10,000 крымских татар
7,000 калмыков
40,000 азербайджанцев
25,000 грузин
20,000 армян
30,000 северо-кавказских народностей

Так как общая численность всех бывших советских граждан, носивших немецкую и про-немецкую форму, им оценивается в 1,2 миллионa, то на долю русских (исключая казаков) остаётся около 310,000 человек.
----------------

Национальный состав восточных легионов.
1. Туркестанский легион. Согласно немецким предписаниям, к нему приписывались узбеки, казахи, туркмены, таджики, киргизы, белуджи, дунгане, иранцы, кашгарцы, шугнанцы, таранчинцы, курамины и восточные татары (?).
2. Кавказско-мусульманский (позднее — Азербайджанский) легион — азербайджанцы.
3. Северо-кавказский легион — абхазцы, адыгейцы, черкесы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, кумыки, ногайцы, аварцы, ахвахи, андийцы, багулалы, ботлихи, хваршины, дидойцы, годоберийцы, каратинцы, тиндалы, чамалинцы, даргинцы, кайтаги, кубачинцы, лаки, лезгины, агульцы, цахурцы, рутульцы, табасаранцы, удины, курды, талыши, таты, северные осетины.
4. Грузинский легион — грузины, аджарцы, гурийцы, имеретинцы, кахетинцы, лазы, мингрельцы, сваны, южные осетины.
5. Армянский легион — армяне (преимущественно из Карабаха).
6. Волго-татарский легион — уфимские и казанские татары, башкиры, говорящие по-татарски чуваши, марийцы, удмурты, мордва(131).

Крымские татары (12 000 легионеров) и калмыки (6 000легионеров) в восточные легионы не входили.



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  • 15 | 17.05.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Среди Героев Советского Союза — 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир(вместе с бумажными башкирами), 32 осетина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута, 2 молдаванина и многие другие сыны и дочери братской семьи советских народов.



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  • 16 | 17.05.2019, 11:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7521 | Рейтинг: -518,6
Кухарка, я Ильнару кратко уже ответил на Фэйсе:
Я не хожу ни на какие мероприятия, но, и не пишу об этом, т.е. не кукарекую.

И на его слова: "вы технарь, а не гуманитарий)) поэтому вам трудно понять смысл таких вещей"
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ответил: "Ну да, куда уж мне сирому технарю понять. Однажды также предо мною главный "традиционалист" Башкортостана Бердин стал было разговаривать.
Ильнар не нагоняй пурги, почему я не понимаю смысла таких вещей. Как сказано, никакая революция не стоит даже одной слезы ребёнка, так и здесь, не надо старания власть имущих заиптяшить это хождение народа прикладывать к самому народу".

И даже посоветовал ему: "Ах да Ильнар, на УЖике же много солидарных с тобой. И, и как всегда, Кухарка Ленка Захарова особенно расстаралась там на днях с пониманиями".

Вот он похоже, и расстарался со своей публицацией здесь. Я же с вами здешними из кухаристых и прочих кацанутых не хочу участвовать в тупых тёрках ваших.



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  • 17 | 17.05.2019, 12:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7521 | Рейтинг: -518,6
Вместе с тем, скажу не в тему. Начал я один сказ:

• Крупнейшая ли это дискуссионная площадка региона, как объявлено, но есть известный ресурс с названием «Уфимский журнал». Под регионом понимается Башкортостан, и, скажем так, прилегающие территории, а темы ресурса, конечно же, ещё более широко охватные. Ваш покорный слуга «зарегистрирован» на этом ресурсе 26 мая 2010 года с никнеймом собственного имени Ирек. Об этом, и почему кавычки несколько потом, а сейчас собственно о ресурсе и его пользователях.
• Отсчёт времени образования этого ресурса, наверное, следует вести с регистрации 4 марта 2010 года троицы безымянных организаторов: Администратор, Editor и Модератор. Хотя, как сказать, не была ли предыстория этого ресурса? Вместе с тем, если в другом примере троицы сказано, что «в начале было слово», то и здесь, в общем-то, также, в начале было слово, т.е. 05.03.2010, Администратором троицы ресурса была представлены три публикации. Самое бурное и продолжительное обсуждение вызвала публикация с названием «Башкирский язык внесён в список умирающих языков мира». Обсуждение этой публикация затянулось даже на годы, последние комментарии к ней датированы 2012 годом. В первый же день она набрала 11 комментариев, за неделю их стало 61, общее же их число 142. Неизвестно были ли отрицательные оценки этой публикации, но она оценена в 45 плюсов. В обсуждении её объявились уже и зарегистрированные этим же днём 05.03.2010 пользователи. Это авторы, комментариев №7 того же дня rus_martes, и №20 следующего дня А.К.М. Однако особо интересно другое, сразу складывается впечатление, что в основной массе комментаторы, имея в виду и не зарегистрированных тоже, знакомые друг другу люди. Многие комментарии изначально же идут с обращениями к авторам безыменных комментариев, как то, к Кунаку, Мурзину Э., Алексею, Эмилю, Стасу, Алику, причём это, только за неделю их общения. Опять же, иные, этими сотоварищами тоже вполне опознаются в обращениях к Гостю, Анониму.

Кто окажет посильную помощь?



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  • 18 | 17.05.2019, 12:06 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29844 | Рейтинг: -699,3
5 | 17.05.2019, 10:32 | Автор: Кухарка

Шавки же... лишь бы потявкать из подворотни.
------------------
У тебя же имеются любимые шавочки, тупомордый троль. А куда он делся, на выходных?



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  • 19 | 17.05.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 17.05.2019, 11:59 | Автор: Ирек
Публикации: 99 | Комментарии: 7518 | Рейтинг: -518,8


Вот он похоже, и расстарался со своей публицацией здесь. Я же с вами здешними из кухаристых и прочих кацанутых не хочу участвовать в тупых тёрках ваших.
----------------------

Ты бы о себе позаботился. Дожил до глубокой старости, ума не нажил. Ты как тот кулик, который хвалит свое болото, хвалишь свою бессмыслицу.

Если у тебя есть зачатки ума, ты критикуй взгляды, а не приставай самому человеку.
Когда тебя называют физиком-неудачником ты же пыжишься, пытаешься стрехнуться.



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  • 20 | 17.05.2019, 12:30 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37491 | Рейтинг: +5537,1
125 | 16.05.2019, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зх, теть Куха! Сколько злости в тебе , никто тебя не обижал , а ты всех облила помоями . Как после этого к тебе относиться . Даже толерантность не хочет тебе помогать
Давить тебя ,как гниду , ман ... даво.... шку, как бешенное животное . Над тобой потешаются как над деревенской дурочкой и думаешь ,что ты отборным матом защищаешь свою честь и свое достоинство?.Глупа как пробка и к тому же злобная !.
Трюмить ее и безжалостно и пока она на УЖе. Выкинуть из дома как паршивую кошку. Столько хамства от женщины не доводилось слышать!Не забудь - мы живем в человеческом обществе , а не среди волков или среди БОМЖей! .



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