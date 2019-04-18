Бессмертный полк: Почему люди ходят и почему не хожу я?

Ильнар Гарифуллин — о том, почему россияне выходят на шествия "бессмертного полка" и почему не выходят.Прошедшие вчера шествия "бессмертного полка" собрали в Казани около 170 тыс. человек, в Уфе около — 100 тыс. В Москве в акции участвовало, по официальным данным, 700 тыс. человек. Конечно, скорее всего количество участников во всех этих случаях немного преувеличено, а часть людей туда наверняка направлялись "в добровольно-принудительном порядке". Но тем не менее, факт остается фактом: люди на эти шествия идут косяком и большинство с искренним желанием. В этом мне пришлось убедиться вчера воочию, когда казанское метро было буквально запружено людьми разных возрастов: от пенсионеров до школьников (последними руководили "бдительные" учителя). Конечной остановкой всех этих людей была станция метро "Площадь Габдуллы Тукая" — после нее в метрополитене практически никого не оставалось.Возникает вопрос: ладно, школьники идут, т.к. их просят в школах, но вот почему туда рвутся люди среднего и старшего возраста? При том, что, как верно было отмечено многими наблюдателями, "Бессмертный полк" уже давно превратился в казенное мероприятие, где колонну участников в обязательном порядке возглавляют назначенцы "вертикали власти". Именно по этой причине лично я и не участвую в подобных мероприятиях. Не потому что я против первоначального смысла акции (с ним-то я как раз согласен). А потому что не хочу быть в рядах и играть на рекламу тех, кто, оформив заграничную недвижимость на своих жен, детей и любовниц, лицемерно учит нас патриотизму. Мы и они — это даже не разные полюса, мы — разные миры. Лицемерие, попытка словить хайп и мнимое единение с народом, от которого они уже давно оторвались — и мысленно и материально, сдерживает от участия в подобных акциях патриотизма по разнарядке.Формализация праздника, добровольно-принудительный характер, попытка согнать всех в один строго очерченный загон с правильными лицами — это отличительная черта любого дела, до которого может добраться наше нынешнее государство. Так было испоганена не одна светлая низовая инициатива, которую затем оседлали чиновники. Поэтому "Бессмертный полк", который изначально придумали томские журналисты, а затем уже "бдительные чиновники" задушили эту идею в своих железных объятиях, здесь не исключение, а правило. Отсюда и все скандалы, которые сопровождают в последние годы эти шествия, кульминацией которых стала севастопольская история с пожаром и взаимными обвинениями между двумя конкурирующими "конторами", проводящими это мероприятие в городе.Однако же люди, понимая все эти истины, всё же идут на эту казенную акцию. Почему? Вопрос интересный, и ответ на него кроется в нескольких важных моментах.Победа в Великой Отечественной войне (или Второй мировой, кому как удобнее) — это единственная веха в нашей истории, не вызывающая острых противоречий. Более того, победа 9 мая — это, по сути, точка сборки, общая память, которая хоть как-то объединяет наше рыхлое российское общество.Кроме этой победы уже не осталось ничего, что объединяло бы всех тех, кто обладает российским паспортом. Мы давно разделились по классовым, национальным, религиозным и даже региональным интересам (паразитирующая Москва VS нищая провинция). И даже внутри правящего класса уже давно нет былого единства. Но общество надо хоть как-то скреплять, хотя бы раз в году. И единственная оставшаяся возможность — это 9 мая. Поэтому власти просто не могли не воспользоваться этим.Второе — власть закрыла людям возможность проявлять публичную гражданскую солидарность, ну, кроме спортивных побед, разумеется. А уж о том, чтобы пройтись по улице и речи не идет. Всё под запретом, всё закатано в асфальт. Ослушавшихся ждет 15 суток, а тех, кто не понял, уже "двушечка" или "трёшечка". Но стремление к солидарности, идти, чувствуя плечо человека, разделяющего с тобой общие цели и ценности — это нормальная потребность человеческого существа. И власть дает людям раз в году почувствовать, что это такое, канализирует естественные потребности человеческого общества в нужное ей русло. При этом люди застрахованы от прилета дубинки по голове — что, согласитесь, уже немалый бонус в наше время.Люди в массе своей, разумеется, кроме мыслящей интеллигенции, еще не осознают, что 9 мая — это уже давно не "праздник со слезами на глазах", не время, когда вся страна дает почтение своим предкам, спасшим планету от нацисткой заразы и всемирного порабощения. Теперь это скорее ода милитаризму, причем, именно современному милитаризму. И не беда, что милитаризм-то этот внутри "гнилой": с падающими ракетами, с кораблями, где стоят китайские двигатели, самолетами пятого поколения и "Арматами", которые всё никак не могут запустить в производство, а только гоняют по парадам. Главное здесь, как в любой пропаганде, внешний фон и мобилизация населения.И нельзя винить людей, что они легко поддаются этому дурману, не замечая, что на подвиге их прадедов пытаются паразитировать. Людям просто нужна хоть какая-то отдушина. Люди должны объединяться под чем-то светлым, памятным. Это свойство любого человеческого сознания — независимо от пола, расы и национального происхождения. Беда лишь в том, что люди канализируют всю свою внутреннюю энергию исключительно в том русле, которое им предлагает телевизор. Не понимая, что уличная солидарность — это не только история про выход с портретом прадеда на организованную чиновниками демонстрацию. Уличную солидарность человечество придумало, прежде всего, чтобы отстаивать свои права, бороться за свои интересы здесь и сейчас.Настоящий, а не казенный патриотизм нельзя воспитывать только на успехах предков. Кто-то гордится и постоянно кичится своим прошлым, пытаясь при этом задеть чувства других? Так это признак небольшого ума, а самое главное, признак того, что в настоящем таким людям гордиться просто нечем.Вокруг лишь сияющая пустота и неизвестность будущего. Только и остается гордиться дедом, победившим нацизм да запустившим человека в космос.Но я боюсь, что когда вся эта милитаристская история пройдет, пострадают не организаторы этой истерии. Пострадает память. Не хочу, чтобы наши потомки брезговали памятью о людях, обеспечивших победу светлой стороны человечества над темной в самой страшной войне, ассоциируя это исключительно с лоснящимися лицами штатных пропагандистов. Не хочу, чтобы поколение нынешних школьников, помня о формализме и лицемерии взрослых дяденек и тётенек, отправляющих их по разнарядке на "бессмертный полк", прониклись таким же формализмом и безразличием к тем страданиям, которые пережили их предки ради жизни своих потомков. А опасность этого именно сейчас велика как никогда.