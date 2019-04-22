Ход конем: Хабиров отчитал федералов, заступившись за Альберта Мухамедьярова

Врио Главы РБ поссорился с руководителем Роспотребнадзора по Башкирии, заступившись за Альберта Мухамедьярова. Такого республика не видела много лет.Весьма любопытное и интересное действо развернулось вчера по инициативе врио Главы РБ Радия Хабирова. Не лишенное постановочности и артистизма, оно от этого не теряет свое знаковости и значения. Глава региона впервые за много лет в истории Башкортостана устроил публичную порку руководителю управлению федерального ведомства.Законность внеплановых проверок бизнеса, проводимых региональным Управлением Роспотребнадзора, проверит прокуратура республики. Такое поручение дал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров на совещании в Доме Республики.Его участники провели «разбор полётов» по факту приостановки в Уфе деятельности фермерского магазина-кафе, закрытого по предписанию санитарной службы.Известный бизнесмен Альберт Мухамедьяров рассказал, что в прошлом году открыл в Уфе фирменный магазин-кафе для реализации фермерской продукции республиканских производителей.– На днях в нашем кафе проведена проверка Роспотребнадзора, – пояснил инвестор. – Ведомство выявило нарушения с максимальным размером штрафов на сумму порядка 1 млн рублей и вынесло предписание приостановить деятельность кафе. При этом жалоб на работу заведения никогда не поступало, а нарушения по сути незначительные и устранимые.Руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов вяло сопротивлялся и сообщил, что работа кафе была якобы приостановлена лишь на 5 дней, а проверка инициирована федеральным руководством.Но чиновник, похоже, не понимал, что его проверяющие зашли со своим грубым подходом не на то предприятие. Картина происходящего у врио Главы РБ была уже сформирована, он четко дал понять, что «своим» для него является местный бизнес, а не чей-то мелкий служебный интерес. И в этом он готов кусаться и с федеральными ведомствами.– Предприятию ещё нет года. В этом случае проверка может быть инициирована на основе жалоб. Если они не поступали, необходимо провести юридический анализ законности проверки, – распорядился Радий Хабиров.А дальше началась публичная порка. Радий Хабиров заявил, что не намерен работать с таким руководителем Роспотребнадзора и потребовал от того «принять правильное решение». Вдогонку было инициировано обращение Администрации Главы РБ в Прокуратуру РБ с целью проверки деятельности управления.Риторика совещания нас очень удивила. Критики федеральных управлений и чиновников мы в республике не слышали много лет. Муртаза Рахимов в свое время мог свободно высказаться и по руководителям федеральных министерств, а об их подчиненных в республике не стоит и говорить. А вот Рустэм Хамитов с первого дня озвучил свое кредо не критиковать федеральный центр, федеральные ведомства и территориальные управления. По сути они в Башкирии жили все эти годы своей жизнью.Вчера же Радий Хабиров дал понять, что пусть они и «федералы», но служат в нашей республике, а значит должны работать в интересах ее граждан.А ведь в качестве мишени был выбран отнюдь не мальчик для битья. Роспотребнадзор – это не ФСБ, МВД или Следком. Тем не менее, это ведомство имеет гораздо большее значение на повседневную жизнь простых граждан, бизнеса и учреждений.Альберт Мухамедьяров - не рядовой безымянный предприниматель, а фигура известная и значимая в республике. Это человек сделавший себя сам, как говорят, «владелец газет, пароходов и заводов». В 2012-2013 годах он делал заход в башкирскую политику, но формально проиграл. К слову, тогда получившая добро из Москвы, башкирская часть команды Радия Хабирова, работала в избирательной кампании Мухамедьярова.Но даже этот политический проигрыш им был успешно монетизирован. Республиканские и городские власти осознали, что дешевле с ним договариваться, чем драться. В итоге он стал крупным агропромышленным предпринимателем в Караидельском районе и принимает участие в приоритетных инвестиционных проектах республики.С этого ракурса претензии Роспотребнадзора к бизнесу Мухамедьярова сложно представить случайностью. С этим согласен и сам бизнесмен, но считает, Радий Хабиров наехал не столько на федералов, а сколько конкретных людей, «застрявших в советском прошлом».- Удивляет легкость принятия решений такими чиновниками. Пришла, посмотрела, заметила, что ножи не подписаны - и вот тебе нарушение. Им невдомек с их устаревшими нормативами, что ножи сейчас не надо подписывать, у них цветовая маркировка в пластике уже есть. Это я в качестве примера.Составлено было по таким вот «нарушениям» 4 протокола почти на 1 млн рублей! Этому чиновнику, который был судим за то, что просила денег с бизнесмена, по-моему, в 2011 году, невдомек, что своей остановкой работы кафе она ломает наработанные связи сотен людей. Кстати, на совещании Радий Фаритович у нее спросил, за что она просила денег с человека, она не смогла пояснить. В кафе работает 22 человека, которые по ее прихоти потеряли работу. Но на самом деле страдает больший круг лиц: поставщики продукции и их цепочки.У таких, просидевших на своих креслах по 30-40 лет, сложилось свое мышление. Старые стандарты, абсолютное безразличие к современным реалиям. А главное – это бездушность к людям. Поставил галочку и все.Вот таким чиновникам вчера Радий Фаритович и сказал вчера, что не будет с ними работать.У меня нет прямых доказательств, поэтому лишнего пока не буду говорить. Но у меня есть основания предполагать, что визит Роспотребнадзора в наше кафе, где бывали иностранные и государственные делегации, был неслучайным. Вчера было два совещания, одно из них было посвящено рынку мяса в регионе. Не исключено, что наезд был инициирован бывшими чиновниками, связанными с нелегальным рынком мяса, - прокомментировал Альберт Мухамедьяров.Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора РФ по РБ Анастасия Жилкина сообщила, что в управлении принято решение пока не комментировать совещание в Правительстве РБ и требования Радия Хабирова. Однако подозреваем, что и следующий раунд останется за главой республики.