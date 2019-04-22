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Ход конем: Хабиров отчитал федералов, заступившись за Альберта Мухамедьярова

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 32947 | Комментарии: 80
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Врио Главы РБ поссорился с руководителем Роспотребнадзора по Башкирии, заступившись за Альберта Мухамедьярова. Такого республика не видела много лет.

Ход конем: Хабиров отчитал федералов, заступившись за Альберта Мухамедьярова


Весьма любопытное и интересное действо развернулось вчера по инициативе врио Главы РБ Радия Хабирова. Не лишенное постановочности и артистизма, оно от этого не теряет свое знаковости и значения. Глава региона впервые за много лет в истории Башкортостана устроил публичную порку руководителю управлению федерального ведомства.

Законность внеплановых проверок бизнеса, проводимых региональным Управлением Роспотребнадзора, проверит прокуратура республики. Такое поручение дал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров на совещании в Доме Республики.

Его участники провели «разбор полётов» по факту приостановки в Уфе деятельности фермерского магазина-кафе, закрытого по предписанию санитарной службы.

Известный бизнесмен Альберт Мухамедьяров рассказал, что в прошлом году открыл в Уфе фирменный магазин-кафе для реализации фермерской продукции республиканских производителей.

– На днях в нашем кафе проведена проверка Роспотребнадзора, – пояснил инвестор. – Ведомство выявило нарушения с максимальным размером штрафов на сумму порядка 1 млн рублей и вынесло предписание приостановить деятельность кафе. При этом жалоб на работу заведения никогда не поступало, а нарушения по сути незначительные и устранимые.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов вяло сопротивлялся и сообщил, что работа кафе была якобы приостановлена лишь на 5 дней, а проверка инициирована федеральным руководством.

Но чиновник, похоже, не понимал, что его проверяющие зашли со своим грубым подходом не на то предприятие. Картина происходящего у врио Главы РБ была уже сформирована, он четко дал понять, что «своим» для него является местный бизнес, а не чей-то мелкий служебный интерес. И в этом он готов кусаться и с федеральными ведомствами.

– Предприятию ещё нет года. В этом случае проверка может быть инициирована на основе жалоб. Если они не поступали, необходимо провести юридический анализ законности проверки, – распорядился Радий Хабиров.

А дальше началась публичная порка. Радий Хабиров заявил, что не намерен работать с таким руководителем Роспотребнадзора и потребовал от того «принять правильное решение». Вдогонку было инициировано обращение Администрации Главы РБ в Прокуратуру РБ с целью проверки деятельности управления.

Риторика совещания нас очень удивила. Критики федеральных управлений и чиновников мы в республике не слышали много лет. Муртаза Рахимов в свое время мог свободно высказаться и по руководителям федеральных министерств, а об их подчиненных в республике не стоит и говорить. А вот Рустэм Хамитов с первого дня озвучил свое кредо не критиковать федеральный центр, федеральные ведомства и территориальные управления. По сути они в Башкирии жили все эти годы своей жизнью.

Вчера же Радий Хабиров дал понять, что пусть они и «федералы», но служат в нашей республике, а значит должны работать в интересах ее граждан.

А ведь в качестве мишени был выбран отнюдь не мальчик для битья. Роспотребнадзор – это не ФСБ, МВД или Следком. Тем не менее, это ведомство имеет гораздо большее значение на повседневную жизнь простых граждан, бизнеса и учреждений.

Альберт Мухамедьяров - не рядовой безымянный предприниматель, а фигура известная и значимая в республике. Это человек сделавший себя сам, как говорят, «владелец газет, пароходов и заводов». В 2012-2013 годах он делал заход в башкирскую политику, но формально проиграл. К слову, тогда получившая добро из Москвы, башкирская часть команды Радия Хабирова, работала в избирательной кампании Мухамедьярова.

Но даже этот политический проигрыш им был успешно монетизирован. Республиканские и городские власти осознали, что дешевле с ним договариваться, чем драться. В итоге он стал крупным агропромышленным предпринимателем в Караидельском районе и принимает участие в приоритетных инвестиционных проектах республики.

С этого ракурса претензии Роспотребнадзора к бизнесу Мухамедьярова сложно представить случайностью. С этим согласен и сам бизнесмен, но считает, Радий Хабиров наехал не столько на федералов, а сколько конкретных людей, «застрявших в советском прошлом».

- Удивляет легкость принятия решений такими чиновниками. Пришла, посмотрела, заметила, что ножи не подписаны - и вот тебе нарушение. Им невдомек с их устаревшими нормативами, что ножи сейчас не надо подписывать, у них цветовая маркировка в пластике уже есть. Это я в качестве примера.

Составлено было по таким вот «нарушениям» 4 протокола почти на 1 млн рублей! Этому чиновнику, который был судим за то, что просила денег с бизнесмена, по-моему, в 2011 году, невдомек, что своей остановкой работы кафе она ломает наработанные связи сотен людей. Кстати, на совещании Радий Фаритович у нее спросил, за что она просила денег с человека, она не смогла пояснить. В кафе работает 22 человека, которые по ее прихоти потеряли работу. Но на самом деле страдает больший круг лиц: поставщики продукции и их цепочки.

У таких, просидевших на своих креслах по 30-40 лет, сложилось свое мышление. Старые стандарты, абсолютное безразличие к современным реалиям. А главное – это бездушность к людям. Поставил галочку и все.

Вот таким чиновникам вчера Радий Фаритович и сказал вчера, что не будет с ними работать.

У меня нет прямых доказательств, поэтому лишнего пока не буду говорить. Но у меня есть основания предполагать, что визит Роспотребнадзора в наше кафе, где бывали иностранные и государственные делегации, был неслучайным. Вчера было два совещания, одно из них было посвящено рынку мяса в регионе. Не исключено, что наезд был инициирован бывшими чиновниками, связанными с нелегальным рынком мяса, - прокомментировал Альберт Мухамедьяров.

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора РФ по РБ Анастасия Жилкина сообщила, что в управлении принято решение пока не комментировать совещание в Правительстве РБ и требования Радия Хабирова. Однако подозреваем, что и следующий раунд останется за главой республики.

ПроУфу
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  • 1 | 20.05.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие они федералы , классическая оккупационная администрация ,но есть и плюс от их деятельности подавляя предпринемательскую активность они приближают коллапс системы.



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  • 2 | 20.05.2019, 09:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
Скандальчик разражается еще тот - тетка покончила с собой... правда муж считает, что ее убили, но я в его верисю не очень-то верю...



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  • 3 | 20.05.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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........" у врио Главы РБ была уже сформирована, он четко дал понять, что «своим» для него является местный бизнес, а не чей-то мелкий служебный интерес...."
===============================================
И это достойно УВАЖЕНИЯ !



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  • 4 | 20.05.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Наша уже чего разнюхала с утра пораньше.



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  • 5 | 20.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скандальчик разражается еще тот - тетка покончила с собой... правда муж считает, что ее убили, но я в его верисю не очень-то верю...
--------------------------
Админ забань это, опять начинается.



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6

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  • 6 | 20.05.2019, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
Муха-сутенер всплыл... Хабииров всё дерьмо вокруг себя собрал:
Сапрбаев
Ибельбае
Назаров
Мухамедьяров...

Хороша скамейка у СРАдия!



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  • 7 | 20.05.2019, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
Сотрудница Роспотребнадзора, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью
19.05.2019
34
В ночь с субботы на воскресенье, 19 мая, лишила себя жизни 52-летняя сотрудница республиканского управления Роспотребнадзора Ольга Сидорчева. Женщина наложила на себя руки в лесу в Уфимском районе после обвинений в преследовании бизнеса известного предпринимателя Альберта Мухамедьярова. Самоубийство работницы надзирающего ведомства стало для всех шоком - в региональной службе не дают никаких комментариев. Муж погибшей уверяет, что супругу убили.



Так, 16 мая г-жа Сидорчева проводила внеплановую проверку принадлежащего бизнесмену магазина-кафе «Ферма», где обнаружила отсутствие цехов для приготовления из сырых продуктов мясных блюд. Ревизор, руководствуюсь внутренними нормативными актами, изданными федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, касающихся торговли мясом свинины и птицы, наложила на магазин штрафы и 17 мая приостановила его деятельность до решения суда.

Интересно, что в магазине, на условиях анонимности, уверяют - женщина рассчитывала на получение неких выплат, так как сумма штрафов была очень немаленькой - около 1 млн рублей. И, якобы, у хозяина торговой точки не было другого выхода, как пойти на переговоры, чтобы спасти свой бизнес.

Но предприниматель, посчитавший эту ситуацию несправедливой, уже на следующий день рассказал о закрытии магазина на правительственном заседании «Инвестчас». Глава РБ Радий Хабиров, полагая, что, ставя препоны фермерскому бизнесу, сотрудники Роспотребнадзора превысили свои компетенции и полномочия, пообещал лишить должности главного санитарного врача Башкирии, и передать материалы ревизии в прокуратуру, чтобы проверить законность действий проверяющей.

- Это предприятие потребнадзор просто пришел и закрыл, - удивлялся глава республики в соцсетях. - Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать? С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду. Так же и с теми, кто до сих пор не осознал, что нельзя использовать государственные полномочия для подавления и издевательства над предпринимателями.

Похоже, Ольга Сидорчева, более 25 лет лет трудившаяся в надзорной санитарной службе, решила, что лучший способ избавиться от грядущей проверки - свести счеты с жизнью. По слухам, в свое время дама имела проблемы с законом и даже была осуждена за мошенничество. Как уверяют знающие люди, женщина опасалась, что в случае серьезного исследования ее деятельности, может всплыть этот неприятный факт ее биографии, и она не только потеряет работу, но и, возможно, понесет серьезное наказание.

Г-жа Сидорчева оставила предсмертную записку, в которой попросила прощения у мужа и родителей за некий проступок: "Когда я это делала, я не думала о вас. Так будет лучше для всех».

Профессор-криминолог Альберт Курманов считает, что погибшая, много лет трудившаяся в надзорной службе, должна была обладать твердым и несгибаемым характером, а потому «разбор полетов» вряд ли мог стать причиной суицида.

- Люди, работающие в силовых органах, не только проходят медкомиссию на предмет психических отклонений, но и обычно имеют определенный волевой нрав, - рассказывает профессор. - Понятно, что, ведя контрольную деятельность, они часто сталкиваются, как с недовольством проверяемых, так и начальства. Так что эта ситуация для специалиста надзорного ведомства была штатной, и не могла вызвать сильного стресса.

Г-н Курманов полагает, что причиной суицида могла стать будущая прокурорская проверка.

- Скорее всего, существует вероятность, что имелись нарушения в работе, и опасения этих разоблачений привели к такому серьезному психологическому срыву, - объяснил Альберт Сафуатович. - Возможно существовал целый комплекс проблем психологического характера, в том числе и личных, которые и подтолкнули к роковому шагу. Выводы можно будет делать после прокурорской проверки, которая теперь в обязательном порядке будет проведена.

Однако у мужа погибшей существует другая версия гибели супруги. По его словам, жена вернулась со службы после серьезного разговора со своим начальником, который попросил ее написать заявление об увольнении. Но при этом была не слишком расстроена случившимся. Ольга переоделась, и сказала благоверному, что отправилась в магазин. А потом ее тело нашли в лесу, раположенном рядом с коттеджем супругов. Мужчина уверен, что вторая половина никак не могла совершить самоубийство, поскольку никогда не высказывала суицидальных мыслей и была совершенно здорова психически. По мнению г-на Сидорчева, его жена стала жертвой неизвестных злоумышленников, которые намеревались скрыть, кто на самом деле "кошмарил" бизнес Альберта Мухамедьярова.
____________________________________
4,5 - если вы узнаете новости с опозданием на сутки - то это ваша проблема, а не моя и не Админа...
А банить нужно вас.



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  • 8 | 20.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуа такая борзость появилась радия?!
Или она была у него изначально, и "благодаря" именно ей, он был сначала с треском выгнан из команды муртазы, а потлм из администрации президента РФ?! Как бы там нибыло, с такими "Буденовскими" замашками, типа "шашки нагало и вперед!" и его умишком, он долго не продержится...



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  • 9 | 20.05.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров по своему удачно поймал роспотребнадзор, чтобы укрепить свои местнические права выше федеральных в надежде заработать роль хозяина.



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  • # 10 | 20.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 11 | 20.05.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего умного и ни какой заботы о бизнесе .Просто одноходовка тупая,жестокая-если учесть смерть,популистская ,мурзагуловская .Как последний на политхимичил-так Хабиров и озвучил.И такое уже не впервые и сколько еще будет-ой-ой -ой ((((((((((((((



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  • 12 | 20.05.2019, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37509 | Рейтинг: +5534
......башкирский предприниматель Альберт Мухамедьяров является главным владельцем некоммерческого партнерства «Евразия», в которое входит около 20 компаний.

Судим по статьям 159 ч.3, 198 ч.1, 199 ч.1 УК РФ за рейдерство. Отсидел год и был выпущен за примерное поведение. 90-ых и в нулевые Альберт Радикович был вхож в разные высокие кабинеты. Однако это не мешало по отношению к Альберту Радиковичу возбуждения уголовного дела.



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  • 13 | 20.05.2019, 10:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
А с какого хера федеральные организации, работающие на территории республики, должны быть вне критики? Самые страшные коррупции разве не в федеральных ведомствах обнаруживаются? А как бы отнеслись, если бы знали, что ФСБшники украли 12 млрдов рублей и никто бы не мог к ним подойти? Ведь так и було до сих пор.



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  • 14 | 20.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потребнадзор давно кошмарит бизнес, Кухарка работает на антихабировскую пропаганду.



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  • 15 | 20.05.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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----------------------------
Админ, не пора ли у гадюки вырвать жало?



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  • 16 | 20.05.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
А в каком таком месте я заступилась за Роспотребнадзор?
Разбираться в сортах дерьма - прдоставляю вам - какашкам и ананьям.

Оба хуже. Жаба-гадюку. Но СРАдий - демонстрирует всший пилотаж идиотизческого гопнического авториаризма. Лучший ученик пуйла.



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  • 17 | 20.05.2019, 10:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
Во времена "ХеРЗнает что и сбоку бантик" похерили всю розничную торговлю в угоду сетевикам. А ведь задача главы и состояла в том, чтобы защищать местное производство, которое может развиваться только через свою сеть. Поинтересуйтесь тем, как эти дела обстоят в Татарии. Там развили местную сеть, которая нацелена на поддержку местного производства.
Теперь конечно очень трудно, но можно. Надо развивать сеть торговых точек, реализующих местную натуральную продукцию. А пока только хрен с маслом. Спецом заглянул в единственный магазин "Чишминский" в Уфе. Нет там ничего чишминского. Во всем мире мелкая торговля существует свободно, в которых продается фермерская продукция, кстати в 2-3 раза дороже, чем в супермаркетах.



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  • 18 | 20.05.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
Тупые какашки думают, что б-стан суверенное го-сво)))) и на него влияют местные баи... но - нет. Б-стан всего лишь 1 и 83(или скоко?) регионов пуйлостана. И ХРЗ ничего не решал тут. Просто сидел и ничего не делал... но много говорил(поначалу)



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  • 19 | 20.05.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тупые какашки думают,
---------------
Когда же забанят хамку, не дает нормально поговорить. Кац по делу говорит, и не ругается, а эта баба начинает с утра срач разводить и удалять несогласных. Это чей сайт, кухаркин разве?



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  • 20 | 20.05.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 20.05.2019, 10:16 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17518 | Рейтинг: -3070,3

А с какого хера федеральные организации, работающие на территории республики, должны быть вне критики? Самые страшные коррупции разве не в федеральных ведомствах обнаруживаются? А как бы отнеслись, если бы знали, что ФСБшники украли 12 млрдов рублей и никто бы не мог к ним подойти? Ведь так и було до сих пор.
______________________________________________________
С такого что эта республика всего лишь линия нарисованная лениным. Чтоб тешить ущербных нациков



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