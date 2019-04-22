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Не орден, а простой значок СЮ

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 22754 | Комментарии: 9
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Орден Салавата Юлаева превращается в значок. Конвейер по награждению деноминирует саму награду.

Не орден, а простой значок СЮ


Вчера врио Главы РБ Радий Хабиров продолжил свою традицию «по наказанию невиновных и поощрению непричастных» и вручил сразу два ордена Салавата Юлаева.

- Сегодня мы награждаем орденом Салавата Юлаева наших коллег, которые многие годы возглавляли муниципальные районы: бывшего главу администрации Бураевского района, ныне исполняющего обязанности исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Нурисламова Бориса Шарафгалиевича и бывшего главу Куюргазинского района Кутлуахметова Ахата Явдатовича. Они долго и ответственно проработали на этом непростом посту: Ахат Явдатович – с 2001 года, а Борис Шарафгалиевич – с 2007 года. Заслужили высокий авторитет и уважение. Орден Салавата Юлаева – это наш знак признательности за их труд, - заявил Радий Хабиров.

Признаемся честно, что ничем выдающимся плохим или хорошим Борис Нурисламов нашему изданию не запомнился. Поэтому мы не можем судить по его награждению. Смущает лишь то, что орден ему был вручен не в День республики. А вот вручение ордена Салавата Юлаева Ахату Кутлухаметову иначе как позорным не назовешь.

- Младший Радий (внук) негодуэ. А если серьезно, то есть лишь недоумение.

Этот человек полностью развалил район. При нем осталось только два местных фермера, были скандалы и нарушения, выявленные КСП РБ.

Я не понимаю, как этот человек сидел при Рахимове, потом при Хамитове, а теперь от Радия Фаритовича получает столь высокую награду. Орден превращается в пионерский значок, - комментирует лидер Башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев.

О том, что высокая награда была вручена с нарушениями говорит и руководитель СПК «Ватан» Гайнетдин Мухаметов.

- Господину Кутлуахметову прозрачно намекнули на увольнение. Он попросил срок до проведения 100-летия Республики. За эту неделю он добился от районного совета решения о наделения его статусом почетного гражданина района и ходатайство с представлением на орден. Он не спасал людей при ЧС, не ложился на амбразуру, поэтому не пойму, почему его награждают не в День Республики. Я считаю, что им надо заниматься правоохранительным органам. А по наградам, думаю, что рвать крестом одно место таким надо, а не ордена давать.

К слову, мэр Сибая Рустем Афзалов снова получил поощрение за «обратную связь» с жителями города. Символично.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 20.05.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вообще не понимаю: Зачем конителится?! Дать каждому башкиру орден салаватки только за то что он башкир, и вся недолга!
А вообще если разобраться то орден бандита и разбойника и должен даваться современному бандиту и разбойнику такому как Ахатка Кутлухаметову



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  • 2 | 20.05.2019, 10:47 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
Любезный, тогда уж давай и татарам каждому по ордену предателя Джалиля сооружайте. Но только настоящим татарам, таких не более 5% от общей массы татар.
А в целом Рахматов наверно правильно говорит. Не надо девальвировать орден.



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  • 3 | 20.05.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знащек значит. В принципе сразу понятно было



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  • 4 | 20.05.2019, 11:32 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1285 | Рейтинг: +338,6
Борька бураевский то еще фрукт. Корефанился и мордозадом, теперь кореш радиактивного. Ни жены, ни детей, гол как сокол, настоящий вор в законе.



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  • 5 | 20.05.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достали уже со своим значком.Специально пиарят его, так как никто в республике и за ее пределами знать не знал, что есть такой значок, да и внимания никакого не обращали.



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  • 6 | 20.05.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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А мне нравится как Азаров сказал, "" Я не буду получать орден убийцы офицеров и мирного населения " Во как!



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  • 7 | 20.05.2019, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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может ноздри сразу рвать без значка?



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  • 8 | 20.05.2019, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже благоварский имеет этот орден ...за что непонятно .



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  • 9 | 20.05.2019, 22:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орден местного масштаба .Чего уж тут непонятного. Сейчас так принято во многих местах.И это не противоречит федеральному закону. Девальвировать не надо , Где сейчас орден Мать =-героиня, ударник коммун труда и проч.За спасение утопающих вроде дают .



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