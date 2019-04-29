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Космос без воровства, духовности и попов

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 18813 | Комментарии: 37
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Над Башкирией пролетели 60 спутников Starlink Илона Маска. Уникальное астрономическое явление жители Башкирии смогли запечатлеть на камеры.

Космос без воровства, духовности и попов


24 мая компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту Земли 60 спутников Starlink. Цель программы – обеспечить всех жителей Земли высокоскоростным интернетом. Кроме того, Илон Маск утверждает, что в перспективе спутники смогут раздавать интернет и на соседний Марс для будущих колонизаторов.

Старт произошел с космодрома во Флориде в 7:30 (по уфимскому времени). Спутники начали свой путь вокруг Земли, уже спустя несколько часов их можно было наблюдать в небе. «Небесный паровоз» можно было наблюдать в России поздно вечером и ночью, в том числе и в Башкирии. Над республикой спутники пролетали с полуночи до 03:20 часов.

Жителям Башкирии удалось заснять необычное явление на камеру. Фото и видео были опубликованы в социальных сетях. На видео – пролет спутников над Белебеем.



ПроУфу
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  • 1 | 27.05.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска?

Потому, что спутниковый интернет от SpaceX ставит крест на всех последних законах, принятых российскими властями против свободного доступа россиян к глобальной сети. Ведь SpaceX предоставляет прямой доступ к сети в обход провайдеров, а это значит, что у провайдеров не будет технических средств для фильтрации пользовательского контента. Будет невозможно не только блокировать сайты, но и подключать СОРМ.

Во-вторых — банальная жадность: отечественные провайдеры, чаще всего связаны с теми или иными олигархами и операторы, связи (также принадлежащие олигархам) вложили очень большие средства в развитие наземной инфраструктуры передачи данных 3G / 4G, за которую приходится платить годами. Нужен ли им спутниковый конкурент?

Кроме того власти России всерьез полагают, что революции в разных странах происходят не потому, что у власти незаконно сидят охреневшие, тупые бандиты и потерявшие связь с реальностью зажравшиеся скоты, а потому, что граждане имеют доступ к интернет (как же санкюлоты брали Бастилию без фейсбученьки-то)?



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  • 2 | 27.05.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.05.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска?

Потому, что спутниковый интернет от SpaceX ставит крест на всех последних законах, принятых российскими властями против свободного доступа россиян к глобальной сети. Ведь SpaceX предоставляет прямой доступ к сети в обход провайдеров, а это значит, что у провайдеров не будет технических средств для фильтрации пользовательского контента. Будет невозможно не только блокировать сайты, но и подключать СОРМ.

Во-вторых — банальная жадность: отечественные провайдеры, чаще всего связаны с теми или иными олигархами и операторы, связи (также принадлежащие олигархам) вложили очень большие средства в развитие наземной инфраструктуры передачи данных 3G / 4G, за которую приходится платить годами. Нужен ли им спутниковый конкурент?

Кроме того власти России всерьез полагают, что революции в разных странах происходят не потому, что у власти незаконно сидят охреневшие, тупые бандиты и потерявшие связь с реальностью зажравшиеся скоты, а потому, что граждане имеют доступ к интернет (как же санкюлоты брали Бастилию без фейсбученьки-то)?
__________________________________________________
С печки что ли свалился, откуда с утра столько праведного гнева? А по факту про голос америки тоже так говорили , дескать светоч свободы. Но то что Маск думает о жителях Белебея приятно. Только в следующий раз пусть им лучше по Тесле отправит ракетой.



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  • 3 | 27.05.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера смотрел по "Нешнл Джиографик" глобальную схему кабельной оптоволоконной связи Интернет (в передаче "Осушить океан"). Кабели
протянуты по дну (с заглублением) на десятки тысяч километров. Чего ещё надо? А-а, ясно. "Ловить, контры, ФРГ?" Обходя цензуру. А смысл?



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  • 4 | 27.05.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Ничо так паровозик... а у нас зато в день по три храма строят! Как тебе такое, Илон Маск?!

Бля! Пуйлостан - на обчину мира съехал, благодаря пуйлу!

Masha@arctic_lane

Сегодня мне сказали, ИТР питерского Метростроя работают сейчас 4 часа/день за зарплату 9 т.р. Зато пока не разгоняют ) Кто там говорил, что для омского метро денег нет, зато для питерского найдутся? Один город у нас в стране остался, которому хватает денег на строительство метро

hate_machinе@dunkeI_heit

Ельцин пил, потому что осознавал всю тяжесть положения народа в то время. Этот человек сгорел за 10 лет, потому что был живым. А нынешний не человек - нежить. Подводная лодка утонула - а чё, отпуск из-за этого прерывать? 41 человек сгорел - поиграю-ка я в хоккей.



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  • 5 | 27.05.2019, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37540 | Рейтинг: +5531,5
Интересно- повезут на лафете?
===Эх,взглянуть бы!



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  • 6 | 27.05.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ельцин пил, потому что осознавал всю тяжесть положения народа в то время.

---------------------------

Хорошая отмазка.



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  • 7 | 27.05.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Проф. Преображенский@prof_preobr

Логика поведения сверхдержавы:
1. После решения морского трибунала ООН по конфликту России и Украины громко смеяться над трибуналом и над самой ООН;
2. После ареста в Украине российского пропагандиста или принятия закона о языке бежать в ООН, громко кричать, требовать поддержки.



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  • 8 | 27.05.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Tapas&Tango@atticus_flinch

все летит в пи-зду со скоростью три храма в сутки



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  • # 9 | 27.05.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 27.05.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.05.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1305 | Комментарии: 64157 | Рейтинг: +12168,6
Проф. Преображенский@prof_preobr

Логика поведения сверхдержавы:
1. После решения морского трибунала ООН по конфликту России и Украины громко смеяться над трибуналом и над самой ООН;
2. После ареста в Украине российского пропагандиста или принятия закона о языке бежать в ООН, громко кричать, требовать поддержки.
__________________

Это именно логика поведения сверхдержавы - США постоянно так действуют: выгодно им решение ООН - оно принимается, не выгодно - ООН посылается далеко далеко; судят Милошевича в Гааге - это в интересах правосудия, а вот судить в Гааге граждан США - нате выкусите, лучше мы весь этот гаагский трибунал разнесём. И т. п. Или США не сверхдержава?



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  • 11 | 27.05.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Или США не сверхдержава?

--------------------

Мы им покажем кузькину мать!



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  • 12 | 27.05.2019, 12:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17611 | Рейтинг: -3080,2
Хоккеисты получили бронзу. Хоть посморели бы на Путина. За один раз девять шайб забивает. Разогнать всех, осавить одного Путина с дворовой командой. Канадцы и всякие финны упадут и больше встанут. Россия вечный чемпион.



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  • 13 | 27.05.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 27.05.2019, 12:39 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17609 | Рейтинг: -3079,8
Хоккеисты получили бронзу.

-----------------

Лишить Советского бренда "КРАСНАЯ МАШИНА". Нех.уй примазываться.



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  • 14 | 27.05.2019, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
9-му

Британские учёные обнаружили, что 86% людей симулировали эволюцию. И ты в их числе.



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  • 15 | 27.05.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 27.05.2019, 12:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1305 | Комментарии: 64159 | Рейтинг: +12168,6
9-му

Британские учёные обнаружили,

---------------------------

Они много чего "обнаруживают". Novitcshok, например. Который сами же булыжат.



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  • 16 | 27.05.2019, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
SU9 (региональный самолёт большего размера) — именно так теперь называют Сухой суперджет 100 некоторые сайты по продаже авиабилетов https://tlinks.run/nagodekane/1951

Переименовали пи-здолёты, ибо люди билеты перестали на них покупать...



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  • 17 | 27.05.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
15 | 27.05.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован

Трудно быть идиотом? Или тебе это с лёгкостью удаётся?

Приношу свои глубочайшие соболезнования по поводу полнейшего отсуствия у тебя ЧЮ(чувства юмора).



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  • 18 | 27.05.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 27.05.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1305 | Комментарии: 64166 | Рейтинг: +12168,6
15 | 27.05.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован

Трудно быть идиотом? Или тебе это с лёгкостью удаётся?

Приношу свои глубочайшие соболезнования по поводу полнейшего отсуствия у тебя ЧЮ(чувства юмора).
______________________
"Трудно быть идиотом?"
Для тебя это обычное состояние.



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  • 19 | 27.05.2019, 13:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29908 | Рейтинг: -700,1
Глава района в Башкортостане попросил у нефтяников вертолет для окропления полей святой водой из-за неурожая

Глава Калтасинского района Юрий Садыров обратился к гендиректору "Транснефть-Урала" Тимуру Безымянникову с просьбой выделить вертолет для облета территории Калтасинского района священнослужателями и окропления святой водой урожая.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, бедственным положением дел в сельскохозяйственной отрасли, гибелью урожая зерновых и невозможностью заготовки кормов для зимовки скота по благословению Преосвященнейшего Амвросия, Епископа Нефтекамского и Бирского просим вас выделить вертолёт для облёта территории Калтасинского района священнослужателями и окропления святой водой 7 июля в период с 11 до 12 часов после совершения экстренного молебна богу и просьбой вёдра-солнечной погоды для созревания урожая, который состоится на престольном празднике Рождества Иоанна Предтечи Крестителя Господня в одноименном храме села Кутерем"

https://www.proural.info/upload/medialibrary/6a3/6a3cc61a5fa
cb08372f3496f31a20cfe.jpg



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  • 20 | 27.05.2019, 13:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29908 | Рейтинг: -700,1
Точно спутники? Похоже, инопланетяне, врут пропагандоны, мерещится американская угроза



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