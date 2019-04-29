Космос без воровства, духовности и попов

24 мая компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту Земли 60 спутников Starlink. Цель программы – обеспечить всех жителей Земли высокоскоростным интернетом. Кроме того, Илон Маск утверждает, что в перспективе спутники смогут раздавать интернет и на соседний Марс для будущих колонизаторов.
Старт произошел с космодрома во Флориде в 7:30 (по уфимскому времени). Спутники начали свой путь вокруг Земли, уже спустя несколько часов их можно было наблюдать в небе. «Небесный паровоз» можно было наблюдать в России поздно вечером и ночью, в том числе и в Башкирии. Над республикой спутники пролетали с полуночи до 03:20 часов.
Жителям Башкирии удалось заснять необычное явление на камеру. Фото и видео были опубликованы в социальных сетях. На видео – пролет спутников над Белебеем.
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