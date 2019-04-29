Космос без воровства, духовности и попов

Над Башкирией пролетели 60 спутников Starlink Илона Маска. Уникальное астрономическое явление жители Башкирии смогли запечатлеть на камеры.24 мая компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту Земли 60 спутников Starlink. Цель программы – обеспечить всех жителей Земли высокоскоростным интернетом. Кроме того, Илон Маск утверждает, что в перспективе спутники смогут раздавать интернет и на соседний Марс для будущих колонизаторов.Старт произошел с космодрома во Флориде в 7:30 (по уфимскому времени). Спутники начали свой путь вокруг Земли, уже спустя несколько часов их можно было наблюдать в небе. «Небесный паровоз» можно было наблюдать в России поздно вечером и ночью, в том числе и в Башкирии. Над республикой спутники пролетали с полуночи до 03:20 часов.Жителям Башкирии удалось заснять необычное явление на камеру. Фото и видео были опубликованы в социальных сетях. На видео – пролет спутников над Белебеем.