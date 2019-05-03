В соцсетях поддержали кассира, укравшую 23 миллиона

В Башкирии продолжается горячее обсуждение громкой аферы, когда в Салавате 35-летний старший кассир вынесла из кассы банка около 23 миллионов в рублях, долларах и евро (точная сумма убытка до сих пор подсчитывается банком). Когда полицейские нагрянули домой к подозреваемой, то обнаружили, что женщина со всей семьей, включая двух маленьких дочерей, собрала вещи и загранпаспорта, погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении.И хотя в полицейской ориентировке до сих пор значится эта марка автомобиля, есть версия, что семья может передвигаться на другой машине.Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, семья Хайруллиных за несколько дней до побега все же продала «Дастер», но об этом, видимо, мало кто знал.Также в СМИ ходит информация, что документы детей забрали из школы в конце учебного года, но пока эти данные официально не подтверждают.Поиск пропавшей семьи продолжается.***Одна из основ появления права — это норма морали.Смысл морального долга состоит в том, что один человек узнает себя в другом, сочувствует другому, и исходя из этого делает выбор, как себя вести.Мораль представляет собой систему принципов глубокого личного отношения человека к миру с точки зрения должного. С точки зрения того, как должен быть устроен мир и отношения в нем. Что справедливо, а что нет.По распространяемой информации, девушка-кассир банка похитила из банка крупную сумму денег и исчезла с семьей. И что же общество?Общество поддержало её.Шок? К сожалению, нет. Когда люди постоянно видят, как вокруг процветает воровство и коррупция, как банки и мфо грабят простых людей, когда у государственных служащих находят суммы, сопоставимые с бюджетами городов, норма морали стирается, преступное поведение становится нормой и подобная дерзость и переход границы закона простым человеком будут приниматься позитивно, без осуждения.Сама система уголовного преследования и наказания уже не воспринимается обществом, как справедливая, и речь даже не о моей «десяточке». Речь о том, что все прекрасно понимают, что силовики используют свои возможности для вымогательства, давления, устрашения конкурентов, а не в целях исполнения общественного договора.И это всё говорит о том, что уже произошёл раскол, после которого не будет, как прежде. Факт, что есть «мы» и есть «они», и по-другому уже не будет.