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В соцсетях поддержали кассира, укравшую 23 миллиона

  • Опубликовано: Facebook | 30.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35800 | Комментарии: 23
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В Башкирии продолжается горячее обсуждение громкой аферы, когда в Салавате 35-летний старший кассир вынесла из кассы банка около 23 миллионов в рублях, долларах и евро (точная сумма убытка до сих пор подсчитывается банком). Когда полицейские нагрянули домой к подозреваемой, то обнаружили, что женщина со всей семьей, включая двух маленьких дочерей, собрала вещи и загранпаспорта, погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении.

В соцсетях поддержали кассира, укравшую 23 миллиона


И хотя в полицейской ориентировке до сих пор значится эта марка автомобиля, есть версия, что семья может передвигаться на другой машине.

Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, семья Хайруллиных за несколько дней до побега все же продала «Дастер», но об этом, видимо, мало кто знал.

Также в СМИ ходит информация, что документы детей забрали из школы в конце учебного года, но пока эти данные официально не подтверждают.

Поиск пропавшей семьи продолжается.

КП
Оригинал публикации

***

Константин Чадлин. Герои нашего времени или что не так с уголовной системой?

Одна из основ появления права — это норма морали.

Смысл морального долга состоит в том, что один человек узнает себя в другом, сочувствует другому, и исходя из этого делает выбор, как себя вести.

Мораль представляет собой систему принципов глубокого личного отношения человека к миру с точки зрения должного. С точки зрения того, как должен быть устроен мир и отношения в нем. Что справедливо, а что нет.

По распространяемой информации, девушка-кассир банка похитила из банка крупную сумму денег и исчезла с семьей. И что же общество?

Общество поддержало её.

Шок? К сожалению, нет. Когда люди постоянно видят, как вокруг процветает воровство и коррупция, как банки и мфо грабят простых людей, когда у государственных служащих находят суммы, сопоставимые с бюджетами городов, норма морали стирается, преступное поведение становится нормой и подобная дерзость и переход границы закона простым человеком будут приниматься позитивно, без осуждения.

Сама система уголовного преследования и наказания уже не воспринимается обществом, как справедливая, и речь даже не о моей «десяточке». Речь о том, что все прекрасно понимают, что силовики используют свои возможности для вымогательства, давления, устрашения конкурентов, а не в целях исполнения общественного договора.

И это всё говорит о том, что уже произошёл раскол, после которого не будет, как прежде. Факт, что есть «мы» и есть «они», и по-другому уже не будет.






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  • 1 | 30.05.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И это всё говорит о том, что уже произошёл раскол, после которого не будет, как прежде. Факт, что есть «мы» и есть «они», и по-другому уже не будет.
==================================
Это основной итог 20-ти летнего правления путина.



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  • 2 | 30.05.2019, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37570 | Рейтинг: +5530,2
60 | 29.05.2019, 22:39 | Автор: Ирек
Публикации: 99 | Комментарии: 7582 | Рейтинг: -524,2
59 | 29.05.2019, 22:08 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17635 | Рейтинг: -3082,6
Юнг стал вместе в ряд с калатуном и кукайкой.
Видимо не нашел себе более подходящую пару вместо старой кукайки.
Как встал на защиту кукайки всеми своими грудями!
Теперь можно разбирать на цитаты их взаимные любезности. Тьфу!
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ты меня всё больше поражаешь. Что-то оказывается странное, не показываемое здесь, есть в тебе.

=======================Как вы не можете понять, что для меня важно содержание, а не личность автора!



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  • 3 | 30.05.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Елена Захарова
20 ч. ·
СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ.
Что творится? Мораль и нравственность в стране - вывернулась наизнанку... Подавляющее большинство фейсбучан аплодируют семейке воров из города Салавата...
Мол это подвиг ограбить грабителя! Ну - мы помним(не все) - лозунг 1918 года - грабь награбленное! Экспроприация экспроприаторов... Цитата(сорри за длинноту):
«Грабь награбленное» — политический лозунг, появившийся в России в 1918 году, как русская калька марксистского термина «экспроприация экспроприаторов».
Происхождение
Впервые данное выражение было использовано Лениным В. И. в речи 24 (по другим источникам — 23) января 1918 года в редакции «мы грабим награбленное». Сам Ленин при этом сослался на выступление донского казака Шамова на III Всероссийском Съезде Советов 16 января 1918 года. Шамов в этом выступление заметил, что «мы грабим грабителей»
Реализуя ленинский лозунг «грабь награбленное», большевики в массовом порядке осуществляли поголовную конфискацию (экспроприацию) у владельцев частную собственность, которую они считали приобретенной за счет эксплуатации трудящихся, то есть, ограбления трудящихся. При этом большевики никогда не выясняли, получена ли частная собственность собственным трудом, или за счет эксплуатации других людей, адекватно ли владельцы оплачивали наемный труд, какую часть конфискованной частной собственности владелец создал собственным трудом.

Жду когда же начнутся рукоплескания нью-раскольниковым - ведь они же не твари дрожащие, а право имеют - тюкнуть по башке старуху-проценщицу... или соседа. укравшего на работе насос. который нью-раскольниковым с их точки зрения - нужнее...



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  • 4 | 30.05.2019, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
мой коммент на Эхо Москвы Уфа - под заметкой ЧПадлина:

Ответить Чадлину не имею возможности - он меня забанил за то, что сам-то Чадлин ни моралью, ни нравственностью не блещет и считает доблестью свои провокации на митингах против фальсификации итогов выборов 2011-12. Его наставничество среди МГЕРовцев - как троллить и провоцировать оппозицию... на протестных акциях - мило улыбался. ручкался и беседовал с представителями центра Э и карательными органами,
И я ему об этом регулярно напоминала, когда он стал сам из себя изображать оппозицию и безвинно пострадавшего... не понравилось - отправил в бан.
А жаль - мне много есть что ему возразить...



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  • 5 | 30.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это такая мелочь по сравнению с 245млрд S путина и 600млрд S его олигархов и даже 9 или 12 млрд руб захарченки и других силовиков.
В статье четко и конкретно пояснено, почему народ не осуждает ее, видя такое со стороны власти, чиновников, силовиков, обирающих народ.



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  • 6 | 30.05.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Да. Народ теряет(потерял) морально-нравственные ориентиры. И это - катастрофично!
То есть многие мечтают КРАСТЬ и желательно безнаказанно!

Украл-выпил-наБали! С каким народом строить социально справедливой общество?! Вот с таким?
Пи@дец пуйлостану!
Нацики могут не радоваться - вам тоже пи@дец - степень разложения общества не зависит от национальности.



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 30.05.2019, 11:03 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1120 | Рейтинг: +540,9
Откуда взялись верхи? 100% из низов-вот этих самых аморальных низов,которые сегодня рукоплещут преступникам.Ваши дети видят и слышат вашу поддержку ворам...



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в школах безальтернативно преподают недоказанную теорию эволюции, а теория эволюции не предполагает необходимость компонента морали в внутривидовых и межвидовых отношениях.

при этом, академическая наука (кормящаяся от госбюджетов своих стран) игнорирует огромное количество фактов которые не согласуются с официальными теориями эволюции и мироздания.

посеяли рубль добра - пожали три рубля добра
посеяли 10 копеек зла - пожали 1000 рублей зла



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  • Гость
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  • 9 | 30.05.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Константин Чадлин. Герои нашего времени или что не так с уголовной
системой?
==================================================
ЦЕЛИКОМ 100 % прав !
Власть ворья грабит народ , а простому народу нельзя
грабить ворье ?



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смутные сомнения терзают меня - там выгораживают чиновника-онаниста,тут поддерживают кассиршу-воровку,кабы Земля не налетела на небесную ось



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3

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  • 11 | 30.05.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.05.2019, 10:44 | Автор: Кухарка

Да. Народ теряет(потерял) морально-нравственные ориентиры. И это - катастрофично!
То есть многие мечтают КРАСТЬ и желательно безнаказанно!

Украл-выпил-наБали! С каким народом строить социально справедливой общество?! Вот с таким?
Пи@дец пуйлостану!
Нацики могут не радоваться - вам тоже пи@дец - степень разложения общества не зависит от национальности.
===================================================
ТРИДЦАТЬ лет грабится страна , вывезли за бугор
Триллионы долларов госсобственности !
ТРИДЦАТЬ лет грабится народ , " оптимизируется " наука ,
медицина , образование , социальное обеспечение населения и
детей и тд !
За ТРИДЦАТЬ лет разрушено несколько десятков тысяч
предприятий промышленности и сельхоз производства !
Миллионы людей живут в нищете , безработица зашкаливает .
Почему в РФ одним можно воровать Миллиарды рублей , а
другим украсть миллион , от краденных миллиардов должно
быть стыдно ?



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  • 12 | 30.05.2019, 12:09 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3587 | Рейтинг: -289,2
Если её поймают, посадят на лет 7.

Это выгоднее, чем брать ипотеку 3 млн. и платить 20 лет.



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  • 13 | 30.05.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всем мире это творится, вспомните кино импортное, когда грабители оправдываются гуманитарными целями, как оно было в диковинку смотреть такое в 90гг, а ведь пришло и к нам такая мораль, получается мы от запада отстает лет на 50



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  • 14 | 30.05.2019, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Это выгоднее, чем брать ипотеку 3 млн. и платить 20 лет.
__________________________________
Дурачок? Отнимут же ВСЁ, и выплачивать заставят промотанное, плюс штраф...
Посадят не только её - но и - мужа, сестру, свёкра - как соучастников. Ибо они не могли не понимать - куда это они вдруг с насиженного места ломанулись вникуда.
Дочери пойдут в детдом. Банк(ФСБэшный) постарается не отдать девочек родственникам под опеку - это будет их месть...

АО «Россельхозбанк» — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства клиентов.

Дми́трий Никола́евич Па́трушев(Старший сын Николая Патрушева) - В 2010—2018 годах — председатель правления, член наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»



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  • 15 | 30.05.2019, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
получается мы от запада отстает лет на 50
_____________________________
Не... не получается. Коба, он же Сралин, он же Джугашвилли - банки грабил более 100 лет назад...



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  • 16 | 30.05.2019, 12:34 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3587 | Рейтинг: -289,2
Отнимут же ВСЁ, и выплачивать заставят промотанное, плюс штраф...
__________
Ничего не отнимут, если спрячет хорошо. А через 5-6 лет власть поменяется, ещё орден дадут, за борьбу с врагами народа.



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  • 17 | 30.05.2019, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Ничего не отнимут, если спрячет хорошо.
________________________________
))))))))))))))))))))))))) Ну в какфх тепличных оранжереях таких мудаков выращивают. как хрюшка?

Под пытками они на себя еще и несколько нераскрытых убийтсв возьмут!



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  • 18 | 30.05.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прямо башкирские Бонни и Клайд, адреналин у Хайруллиных , конечно, зашкаливает, Бедолаги, у них нет "канадской границы", быстро поймают.



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  • 19 | 30.05.2019, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37570 | Рейтинг: +5530,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Разве это кража?
Вот в Роскосмосе умыкнули за год 850 миллионов. И что?
А Урал и Курманаев умыкнули по мильярду. И что?



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  • 20 | 30.05.2019, 17:49 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37570 | Рейтинг: +5530,2
10 | 30.05.2019, 11:27 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3943 | Рейтинг: -371,4
смутные сомнения терзают меня - там выгораживают чиновника-онаниста,тут поддерживают кассиршу-воровку,кабы Земля не налетела на небесную ось

============================================================
=
Пока Вован с Кирюхой мощи целуют не налетит!



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