Наручники для вас за 2 миллиона из вашего кармана

Росгвардия закупит наручники "Нежность" на два миллиона рублей. Ведомство рассчитывает получить наручники до конца сентября.Росгвардия закупит две тысячи пар наручников "Нежность" на сумму около двух миллионов рублей. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Согласно документам, ведомство рассчитывает получить наручники до конца сентября.Росгвардия планирует приобрести изделия модели "Браслеты оперативные специальные" ("БОС"), следует из данных закупки. Ранее на сайте производителя торговое наименование наручников было указано как "Нежность". В характеристике подчеркивается, что их конструкция "позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого".В конце 2018 года сообщалось, что МВД закупило у НПО Специальных материалов партию наручников модели "Нежность" на 26 миллионов рублей. Позднее стало известно, что ведомство заказало более восьми тысяч комплектов дубинок-электрошокеров на общую сумму в 80 миллионов рублей.В СМИ неоднократно появлялась информация о заказах Росгвардии на покупку техники и спецсредств, включая дистанционные электрошокеры, устройства для создания визуально-оптических помех, системы акустического воздействия и лазерные установки для разгона толпы.Затраты на снаряжение, покупку которого Росгвардия объясняет стремлением эффективнее бороться с нарушителями порядка, исчисляются миллиардами рублей.