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Наручники для вас за 2 миллиона из вашего кармана

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Росгвардия закупит наручники "Нежность" на два миллиона рублей. Ведомство рассчитывает получить наручники до конца сентября.

Наручники для вас за 2 миллиона из вашего кармана


Росгвардия закупит две тысячи пар наручников "Нежность" на сумму около двух миллионов рублей. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Согласно документам, ведомство рассчитывает получить наручники до конца сентября.

Росгвардия планирует приобрести изделия модели "Браслеты оперативные специальные" ("БОС"), следует из данных закупки. Ранее на сайте производителя торговое наименование наручников было указано как "Нежность". В характеристике подчеркивается, что их конструкция "позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого".

В конце 2018 года сообщалось, что МВД закупило у НПО Специальных материалов партию наручников модели "Нежность" на 26 миллионов рублей. Позднее стало известно, что ведомство заказало более восьми тысяч комплектов дубинок-электрошокеров на общую сумму в 80 миллионов рублей.

В СМИ неоднократно появлялась информация о заказах Росгвардии на покупку техники и спецсредств, включая дистанционные электрошокеры, устройства для создания визуально-оптических помех, системы акустического воздействия и лазерные установки для разгона толпы.

Затраты на снаряжение, покупку которого Росгвардия объясняет стремлением эффективнее бороться с нарушителями порядка, исчисляются миллиардами рублей.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 03.06.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нежность" Только садисту могло придти в голову такое название наручников конструкция которых "позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого".



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  • Гость
  •  
  • 2 | 03.06.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СМИ неоднократно появлялась информация о заказах Росгвардии на покупку техники и спецсредств, включая дистанционные электрошокеры, устройства для создания визуально-оптических помех, системы акустического воздействия и лазерные установки для разгона толпы.
=================================

Готовятся к Единому деню голосования который состоится 8 сентября 2019года!



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  • Участник
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А вокруг сникерсы сникерсы

сникерсы уикерсы

Баунти Баунти Баунти уяунты

Йогурты Йогурты Йогурты уйогурты

Легкие воздушные Йогурты



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  • Гость
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  • 4 | 03.06.2019, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все во имя человека, для блага человека! (из программы КПСС) И этого человека мы все знаем! Очень Опытный



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  • Участник
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1 | 03.06.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нежность" Только садисту могло придти в голову такое название наручников конструкция которых "позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого".
=====================

это сегодня называется "БДСМ"

В составной аббревиатуре-акрониме BDSM заключены названия основных составляющих этого явления:

BD (Bondage & Discipline — неволя и дисциплина, воспитание) — бондаж (связывание, ограничение подвижности), дисциплинарные и ролевые игры, игровое подчинение, унижение, наказания;
DS (Domination & Submission — доминирование и подчинение (англ.)) — господство и подчинение; отношения, в которых в результате предварительной договорённости присутствует неравноправие партнёров;
SM (Sadism & Masochism — садизм и мазохизм) — садомазохизм; практики, связанные с получением удовольствия от причинения или переживания физической боли.



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