Татары — это диаспора, ирредента или коренной народ Башкортостана?

2019 год ООН объявила Годом языков коренных народов. Термин "коренной народ" прочно вошел в обиход правозащитного законодательства организации. В России, как правило, к нему непременно добавляется слово "малочисленный". Т.е. это понятие относят только к немногочисленным этносам, не обозначившим свою этнополитическую субъектность в ходе оформления национальных республик. Поэтому неслучайно "термин коренные малочисленные народы" применяется только в отношении народов, не включенных в процесс нациестроительства в рамках национальных республик.В Башкортостане к термину "коренной народ", который на государственном уровне употребляют только в отношении башкир, обычно противопоставляется термин "диаспора". Причем, последний употребляют не только в отношении мигрантов, но и, в первую очередь, в отношении татар республики. Это неформальное правило подтвердил Врио Башкортостана Радий Хабиров, когда на прошедших в апреле Днях культуры Республики Татарстан в Башкортостане назвал более чем миллионное татарское население республики "диаспорой". Такой яркий пассаж, конечно, не мог остаться незамеченным, т.к. татары считают себя коренным народом Башкортостана.При этом вопрос этот далеко не праздный, а речь Радия Хабирова была не случайным изречением и имеет ярко выраженный политический подтекст.Причина в том, что в силу специфической политической ситуации в Башкортостане постоянно муссируемые разговоры о "татарской диаспоре" выставляются теми, кто употребляет это словосочетание как некое обоснование для игнорирования политических прав татар РБ. В том числе, речь идет и о возвращении татарскому языку государственного статуса, о праве на равноправный доступ к государственным финансовым ресурсам и т.д.Но кто больше прав в этой ситуации? Татары — это диаспора или коренной народ Башкортостана?Вначале разберемся с терминами. Что же такое диаспора? Диаспора — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания. Т.е. к татарам термин "диаспора" не может относиться по определению, т.к. Башкортостан, обладая определенной (пусть теперь и номинальной) автономией, является частью государства под названием Российская Федерация.К тому же татары не обладают важным свойством любой диаспоры — территориальной рассеянностью, а проживают компактно в западной части РБ, граничащей с республикой Татарстан.Поэтому в этом случае в отношении татар Башкортостана, как минимум, подходит другое определение из области политологии — "ирредента" (от итальянского "неискупленная"). Данный термин используется, когда говорят о части этноса, составляющей меньшинство населения в пределах данного государства, но компактно проживающей в непосредственной близости к государству, в котором идентичный ей народ составляет большинство.Последние два обстоятельства отличают ирреденту от диаспоры. И по этим свойствам татары, как минимум, могут считаться своеобразной ирредентой на территории современного Башкортостана.А теперь рассмотрим понятие "коренной народ".Общепринятым в международном масштабе определением "коренного народа" служит конвенция МОТ (международная организация труда ООН) №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах" от 1989 года. Т.е. инструкция ООН, в отличие от российских практик, четко разделяет понятие "коренной народ" от народов, живущих в условиях традиционного общества ("ведущих племенной образ жизни").Итак, "1. Настоящая Конвенция распространяется: a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от других групп национального сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или специальным законодательством; b) на народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты".Т.е. пункт А определяет тех, кого принято причислять в России к коренным малочисленным народам, а пункт В поясняет нам, кто такие коренные народы в принципе. Причем, в этом конвенций и в других подобных документах указывается, что указание самих народов на их принадлежность к числу коренных является основополагающим критерием, но не единственным.Тем не менее для объективности пройдемся и по остальным критериям, отраженным в пункте В конвенции ООН. Их два: 1) народы, чьи предки населяли эти территории до установления современных государственных границ; 2) сохраняют некоторые институты самоуправления.Со вторым пунктом всё ясно, и татары ему полностью соответствуют, т.к. у татар Башкортостана имеются своеобразные институты самоуправления в формате всевозможных национальных объединений, национально-культурных автономий, мусульманской махалли (общины). В местах компактного проживания татарского населения ислам и исламские институты играют не только религиозную роль, но и, прежде всего, являются важным фактором консолидации татарской нации. Конечно, остается вопрос качества всех этих институтов самоуправления на нынешнем этапе, но они есть и, как показала новейшая история Башкортостана, способны действовать даже в режиме жесткой конфронтации с региональными властями.Теперь по первому пункту. Современные государственные границы на территории Волго-Уральского региона возникли в XVI веке с завоеванием Казанского, Сибирского ханств и постепенным распадом Ногайской Орды (причины — внутренние политические противоречия, усугубленные климатическими изменениями, которые стали катастрофой для ногайских татар). Т.е. точкой отсчета по данному пункту, с точки зрения международного права, можно считать вторую половину XVI века.В официальной истории Башкортостана, преподаваемой в школах и вузах, появление татар на территории современной РБ относят к XVII-XVIII века, т.е. уже после установления нынешних государственных реалий. И это неслучайно, т.к. данная концепция имеет весьма конкретную политическую подоплеку и абсолютно не соотносится с историческими реалиями того времени.Начнем с того, что исторические корни современных волго-уральских татар восходят к двум тюркским народам: татарам Золотой Орды и волжским булгарам, которые окончательно сформировались в единую общность в XIV-XV веках. И западная часть современного Башкортостана еще задолго до возникновения Золотой Орды (уже как минимум с XII века) входила в состав Волжской Булгарии, на что указывают как ряд археологических данных, так и письменные источники.К примеру, Лаврентьевская летопись рассказывает о битве отряда волжских булгар на реке Яик в XIII веке, а это, на минуту, уже южная часть современного Башкортостана. "Того же лета 1229 г. Саксины и Половцы възбегоша из низу к Болгарам перед Татары и Сторожеве Больгарскыи прибегоша бъени от Татар, близ рекы, ей же имя Яик". Сторожевые отряды располагались вблизи приграничных засечных линий. И зная военную систему Волжской Булгарии, этот факт указывает на то, что граница Волжской Булгарии проходила где-то вблизи этой территории. В свою очередь, это позволяет утверждать, что уже к началу XIII века (т.е. уже как минимум с XII века, а возможно и ранее) больше половины территории нынешнего Башкортостана являлась неотъемлемой частью Волжской Булгарии. Этот момент, а также наличие сторожевого войска (выражаясь современным языком, пограничников), которое базировалось в военных крепостях, говорят о том, что булгары еще задолго до возникновения Золотой Орды освоили эти земли и держали их под своим контролем. Впоследствии эти территории вошли в состав Улуса Джучи, который позднее получил другое более привычное современному уху название — Золотая Орда.Территория Волжской Булгарии была включена в состав Золотой Орды, под наименованием Булгарский вилайет, а город Булгар, в свою очередь, стал первой столицей Золотой Орды. Политически доминирующие татары растворили внутри себя близких к ним по языку, культуре, а также скрепленных общей религией (исламом) булгар. Разноплановость культурного наследия современного татарского народа как раз обусловлена этим симбиозом кочевой цивилизации татар и городской цивилизации волжских булгар. После распада Золотой Орды территория нынешнего Башкортостана была разделена между тремя татарскими государствами: Казанское и Сибирское ханства и Ногайская Орда.Учитывая, что Казанское ханство возникло на территории бывшего Булгарского вилайята (т.е. Волжской Булгарии) Золотой Орды, то вся западная и частично центральная часть нынешнего Башкортостана вошла в состав этого государства.О том, что Казанское ханство расположилось на землях бывшего Булгарского вилайята, сообщается в "Казанской истории". Напомню, что этот источник представляет собой записки русского военнопленного, много лет проживавшего в Казанском ханстве незадолго до его падения в 1552 году. "Та бо бѣ преже земля болгаровъ малых за Камою, промеж великия рѣки Волги и Бѣлыя рѣки Воложки до великия Орды Нагайския". Здесь же мы видим что "белая река Воложка" — это нынешняя Агидель.В другом источнике — Московском летописном своде конца XV века — говорится об оборонительном походе хана Ибрагима против военных сил Московского княжества в 1469 году и сообщается следующее:"Собрался на них царь Казанскои Обреим со всею землею своею, с Камскою и с Сыплиньскою и с Костяцькою и з Беловоложскою и Вотятьцкою и з Башкирьскою". Итак, "Белая Воложка" — это река Агидель. По представлениям средневековых источников Агидель ("Белая Воложка") ограничивалась территорией от ее устья до места впадения в нее реки Караидель (т.е. место нынешнего города Уфа). Поэтому получается, что "Беловолжская земля" Казанского ханства — это западная и северо-западная часть нынешнего Башкортостана, т.е. нынешняя территория сплошного компактного проживания татарского населения. В то же время обращаю внимание на то, что "Башкирская земля" обозначена отдельно, что и неудивительно, учитывая, что территория проживания тех, кто называл себя в XV-XVI башкирами, находилась гораздо севернее нынешнего Башкортостана. А именно в верховьях реки Камы, где их обнаружил позднее князь Андрей Курбский во время военных действий против повстанцев (татар и марийцев), воевавших за восстановление независимости Казанского ханства.Помимо этого из других русских летописных источников, повествующих о 1505 годе, также известно, к примеру, о существовании некоего князя Казанского ханства Кара-Килимбета, сидевшего в Уфе.Исходя уже из этих данных, мы можем смело утверждать отом, что территория современного Башкортостана исстари входила в состав Волжской Булгарии, Золотой Орды и возникших позднее на ее обломках тюрко-татарских государств. А предки современных волго-уралських татар — булгары и золотордынские татары — уже издавна начали освоение этих территорий.Об этом, ссылаясь уже на свои исторические данные (которые до нас просто не дошли) также утверждает немецкий исследователь (а также доктор медицины, профессор естественной истории, член российской императорской Академии наук) Петр Симон Паллас, проехавший по свежим следам Пугачевского восстания в конце XVIII века. В своих записях он отдельное внимание уделяет татарам, проживавшим на территории Уфимской провинции Оренбургской губернии."На западной, южной и северо-западной сторонах Уфы жительствуют так нарицаемые Уфимские Татара, свойственники Казанских, но давно уже в сих странах поселившиеся. Они составляют особливо в околотках между реками Белою и Иком, многочисленные жилища. Сии Татара из всех Уфимских селенников беспорно самые прилежнейшие земледельцы, и по большей части люди неубогие... Кроме сей малой разности в платье, другой ни в языке, ни в обыкновениях, между Уфимскими и Казанскими Татарами, которых в Уфимской провинции великое множество живут перемешавшись, приметить не можно". Т.е. Петр Симон Паллас, говоря о татарах, особо выделяет, что живут они здесь уже долгие столетия. И единственная причина, по которой он делит татар на условных уфимских и казанских, заключается в том, что первые появились здесь еще в средневековье, вторые же являются недавними переселенцами, отмечая, что никаких различий между ними нет. И что немаловажно отмечает, что из всех народов, проживающих на территории Уфимской провинции, татары обладают самыми передовыми для того времени технологиями земледелия. Возвращаясь к сегодняшнему дню, как не вспомнить тот примечательный факт, что основная масса сельхозпродукции производимой в республике Башкортостан, приходится именно на западные и центральные районы — территории компактного проживания татар. Выводы напрашиваются сами собой.При этом Петр Симон Паллас четко отделяет уфимских татар от собственно самих башкир, отдельно отмечая и тех и других, и поэтому никоим образом нельзя ссылаться на то, что якобы педантичный немец "что-то напутал". Также Симон Паллас сообщает нам об остатках военных крепостей и каменных мечетей (что могло быть только в городских поселениях), явно намекая на их татарское происхождение. "Да и в самом деле находятся в окружности Уфы многие монументы, доказывающие жительство здесь некоего от башкирцев со всем особливого народа. Ибо две по ту сторону реки Диомы при отстоящих в 40 почти верстах от города Уфы Татарских деревнях Тирме и Калмаше находящиеся из кирпичу строенные мечети, и многия при них надгробные камни от части с Арабскими, а от части с коптическими надписями не Башкирского суть произхождения. Также и находящиеся между Уфою и Бирским по обеим сторонам реки Белой укрепленные места доказывают, что они строены не Башкирцами".Итак, все источники разных эпох говорят о раннем появлении предков современных татар на территории Башкорстостана, задолго до включения этих территорий в состав Московского/Российского государства, т.е. установления современных государственных границ в XVI веке. Освоение территории современного Башкортостана началось предками современных татар не только до включения этих территорий в состав Великого княжества Московского в XVI веке, но и задолго до возникновения Золотой Орды. Поэтому широкомасштабное заселение этих территорий татарским населением в период насильственной христианизации в XVII-XVIII веков — это не освоение чужих территорий, а скорее своеобразная внутренняя миграция в рамках большого татарского мира.Также исходя из этих данных мы можем говорить о том, что термины "агидельские татары" ("Беловолжская земля") и "уфимские татары" (введенный Петром Палласом) имеют уже давнюю историческую основу. И эти наименования имеют даже большее право на существование и могут употребляться наряду с термином "татары Башкортостана".Подытоживая всё вышесказанное, можно заключить несколько вещей. Во-первых, татары, исходя из документов ООН, являются полноценным коренным народом Башкортостана, а никак не диаспорой. И поэтому татары могут и должны об этом говорить при каждом удобном случае. Во-вторых, в условиях Башкортостана отнесение себя к понятию "коренные народы" — это, безусловно, еще одна отсылка к своей политической субъектности. А называть татар диаспорой — это не только неуместно, но и является своеобразной попыткой принизить их историческую и политическую роль в республике Башкортостан, чаще всего слово "диаспора" употребляется для оправдания ущемления национальных прав татар РБ. Для оправдания того, что татары не имеют право на возвращение татарскому языку государственного статуса, равноправия в вопросах кадровой политики и распределения финансовых ресурсов на свои нужды.