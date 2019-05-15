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Политическая проституция неизвестных: Гибадуллина и «Партии Роста»

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Об этом «Эху» сообщила Евгения Куцуева, которая ранее заявила о намерении баллотироваться от этой партии. По её словам, председатель регионального отделения Рафаиль Гибадуллин «от имени парти Роста заявил, что партия на выборах главы Башкортостана будет поддерживать «единого кандидата» Радия Хабирова, не спросив при этом мнения членов Партии и нарушив тем самым устав».

Политическая проституция неизвестных: Гибадуллина и «Партии Роста»


По мнению Куцуевой, совет регионального отделения не обладает полномочиями решать такие вопросы: «решение об участии или неучастии кандидата от партии в выборах находится в исключительной компетенции конференции».

По словам Куцуевой, инициативная группа готовит обращение к председателю партии Роста Борису Титову и президиуму Федерального политсовета с просьбой дать правовую оценку нарушению устава партии и действиям председателя реготделения.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 13.06.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Млять! Каких только названий так называемых партий нет!
Они как грибы после дождя появляются перед какими либо очередными выборами, и тут же пропадают как вода в песке, будто их и небыло.
А эта, так называемая "партия роста", похоже вообще превратилась в бонопартию! Короче полный писец!



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  • Эксперт
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  • 2 | 13.06.2019, 10:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30051 | Рейтинг: -701,3
Можно бесконечно долго смотреть на три вещи...
Можно бесконечно долго смотреть на красивую женщину, изрек некий мудрец.

Который подрабатывает личным фотографом Евгении Куцуевой.

Но бесконечно долго слушать красивую женщину...
Надо разве что насмерть влюбиться. Хотя любят ушами только женщины...



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