По мнению Куцуевой, совет регионального отделения не обладает полномочиями решать такие вопросы: «решение об участии или неучастии кандидата от партии в выборах находится в исключительной компетенции конференции».
По словам Куцуевой, инициативная группа готовит обращение к председателю партии Роста Борису Титову и президиуму Федерального политсовета с просьбой дать правовую оценку нарушению устава партии и действиям председателя реготделения.
Эхо Москвы
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Политическая проституция неизвестных: Гибадуллина и «Партии Роста»
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