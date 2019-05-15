Политическая проституция неизвестных: Гибадуллина и «Партии Роста»

Об этом «Эху» сообщила Евгения Куцуева, которая ранее заявила о намерении баллотироваться от этой партии. По её словам, председатель регионального отделения Рафаиль Гибадуллин «от имени парти Роста заявил, что партия на выборах главы Башкортостана будет поддерживать «единого кандидата» Радия Хабирова, не спросив при этом мнения членов Партии и нарушив тем самым устав».По мнению Куцуевой, совет регионального отделения не обладает полномочиями решать такие вопросы: «решение об участии или неучастии кандидата от партии в выборах находится в исключительной компетенции конференции».По словам Куцуевой, инициативная группа готовит обращение к председателю партии Роста Борису Титову и президиуму Федерального политсовета с просьбой дать правовую оценку нарушению устава партии и действиям председателя реготделения.