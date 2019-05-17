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Какая «партия» решится на такого «кандидата»?

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"Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые могли бы выдвинуть Алсынова в качестве своего кандидата.

Какая «партия» решится на такого «кандидата»?


На предстоящих выборах главы Республики Башкортостан единогласным решением собрания организации кандидатом от Башкиркой общественной организации "Башкорт" выбран Фаиль Алсынов, отметили в общественной структуре.

"В соответствии с "Кодексом Республики Башкортостан о выборах" кандидат в главы РБ может выдвинуться только от политической партии. Сейчас Башкирская общественная организация "Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые смогут выдвинуть Фаиля Алсынова. В ближайшее время будет опубликована программа кандидата от БОО "Башкорт"", — заявили в организации.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 15.06.2019, 11:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30062 | Рейтинг: -701,1
Какая партия решится на такого «кандидата»?
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Админобсиратель, ты попутал кавычки

Правильно будет:

Какая «партия» решится на такого кандидата?



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  • Гость
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  • 2 | 15.06.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шо админко, очко не железное?



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  • Гость
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  • 3 | 15.06.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все строго в башнацистской последовательности: сначало выдвинули кандидата, потом затеяли переговоры с партиями, а вот программа "кондидата" будет опубликована в ближайшее время(?!)
Может, надо было, все таки сначала опубликовать программу, и тогда сами партии выстроились бы в очередь за таким "кондидатом" а может просто послали на три буквы, и ненадо было бы никаго "выдвигать", ни скем переговариваться...
Нацизм, это заразная терапевтически неизлечимая болезнь, здесь поможет только хирургическое вмешательство.



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