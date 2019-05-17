Какая «партия» решится на такого «кандидата»?

"Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые могли бы выдвинуть Алсынова в качестве своего кандидата.На предстоящих выборах главы Республики Башкортостан единогласным решением собрания организации кандидатом от Башкиркой общественной организации "Башкорт" выбран Фаиль Алсынов, отметили в общественной структуре."В соответствии с "Кодексом Республики Башкортостан о выборах" кандидат в главы РБ может выдвинуться только от политической партии. Сейчас Башкирская общественная организация "Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые смогут выдвинуть Фаиля Алсынова. В ближайшее время будет опубликована программа кандидата от БОО "Башкорт"", — заявили в организации.