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Истинное отношение к гундяевской РПЦ

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Епархия после протестов отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга. Епархия заявляет, что «в возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви».

Истинное отношение к гундяевской РПЦ


Городская епархия отказалась от прав на строительство собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. В их обращении говорится, что это место «является достойным святости» Екатерины, но они отказываются от идеи по постройке сооружения, так как члены епархии «всегда хотели только святости и мира».

Проект строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге обсуждается уже несколько лет. 13 мая была начата подготовка к строительству храма в сквере около Драмтеатра в центре города. Это привело к стихийным акциям протеста местных жителей, в ходе которых были задержаны несколько человек.

В обращении также отмечается, что протестующие против строительства собора своими действиями «показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни».

Вместе с тем, епархия также заявляет, что «в возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви».

Напомним, что по результатам опроса против строительства храма в сквере у Театра драмы выступили 74% жителей Екатеринбурга. Инициатором проведения опроса стал Владимир Путин, который предложил вместо борьбы с людьми, узнать их мнение. Губернатор Свердловской области заявил, что храм будет построен в другой части города.

ПроУфу
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  • 1 | 17.06.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно... В 70-е годы я ходил утром по этой набережной на лекции.
ЕльцЫн был. Мимо "Ипатьевского дома" проезжал на трамвае ("Тройка") за три копейки. ЕльцЫн снёс этот дом, дабы не было паломничества монархистов. Ка-кой пассаж...

Протест против сноса сквера - лишь предлог. Народ ненавидит всё.



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  • 2 | 17.06.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Бох есь. Это Ея Величество Гравитация. Лена, плюсани.



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  • 3 | 17.06.2019, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37614 | Рейтинг: +5526,1
168 | 17.06.2019, 09:21 | Автор: Ирек
Публикации: 99 | Комментарии: 7714 | Рейтинг: -539,1
163 | 16.06.2019, 22:47 | Автор: Ирек
+++++++++++++++++++++++++++++
Как дружно, эти два здешних блядства Юнге и Кухерка отминусовали этот мой комментарий, но Юнге первый. Старается чудик, и уже готов целовать песок, по которому его мамка ходила.
Кухерка, отдаю тебе должное, они у тебя на АПП, и на вполне коротком поводке.
============================================================


ИрекЕ ! Когда до тебя дойдет, что для меня авторитет толко тот, кого я уважаю!



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  • 4 | 17.06.2019, 10:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12394 | Рейтинг: -1902,9
3 | 17.06.2019, 10:23 | Автор: юнг
Публикации: 144 | Комментарии: 37611 | Рейтинг: +5526,6

ИрекЕ ! Когда до тебя дойдет, что для меня авторитет толко тот, кого я уважаю!
_____________________________________________
Ха. Так ты, оказывается, уважаешь Кухарку.
А как же твоё: "давил и давить буду, хабалка, алкашка" и прочее"?
Даже никак называть тебя не буду.
Неужели кому-то нужно твоё уважение?



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  • 5 | 17.06.2019, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37614 | Рейтинг: +5526,1
Задача выполнена.



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  • 6 | 17.06.2019, 10:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12394 | Рейтинг: -1902,9
5 | 17.06.2019, 10:33 | Автор: юнг
Публикации: 144 | Комментарии: 37613 | Рейтинг: +5526,6

Задача выполнена.
____________________________________________
Задача выполнена (какая интересно задача? Неужели раздавил Кухарку?) и теперь настало время когда Кухарку опять можно уважать. Тебе уважать.
Ну, в общем-то, исчерпывающий ответ. Для характеристики. Твоей характеристики.



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  • 7 | 17.06.2019, 10:54 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Да ладно, не мешайте юнгу жить как он хочет. Ему под подолом уютно наверно, тепло, и запахи родные. Да и почмокать может время от времени.



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  • 8 | 17.06.2019, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
1 | 17.06.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Лгать не нужно Не Ельцин принимал решение о сносе Ипатьвского дома.

"Решение о сносе дома было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1975 года. Предложение Андропова было принято единогласно. Решение Политбюро «О сносе особняка Ипатьева в г. Свердловске» подписал Суслов, так как Брежнев в это время находился на отдыхе в Крыму."

Инициатива - Андропова!!!!
И только такие суки, как ты - вешают всех собак на Ельцина, который в 1975 году был всего лишь навсего - избран секретарём Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области.



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  • 9 | 17.06.2019, 13:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
3 | 17.06.2019, 10:23 | Автор: юнг
============================================================

ИрекЕ ! Когда до тебя дойдет, что для меня авторитет толко тот, кого я уважаю!
++++++++++++++++++++++++++
Я в этой теме вообще не высказывался, а бляденыш Юнге, как бы спрятамшись, решил хрюкнуть на меня здесь из под юбки Кухерки. Воистину, в блядской семье, без раздоров никак не бывает, и эти два позорища после говнометания на друг друга уже снюхались, или пока только Юнге особо лижется, стилается. Какой же ты Юнге жалкий, никчемный, и мудной. А, в общем-то, и вся ваша шобла такова.



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  • 10 | 17.06.2019, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
– Дети мои! Давайте помолимся за голодающих детей!
– Отче, а давайте продадим вашу золотую рясу и накормим голодающих детей
– Нет! Давайте помолимся за голодающих детей!



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  • 11 | 17.06.2019, 14:31 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
8 | 17.06.2019, 12:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64424 | Рейтинг: +12180,3
1 | 17.06.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Лгать не нужно Не Ельцин принимал решение о сносе Ипатьвского дома.

"Решение о сносе дома было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1975 года. Предложение Андропова было принято единогласно. Решение Политбюро «О сносе особняка Ипатьева в г. Свердловске» подписал Суслов, так как Брежнев в это время находился на отдыхе в Крыму."

Инициатива - Андропова!!!!
И только такие суки, как ты - вешают всех собак на Ельцина, который в 1975 году был всего лишь навсего - избран секретарём Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я уже сказывал здесь, что многие прежние, оправдываются тем, что они были лишь исполнителями. Кто принимал решение, это одно, а кто это исполнил, это же тоже из того же одно. "Не крутите задом, не виляйте задом", вроде с такими словами есть песенка.
И да, про каких собак на этого Борьку здесь, он же сам был очень большой живчик. Ещё до времён перестройки, он глава Свердловской области выступил с флагом о структурной реорганизации области. Флаги и лозунги в Кремле любили, электронное оборудование для сырых цехов заводов ещё Демидовской постройки, и понятно с каким соответсвующим результатом. Покупали горнозаводческие проходные комбайны, разрезали их на части, спускали части в шахты, собирали их чтобы убедиться что эти комбайны даже двинуться особо там не могут.
Много бед было в России, но беда Борькиных времён одна из самых гадких в её истории. И эти времена, вызывают ностальгию только тех прежних халявщиков бухгалтеров, и либерастов (не путать либерастов, с людьми либеральных, и тем более, просто демократических взглядов).



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  • 12 | 17.06.2019, 19:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше надо было думать главному попу А когда всплыли яхты машины часы и др одумались И почему бог только ему всё даёт



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