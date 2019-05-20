Истинное отношение к гундяевской РПЦ

Епархия после протестов отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга. Епархия заявляет, что «в возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви».Городская епархия отказалась от прав на строительство собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. В их обращении говорится, что это место «является достойным святости» Екатерины, но они отказываются от идеи по постройке сооружения, так как члены епархии «всегда хотели только святости и мира».Проект строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге обсуждается уже несколько лет. 13 мая была начата подготовка к строительству храма в сквере около Драмтеатра в центре города. Это привело к стихийным акциям протеста местных жителей, в ходе которых были задержаны несколько человек.В обращении также отмечается, что протестующие против строительства собора своими действиями «показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни».Вместе с тем, епархия также заявляет, что «в возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви».Напомним, что по результатам опроса против строительства храма в сквере у Театра драмы выступили 74% жителей Екатеринбурга. Инициатором проведения опроса стал Владимир Путин, который предложил вместо борьбы с людьми, узнать их мнение. Губернатор Свердловской области заявил, что храм будет построен в другой части города.