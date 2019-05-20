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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Можно купить в магазине «А-книга»

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Человечный текст. Хабиров: «Только внешне такой суровый»

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19812 | Комментарии: 30
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Он разместил на своей странице во ВКонтакте откровенный пост. Радий Хабиров признался в соцсетях, что очень боится не оправдать надежд жителей Башкирии. По его словам, зачастую закрадывается мысль - «а вдруг не получится?».

Человечный текст. Хабиров: «Только внешне такой суровый»


«...это внешне я такой суровый. А если честно - очень боюсь. Боюсь, что не оправдаю надежд миллионов башкортостанцев. Вижу и понимаю, что республика ждет драйва, развития. Часто закрадывается мысль - а вдруг у меня не получится? Одно твёрдо обещаю - все мои силы я брошу на то, чтобы получилось. И в этом пути буду упрям (пусть даже по чьему-то мнению - чрезмерно!), но последователен...», - поделился мыслями врио главы республики.

Множество людей в комментариях поддержали Радия и пожелали ему «не отступать и не сдаваться». «Народ верит Вам и надеется», - написала одна из пользовательниц соцсети.

Напомним, вчера Радий Хабиров вручил почетные звания Алсу и солистам групп «Пицца» и «Аргымак». Они стали хэдлайнерами фестиваля «Сердце Евразии», проходящего в эти дни в Уфе.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 17.06.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«а вдруг не получится?».

==================

Не получится, Радик. Система не та.



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  • Участник
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"""......убили в подъезде собственного дома в Туймазах из пистолета ТТ в ноябре 1998 года. Убийство так и осталось нераскрытым, одна из версий была, что мужчину заказал собственный зять, поскольку после смерти тестя к нему перешло все его немалое имущество, в том числе и «подвязки» на «Медстекле».

Любопытно, что возмездие настигло-таки Хуснутдинова, но его задержали и препроводили в камеру уже за покушение на жизнь партнера – экс-вице мэра Туймазов Фаниля Сабирьянова. Правда, и в этот раз доказательств его вины не нашлось, Хуснутдинов был выпущен из-под стражи, а преступление осталось нераскрытым.

Отметим, что генеральный директор «Медстекла» Макарим Валеев тоже был убит в Москве осенью 2005 года. Треть активов этого предприятия на 105 миллионов рублей перешли в собственность четырех частных фирм, сам завод же оказался банкротом. Другая бывшая директриса ОАО «Медстекло» Лилия Муратова по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, находится в уфимском СИЗО........"

https://mkset.ru/news/politics/27-11-2007/eks-glavu-tuymazov
-obvinyayut-v-prodazhe-beregovoy-linii-ozera-kandrykul



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  • Эксперт
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  • 3 | 17.06.2019, 11:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30074 | Рейтинг: -700,5
Боюсь, что не оправдаю надежд миллионов башкортостанцев.
--------------------
Кабы от Путина не оправдал надежд, кабы не вышел из доверия

"В связи с утратой доверия" - каждый квартал вылетает по губернатору или главе по этой популярной статье



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2

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  • Гость
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  • 4 | 17.06.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добрый? А сотрудница Росснадзора? Защищая интересы друга бизнесмена, загнал женщину в петлю. И как с гуся вода. На гнилом Западе за такое сел бы на скамью подсудимых и, сразу крест на политической карьере.



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 17.06.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лицемер! В начале он был более откровенным.
"Знаете в чем дело? Я перед президентом буду отвечать. А я не хочу краснеть и не буду."



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1

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  • Гость
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  • 6 | 17.06.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно такие люди заявляющие о собственном страхе являются самыми жестокими людьми , так что птичку видно по полету !



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 17.06.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
А вот и главный - голубой воришка...



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4

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  • 8 | 17.06.2019, 12:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Тревожность Хабирова вполне понятна. В Башкирии такой завал, что куда не кинь, везде клин. Строительство дорог, домов, транспорт, нашествие сетевиков, здравоохранение. В общем Хамитов оставил республику у разбитого корыта. Хабиров конечно все хочет быстрее решить, потому что дальше полный коллапс. Дай бог ему здоровья и терпенья. А упрямство у него от природы, должен выдюжить.



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4

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  • Гость
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  • 9 | 17.06.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не боюсь!!!
Я на деле доказал, что умею и изложил в приведённой листовке, а вы, как экс глава администрации Рахимова организовывали препятствия мне в защите прав народаРБ. Впрочем пусть люди сами убедятся:

Кандидат в депутаты Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан выдвинутый Российской объединенной демократической партией «ЯБЛОКО» по Сибайскому одномандатному избирательному округу № 22 Губайдуллин Камиль Велорович.
Проживаю в г. Сибай. Родился 2.5.1955г. в д. Старый Сибай. Образование высшее.
Принцип РОДП ЯБЛОКО «Свобода и справедливость». Свобода невозможна без ин-фраструктуры, которую обязано обеспечивать государство. Поэтому всё население дол-жно иметь реальный прожиточный минимум, а не сегодняшний меньший пайки немец-кого военнопленного в сентябре 1941 г. Для этого нужно создавать рабочие места, а не вывозить капиталы за границу. Сегодня в федеральном бюджете столько денег, что мо-жно страну заново, по самым современным технологиям, построить, и еще останется разворовать, и осчастливить весь мир. Поэтому «ЯБЛОКО» предложила правительству программу «Земля-Дома-Дороги»: выдать бесплатно нуждающимся по 30-60 соток земли, дороги, электро-, газо-, водо- снабжение, подвез-ти дешёвые стройматериалы и 2/3 стоимости стандартного дома оплатить всё за счёт государства, а также оздоро-вить существующий жилфонд и этим удешевить ЖКУ. Почему за счёт государства, в чем выгода? За 7 лет 14 млн семей получат полноценное жильё. В экономике появляется внутренний спрос. Начинают производить рабочие места за достойную зарплату в строительстве, добыче и металлургии, лёгкая промышленность и создаются милли-оны новых рабочих мест. Увеличатся налоговые поступления. Прекращается сырьевая зависимость от «добрых» соседей, гарантия выживания в условиях неминуемого в ближайшее время мирового экономического кризиса! На-чнется рост населения. Вслед за массовой застройкой начнёт развиваться промышленность и сфера услуг.
Власть её проигнорировала, как не применила программу «500 дней» для подъёма экономики и предотвращения развала СССР, - обрушила рубль и люди потеряли сбережения, последовал развал страны, повлекший все народ-ные бедствия. Но «ЯБЛОКО» работу реально направленную на благо народа продолжала.
С.Петербург (СП). Когда народ выгнал, то есть проголосовал против Собчака, у которого Путин был 1-м замом, за ними остался долг почти в четверть годового бюджета СП. «Яблочники» сократили 25% администрации, - на одного не более 9 м2. В центре СП освободились здания, их отправили в хозоборот и т.д.. Впервые за четыре года доходы бюджета перестали сокращаться и начали расти. В 1997 г. доходы бюджета СП увеличились на 18,7% по сравнению с 1996 г. Также с прибылью 1998г.(всё в сопоставимых ценах), которая направлялась на благо горожан. В Башкирии я и Чепанов Андрей Егорович предотвратили банкротство Учалинского горно-обогатательно-го комбината. Произошло это в конце 1993г., руководство, по вертикали главного энергетика, отдало письмен-ный, заведомо преступный приказ о полном отключении всего отопления обогатительной фабрики (ОФ). В то вре-мя буранные морозы опускались ниже 30 градусов. Мы пришли в выводу, что исполнение этого приказа приведёт к аварийному размораживанию медного и цинкового «мокрых» потоков обогащения. По этой причине я попросил А.Е. Чепанова не производить полного отключения, оставив минимальный уровень отопления, для недопущения техногенной катастрофы. Чепанову А.Е. в то время немного оставалось до пенсии. Понятно, что никому не хочется остаться без работы, но он проявил решительность и дал своё согласие. Я, в свою очередь, пояснив ему, что нет смысла обоим "Гореть", написав, что отключаю максимум возможного, но минимальный уровень отопления для поддержания жизнедеятельности ОФ, оставляю в работе, подписался под приказом. Повторно отдать этот приказ, ведущий к банкротству УГОКа, руководство не решилось. Содержание полезного компонента в руде небольшое и редко достигает 2 - 3%, т.е. металла в 1 тонне руды всего 20 - 30 кг., остальное пустая порода и везти её для обога-щения за три девять земель очень накладно,- убыточно. УГОК формирует основную часть бюджета г. Учалы, за его счёт подняли БМСК, это бывший ГОК Сибая, Хайбуллинский ГОК, т.е. наши люди получили работу. Это моя «СШ ГЭС»! Я не позволил её разрушить, хотя был слесарем со слесарной зарплатой, а не топ-менеджером с зарплатой хоть топчи её, = в карман не уместится! В те времена велись разговоры про какой-то благотворительный УГМК, я ни одной акции у него не обнаружил.
На Сибайском элеваторе (СЭ) удвоил доходы за счет сохранения половины всего урожая пшеницы выращи-ваемой в Башкирском Зауралье, которая в виде муки второго сорта, из-за отсутствия спроса, складировалась и после выхода срока ее хранения выбраковывалась Госхлебинспекцией и шла на корм свиньям подсобного хозяйст-ва. За три года до моей инициативы, немощный президент России за счет дорогих инокредитов предотвратил го-лод, ожидавший Россию зимой 1991г. Видимая сторона моей Интеллектуальной инвестиции выразилась в удешев-лении стандартной 700-граммовой хлебокомбинатовской булки хлеба из муки нового помола на 200 рублей в це-нах 1995-96 годов. Произошло т.о.: на техсоветах регулярно поднимался вопрос о проблеме реализации второсорт-



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  • 10 | 17.06.2019, 12:41 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
Хабиров: "зачастую закрадывается мысль - «а вдруг не получится?».
___________________________

Раз нарушаете ВСЕ основы Конституции России и Башкортостана,

то как может получится?

Построение авторитарного воюющего государства продолжается в сторону диктатуры, хотя до Северной Кореи и до СССР еще далеко. Но вектор именно, туда ваших усилий.

Что может получится ПУТНОГО, если Глава АП топтал ногами белую ленту в ГД РФ ПУБЛИЧНО, как символ честных выборов, но он ваш друг и соратник.

Что может получится, если СМИ взяты под контроль, то есть - ЦЕНЗУРА и Пропаганда власти в одних руках вашего назначенца с вашего приказа.

Что может получится, если КАНДИДАТ в Президенты РБ, посажен в одиночку по ложным обвинениям ПОЛИТЗЕК Айрат Дильмухаметов, на 100 летие суверенитета Башкортостана?

Он основной оппозиционный кандидат в ПРезиденты РБ. И расправа жесткая.

У вас получится авторитарное государство.

Но. Как и СССР, оно рухнет внезапно.

_____________________

И еще. Не должны руководить люди, развязывавшие и готовившие войну России против Украины. Есть ст. УК РФ. 353.

"УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет."



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6

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  • Гость
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  • 11 | 17.06.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.06.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Именно такие люди заявляющие о собственном страхе являются самыми жестокими людьми , так что птичку видно по полету !
===
жестокость он проявил ещё при путинском трижды ставленнике Рахимове в должности главы его администрации, это как начальник штаба по армейски, именно он фальсифицировал подписи избирателей в угоду антинародного политика Рахимова в конечном итоге - впоследствии приведшее к 12% спаду рождаемости в первом полугодии 2017г и 26 июня 2018 Башкортостанское Т/В привела сведения о том что на 616 младенцев родилось меньше чем за аналогичный период 2017 года. По международным меркам это близко к геноциду, страшнейшему международному преступлению.
Я верю в то, что вы ответите, рано или поздно, за всё!
Долгих вам лет жизни в отсидке!



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  • Гость
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  • 12 | 17.06.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как много решают деньги, в 35 лет иметь звания народный артист Татарии, Башкирии, заслуженный артист России. Не было бы обидно если имела голос, заслуги.



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  • 13 | 17.06.2019, 13:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
И еще. Не должны руководить люди, развязывавшие и готовившие войну России против Украины. Есть ст. УК РФ. 353.
----------
Укропчик, кто тут развязал войну? Тебя уже прибили?



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 14 | 17.06.2019, 14:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
Волк рядится в овечью шкуру.



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  • 15 | 17.06.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наведи порядок в 9-той поликлинике ,что в Затоне, через своего министра ,каждое второе обследование за деньги



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  • 16 | 17.06.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 17.06.2019, 13:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17783 | Рейтинг: -3098,8
И еще. Не должны руководить люди, развязывавшие и готовившие войну России против Украины. Есть ст. УК РФ. 353.
------
Укропчик, кто тут развязал войну? Тебя уже прибили?
----
неа...а, это могучий Украинский а/ль "горбатый" 3апорожец со всего разгона протаранил нежненький, хрупкий танк Т-90!!!

хотя вы и не поймёте, жалко вас!



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  • 17 | 17.06.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.06.2019, 12:41 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
Хабиров: "зачастую закрадывается мысль - «а вдруг не получится?».
___________________________

Раз нарушаете ВСЕ основы Конституции России и Башкортостана,

то как может получится?

Построение авторитарного воюющего государства продолжается в сторону диктатуры, хотя до Северной Кореи и до СССР еще далеко. Но вектор именно, туда ваших усилий.

Что может получится ПУТНОГО, если Глава АП топтал ногами белую ленту в ГД РФ ПУБЛИЧНО, как символ честных выборов, но он ваш друг и соратник.

Что может получится, если СМИ взяты под контроль, то есть - ЦЕНЗУРА и Пропаганда власти в одних руках вашего назначенца с вашего приказа.

Что может получится, если КАНДИДАТ в Президенты РБ, посажен в одиночку по ложным обвинениям ПОЛИТЗЕК Айрат Дильмухаметов, на 100 летие суверенитета Башкортостана?

Он основной оппозиционный кандидат в ПРезиденты РБ. И расправа жесткая.

У вас получится авторитарное государство.

Но. Как и СССР, оно рухнет внезапно.

_____________________

И еще. Не должны руководить люди, развязывавшие и готовившие войну России против Украины. Есть ст. УК РФ. 353.

"УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет."
______________________
Виктор!
Кто, когда и кому объявил войну? Текст документа об объявлении войны предъявите, ав иначе вы будете просто трепачом-3,14...болом!



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1

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  • Гость
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  • 18 | 17.06.2019, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 17.06.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
10 | 17.06.2019, 12:41 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
...
Но. Как и СССР, оно рухнет внезапно.
__________
И еще. Не должны руководить люди, развязывавшие и готовившие войну России против Украины. Есть ст. УК РФ. 353.
"УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет."
_____
Виктор!
Кто, когда и кому объявил войну? Текст документа об объявлении войны предъявите, ав иначе вы будете просто трепачом-3,14...болом!
===
===
Дуракам закон не писан,
если писан, то не читан,
если читан, то не понят,
если понят, то не так!!!



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  • 19 | 17.06.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 17.06.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 Виктор!
Кто, когда и кому объявил войну? Текст документа об объявлении войны предъявите, ав иначе вы будете просто трепачом-3,14...болом! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Почему будете трепачом и далее по тексту? Он уже и есть именно такой! Очень Опытный



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2

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  • 20 | 17.06.2019, 17:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
Из категории бедных хотят исключить владельцев огородов и «ленивых» малоимущих

Региональные власти подготовили отчеты о предварительных итогах первого этапа проекта по снижению уровня бедности в России. Чиновники предлагают лишить господдержки тех граждан, кто может прокормиться с помощью огорода или владеет свободной жилплощадью. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на отчеты из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Уровень бедности предлагают снижать за счет изменения критериев нуждаемости. Так, чиновники в Ивановской области выделили категорию «ленивых» бедных. Это люди с низким уровнем доходов, но владеющие имуществом, которым они «не хотят воспользоваться» для повышения своего благосостояния или не знают, как это сделать. Между тем, напоминают власти, такое имущество можно продать, сдать в аренду или, если это земельный участок, использовать его для выращивания продуктов питания.

Таким семьям предлагается не выплачивать пособия, а освободившиеся средства направлять тем, кто в них действительно нуждается. Такого же мнения придерживаются чиновники Томской области. Власти этого региона не видят смысла платить пособия тем, кто может прокормиться с помощью огорода, а потому предлагают учитывать «доходы от садоводства» в структуре доходов семьи.

В Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости. Там ежемесячные выплаты пособий на ребенка и компенсации проезда для пенсионеров уже не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и более автомобилей на семью моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома.

Кроме того, в отчетах региональных властей предлагается отказывать в выплатах и льготах так называемым «мнимым» неимущим — людям, получающим неофициальный доход. Однако пока чиновники не представили предложений о том, как эти неофициальные доходы фиксировать.

Согласно одному из майских указов Владимира Путина, к 2024 году в России уровень бедности должен снизиться в два раза. С декабря 2018 года Министерство труда РФ запустило пилотные проекты в нескольких регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней.
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Встречное предложение: чиновникам, госслужащим, силовикам, судейским имеющим в собственности гектары земель и жилых площадей - не выплачивать зарплату, пусть живут за счет картошки на этих гектарах и сдачи жилья в аренду!



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