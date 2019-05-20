Человечный текст. Хабиров: «Только внешне такой суровый»

Он разместил на своей странице во ВКонтакте откровенный пост. Радий Хабиров признался в соцсетях, что очень боится не оправдать надежд жителей Башкирии. По его словам, зачастую закрадывается мысль - «а вдруг не получится?».«...это внешне я такой суровый. А если честно - очень боюсь. Боюсь, что не оправдаю надежд миллионов башкортостанцев. Вижу и понимаю, что республика ждет драйва, развития. Часто закрадывается мысль - а вдруг у меня не получится? Одно твёрдо обещаю - все мои силы я брошу на то, чтобы получилось. И в этом пути буду упрям (пусть даже по чьему-то мнению - чрезмерно!), но последователен...», - поделился мыслями врио главы республики.Множество людей в комментариях поддержали Радия и пожелали ему «не отступать и не сдаваться». «Народ верит Вам и надеется», - написала одна из пользовательниц соцсети.Напомним, вчера Радий Хабиров вручил почетные звания Алсу и солистам групп «Пицца» и «Аргымак». Они стали хэдлайнерами фестиваля «Сердце Евразии», проходящего в эти дни в Уфе.