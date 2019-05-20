"Гулянка по десять тысяч на каждого за бюджетный счет"

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии
Курултайщики: Сытые, дово ...

Воры и бездельники. Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Космос без воровства, дух ...

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска? Потому, ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Орден вместо тюремных нар

Одно говно наградило орденом другое говно
  Рейтинг: +5  natall

Обсуждаемое за месяц
Гулянка по десять тысяч ...

Госкомитет по торговле Башкирии закажет казенному предприятию «Комбинат ...
  17.06.2019   34366    115

Человечный текст. ...

Он разместил на своей странице во ВКонтакте откровенный пост. Радий Хабиров ...
  17.06.2019   32184    30

На выборы в горсовет Уфы ...

Уфимский координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева подала документы в ...
  17.06.2019   38066    15

Истинное отношение к ...

Епархия после протестов отказалась от строительства храма в сквере ...
  17.06.2019   37255    12

Орден вместо тюремных нар ...

В Башкирии председателя Госсобрания наградили орденом Александра Невского. ...
  15.06.2019   15378    168

Последние публикации
Гулянка по десять тысяч ...

Госкомитет по торговле Башкирии закажет казенному предприятию «Комбинат ...
  17.06.2019   35194    115

Человечный текст. ...

Он разместил на своей странице во ВКонтакте откровенный пост. Радий Хабиров ...
  17.06.2019   11516    30

На выборы в горсовет Уфы ...

Уфимский координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева подала документы в ...
  17.06.2019   43714    15

Истинное отношение к ...

Епархия после протестов отказалась от строительства храма в сквере ...
  17.06.2019   43077    12

Орден вместо тюремных нар ...

В Башкирии председателя Госсобрания наградили орденом Александра Невского. ...
  15.06.2019   30205    168

Какая «партия» решится ...

"Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые могли бы выдвинуть ...
  15.06.2019   32790    21

Пост о боли. Своей и ...

Сейчас будет длинно-пост. Многобукофф, но оно того стоит. Это тред, ...
  14.06.2019   31838    74

Отвратительное ...

Сразу несколько кандидатов, желающих баллотироваться на пост главы Башкирии 8 ...
  14.06.2019   22723    22

Междусобойчик ...

12 июня свой день рождения отметила и Уфа, столица нашей республики. Однако ее ...
  14.06.2019   31623    24

«Башкирская Золотая ...

Среди богатейших народных избранников Башкортостана два крупных девелопера, ...
  14.06.2019   25486    7

Читаемое за месяц
Мэр Сибая, обозвавший ...

Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов сегодня получил от властей республики новую ...
  20.05.2019   26451    6

Не орден, а простой ...

Орден Салавата Юлаева превращается в значок. Конвейер по награждению ...
  20.05.2019   15077    16

Татар кинули на родной ...

Ильнар Гарифуллин, журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. ...
  20.05.2019   42270    51

Сборище националистов ...

Национальная организация "Башкорт" намерена побороться с Радием Хабировым на ...
  20.05.2019   30584    19

Ход конем: Хабиров ...

Врио Главы РБ поссорился с руководителем Роспотребнадзора по Башкирии, ...
  20.05.2019   34691    83



Гулянка по десять тысяч на каждого за бюджетный счет

Оценили
0


Госкомитет по торговле Башкирии закажет казенному предприятию «Комбинат питания» организацию на 28 июня двух банкетов для участников Пятого всемирного курултая башкир. Комбинат был отобран на тендере комитета, став его единственным участником. Стоимость обеда на 770 человек и ужина на 600 человек в конгресс-холле Торатау» составит 1 млн 96 тыс. руб., следует из сообщения на портале госзакупок.

Гулянка по десять тысяч на каждого за бюджетный счет


В меню включены блюда европейской и башкирской кухни, например, борщ с черносливом и грибами, салат из свежих овощей с имбирным соусом, антрекот с помидорами и сыром, уха из семги и судака, кыздырма (жаркое) из конины с картофелем и розмарином, салат с индейкой.

Кроме того, на столах, украшенных композициями из живых цветов должен быть сыровяленный казы (колбаса), бастурма и отварной казылык.

На десерт планируется медовое пирожное, яблоко в творожном тесте, запеченное с кызыл эремсеком (красным творогом) и шариком калинового мороженого.

Из напитков гостям должны быть предложены чай, морс клюквенный, итальянское белое сухое и красное вино.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 17.06.2019, 10:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30074 | Рейтинг: -700,5
Чё, заслужила Башкирия?

Агентство Reuters изучило данные сервисов по отслеживанию полетов и соцсети людей, близких к Сечину, и выяснило, что корпоративные самолеты госкомпании «Роснефть» не менее 13 раз летали на Мальорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин и люди из его окружения.

За использование одного из шести самолетов в 2016 году «Роснефть» могла заплатить 3,86 миллиона долларов, выяснили журналисты. Час полета на бизнес-джете стоил от 19 до 40 тысяч долларов.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 17.06.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37614 | Рейтинг: +5526,1
Судя по его роже, кабана Сечина скоро хватит апоплексический удар.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 17.06.2019, 10:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30074 | Рейтинг: -700,5
борщ с черносливом и грибами, салат из свежих овощей с имбирным соусом, антрекот с помидорами и сыром, уха из семги и судака, кыздырма (жаркое) из конины с картофелем и розмарином, салат с индейкой.

Кроме того, на столах, украшенных композициями из живых цветов должен быть сыровяленный казы (колбаса), бастурма и отварной казылык.

На десерт планируется медовое пирожное, яблоко в творожном тесте, запеченное с кызыл эремсеком (красным творогом) и шариком калинового мороженого.

Из напитков гостям должны быть предложены чай, морс клюквенный, итальянское белое сухое и красное вино.
-----------------------
Жидковато, где икра?

Хотите, чтоб гости сами приносили с собой сухпаёк, борщи в судочках, бутербродики? Со своими ложками-кружками-мисками?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 17.06.2019, 10:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12394 | Рейтинг: -1902,9
Стоимость обеда на 770 человек и ужина на 600 человек в конгресс-холле Торатау» составит 1 млн 96 тыс. руб., следует из сообщения на портале госзакупок.
______________________________________________
Ха. Кот наплакал.
Один полковник Захарченко мог 9000 раз устроить подобное.
А Сечин, как правильно заметила Зулия, ежедневно по несколько раз за свой счёт мог устраивать подобные курултаи. Или не за свой счёт?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 17.06.2019, 10:36 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37614 | Рейтинг: +5526,1
Судя по его роже, кабана Сечина скоро хватит апоплексический удар.
===============
==============
И, самое интереное, что получая в день по 5 лямов, ему не хватит для выздоровления.
Хотя, пересадка семенников от обезьян практиковалась в советские времена....



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 17.06.2019, 10:43 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1299 | Рейтинг: +340,2
Итальянское белое сухое вино алкашей из куркултая не проберет. Боярышник им самое то что доктор прописал. Охиревшие тараканы устраивают банкет за наш счет. Да за лям рублей минимум километр дорог можно отремонтировать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 17.06.2019, 11:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Твою мать! Обед и ужин по 500-600 рублей вам представляется запредельной суммой? За сколько же вы "за ваш счет устраиваете гулянку" в ресторане? Сначала займите денег и сходите в приличное заведение, посидите вечерок. Потом будете судить. Только не вешайтесь после.
Что вы тут понаписали исключительно с точки зрения быдла и нищеброда.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
-ООО!!!!!!!

- было бы у меня 500 рублей я бы хлеб купил!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
7 | 17.06.2019, 11:14 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17773 | Рейтинг: -3097,1
Твою мать! Обед и ужин по 500-600 рублей вам представляется запредельной суммой? За сколько же вы "за ваш счет устраиваете гулянку" в ресторане? Сначала займите денег и сходите в приличное заведение, посидите вечерок. Потом будете судить. Только не вешайтесь после.
Что вы тут понаписали исключительно с точки зрения быдла и нищеброда.

=======================
любезный - а ты сам не думая что написал,в своем посте ответил самому себе:

1) итак, если они не нищеброды - почему не кушают за свой счет?

2) если они нищеброды - то зачем ходить по курултаям вместо того чтобы зарабатывать на еду ?



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 17.06.2019, 11:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
5 | 17.06.2019, 10:36 | Автор: юнг

Хотя, пересадка семенников от обезьян практиковалась в советские времена....
++++++++++++++++++++++++++
Понято, и как у тебя, всё нормально, или ты всё же в разряде неудачных пациентов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 17.06.2019, 11:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
7 | 17.06.2019, 11:14 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17773 | Рейтинг: -3097,1
Твою мать! Обед и ужин по 500-600 рублей вам представляется запредельной суммой? За сколько же вы "за ваш счет устраиваете гулянку" в ресторане? Сначала займите денег и сходите в приличное заведение, посидите вечерок. Потом будете судить. Только не вешайтесь после.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ты про свою мать подумай, что такого олуха народила.
Ранее по разным райкомам, а сейчас по госдумам обеды всякие всегда были, и есть копеечные. И ты всякое такое с комерческим рестораном сравнил.

Что вы тут понаписали исключительно с точки зрения быдла и нищеброда.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А как сказал то, этот гусь. Пригретый же, при должности, и целый день может при этой должности клаву ковырять. Ну, и ресторан ему, почти как супчик из Парижу, запросто.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 17.06.2019, 11:49 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Я и раньше подозревал, что Кыш из быдло-нищеброда. Он кукай не понимает, что курултаи во все века собирались за счет богатства народа. Башкиры многие века берегли. защищали свои земли, свое богатство и не обязаны у кого то спрашивать, за какие средства им делать свои съезды.
Ты кыш какого йуха здесь ошиваешься? Тут сытнее, чем там? Еще твои предки приползли сюда кормиться? Дык и веди себя поприличнее.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 17.06.2019, 11:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30074 | Рейтинг: -700,5
7 | 17.06.2019, 11:14 | Автор: кац
Обед и ужин по 500-600 рублей
-----------------
У меня другая арихметика:
1 906 000 / (770+600) = 1 391 руб/чел.
за такую сумму вас обслужит разве что третьеклассный ресторанчик. Придорожная кафешка дешевле



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 17.06.2019, 11:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
Инокентий, не туды смотришь, ты на этого мурло посмотри, который всех нас, включая впрочем и просто башкир, в быдло и нищеброды записывает.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 17.06.2019, 11:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Зулия, у вас тут небольшая ошибка. Не 1906 тыр, а 1096. Это получается по 800 тугриков. В ресторане за эту сумму вряд ли можно покушать. Разве только пожевать зелень.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 17.06.2019, 12:03 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Ты на счет матери высказался Иречок? Именно твоя мать кажется из за пределов. Ее предки приперлись в Башкирию, чтобы нажраться. И теперь потомки таких скулят, что они платят налоги. Пусть не плотят, как вот ты к примеру. Правда ты и в Зеленограде ничего не платишь. Короче и там ты дармоед, и тут ты такой.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 17.06.2019, 12:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
Как бы к слову. На центральных московских Сабантуях наличествует одна хабантуйная башкирская юрта, куда простой люд не допускается, но как по конвейру там гости принимаются. Приходят гости, откушивают, и с пакетами уходят, им на смену приходят, и затем тоже уходят другие. Стэк, если одним словом, раньше зашёл, раньше вышел. Мне всё же не понятно, как этот конвейер работает очень размеренно, может таймер для каждого гостя включен, пришёл, сел, откушал, получил свой пакет, и уступи место следующему гостю. Так ведь наверное и какой-то спрос, обязанности за эти обеды и пакеты есть



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 17.06.2019, 12:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30074 | Рейтинг: -700,5
15 | 17.06.2019, 11:59 | Автор: кац
Не 1906 тыр, а 1096. Это получается по 800 тугриков.
----------------------
у Админобсирателя собственная арихметика:

"Гулянка по десять тысяч на каждого за бюджетный счет"
Опубликовано: Коммерсант
.............
Мало того, приписал Коммерсанту свою бухгалтерию



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 17.06.2019, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7739 | Рейтинг: -541,5
Хецмана, в общем-то, даже лишне комментировать, он сам очень нагляден.

А о твоей маме Хецман, я ничего плохого не сказал, а только посочувствовал ей.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 17.06.2019, 12:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17793 | Рейтинг: -3100
Иречок, ты что там на башкирском сабантуе делал? Торговал или извозом обслуживал? Ты такой простой, не понимаешь, что извозщиков в гостевую юрту не приглашают. Ваши во все века бегали с котомкой и обслуживали.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 6 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com