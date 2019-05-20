В меню включены блюда европейской и башкирской кухни, например, борщ с черносливом и грибами, салат из свежих овощей с имбирным соусом, антрекот с помидорами и сыром, уха из семги и судака, кыздырма (жаркое) из конины с картофелем и розмарином, салат с индейкой.
Кроме того, на столах, украшенных композициями из живых цветов должен быть сыровяленный казы (колбаса), бастурма и отварной казылык.
На десерт планируется медовое пирожное, яблоко в творожном тесте, запеченное с кызыл эремсеком (красным творогом) и шариком калинового мороженого.
Из напитков гостям должны быть предложены чай, морс клюквенный, итальянское белое сухое и красное вино.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Гулянка по десять тысяч на каждого за бюджетный счет
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