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Выборно-политический цирк в Башкирии

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Число политических партий, выдвинувших своих кандидатов на пост главы Башкирии, увеличилось до восьми. В минувшие выходные с кандидатами определились «Патриоты России», «Яблоко» и ЛДПР. В партиях заявляют, что участвуют в выборах в надежде, что в Башкирии повторится сценарий губернаторских выборов, где проиграли единороссы. Эксперты такой вариант исключают. Интерес партий к выборам они объясняют тем, что кто-то должен составить формальную конкуренцию врио главы Башкирии Радию Хабирову, а также опасениями потерять регистрацию в Минюсте.

Выборно-политический цирк в Башкирии


Еще три политические партии в минувшие выходные провели конференции по выдвижению кандидатов на пост главы Башкирии. Выборы пройдут 8 сентября. «Патриоты России» поддержали кандидатуру бывшего владельца банка «Восток», главу концерна GTL Рафиса Кадырова. «Яблоко» выдвинуло юриста, бывшего координатора движения «Открытая Россия» Зульфию Гайсину, известную в Уфе в качестве представителя интересов обманутых дольщиков. От ЛДПР баллотируется депутат Госдумы Иван Сухарев. Господин Кадыров в последние годы пытался участвовать в избирательных кампаниях нескольких уровней, но ни в одной из них не дошел до этапа регистрации. Зульфия Гайсина осенью 2018 года баллотировалась в Курултай республики, но не собрала нужное количество подписей для регистрации. Иван Сухарев баллотировался на пост главы Башкирии на досрочных выборах 2014 года. Тогда он набрал 4,8% голосов.

Руководитель регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов сообщил „Ъ“, что за поддержкой партии обращались несколько кандидатов, но некоторые из них сами потом отказались, а Рафис Кадыров — человек в республике известный. Для регистрации кандидатам на пост главы Башкирии надо собрать 454 подписи муниципальных депутатов, заверить их у нотариуса и сдать в Центризбирком. У «Патриотов России» в муниципалитетах около 110 своих депутатов. Но в партии рассчитывают, что господина Кадырова поддержат кандидаты от других партий. По этому принципу партия в 2014 году смогла собрать подписи и зарегистрировать кандидатом Ильдара Бикбаева (ныне — депутат Госдумы), но тогда «Патриотам» была оказана поддержка администрацией главы региона.

На вопрос, что заставляет партию выдвигать своего кандидата на выборы, Загир Хакимов сообщил, что «есть надежда, что победит не кандидат от „Единой России“». «К Зеленскому (президенту Украины.— „Ъ“) и Трампу (президент США.— „Ъ“) тоже никто серьезно сначала не относился»,— отметил господин Хакимов.

Иван Сухарев сообщил, что был единственным кандидатом, кого поддержал высший совет партии. У ЛДПР в муниципалитетах около 200 своих депутатов. «Но в прошлый раз нам удалось собрать подписи и беспартийных депутатов»,— сказал Иван Сухарев. Он также уверен, что исход выборов не предопределен, и это «вещь непредсказуемая».

Поддержки «Яблока» искали несколько кандидатов, сообщил представитель регионального отделения Альберт Хусаинов. Обращались, по его словам, в том числе из движения «Башкорт», предприниматель Рафис Кадыров, башкирская активистка Рамиля Саитова, но к тому моменту партия уже решила поддержать юриста Зульфию Гайсину. У «Яблока» в муниципалитетах всего четыре депутата. Госпожа Гайсина сообщила, что предварительно заручилась поддержкой примерно 200 депутатов. Она также сообщила, что из «Открытой России», координатором которой была до августа 2018 года, вышла, так как сочла невозможным совмещать работу юриста и членство в «нежелательной» организации. «Кроме того, движение не дает никакой защиты своим участникам»,— добавила собеседница.

Выдвижение кандидатов на должность главы Башкирии завершается 20 июня, регистрация — 20 июля. Ранее на выборы выдвинулись врио главы республики Радий Хабиров («Единая Россия»), блогер, предприниматель Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), директор охранной компании «Спартак», глава регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев, глава рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, владелица модельного агентства «Статус» Сания Тимасова («Зеленые»). На выборах главы республики 2014 года из 10 выдвинувшихся кандидатов регистрацию в Центризбиркоме прошли только четыре: действовавший глава Рустэм Хамитов (в итоге набрал 81,7% голосов), Юнир Кутлугужин (10,13%), Иван Сухарев (4,8%) и Ильдар Бикбаев (2,6%).

Политолог Аббас Галлямов, комментируя последние выдвижения кандидатов, отмечает: «В российской политике вопросы репутации уже давно принято задвигать на задний план по отношению к желанию понравиться начальству, в данном случае — руководству республики».

По мнению политолога Константина Калачева, некоторые из партий выдвигают своих кандидатов, чтобы « напомнить о себе», другие — «рассчитывают вписаться в планы штаба Радия Хабирова, который поможет преодолеть муниципальный фильтр». «Кто-то же должен участвовать в выборах для видимости»,— отметил собеседник.

Политолог Сергей Маркелов отмечает, что партии замотивированы участвовать в выборах, чтобы не попасть в начавшиеся зачистки. «Минюст уже начал процесс исключения из реестра партий, которые не участвуют в выборах. По разным оценкам, он может затронуть от 30 до 70% партий. Поэтому для партий становится актуальным олимпийский принцип не победы, а участия»,— отмечает политолог. Надежды партий на проигрыш «Единой России» на выборах главы региона эксперт считает наивными. «Это вообще нереальная история. Башкирия — это не Хакасия. Такую сложную республику Кремль просто так не отпустит. Поэтому, конечно, выборы будут проходить по сценарию игры в одни ворота»,— заключил собеседник.

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 18.06.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборно-политический цирк в Башкирии
========================
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется, тем более в пролитическом цирке.....



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  • 2 | 18.06.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборно-политический цирк в Башкирии
========================
Смешно аж до слез...



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  • 3 | 18.06.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Наиболее серьёзных кандидатов от ОП скорее всего не пропустят через муниципальный фильтр, отрезав от выборов! Пропустят только всякую никому в РБ неизвестную шелупонь! Очень Опытный



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  • 4 | 18.06.2019, 09:43 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3628 | Рейтинг: -291,8
Рафис Кадыров - нормальный кандидат, за него можно проголосовать.



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  • 5 | 18.06.2019, 10:07 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 191 | Рейтинг: +11,1
"Красота спасёт мир"



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  • 6 | 18.06.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен с 3. Независимых и способных идти до конца кандидатов, как Кадыров, просто не пропустят. Оставят "лесников" полностью подконтрольных властям и проведут выборы без выбора.



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  • 7 | 18.06.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему нет борца с коррупцией Ялалова И.И. Что испугались.что он выведет всех на чистую воду.



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  • 8 | 18.06.2019, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64446 | Рейтинг: +12181,3
В чем разница между Макроном и Хабировым?

Первый вручает награду гею(Элтону Джону) и не стесняется.
Второй - пидорасам(список большой). И тоже не стесняется.



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  • 9 | 18.06.2019, 10:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12402 | Рейтинг: -1903,3
8 | 18.06.2019, 10:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64435 | Рейтинг: +12180,4

В чем разница между Макроном и Хабировым?

Первый вручает награду гею(Элтону Джону) и не стесняется.
Второй - пидорасам(список большой). И тоже не стесняется.
_____________________________________________
Ты серьёзно думаешь, что сказала что-то умное или остроумное?



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  • 10 | 18.06.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Предоставьте возможность всем партиям и самовыдвиженцам участвовать в выборах. Да помогут им сами олимпийские боги или ему "обыграть" всех своих конкурентов и конкуренток.

Избирательный бюллетень должен иметь размер армейской портянки, чтобы каждый избиратель гордо нес этот свиток в надежде, что его лояльность к Закону и порядку в РФ безгранична, что его вера в справедливость непоколебима.



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  • 11 | 18.06.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты серьёзно думаешь, что сказала что-то умное или остроумное?
------------
Так думает калатун.



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  • 12 | 18.06.2019, 13:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64446 | Рейтинг: +12181,3
ЧТО ОБЕЩАЛ НАМ НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ в 2012 году

1) 25 миллионов рабочих мест с высокой зарплатой —-----------— СОВРАЛ
2) Повышение зарплат, пенсий —-----------— СОВРАЛ стало 22 милл. Нищих
3) Тарифы ЖКХ не превысят инфляцию —---— СОВРАЛ Тарифы выросли вдвое
4) Поднять зарплату учителям, врачам вдвое – СОВРАЛ Инфляция сжирает все
5) Устранить коррупцию —---------------------------— СОВРАЛ 131 место после Танзании
6) Индустриализация, технологии, инвестиции —СОВРАЛ страна стала сырьевой
7) Ипотека 7% —---------------------------------------— СОВРАЛ Ипотека стала 12,7%
8) Свободы граждан —-----------------------— СОВРАЛ Свобода ниже чем в Зимбабве
9) Правовое государство —------------------— СОВРАЛ Правосудие ниже плинтуса
10)Улучшить рождаемость —---------------— СОВРАЛ смертность выше рождаемости
11)Устранить изоляцию страны —---------— СОВРАЛ введены санкции. Россия-изгой
12)Войти в пятерку развитых стран —----— СОВРАЛ Россия упала на 46 место в мире?



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  • 13 | 18.06.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Как же так чиновников придумали выборную систему а русские правдоборцы молчат, ну конечно они же подростков только могут травить в голосе



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  • 14 | 18.06.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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.........." Надежды партий на проигрыш «Единой России» на выборах главы региона эксперт считает наивными. «Это вообще нереальная история...... Поэтому, конечно, выборы будут проходить по сценарию игры в одни ворота»,— заключил собеседник.
======================================================
Это у нас называется " правововое " государство !
В комментарии № 12 | 18.06.2019, 13:12 | Автор: Кухарка .
Все расставила по факту места РФ !



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  • 15 | 18.06.2019, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Давайте хоть раз ОБЪЕДИНИМСЯ , против антинародной
партии " Единая Россия " ! Неужели мы БЫДЛО ?



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  • 16 | 18.06.2019, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Приближается 20 июня , надо срочно мимикрировать !



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  • 17 | 18.06.2019, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Да не суетитесь вы!
Хабиров уже выиграл всенародные выборы, сформировав ЦИК и штаб из валидированных рахимовцев-гадиловых,ахмедьяновых и им подобных.



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  • 18 | 18.06.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
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12. Правильно подметила ! Молодец !!
Только зачем ему надо было врать не пойму . За это в нормальных кругах хорошо наказывают . подвешивают за одно место !
Балабол он и врун !. И 20 мы опять будем слушать его с Письковым вранье ?. Веры ему не должно быть никогда !Но ватники будут волосы рвать с ж. ,, считая , что он наш кормчий и рулевой. Гопник с петербургских подворотен , пробравшийся за счет спорта в юристы и ничем себя не проявивший на службе . В смутное время всплыл на поверхность ! Вот наш кумир врущий с высокой трибуны !



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  • 19 | 18.06.2019, 22:33 | Автор: Не зарегистрирован
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На сайте региональной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщается, что сегодня, 18 июня поступили документы кандидата на должность главы Башкирии. Уточняется, что им стал предприниматель Владимир Барабаш.

Бизнесмен выдвинулся от Всероссийской политической партии «Гражданская сила». «В соответствии с законодательством, документы кандидат представил лично», – приводится в сообщении ЦИК РБ.

Владимир Барабаш родился в 1980 году, проживает в Уфе, работает директором Фонда развития городских проектов. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот эта "шестёрка" пройдёт муниципальный фильтр и будет оттягивать голоса от оппозиционных кандидатов! Вот такая вот многоходовочка получается! Очень Опытный



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  • 20 | 18.06.2019, 22:41 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 191 | Рейтинг: +11,1
15-му. Я за объединение. И против личных разборок.в политике.



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