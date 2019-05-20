Выборно-политический цирк в Башкирии

Число политических партий, выдвинувших своих кандидатов на пост главы Башкирии, увеличилось до восьми. В минувшие выходные с кандидатами определились «Патриоты России», «Яблоко» и ЛДПР. В партиях заявляют, что участвуют в выборах в надежде, что в Башкирии повторится сценарий губернаторских выборов, где проиграли единороссы. Эксперты такой вариант исключают. Интерес партий к выборам они объясняют тем, что кто-то должен составить формальную конкуренцию врио главы Башкирии Радию Хабирову, а также опасениями потерять регистрацию в Минюсте.Еще три политические партии в минувшие выходные провели конференции по выдвижению кандидатов на пост главы Башкирии. Выборы пройдут 8 сентября. «Патриоты России» поддержали кандидатуру бывшего владельца банка «Восток», главу концерна GTL Рафиса Кадырова. «Яблоко» выдвинуло юриста, бывшего координатора движения «Открытая Россия» Зульфию Гайсину, известную в Уфе в качестве представителя интересов обманутых дольщиков. От ЛДПР баллотируется депутат Госдумы Иван Сухарев. Господин Кадыров в последние годы пытался участвовать в избирательных кампаниях нескольких уровней, но ни в одной из них не дошел до этапа регистрации. Зульфия Гайсина осенью 2018 года баллотировалась в Курултай республики, но не собрала нужное количество подписей для регистрации. Иван Сухарев баллотировался на пост главы Башкирии на досрочных выборах 2014 года. Тогда он набрал 4,8% голосов.Руководитель регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов сообщил „Ъ“, что за поддержкой партии обращались несколько кандидатов, но некоторые из них сами потом отказались, а Рафис Кадыров — человек в республике известный. Для регистрации кандидатам на пост главы Башкирии надо собрать 454 подписи муниципальных депутатов, заверить их у нотариуса и сдать в Центризбирком. У «Патриотов России» в муниципалитетах около 110 своих депутатов. Но в партии рассчитывают, что господина Кадырова поддержат кандидаты от других партий. По этому принципу партия в 2014 году смогла собрать подписи и зарегистрировать кандидатом Ильдара Бикбаева (ныне — депутат Госдумы), но тогда «Патриотам» была оказана поддержка администрацией главы региона.На вопрос, что заставляет партию выдвигать своего кандидата на выборы, Загир Хакимов сообщил, что «есть надежда, что победит не кандидат от „Единой России“». «К Зеленскому (президенту Украины.— „Ъ“) и Трампу (президент США.— „Ъ“) тоже никто серьезно сначала не относился»,— отметил господин Хакимов.Иван Сухарев сообщил, что был единственным кандидатом, кого поддержал высший совет партии. У ЛДПР в муниципалитетах около 200 своих депутатов. «Но в прошлый раз нам удалось собрать подписи и беспартийных депутатов»,— сказал Иван Сухарев. Он также уверен, что исход выборов не предопределен, и это «вещь непредсказуемая».Поддержки «Яблока» искали несколько кандидатов, сообщил представитель регионального отделения Альберт Хусаинов. Обращались, по его словам, в том числе из движения «Башкорт», предприниматель Рафис Кадыров, башкирская активистка Рамиля Саитова, но к тому моменту партия уже решила поддержать юриста Зульфию Гайсину. У «Яблока» в муниципалитетах всего четыре депутата. Госпожа Гайсина сообщила, что предварительно заручилась поддержкой примерно 200 депутатов. Она также сообщила, что из «Открытой России», координатором которой была до августа 2018 года, вышла, так как сочла невозможным совмещать работу юриста и членство в «нежелательной» организации. «Кроме того, движение не дает никакой защиты своим участникам»,— добавила собеседница.Выдвижение кандидатов на должность главы Башкирии завершается 20 июня, регистрация — 20 июля. Ранее на выборы выдвинулись врио главы республики Радий Хабиров («Единая Россия»), блогер, предприниматель Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), директор охранной компании «Спартак», глава регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев, глава рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, владелица модельного агентства «Статус» Сания Тимасова («Зеленые»). На выборах главы республики 2014 года из 10 выдвинувшихся кандидатов регистрацию в Центризбиркоме прошли только четыре: действовавший глава Рустэм Хамитов (в итоге набрал 81,7% голосов), Юнир Кутлугужин (10,13%), Иван Сухарев (4,8%) и Ильдар Бикбаев (2,6%).Политолог Аббас Галлямов, комментируя последние выдвижения кандидатов, отмечает: «В российской политике вопросы репутации уже давно принято задвигать на задний план по отношению к желанию понравиться начальству, в данном случае — руководству республики».По мнению политолога Константина Калачева, некоторые из партий выдвигают своих кандидатов, чтобы « напомнить о себе», другие — «рассчитывают вписаться в планы штаба Радия Хабирова, который поможет преодолеть муниципальный фильтр». «Кто-то же должен участвовать в выборах для видимости»,— отметил собеседник.Политолог Сергей Маркелов отмечает, что партии замотивированы участвовать в выборах, чтобы не попасть в начавшиеся зачистки. «Минюст уже начал процесс исключения из реестра партий, которые не участвуют в выборах. По разным оценкам, он может затронуть от 30 до 70% партий. Поэтому для партий становится актуальным олимпийский принцип не победы, а участия»,— отмечает политолог. Надежды партий на проигрыш «Единой России» на выборах главы региона эксперт считает наивными. «Это вообще нереальная история. Башкирия — это не Хакасия. Такую сложную республику Кремль просто так не отпустит. Поэтому, конечно, выборы будут проходить по сценарию игры в одни ворота»,— заключил собеседник.