Последнее отверстие в пароварке народной любви

В Башкирии запретят проведение митингов? В Курултае республики обсуждают изменения в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».В Курултай Башкирии внесено предложение о рассмотрении закона о внесении изменений в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».По информации источника ProUfu.ru инициаторы принятия закона ссылаются на статью 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», которая определяют места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и иных публичных мероприятий.Так, новый закон предполагаетзапретить проведение публичных мероприятий на территориях организаций науки, спортивных и физкультурных организаций, организаций отдыха, а также проведение публичных мероприятий на территориях, расположенных в землях природоохранного, историко-культурного назначения, землях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо ценных землях, на территориях аллей, садов, парков, скверов и другие.Таким образом, можно предположить, что в Башкирии просто-напросто не останется мест, где проведение митингов будет возможным. В законопроекте же указывается, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение благополучия, общественного порядка и безопасности граждан.