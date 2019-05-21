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Последнее отверстие в пароварке народной любви

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40174 | Комментарии: 14
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В Башкирии запретят проведение митингов? В Курултае республики обсуждают изменения в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».

Последнее отверстие в пароварке народной любви


В Курултай Башкирии внесено предложение о рассмотрении закона о внесении изменений в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».

По информации источника ProUfu.ru инициаторы принятия закона ссылаются на статью 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», которая определяют места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и иных публичных мероприятий.

Так, новый закон предполагает

запретить проведение публичных мероприятий на территориях организаций науки, спортивных и физкультурных организаций, организаций отдыха, а также проведение публичных мероприятий на территориях, расположенных в землях природоохранного, историко-культурного назначения, землях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо ценных землях, на территориях аллей, садов, парков, скверов и другие.

Таким образом, можно предположить, что в Башкирии просто-напросто не останется мест, где проведение митингов будет возможным. В законопроекте же указывается, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение благополучия, общественного порядка и безопасности граждан.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 19.06.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...в Башкирии просто-напросто не останется мест, где проведение митингов будет возможным.

-------------------------

Наши деды проводили митинги на природе. "Маёвками" назывались. Подальше от города.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 19.06.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я согласен с Явлинским сказавшим Путин создал мафиозное государство



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5

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  • Гость
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  • 3 | 19.06.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии запретят проведение митингов? В Курултае республики обсуждают изменения в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».
===================================
Курултай в последнее время превратился в место провидения несанкционированных митингов и собраний направленных на нарушения Конституции РФ, в частности Ст. 31 Конституции РФ в действующей редакции на 2019 год: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Исходя из вышеизложенного предлагаю Курултай распустить, членов подвергнуть люстрации, здание переоборудовать в спортивно-развлекательный центр!
И бетте ките!!!!



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  • Эксперт
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  • 4 | 19.06.2019, 10:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30104 | Рейтинг: -700,8
В Курултай Башкирии внесено предложение о рассмотрении закона о внесении изменений в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».
------------------------
Башкортостан есть республика, с признаками автономии

Гос Дума пусть пишет законы для себя, а Республика - для себя.

Для России "Народ - расходись" - самый российский из всех законов.

То есть "Собирайся народ" , "Вставайте люди русские" - только по призыву властей и по согласованию. Для защиты интересов государства.

Башкирия - это республика или одна из десятков губерний? Где автономия?



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1

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  • Гость
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  • 5 | 19.06.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.06.2019, 10:29 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30098 | Рейтинг: -700,9
В Курултай Башкирии внесено предложение о рассмотрении закона о внесении изменений в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».
-----------
Башкортостан есть республика, с признаками автономии
Гос Дума пусть пишет законы для себя, а Республика - для себя.
Для России "Народ - расходись" - самый российский из всех законов.
То есть "Собирайся народ" , "Вставайте люди русские" - только по призыву властей и по согласованию. Для защиты интересов государства.
Башкирия - это республика или одна из десятков губерний? Где автономия?
===
Российское государство всех эпох всегда было антинародным!
потому и россияне это мизер от численности всего человечества.
да ещё сложился генотип крепостных рабов существующий, в смягчённом виде и по сей день. свою никчёмность прикрывают лозунгами о своей исключительности, но, к сожалению, сами себя губят и, вполне вероятно, исчезнут. история человечества с таким явлением знакома. хорошо это описал Сирилл Норткот Паркинсон в своей одноимённой книге "Законы Паркинсона"



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  • 6 | 19.06.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Маёвки, сэр!!!
- Нет,сэр, тока явки и подполье!
турк



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0

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  • Эксперт
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  • 7 | 19.06.2019, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64453 | Рейтинг: +12181,4
Когда припрёт - будет действовать другой закон:

А мне плевать, как на тебе тюбетейка сидит(где нельзя проводить митинги)!

И эти крысы курултаевские побегут прятаться во все щели. Не все успеют.



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4

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  • Гость
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  • 8 | 19.06.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет!" (М.А.Булгаков "Собачье сердце") Вот и вновь предлагаемый закон можно написать коротко: "Все митинги, собрания, демонстрации и пикетирования запретить!" Ведь это главная идея этого закона, которую пытаются сгладить словоблудием! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный



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  • 9 | 19.06.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Мероприятие прошло в воскресенье, 16 июня, на площади Михайловской батареи в Севастополе. В нем участвовали около тысячи человек, в числе которых 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Также присутствовали журналисты из разных стран.
Читатели издания были поражены фотографиями нарядно одетых гостей бала и отсутствием женщин с татуировками.

«Это глоток свежего воздуха — увидеть обычных женщин из рабочего или среднего класса без татуировок, стройных и одетых подобающе. Не так, как женщины в США. Татуировки с ног до головы, как у заключенных, и которые никогда не могут одеться по случаю», — написал пользователь lives matter из Чикаго.

«Так много симпатичных молодых и в основном стройных женщин в России и странах бывшего СССР, — не то что наши пьяные татуированные толстухи», — добавил Mzungu.



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  • Начинающий
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  • 10 | 19.06.2019, 11:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 196 | Рейтинг: +11,3
Я возмущён проектом такого закона. В свою очередь я предлагал лет 10 назад и предлагаю снова определить, кроме установленных мест, ещё вариант "Cone spiker" - Уголок оратора, подобный тому, что есть в Гайд парке Лондона. Предлагаю место в центре Уфы: парк Гафури, парк 50-летия Победы у памятника Борцам, в парке Победы ("Нефтяник") или другие. В таком случае можно проводить митинги и дискуссии постоянно без дополнительного разрешения, может только по субботам-воскресеньям.



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  • 11 | 19.06.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем так много букв? Можно ведь проще: Запрещается собираться на открытом воздухе и в помещениях!



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  • Начинающий
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  • 12 | 19.06.2019, 12:31 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 196 | Рейтинг: +11,3
Власть боится людей.



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  • Гость
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  • 13 | 19.06.2019, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Страх гложет поганцев (днем гложет, а еще больше по ночам страх их гложет) И это нормально, это закономерно. Всегда так было, есть и будет. неправедное их прошлое, мерзкое настоящее и полный писец в будушем у подонков.



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2

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  • 14 | 19.06.2019, 19:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12415 | Рейтинг: -1904,1
Рахматов на Проуфу довольно логично расскахывает, что одной из мишенью этого закона являются Шихагы.
Чтобы люди не могли противодействовать их "освоению".



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