Трухлявый коммивояжёр поедет на сабантуй

Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии. Голливудский актер появится на инвестиционном форуме, который пройдет в Сибае.22 июня в Сибае стартует всероссийский инвестиционный форум «Зауралье-2019». На форуме врио главы Башкирии Радий Хабиров обсудит с гостями форума формирование делового климата в республике и защиту бизнеса.На мероприятие также приедет американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в боевиках 80-90-х годов.На следующий день мероприятие переедет в Абзелиловский район, где пройдет сабантуй. В празднике примут участие 25 муниципальных района Башкирии.Помимо традиционной программы сабантуя, в этот день пройдет праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады.Среди них выступят Роберт Юлдашев и группа «Курайсы», Гульназ Асаева, Рустам Гиззатуллин, «Аргымак», ансамбль «Мирас» и другие. Кроме того, на турнире по борьбе куреш будет разыгрываться приз главы республики. Главным подарком будет автомобиль.