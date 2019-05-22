Трухлявый коммивояжёр поедет на сабантуй

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии
Курултайщики: Сытые, дово ...

Воры и бездельники. Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Космос без воровства, дух ...

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска? Потому, ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Орден вместо тюремных нар

Одно говно наградило орденом другое говно
  Рейтинг: +5  natall

Обсуждаемое за месяц
Хабиров: «Не ведитесь на ...

Также врио главы Башкирии заявил, что в ближайшие дни приедет в Сибай. Врио ...
  20.06.2019   36922    19

Трухлявый коммивояжёр ...

Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии. Голливудский актер появится на ...
  20.06.2019   35366    13

Лучше сразу валить в ...

Накануне "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 20 ...
  20.06.2019   38170    15

Путин и паралич: Кремль ...

Популярный миф про доброго царя и злых бояр всё ещё владеет умами россиян. ...
  20.06.2019   20759    36

Демократы испугались ...

20 июня заканчивается срок возможного выдвижения кандидатур на пост главы ...
  19.06.2019   13680    140

Последние публикации
Хабиров: «Не ведитесь на ...

Также врио главы Башкирии заявил, что в ближайшие дни приедет в Сибай. Врио ...
  20.06.2019   16681    19

Трухлявый коммивояжёр ...

Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии. Голливудский актер появится на ...
  20.06.2019   13834    13

Лучше сразу валить в ...

Накануне "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 20 ...
  20.06.2019   34880    15

Путин и паралич: Кремль ...

Популярный миф про доброго царя и злых бояр всё ещё владеет умами россиян. ...
  20.06.2019   33060    36

Демократы испугались ...

20 июня заканчивается срок возможного выдвижения кандидатур на пост главы ...
  19.06.2019   32899    140

Последнее отверстие в ...

В Башкирии запретят проведение митингов? В Курултае республики обсуждают ...
  19.06.2019   18378    16

Сибайцы обратились стоя ...

Жители задыхающегося Сибая записали видеообращение для «Прямой линии» с ...
  19.06.2019   28169    29

Выборно-политический ...

Число политических партий, выдвинувших своих кандидатов на пост главы Башкирии, ...
  18.06.2019   40180    29

Будни вставания с колен: ...

Ленара Иванова назвала "вопиющей" демографическую ситуацию на северо-востоке ...
  18.06.2019   36392    120

Импортное вино вместо ...

Делегатов Всемирного курултая башкир угостят импортным вином. Газета ...
  18.06.2019   18457    35

Читаемое за месяц
Гуляем, кризис ...

Кризис кончился – достаем бубны, зовем цыган и заводим погромче патефоны. Если ...
  22.05.2019   18871    21

В Башкирии предлагают ...

Соответствующую инициативу Дмитрия Чувилина предлагают назвать Законом ...
  22.05.2019   38809    13

Профессиональные ...

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил, что будет ...
  22.05.2019   34594    25

Даешь каждому басмачу - ...

В Башкирии вновь разгорелся спор вокруг памятников выдающимся личностям ...
  22.05.2019   37959    174

Массовка из шутов и ...

Уроженец Стерлитамака, председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов ...
  23.05.2019   37866    36



Трухлявый коммивояжёр поедет на сабантуй

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 41180 | Комментарии: 13
Оценили
0


Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии. Голливудский актер появится на инвестиционном форуме, который пройдет в Сибае.

Трухлявый коммивояжёр поедет на сабантуй


22 июня в Сибае стартует всероссийский инвестиционный форум «Зауралье-2019». На форуме врио главы Башкирии Радий Хабиров обсудит с гостями форума формирование делового климата в республике и защиту бизнеса.

На мероприятие также приедет американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в боевиках 80-90-х годов.

На следующий день мероприятие переедет в Абзелиловский район, где пройдет сабантуй. В празднике примут участие 25 муниципальных района Башкирии.

Помимо традиционной программы сабантуя, в этот день пройдет праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады.

Среди них выступят Роберт Юлдашев и группа «Курайсы», Гульназ Асаева, Рустам Гиззатуллин, «Аргымак», ансамбль «Мирас» и другие. Кроме того, на турнире по борьбе куреш будет разыгрываться приз главы республики. Главным подарком будет автомобиль.

Трухлявый коммивояжёр поедет на сабантуй


ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 20.06.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаю что на уме Стивен Сигала, но вот как отозвался о росее (не кончи будет упомянута) Жерар Депардье : «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае». Думаю мысли у них одинаковые, только заплатили им по разному.

И еще: если уж о россе в целом такое мнение, то о сране башкир,- это что то!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.06.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаю что на уме Стивен Сигала, но вот как отозвался о росее (не кончи будет упомянута) Жерар Депардье : «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае». Думаю мысли у них одинаковые, только заплатили им по разному.
И еще: если уж о россе в целом такое мнение, то о сране башкир,- это что то!!!!
===
но он же прав!!! Чё уж на зеркало пенять!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 20.06.2019, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
А Монсон? Беспокоюсь - Монсона-то позвали? Поди голодный...

Сигал в прошлом году открыл свой бизнес - по устраиванию вот таких вот мероприятий. как сабантуй, концертов. фестивалей. Подумал - и через полгода его закрыл.

Это я к непосредственной тематике мероприятия. на которое он приедет дербанить НАШИ бабки(ну не задаром же он сюда гастролирует) - формирование делового климата в республике и защиту бизнеса.

По улицам слона водили - как видно - напоказ.

В Сибае и Абзелиле зверинцев нет - пусть на обезьяну посмотрят.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 20.06.2019, 10:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Замечу - никто особо не кормит этих заморских клоунов в России - только СРАдий.
За наш счет, сука!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.06.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сколько злости в кухарке диву даешься. Вот бог покарал женщину.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 20.06.2019, 13:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1300 | Рейтинг: +340,3
Это тот самый стиван Сикал который сам придумывает, сам снимает, сам главный херой. А в жизни очконул от пьяного посетителя бара.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
а что тут такого,пусть Стивен Сигал посетит сабантуй



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.06.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.06.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сколько злости в кухарке диву даешься. Вот бог покарал женщину.
===
0на защищает народ, а вы, прости господи,..



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 20.06.2019, 17:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12439 | Рейтинг: -1904,5
4 | 20.06.2019, 10:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4

Замечу - никто особо не кормит этих заморских клоунов в России - только СРАдий.
За наш счет, сука!
________________________________________________
Дура, 95 процентов российских компаний кому принадлежат?
Вот то-то.
А Сигал пусть приезжает, тряхнёт стариной. Кумир миллионов.
И да, за твой счёт точно никого не кормят.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 20.06.2019, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если он нужен пиплу,то пущай приезжает .Пущай хавает пипл всяких ненужных омереке актеров . Там ему грош цена . Хоть какое -то развлечение . Но не за бесплатно же приедет, отвалят нехилую сумму ..



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 20.06.2019, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы Сигал приехал на слет либерастов, Кухарка бы сейчас визжала громче всех от восторга!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 20.06.2019, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка все про Сигала знает, а вот он про нее ничего.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 20.06.2019, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибай,Баймак,Белорет и Абзелил- вотчина братков Т.
При этом в этнической свистопляске высоко вероятно участие средств клана отца и сына Н.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com