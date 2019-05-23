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Клоун сабантуйный

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Стивен Сигал приедет на Сабантуй в Башкортостан. В Сибае (Башкортостан) 22 июня пройдет инвестиционный форум "Зауралье-2019", куда приедут участники из 11 стран.

Клоун сабантуйный


Представители России, Сербии, Турции, Франции, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Иордании, Казахстана и Хорватии примут участие в секциях по формированию делового климата и защите бизнеса, экологии и другим темам, сообщает "ПроУрал.Инфо".

Форум стартует с секций, посвященных формированию делового климата и защите предпринимательства, отечественному туризму, экологии и т. д.

23 июня в Абзелиловском районе состоится Сабантуй, на котором гости познакомятся с традициями и культурой Башкортостана. Гостем праздника станет Стивен Сигал.

На празднике выступят звезды башкирской эстрады, а на турнире по борьбе куреш жители республики поборются за автомобиль от главы республики.

Завершающим аккордом станет дискотека и фейерверк.

Уфимский политтехнолог Андрей Потылицын опубликовал на своей странице в Facebook программу пребывания Стивена Сигала в Башкортостане. Среди мероприятий — мастер-класс для молодых спортсменов по боевым искусствам, рыбалка с плавучей баней, встречи с руководством республики.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 21.06.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы знать в какую сумму обойдется бюджету страны башкир эта клоунада



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  • Эксперт
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  • 2 | 21.06.2019, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Судя по размещенному "расписанию" визита - не в один миллиончик...

В сети появилось его расписание. там сплошь перелеты на вертолете - по нескольку раз в день.
Но. Это расписание. опубликованное в том числе Кобзевым - приказано ему(Кобзеву) было удалить... Ага - что в сеть попало - не вырубишь топором. как говорили предки доинтернетовские.

Вот чо пишет КоммерсантЪ
"Блогер Андрей Потылицын сегодня опубликовал программу пребывания актера в Башкирии, из которой следует, что он прибудет в Уфу 22 июня на частном самолете, затем практически сразу отправится в Нефтекамск, где проведет мастер-класс для молодых спортсменов в местном ДК физкультурника, посетит храм Николая Чудотворца в селе Николо-Березовка, поучаствует в рыбалке на реке Каме, а вечером прибудет в Сибай, где пройдет прием почетных гостей сабантуя «Зауралье». 23 июня, отмечено в этом варианте программы, господин Сигал посетит этнодеревню и сабантуй в Абзелиловском районе, где будет также врио главы республики Радий Хабиров.

Рустем Ахмадинуров заявил, что программа визита будет другой. «В Нефтекамск актер ехать не планирует, рыбалки, бани, мастер-класса не будет. Все встречи пройдут в Сибае в рамках инвестиционного сабантуя»,— отметил он..

Ну что сказать? Другой? Так чо же вы так всполошились и велели удалить расписание? А почему бы не опубликовать то, как это будет на самом деле? Чего боитесь-то?

Вот фоточка, но не знаю - откроется она у вас или нет - ссылка длинная, а после укорачивания выдает ошибку "Неверная временная метка URL"

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/64715817_10786
92915660716_764504255997411328_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkY
JKalNjoo3xN_K1I8pQWcDWpn93QMbjRkHWLNXj8_wYDsr8cme7HiWZA6H1PQ
xDQ&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=a9d52904f4f2891d96e3cf8f3a6
d746c&oe=5DBF5760

Но есть вариант попроще - фотку можно найти в ФБ У Кобзева в комментах, сразу под фото Сигала, а можно у самого Потылицина - сутки примерно назад.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 21.06.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне очень интересно знать: На что расчитывает гадий, приглашая на сабантуй этого кочка, без признаков интелекта? Ну пригласил бы он выдающего философа, физика, химика, а то ведь дебила пригласил и за немалые бабки...
Как говорится "Дурак дурака, видит из далека". Все бы ничего, но "Приглашение"надо будет оплачивать из бюджета, а это наверняка 10-ток жизней детишек...



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2

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  • Гость
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  • 4 | 21.06.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А папа с сыном привезут Настю показывать абзелиловцам поперечный шпагат без бикини?
Если-нет,- то будет не интересно.



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1

  • # 5 | 21.06.2019, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Участник
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на праздники приглашают артистов,чаще всего певцов спеть песни.
Вот новшество пошло - вместо певцов артист кино,первый блин комом

С почином,веселого хабантуя братьям-башкирам!!!!



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  • Эксперт
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  • 7 | 21.06.2019, 18:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Управделами главы Башкирии потратит 2,2 млн рублей на подарочные часы

Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

По условиям закупки, Управление делами главы республики намерено приобрести 450 наручных часов на кожанном ремешке. Предполагается, что часы будут мужскими и женскими, а их стоимость варьируется от 3,5 до 7,8 тысяч рублей. На циферблате часов и задней крышке должен быть герб республики и гравировки «управление делами главы Республики Башкортостан», «глава Республики Башкортостан» или «правительство Республики Башкортостан».

Заказчиком выступило хозяйственное управление республики, подведомственное управлению делами главы региона. Сам тендер назначен на 28 июня.
_____________________________________
Ну вот скажите мне - кому нужна такая куйня, как часы с цветком курая за 3.5-7.8 тысяч?
Ну доярке-трактористу бы норм... гордиться будут... а еще кому? Людям с достатком - такая дешёвка нафиг не упала...
УИКовцев собрались награждать за фальсификацию невыборов? Ничего другого в ближайшее время не предвидится, 100-летие уже отпраздновали. подарки раздарили...
Всегалактический курултай как раз 28-29го пройдет - для тендра поздно... если только всё уже давно решено и заказано, а тендер только для отмазки.



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  • Гость
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  • 8 | 21.06.2019, 22:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот скажите мне - кому нужна такая куйня, как часы с цветком курая за 3.5-7.8 тысяч?
------------------------------
Я не откажусь. Подаришь?



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 21.06.2019, 22:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну доярке-трактористу бы норм... гордиться будут... а еще кому? Людям с достатком - такая дешёвка нафиг не упала...
=================
А почему ты считаешь, что это только для людей с достатком? И вообще откуда тебе знать что нужно людям с достатком?



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