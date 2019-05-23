Представители России, Сербии, Турции, Франции, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Иордании, Казахстана и Хорватии примут участие в секциях по формированию делового климата и защите бизнеса, экологии и другим темам, сообщает "ПроУрал.Инфо".
Форум стартует с секций, посвященных формированию делового климата и защите предпринимательства, отечественному туризму, экологии и т. д.
23 июня в Абзелиловском районе состоится Сабантуй, на котором гости познакомятся с традициями и культурой Башкортостана. Гостем праздника станет Стивен Сигал.
На празднике выступят звезды башкирской эстрады, а на турнире по борьбе куреш жители республики поборются за автомобиль от главы республики.
Завершающим аккордом станет дискотека и фейерверк.
Уфимский политтехнолог Андрей Потылицын опубликовал на своей странице в Facebook программу пребывания Стивена Сигала в Башкортостане. Среди мероприятий — мастер-класс для молодых спортсменов по боевым искусствам, рыбалка с плавучей баней, встречи с руководством республики.
Идель.Реалии
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Клоун сабантуйный
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