Клоун сабантуйный ...

Стивен Сигал приедет на Сабантуй в Башкортостан. В Сибае (Башкортостан) 22 июня пройдет инвестиционный форум "Зауралье-2019", куда приедут участники из 11 стран.Представители России, Сербии, Турции, Франции, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Иордании, Казахстана и Хорватии примут участие в секциях по формированию делового климата и защите бизнеса, экологии и другим темам, сообщает "ПроУрал.Инфо".Форум стартует с секций, посвященных формированию делового климата и защите предпринимательства, отечественному туризму, экологии и т. д.23 июня в Абзелиловском районе состоится Сабантуй, на котором гости познакомятся с традициями и культурой Башкортостана. Гостем праздника станет Стивен Сигал.На празднике выступят звезды башкирской эстрады, а на турнире по борьбе куреш жители республики поборются за автомобиль от главы республики.Завершающим аккордом станет дискотека и фейерверк.Уфимский политтехнолог Андрей Потылицын опубликовал на своей странице в Facebook программу пребывания Стивена Сигала в Башкортостане. Среди мероприятий — мастер-класс для молодых спортсменов по боевым искусствам, рыбалка с плавучей баней, встречи с руководством республики.