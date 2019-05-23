Линия прямого обмана ...

В.Путин на прямой линии: «Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться». Вот график реальных доходов населения России.Искореженный, подогнанный вверх вашим Росстатом, г-н президент. И все равно именно «сейчас» мы видим новый виток падения реальных доходов — в I квартале 2019 они сократились еще на 2,3% по сравнению с прошлым годом.Из-за повышения пенсионного возраста, налогов, скачка цен. Никакого восстановления.Да и 0,1% роста реальных доходов по итогам 2018 года — это без учета единоразовой компенсации пенсионерам в 2017. С учетом компенсации — падение 0,4%...