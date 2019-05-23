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Линия прямого обмана

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В.Путин на прямой линии: «Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться». Вот график реальных доходов населения России.

Линия прямого обмана


Искореженный, подогнанный вверх вашим Росстатом, г-н президент. И все равно именно «сейчас» мы видим новый виток падения реальных доходов — в I квартале 2019 они сократились еще на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Из-за повышения пенсионного возраста, налогов, скачка цен. Никакого восстановления.

Да и 0,1% роста реальных доходов по итогам 2018 года — это без учета единоразовой компенсации пенсионерам в 2017. С учетом компенсации — падение 0,4%...

Линия прямого обмана


СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 21.06.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Линия прямого обмана
==============================
"ФАШИЗМ ЕСТЬ ЛОЖЬ, ИЗРЕКАЕМАЯ БАНДИТАМИ".
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
Кто имеет уши слышать, да слышит!



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7

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 21.06.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Помните харя писал про мороженое - Серебряный снег - в мешочках - по 1 кг и по 0,5.
Так вот - Тимка мне часто его покупает. И примерно дней 10 назад он принес в очередной раз. а на нем написана цена 280 руб.(килограммовый).
Спустя дня 3-4 приносит снова - и на нём уже написана цена - 310руб.
Ну то есть - +10%. За неделю!
Помню, что до крымнаша мы его покупали по 170-190р.
То есть - +63% - но это повышение лет за 3-5.
Мясо. Свинину без кости в ОКее(мираторговскую) окорок по акции в конце апреля - перед майскими праздниками. когда мясо для шашлыка дорожает - мы взяли по 189 рублей. В этом году - ниже 229р - по акциям цену не снижали.
То есть - за ОДИН год - +21%
По остальным продуктам - тоже значительное повышение. но точных цифр не помню. поэтому врать не стану. Чеки стала собирать только с декабря из ОКея - сравню цены тоже в декабре.
ВСЕ товары теперь в ОКее берем ТОЛЬКО по акциям - то есть со скидкой в 20-50%, включая мыльно-рыльное. Меняю из-за этого даже свои "пристрастия" - например зубную пасту Колгейт "чистая мята" - не получается взять. поскольку акций на нее уже нет давненько. Купили пасту LG - perioe - она хоть и без скидки. но 150грамм примерно 160-170р. выгодно и фирма заслуживающая доверия. поскольку они в 1947 году и начинали именно с подобной продукции. как это ни удивительно)))

Perioe – это натуральная и безопасная зубная паста , бренд №1 на рынке в Корее.
Производитель - концерн LG Household &HealthCare.
LG – известный производитель электроники и бытовой техники начинала свою деятельность именно с производства косметических средств – зубного порошка и крема в далеком 1947 году.



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3

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  • Участник
  •  
  • 3 | 21.06.2019, 11:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12468 | Рейтинг: -1909,2
Кухарка, ты начала зарабатывать на рекламе?
И разве на этом сайте участникам разрешена реклама товаров, магазинов, услуг участникам? Это уже вопрос к админу этого сайта.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 21.06.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Тебя взъёбывает, херней? Или по привычке доносительством занимаешься, стукачок?



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 21.06.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.06.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64487 | Рейтинг: +12183,4
Тебя взъёбывает, херней? Или по привычке доносительством занимаешься, стукачок?
==========================
Куха верь: Это отребье еще будет валяться у тебя в ногах, и говорить что его неправильно поняли...



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1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 21.06.2019, 12:19 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
Помните харя писал про мороженое - Серебряный снег - в мешочках - по 1 кг и по 0,5.
Так вот - Тимка мне часто его покупает. И примерно дней 10 назад он принес в очередной раз. а на нем написана цена 280 руб.(килограммовый).
Спустя дня 3-4 приносит снова - и на нём уже написана цена - 310руб.
-------------

Привет, радость моя! Опять помянула меня ВСУЕ ( не где, а как, - понимаешь, Всуе, слитно, да? К вопросу о твоей невъебе...грамотности)

Спасибо, день начался весело.

Ты чо, серьезно это заметила, разницу в 30 рублей? На мороженом?

Я не знаю даже, сколько мои сигареты стоят точно, обычно прикладываешь карту, хватаешь пакет с покупками, и топаешь дальше, даже чек не беру.

Да, у тебя все ли норм, мне кажется ты сегодня опять несколько перевозбуждена с утра.



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3

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  • Участник
  •  
  • 7 | 21.06.2019, 12:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12468 | Рейтинг: -1909,2
4 | 21.06.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64488 | Рейтинг: +12183,4

Тебя взъёбывает, херней? Или по привычке доносительством занимаешься, стукачок?
________________________________________________
Ага. По привычке.
Вот, доношу администратору этого сайта, сколько правил ты нарушила двумя своими комментариями.
Причём, заметь, строгих запрещений, установленных администратором.
Хочется посмотреть, как будет выполнять и требовать выполнение правил от других пользователей сайта сам администратор.

Итак, выдержка из правил этого сайта. Можно сказать, выдержка из конституции этого сайта:

На нашем сайте нужно вести себя уважительно ко всем посетителям. Запрещены оскорбления по отношению к участникам, это всегда лишнее. Если есть претензии - обращайтесь к администраторам или модераторам, воспользуйтесь личными сообщениями. (Нарушено).

Оскорбление посетителей считается у нас одним из самых тяжких нарушений и строго наказывается администраторами. У нас строго запрещен расизм и религиозные высказывания. (Нарушено)

На сайте СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:

1. Использовать в качестве имени пользователя адреса сайтов, а также нецензурные выражения и слова. (Нарушено)

3. Использовать ненормативную лексику, грубые выражения по отношению к собеседнику, оскорблять национальные или религиозные чувства собеседников. (Нарушено)

6. Размещать или создавать сообщения рекламного характера. (Нарушено)



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 21.06.2019, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
6 | 21.06.2019, 12:19 | Автор: Harrison

Еб-анутым нет покоя,
Е-банутым нет покоя.
Никакого нет покоя вообще.
Песенка такая...

В комменте написано черным по-русски:
На упаковке было написано!!! Добавлю - черным маркером. Крупно. И не обратить на это внимание я не могла.

То. что ты не обращаешь внимания на цены - говорит о твоей алкгольной деменции и маргинальности. Алкаши не могут удерживать в памяти циферки... Аналзировать. в том числе и цены - тоже не могут. Утрачиваются элементарные навыки. Скоро ты и жопу вытирать будешь забывать. Вангую.

Когда иных аргументов нет. начинают придираться к правописанию. Я в курсе. Этим придиркам уже ровно столько. сколько инет существует. То есть - старо, как говно мамонта.



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 9 | 21.06.2019, 12:55 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
Скоро ты и жопу вытирать будешь забывать. Вангую.
-------------

Я подмываюсь, кстати.

Ну ржака седни.



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 21.06.2019, 13:25 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
Когда иных аргументов нет. начинают придираться к правописанию. Я в курсе.
-------

Еще бы! Мало того - хвастаешься этим!

Влезла в чужую беседу на ФБ, и давай там всех поучать.

А сама в ентом деле ни ухом, ни рылом.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 21.06.2019, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ехал и прочиал , что Россия потеряла от санкций 50 млрд долларов .А ЕС 250 млн долларов . И никто не может понять , что ЕС это множество стран работающие на евро и потери , если поделить на каждого, то не так уж много .А для Рашки нужно умножить на 60 ( это рубли) , то получится 300 млрд рублей с начала введения санкций .Вот бляди чё делают .. ненавижу !
Сказано для повышения благосостояния нужно поднять производительность труда ..Так и не понял - это относится к селянам или состоящим на бирже труда. Если на заводах . то нужно всех перевести н3х дневку , а то и на 2х дневку. Во че делают российские тунеядцы- не повышают производительность труда!
И таких множество проблем ..



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1

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  • Гость
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  • 12 | 21.06.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказал , что рубль все укрепляется и укрепляется И благодаря прозорливой политике и мудрости Путина !



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1

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  • Гость
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  • 13 | 21.06.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Укрепляется за счет отложенного спроса , заморозке персий , пособий , урезания всех трат . А потом как пойдет вал обнищания и вот тогда будет девальвация рубля...



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0

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  • Гость
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  • 14 | 21.06.2019, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.06.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64494 | Рейтинг: +12184,2
Помните харя писал про мороженое - Серебряный снег - в мешочках - по 1 кг и по 0,5.
Так вот - Тимка мне часто его покупает. И примерно дней 10 назад он принес в очередной раз. а на нем написана цена 280 руб.(килограммовый).
Спустя дня 3-4 приносит снова - и на нём уже написана цена - 310руб.
Ну то есть - +10%. За неделю!
Помню, что до крымнаша мы его покупали по 170-190р.
______________
"Помню, что до крымнаша мы его покупали по 170-190р."
А я помню, когда Крым был не наш, Путина никто не знал, у власти были только демократы во главе с вечно пьяным ЕБеНем, от которых тащились всякие Ахеджаковы, Кухарки и прочая сволота типа Ганнопольских, то цены удваивались ежеквартально.
Интересно, как это было связано с "крымнаша" и Путиным?
Что бы это значило?



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4

  • # 15 | 21.06.2019, 17:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Участник
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2 | 21.06.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64495 | Рейтинг: +12184,2
Помните харя писал про мороженое - Серебряный снег - в мешочках - по 1 кг и по 0,5.
=====================

мороженое,нашла о чем писать,ты бы шаурму амирана для Путина попробовала бы



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2

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  • 17 | 21.06.2019, 18:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
«А потом позвонили зайчатки — нельзя ли прислать перчатки. А потом позвонили мартышки — пришлите, пожалуйста, книжки…»



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0

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  • Эксперт
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  • 18 | 21.06.2019, 18:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Минфин предложил открыть магазины «для дипломатов».
Покупки там смогут совершать те, кто получит аккредитацию в МИДе.
А вы, холопы, думали, что «элита» и дальше будет ходить в одни магазины с вами и отказывать себе в санкционке?
Ага, щас.
Снова здравствуй, советская «Берёзка».



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  • 19 | 21.06.2019, 18:52 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37620 | Рейтинг: +5525,6
watson_: Как говорил Невзоров, стране поможет лишь одна Прямая Линия - прямая линия на медицинскои осциллографе Пациента №1.



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  • Гость
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  • 20 | 21.06.2019, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девальвацию можно сдержать только отложенным спросом . То бишь не повышать пособия пенсии .зарплаты и прочие выплаты В стране ничего не делать Тогда и рубль станет устойчвым . но бензин все равно будет дорожать энергоносители выгодны только на экспорт. страна опустеет , молодь побежит за бугор где ..,,плотють" . Но такое положение в угоду власть предержащих не будет держаться сколько угодно . Народ доведенный до полного обнищания поднимется .Тогда властям нужно ввести девальвацию своей валюты , признать что просто выпускали фартики инарод повелся на эти бумажки Но цена будет равна стоимости бумаги.купюры.Девальвация пока невыгодна - ведь народ спросит весьма строго и им придется оправдываться . Второго Кириенко уже не будет. Может Сахипзадовна возьмет на себя эту роль ...Не знаю..



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