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По дорогам Башкирии на машине, а не на «крузаке»

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 42819 | Комментарии: 14
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Жители Благовещенского района предложили проехаться врио главы Башкирии Радию Хабирову по их дорогам на легковой машине, а не на «крузаке». Они записали видео, опубликованном на Youtube-канале «Информационный Благовещенск», в котором видно, как трясется машина при езде на таких трассах.

По дорогам Башкирии на машине, а не на «крузаке»


На кадрах местные жители продемонстрировали дорогу Танайка-Кушкуль, которая вся в ямах, закиданных камнями и буграх, напоминающих дорожных полицейских, идущих вдоль дороги. У людей только один вопрос: «Как по таким дорогам ездить?»

При этом на трассе есть впадины, которые приходится объезжать. К тому же, их затапливают лужи и даже непонятно, насколько они глубокие.

Автомобилистам приходится ехать по центру дороги, потому что по бокам она небезопасна.

Нету дорог, встречка едет, не знаю, как выехать отсюда, машину убиваю, – делится опытом местный водитель.

Накануне Радий Хабиров отчитался о том, что ямочный ремонт в Башкирии завершен на 80%. Уточним, что подразумевался ремонт во дворах жилых домов.

При этом он обещал проследить судьбу каждой требующей ремонта дороги Башкирии.

ПроУфу
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  • 1 | 24.06.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про башкирсие дороги
Рассказать – не хватит слов…
Как места вокруг – убоги,
Будто строят для врагов.

Вёрсты, вёрсты, как по минам,
Поминуя всуе бога.
Жаль, нема моя машина,
Ох, поведала бы много!

Как тряслась от кочки к кочке,
Силу всю, собрав кобылью…
Мат стоял бы в каждой строчке,
Но та повесть бала б былью.

Как ухаб сменяла яма,
Грязь колёсами мешала,
Как петляла там, где прямо,
ПДД как нарушала…

Ну, а как не нарушать ей,
Коль дымилось, аж сцепленье.
Будто адово исчадье,
Не дорога – направленье.



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  • Эксперт
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  • 2 | 24.06.2019, 09:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30128 | Рейтинг: -700,8
на машине, а не на «крузаке»
----------------
крузак - что, уже не машина? Недомашина?



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  • Участник
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  • 3 | 24.06.2019, 10:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12471 | Рейтинг: -1909
На кадрах местные жители продемонстрировали дорогу Танайка-Кушкуль, которая вся в ямах, закиданных камнями и буграх, напоминающих дорожных полицейских, идущих вдоль дороги. У людей только один вопрос: «Как по таким дорогам ездить?»
_____________________________________________
По этой дороге не ездил, наверное, есть и хуже.
На неделе смотался в Илишевский район, а ещё через несколько дней в Чекмагушевский. М-7 - прекрасная дорога. Особенно в Кушнаренковском районе. И чистота. Вдоль дорог мусор не валяется, всё зеленеет, едешь, места красивые. Ляпота. В Чекмагушевском районе дорога от М-7 до Чекмагуша немного похуже, но тоже без ям, без выемок.
И ремонт дорог делают.
У нас много плохих дорог, но делают, не отнять. Потихоньку они становятся лучше. Хоть и очень медленно.
Меня, например, злит не только качество дорог, но и то, что нормально разметку нанести не могут. Боковые разметки отсутствуют на многих дорогах. По центру линии нанесут и всё.



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  • Участник
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  • 4 | 24.06.2019, 10:01 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12471 | Рейтинг: -1909
Пару лет назад проехал по центральной улице Белебея. Ощущение, что дорогу бомбила авиация. В этом году, уже нормально.



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  • 5 | 24.06.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.06.2019, 09:42 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30128 | Рейтинг: -700,7
на машине, а не на «крузаке»
----------------
крузак - что, уже не машина? Недомашина?
_____________________
не тупи, не идёт тебе...и юнг еще плюсует . чё, такие бестолочи, разжёвывать надо? или дурачком прикинувшись- живётся спокойнее?
турк



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  • 6 | 24.06.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не тупи, не идёт тебе...и юнг еще плюсует . чё, такие бестолочи, разжёвывать надо? или дурачком прикинувшись- живётся спокойнее?
турк
------------------------------
Ты не на зулию с юнгом наезжай, а на автора заголовка. Или ты тоже скажешь что крузак не машина? Крузак дорогая машина и ремонт обходится дороже, чем ремонт калины.



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  • 7 | 24.06.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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6й еще один тупой
турк



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  • 8 | 24.06.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что вы федеральную дорогу М 7 сравниваете местными дорогами вы заежайте в с. Кушнаренково посмотрите там улицы одну улицу отримантировали а остальные все разбитые отримантировали где заежают чиновники из администрации главы региона. Интересно когда в наш район приедит г-н Хабиров. Поставил в наш район главой района человека который не может разлечить рожь от пшеницы ну это просто капец. Еще хочется спросить у Хабирова вы когда писали указ чтобы в тех районах где проводится сабантуй не продовать водку, а что этот указ не косался местным чиновникам наш первый зам главы района напился что пошел в запой пять дней пил и попал в больницув реанимацию где ему хотели провести экстриную помощь а потом уаезли г. Уфу как говорят друга вашего Баширова.



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  • 9 | 24.06.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В весенне-осеннюю распутицу танки Гудериана не могли формировать клинья.
Наступало затишье. И лишь отважные конники делали фрицам секир башка.



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  • 10 | 24.06.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк еще одна кухарка, выходит лишь бы оскорбить.



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  • 11 | 24.06.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64519 | Рейтинг: +12184,8
Вот то самое видео. которое даже ПроУфу застремалось опубликовать - с дорогой(назвать таковую можно лишь условно).

И самое смешное - там свежая разделительная полоса - прямо между ям.

https://www.youtube.com/watch?v=4haM6zHGNhw&feature=share&fb
clid=IwAR1O03l0sNhnYBABxRS8T1EqWt32Ot-LRiy_E_2KSJzuYw7cjMxCN
UDbeUs

короткая ссылка
http://haa.su/P3f/



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  • 12 | 24.06.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.06.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк еще одна кухарка, выходит лишь бы оскорбить.
___________________
не тупи и никто тебя оскорБлять не будет. кстати заметь , ни Юнг, ни Туганова не оскорбились -понимают, что хню сморозили . и тока жалкий и убогий, лишенный Богом (а мож родителями) масла в голове аноним ,пытается доказать - статья неправильная ,потому, что Крузак тож машина.
чем великолепен РЯ ? говоришь - "на )(ер надо" или "на )(ер не надо" -суть то выражения не меняется и смысл остается тот же. также как никого не будет волновать какой знак ты поставишь в слове зае..ёшься, твердый или мягкий- суть не поменяется
турк



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  • 13 | 24.06.2019, 14:59 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37627 | Рейтинг: +5525
93 | 24.06.2019, 11:15 | Автор: ИрекЕ
Публикации: 100 | Комментарии: 7843 | Рейтинг: -554,1
Я хотел сказать стих , но какой это стих, этот просто сказ о блуде, и в целом о блуде здешней шоблы.
Но повторюсь, всё же молодца Кухерка, что отмардасила оченно этого суччатого Юнга. А он всё же мужского рода?

============================================================

Напрасно стараешься. ИрекЕ, я с педиками не дружу!



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  • 14 | 24.06.2019, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.06.2019, 09:42 | Автор: Зулия

крузак - что, уже не машина? Недомашина?
==========================================
Нее , это перемашина !



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