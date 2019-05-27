По дорогам Башкирии на машине, а не на «крузаке»

Жители Благовещенского района предложили проехаться врио главы Башкирии Радию Хабирову по их дорогам на легковой машине, а не на «крузаке». Они записали видео, опубликованном на Youtube-канале «Информационный Благовещенск», в котором видно, как трясется машина при езде на таких трассах.На кадрах местные жители продемонстрировали дорогу Танайка-Кушкуль, которая вся в ямах, закиданных камнями и буграх, напоминающих дорожных полицейских, идущих вдоль дороги. У людей только один вопрос: «Как по таким дорогам ездить?»При этом на трассе есть впадины, которые приходится объезжать. К тому же, их затапливают лужи и даже непонятно, насколько они глубокие.Автомобилистам приходится ехать по центру дороги, потому что по бокам она небезопасна.Нету дорог, встречка едет, не знаю, как выехать отсюда, машину убиваю, – делится опытом местный водитель.Накануне Радий Хабиров отчитался о том, что ямочный ремонт в Башкирии завершен на 80%. Уточним, что подразумевался ремонт во дворах жилых домов.При этом он обещал проследить судьбу каждой требующей ремонта дороги Башкирии.