На кадрах местные жители продемонстрировали дорогу Танайка-Кушкуль, которая вся в ямах, закиданных камнями и буграх, напоминающих дорожных полицейских, идущих вдоль дороги. У людей только один вопрос: «Как по таким дорогам ездить?»
При этом на трассе есть впадины, которые приходится объезжать. К тому же, их затапливают лужи и даже непонятно, насколько они глубокие.
Автомобилистам приходится ехать по центру дороги, потому что по бокам она небезопасна.
Нету дорог, встречка едет, не знаю, как выехать отсюда, машину убиваю, – делится опытом местный водитель.
Накануне Радий Хабиров отчитался о том, что ямочный ремонт в Башкирии завершен на 80%. Уточним, что подразумевался ремонт во дворах жилых домов.
При этом он обещал проследить судьбу каждой требующей ремонта дороги Башкирии.
ПроУфу
Оригинал публикации
По дорогам Башкирии на машине, а не на «крузаке»
Раздел: Новости | Просмотры: 42819 | Комментарии: 14