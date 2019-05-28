Евгения Куцуева: «Выборы в Башкирии проводят дебютанты, а участвуют в них реваншисты»

Евгения Куцуева – блогер, журналист. Из facebook. Отойдите, работают профессионалы Случайная фраза в трейлере фильма, мне так понравилась, что я решила с неё пост про #ВыборыБашкирия2019 и начать.Я много читаю, беседую, анализирую, поделюсь рядом моментов, на которые лично я обращаю внимание:Ситуация в стране изменилась, рейтинг одобрения деятельности президента упал до минимума, от Единой России открещиваются, Шиес, Поморье-не помойка, Голунов, Сквер, ежегодное намеренное игнорирование самых острых вопросов на «прямой линии» в этом году привело к самым низким, с момента 2014, просмотрам этой линии, а дизлайки, там где не отключили возможность комментирования, зашкаливали. Вопрос у всех был один, можно даже в пять букв уложить: «КОГДА?».Страновые условия изменились, но в регионе, в Башкортостане, пытаются делать вид, что нас всех это не касается. Именно это игнорирование «изменения вводных» будет фатальной ошибкой.Эти выборы первые, дебют для многих людей.Для Хабирова — он ждал этого 10 лет, для Сидякина — он не ждал, но ему отвечать за результаты, для Урала Кильсенбаева — тут с места в карьер, внутренняя политика 4-х миллионного региона, для Рустема Ахмадинурова — Единая Россия рушится, и погребёт его под собой (это составляет предмет моей печали), для Илоны Макаренко — выбор между лояльностью и законностью.Зубров, мастодонтов нет — ни Аббаса Галлямова, ни Даниля Азаматова, ни даже бывшего руководителя ЦИК РБ Хайдара Валеева.Спецы, вроде уважаемого мной Альберта Феликсовича Галина из Управления общественно-политического развития, находятся в положении когда сложно донести крупицы здравого смысла.Итого: проводят выборы дебютанты, участвуют в них реваншисты.Про реваншистов. Реванш — основной мотив для половины из 11 выдвинутых кандидатов, у каждого свой и по своему поводу.Не зная изнутри и не владея инсайдерской информацией, я могла бы подумать, что так совпало, но нет, поле зачищают специально.Из нового, появилось странное явление, я назову его «мода на испанский стыд», когда делаешь не ты, а стыдно тебе. И каждый раз инфоповод по уровню глупости должен по нарастающей превышать предыдущий.Врио и пара десятков приближённых продолжает процесс «капсулирования», замкнутости самих на себя, где создаётся некий мир, в котором все хорошо, люди смотрят на этот дивный мир с удивлением, ни себя не находя в нем, ни отражения этой радости и перспектив в своей повседневности.Старые методички. «Работа со средами», согласно «календарному плану», а меж тем, год уже не 2003, и не 2009, за 10 лет все поменялось, выросли люди без страха подчинения «байскому окрику».Зачистка поля конкурентов показывает ПОЛНУЮ неуверенность в возможности показать Кремлю достойный, на взгляд Кремля/Старой площади/Москвы/кураторов, кому как нравится, называйте, результат. Этому я была удивлена очень и очень сильно. Этой неуверенности.На что сейчас обращать внимание и что это значит:Кто пройдёт муниципальный фильтр — 100% спойлер, технический кандидат, согласованный чтобы только не одна единственная фамилия была написана в этом бюллетене «референдума».Нет выездов кандидатов в районы и вы не видите процесса сбора подписей, а потом, бац, и есть все 454 и правильно оформленные (кто хоть раз собирал, поймёт, что оформление- это отдельная история и надо сразу закладывать процент брака и больший, чем 5%) смотрите пункт 1.Что даёт такой состав кандидатов? «сушат явку» или работают на ее рост? Я думала об этом долго, пока пришла к выводу, что технология «среди фриков и наш ничё» будет, и будет отыгрываться сценарий, который мы уже по нотам выучили за 19 лет, но в выборах другого уровня из разряда: «А кто кроме него?»Вся, абсолютно вся коммуникация и в СМИ и соцсетях будет подспудно нести этот тезис про «безальтернативность победителя».Что мы увидим:Испанский стыд для тех, кто понимаетЦирк, для тех, кто не в темеМолчание и печаль от тех, кто рассчитывал на измененияМогут ли быть неожиданности?Да.Притом на любом из уровней.«Линии разлома» вижу так:«Местные — Красногорские»Разлом элит, которые будут вредить изнутри и публичить компромат и не просто публичить, а жёстко, через уголовные дела на ближайшее окружение Хабирова.«Имитационщики — реалисты»Разрыв между обещаниями и реальностью воплощения будет стремительно и катастрофически нарастать.«Молчуны — активисты»Карьер в Сибае, Шиханы — БСК, привлечённые инвестиции и реальные, нечистоплотность ближайшего окружения. И ещё много тем мы увидим и услышим.У чему это приведёт, основных сценариев три:«Всех нагнут, процент дадут»«Упс, что-то пошло не так»«Вмешательство провидения» в виде изменения планов Кремля из-за ухудшения ситуации в регионе, с опорой на цифры, доказывающие нелюбовь башкортостанцев к кандидату-фавориту от власти. Пример, отставка главы Ингушетии сегодня.Я, конечно, предпочитаю сценарий «все рады, счастливы и довольны», и мы выбрали главу региона в честных, открытых, конкурентных выборах, и я уверена, что так и будет.. в 2024 году. А пока...Мы продолжаем следить за развитием событий и писать.