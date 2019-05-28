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Евгения Куцуева: «Выборы в Башкирии проводят дебютанты, а участвуют в них реваншисты»

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Евгения Куцуева – блогер, журналист. Из facebook. Отойдите, работают профессионалы Случайная фраза в трейлере фильма, мне так понравилась, что я решила с неё пост про #ВыборыБашкирия2019 и начать.

Евгения Куцуева: «Выборы в Башкирии проводят дебютанты, а участвуют в них реваншисты»


Я много читаю, беседую, анализирую, поделюсь рядом моментов, на которые лично я обращаю внимание:

Ситуация в стране изменилась, рейтинг одобрения деятельности президента упал до минимума, от Единой России открещиваются, Шиес, Поморье-не помойка, Голунов, Сквер, ежегодное намеренное игнорирование самых острых вопросов на «прямой линии» в этом году привело к самым низким, с момента 2014, просмотрам этой линии, а дизлайки, там где не отключили возможность комментирования, зашкаливали. Вопрос у всех был один, можно даже в пять букв уложить: «КОГДА?».

Страновые условия изменились, но в регионе, в Башкортостане, пытаются делать вид, что нас всех это не касается. Именно это игнорирование «изменения вводных» будет фатальной ошибкой.

Эти выборы первые, дебют для многих людей.

Для Хабирова — он ждал этого 10 лет, для Сидякина — он не ждал, но ему отвечать за результаты, для Урала Кильсенбаева — тут с места в карьер, внутренняя политика 4-х миллионного региона, для Рустема Ахмадинурова — Единая Россия рушится, и погребёт его под собой (это составляет предмет моей печали), для Илоны Макаренко — выбор между лояльностью и законностью.

Зубров, мастодонтов нет — ни Аббаса Галлямова, ни Даниля Азаматова, ни даже бывшего руководителя ЦИК РБ Хайдара Валеева.

Спецы, вроде уважаемого мной Альберта Феликсовича Галина из Управления общественно-политического развития, находятся в положении когда сложно донести крупицы здравого смысла.

Итого: проводят выборы дебютанты, участвуют в них реваншисты.

Про реваншистов. Реванш — основной мотив для половины из 11 выдвинутых кандидатов, у каждого свой и по своему поводу.

Не зная изнутри и не владея инсайдерской информацией, я могла бы подумать, что так совпало, но нет, поле зачищают специально.

Из нового, появилось странное явление, я назову его «мода на испанский стыд», когда делаешь не ты, а стыдно тебе. И каждый раз инфоповод по уровню глупости должен по нарастающей превышать предыдущий.

Врио и пара десятков приближённых продолжает процесс «капсулирования», замкнутости самих на себя, где создаётся некий мир, в котором все хорошо, люди смотрят на этот дивный мир с удивлением, ни себя не находя в нем, ни отражения этой радости и перспектив в своей повседневности.

Старые методички. «Работа со средами», согласно «календарному плану», а меж тем, год уже не 2003, и не 2009, за 10 лет все поменялось, выросли люди без страха подчинения «байскому окрику».

Зачистка поля конкурентов показывает ПОЛНУЮ неуверенность в возможности показать Кремлю достойный, на взгляд Кремля/Старой площади/Москвы/кураторов, кому как нравится, называйте, результат. Этому я была удивлена очень и очень сильно. Этой неуверенности.

На что сейчас обращать внимание и что это значит:

Кто пройдёт муниципальный фильтр — 100% спойлер, технический кандидат, согласованный чтобы только не одна единственная фамилия была написана в этом бюллетене «референдума».

Нет выездов кандидатов в районы и вы не видите процесса сбора подписей, а потом, бац, и есть все 454 и правильно оформленные (кто хоть раз собирал, поймёт, что оформление- это отдельная история и надо сразу закладывать процент брака и больший, чем 5%) смотрите пункт 1.

Что даёт такой состав кандидатов? «сушат явку» или работают на ее рост? Я думала об этом долго, пока пришла к выводу, что технология «среди фриков и наш ничё» будет, и будет отыгрываться сценарий, который мы уже по нотам выучили за 19 лет, но в выборах другого уровня из разряда: «А кто кроме него?»

Вся, абсолютно вся коммуникация и в СМИ и соцсетях будет подспудно нести этот тезис про «безальтернативность победителя».

Что мы увидим:

Испанский стыд для тех, кто понимает

Цирк, для тех, кто не в теме

Молчание и печаль от тех, кто рассчитывал на изменения

Могут ли быть неожиданности?

Да.

Притом на любом из уровней.

«Линии разлома» вижу так:

«Местные — Красногорские»

Разлом элит, которые будут вредить изнутри и публичить компромат и не просто публичить, а жёстко, через уголовные дела на ближайшее окружение Хабирова.

«Имитационщики — реалисты»

Разрыв между обещаниями и реальностью воплощения будет стремительно и катастрофически нарастать.

«Молчуны — активисты»

Карьер в Сибае, Шиханы — БСК, привлечённые инвестиции и реальные, нечистоплотность ближайшего окружения. И ещё много тем мы увидим и услышим.

У чему это приведёт, основных сценариев три:

«Всех нагнут, процент дадут»

«Упс, что-то пошло не так»

«Вмешательство провидения» в виде изменения планов Кремля из-за ухудшения ситуации в регионе, с опорой на цифры, доказывающие нелюбовь башкортостанцев к кандидату-фавориту от власти. Пример, отставка главы Ингушетии сегодня.

Я, конечно, предпочитаю сценарий «все рады, счастливы и довольны», и мы выбрали главу региона в честных, открытых, конкурентных выборах, и я уверена, что так и будет.. в 2024 году. А пока...

Мы продолжаем следить за развитием событий и писать.

Эхо Москвы - Уфа
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  • Гость
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  • 1 | 26.06.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Линии разлома» вижу так:
«Местные — Красногорские»
===========================
А я так: Здравомыслящее население - и рахимовские вороны во главе с радием.



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  • Эксперт
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  • 2 | 26.06.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64525 | Рейтинг: +12184,3
О каких "выборах" речь? Ну да - политтехнолог Хабиров отрабатывает иллюзию выборов - не впервой. Он лучший в этом деле и даже не ученик. а учитель.
Но - протоколы уже заготовлены, по каждому УИКу, даже не сомневайтесь. Практически калька с невыборов марта 2018 +/-1-2% к результату пуйла. Далее - соответственно -Кутлугужину(Грудинину), или Сухареву отдадут второе место, остальные - КсенииСобчаки - статпогрешность.

Список претендентов вот - но не всех зарегистрируют:
1 Барабаш Владимир Валериевич 09.09.1980 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Республике Башкортостан выдвинут
2 Гайсина Зульфия Рифовна 03.06.1980 Башкирское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" выдвинут
3 Игнатьев Юрий Викторович 04.11.1976 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан выдвинут
4 Кадыров Рафис Фаизович 07.06.1955 Башкортостанское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" выдвинут
5 Кобзев Владимир Юрьевич 29.09.1969 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Башкортостан выдвинут
6 Кутлугужин Юнир Галимьянович 25.04.1958 БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" выдвинут
7 Молокин Алексей Владимирович 20.07.1986 БАШКИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ выдвинут
8 Саитова Рамиля Хамитьяновна 16.07.1966 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Республики Башкортостан выдвинут
9 Сухарев Иван Константинович 10.06.1978 БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ выдвинут
10 Тимасова Сания Ахсановна 30.12.1987 Башкортостанское региональное отделение Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" выдвинут
11 Хабиров Радий Фаритович 20.03.1964 Башкортостанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" выдвинут
____________________________________
Не повезло СРАдию с фамилией - последний в списке....



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  • Гость
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  • 3 | 26.06.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женя-погремушка, яркая снаружи, пустая внутри, всегда трещит сильнее всех. Давно ли сама вышла из категории - льстивых угодниц и подобострастных прихвостней?
Она бывает то лисой, то жар-птицей, а то и навозной мухой. Весь секрет заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим..



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  • Гость
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  • 4 | 26.06.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женя, ну не печальтесь вы так за всяких ахмадинуровых.
Ей богу, валлахи-билляхи! Да посадите вместо них мартышек каких-нибудь и результат выборов будет такой же. При нынешнем административном ресурсе и полном равнодушии народонаселения к этому маскараду цифры нарисуют какие надо. Так что ваша печалька выглядит несколько наигранно. Лучше добавьте блинов... и выжмите лежа раз ...цать, глядишь и разум прояснится.



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 26.06.2019, 12:14 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1793 | Рейтинг: +488,7
1. Статья как бы со знанием дела написана. Но...

2. Но, не решается Куцуева написать о сути режима веника единых прутиков, да еще и под корпорацией вчк, да еще и с нацлидером на троне в 20 лет. Да еще и с имитацией депутатского корпуса, назначенного списками в АП и вчк.

3. Нет и не бывает выборов при подобных режимах. Только спецоперации.
С полным контролем института выборов, 95% протоколов - на Заказ, явка - как прикажут, так сделают. Силовики и все виды погон, и суды - все прикроют.

4. То есть, статья - не о сути событий. Не решилась правду написать Куцуева.



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  • Гость
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  • 6 | 26.06.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.06.2019, 12:14 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1793 | Рейтинг: +488,7
1. Статья как бы со знанием дела написана. Но...

2. Но, не решается Куцуева написать о сути режима веника единых прутиков, да еще и под корпорацией вчк, да еще и с нацлидером на троне в 20 лет. Да еще и с имитацией депутатского корпуса, назначенного списками в АП и вчк.

3. Нет и не бывает выборов при подобных режимах. Только спецоперации.
С полным контролем института выборов, 95% протоколов - на Заказ, явка - как прикажут, так сделают. Силовики и все виды погон, и суды - все прикроют.

4. То есть, статья - не о сути событий. Не решилась правду написать Куцуева.
_____________________
Вы хотите сути событий? Пожалуйста!
После бандитской приватизации 1990-х в России господствует крупный монополистический капитал, который везде и всюду расставляет своих ставленников: "Современная государственная власть – это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии", - было написано ещё в 1848 году в "Манифесте коммунистической партии" (Прочтите, кстати, вам полезно). Что-то изменилось?
Крупные монополии или полностью сливаются с государством, или делегируют во власть своих лоббистов. Если человек случайно окажется во власти и будет делать что-то неугодное крупному капиталу, его просто уберут, причём могут устранить просто физически.
Яблочники в 1990-е поддержали укрепление в России буржуазного строя, поэтому сейчас им и вам не следует постоянно ныть про выборы-невыборы и "режим веника единых прутиков": оказались вы лохами, неспособными предвидеть развитие событий, честно признайтесь в этом и больше не мельтешите перед глазами людей.
Никакой демократии и честных выборов при власти монополистической буржуазии не может быть в принципе!



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 26.06.2019, 13:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7941 | Рейтинг: +2047
"Ситуация в стране изменилась, рейтинг одобрения деятельности президента упал до минимума, от Единой России открещиваются..."

-Это очевидно. Тут грех не согласится.

Далее:
"Страновые условия изменились, но в регионе, в Башкортостане, пытаются делать вид, что нас всех это не касается. Именно это игнорирование «изменения вводных» будет фатальной ошибкой."

-Т.е. откровенно, прямым текстом... С точки зрения Куцуевой пришло время массового "переобувания" для всех жаждущих влиться во власть, или кормится от неё.

Кто-бы сомневался!
Наблюдаем и подавляем рвотные рефлексы...



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