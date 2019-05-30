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Радий Хабиров: «Надо перестать изучать насильно башкирский»

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 25346 | Комментарии: 17
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Радий Хабиров объяснил, каким должен быть настоящий башкир. Он также заявил, что нужно перестать изучать башкирский язык насильно.

Радий Хабиров: «Надо перестать изучать насильно башкирский»


В Уфе проходит заседание V Всемирного курултая башкир. На нем выступил и врио главы республики Радий Хабиров. Он поделился своим видением на то, каким должен быть настоящий башкир.

Башкир должен быть умным, как писатель и драматург Мустай Карим, статным, как российская телеведущая Ляйсан Утяшева, современным, как музыкант Элвин Грей, сильным, как боксер Венер Галиев, – приводит его слова корреспондент ProUfu.ru c места событий.

Врио главы Башкирии также уточнил, что для воспитания таких личностей в республике будут созданы рабочие места и подходящие условия труда.

Вместе с тем он заявил о строительстве Научного центра мирового уровня.

При этом Радий Хабиров пояснил, что любой житель республики вправе считать себя башкиром. Он уверен, что «надо перестать изучать насильно башкирский». По его словам, жителям республики нужно объединиться и прекратить «внутриэлитные» конфликты.

Мы обязаны сохранить язык. Часто приходится слушать, что башкирский нуждается в защите. Да, нуждается. Но защиты от политиканств и искусственного деления на башкир и небашкир. В корне неверно, когда башкира списывают со счетов, когда он немного неправильно говорит. Нам нужна стратегия, вокруг которой мы объединимся, – уверен врио главы Башкирии, он добавил, что и сам подтянет знание башкирского языка.

К слову, Радий Хабиров также рассказал и о проблемах с контрафактным алкоголем. Глава региона уверен, что «жизни и здоровье людей дороже прибыли», поэтому нужно остановить продажи нелегальной спиртосодержащей продукции.

ПроУфу
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  • 1 | 28.06.2019, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это я понимаю! ТВЕРДО И ЧЕТКО!

Молодец, показал кто есть кто. Сможет работать на благо республики!



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  • 2 | 28.06.2019, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позиция Радия вызывает уважение. Понятно что его спустили сверху, но видно что он не будет националистом как Муртаза, а значит можно будет спокойно жить и работать в Башкирии



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  • 3 | 28.06.2019, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Не ожидал такого курултая. Порадовал!



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  • 4 | 28.06.2019, 17:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64574 | Рейтинг: +12188,2
ПИ-ЗД-ОБОЛ!!!!!! Популлист!

С БЯкой вопрос решили без тебя, а вот в твою бытность в АП РБ при Муртазе - БЯКУ как раз и насаждали - при чем активнейшим образом в 2007 году(напомню - выпи-здил его Муртаза в 2008-ом), когда обязали ВСЕХ учить накуй никому не нужную БЯку, даже башкирам - во всяком случае в том виде. в котором ее преподавали.



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  • 5 | 28.06.2019, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкир должен быть умным, как писатель и драматург Мустай Карим, статным, как российская телеведущая Ляйсан Утяшева, современным, как музыкант Элвин Грей, сильным, как боксер Венер Галиев, – приводит его слова корреспондент ProUfu.ru c места событий.

Врио главы Башкирии также уточнил, что для воспитания таких личностей в республике будут созданы рабочие места и подходящие условия труда. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А кто из выше перечисленных трудится на производстве? Очень Опытный



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  • 6 | 28.06.2019, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соседка трудится учительницей башкирского языка в гимназии. Когда при ХРЗ пошло сокращение часов и кадров, она бросив маленького ребёнка, убежала на работу. Как бы не потерять работу. Потому что больше ничего делать не умеет. Вот если бы также умела преподавать русский язык и литературу, как это было раньше, сидела бы ровно на заднице дома и кормила грудного малыша. Резюме. Языковед должен знать и другие государственные языки



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  • 7 | 28.06.2019, 21:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
Он также заявил, что нужно перестать изучать башкирский язык насильно.

На нем выступил и врио главы республики Радий Хабиров. Он поделился своим видением на то, каким должен быть настоящий башкир.
===
Его бы устами да мёд пить. )))

Про становое избирательное законодательство с местными заморочками лучше б рассказал. Чем эти бумажки, по содержанию, от расизма отличаются?



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  • 8 | 28.06.2019, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все это полумера ,любой язык должен изучаться добровольно в том числе и русский . Если он такой востребованный и престижный как доказывают некоторые товарищи тогда вам нечего беспокоиться .



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  • 9 | 28.06.2019, 22:25 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
8 | 28.06.2019, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован

Все это полумера ,любой язык должен изучаться добровольно в том числе и русский .
===
Вообще русский язык не учите. Вам, за это, русские только "СПАСИБО" скажут.



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  • 10 | 28.06.2019, 22:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Радий Хабиров ...заявил, что нужно перестать изучать башкирский язык насильно..."
===
а русский ежедневно по много часов это добровольно.
хотя термин "насильное" изучение Б/Я сам по себе неверен и неуместен. К тому же это антиКонституционное заявление, соответственно г-н Путин, за антиКонституционное действо обязан проивлечь к ответственности Радия.
Кстати это гарантия от превращения Радия в очередного Тевкелева!



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  • 11 | 28.06.2019, 22:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лечись вдум ,есть жесткие ограничения в школьной программе . В том то и дело что сыте что многие откажутся изучать русский язык ,многие просто мечтают свалить из России им нужны другие языки .



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  • 12 | 28.06.2019, 22:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
11 | 28.06.2019, 22:33 | Автор: Не зарегистрирован
===
МилАй, русским вообще плевать на каком языке кто балакает.

Главное - русские дети должны учиться по полной программе российского образовательного стандарта, а все остальные - могут мечтать об чём угодно.



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  • 13 | 28.06.2019, 22:52 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
10 | 28.06.2019, 22:32 | Автор: Не зарегистрирован

"Радий Хабиров ...заявил, что нужно перестать изучать башкирский язык насильно..."
===
а русский ежедневно по много часов это добровольно.
===
Да, дураки какие-то записали в Конституции обязательное среднее образование.

Поэтому, вы бедолаги, мучаетесь с русским языком, который сами добровольно выучили и прёте в русскоязычные школы за-ради аттестата.



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  • 14 | 28.06.2019, 23:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть ли жизнь на Марсе или нет ,без разницы Рашка не жилец .



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  • 15 | 28.06.2019, 23:23 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
14 | 28.06.2019, 23:09 | Автор: Не зарегистрирован

Есть ли жизнь на Марсе или нет ,без разницы Рашка не жилец .
===
Ага, и первой, всякая разная красно-книжная мелочь в осадок выпадет и язык свой откинет.

Только как засушенные гербарии в музеях под стеклом и сохранится.



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9 | 28.06.2019, 22:25 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38524 | Рейтинг: +6471,2
8 | 28.06.2019, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован

Все это полумера ,любой язык должен изучаться добровольно в том числе и русский .
===
Вообще русский язык не учите. Вам, за это, русские только "СПАСИБО" скажут.
====================
это нет так: пока не упразднят ЕГЭ по русскому языку никакой добровольности учения ряки нет.
напомним - русская грамматика входит в пятерку самых низкокачественных грамматик мира.
Обязательность ЕГЭ по ряке - инструмент для поддерживания не русских России в искусственной отсталости,
и не только:
даже сами 95% русских не в состоянии освоить собственную грамматику,и это факт.



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  • 17 | 28.06.2019, 23:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
16 | 28.06.2019, 23:29 | Автор: Иннокентий Иванов

Все это полумера ,любой язык должен изучаться добровольно в том числе и русский .
===
Вообще русский язык не учите. Вам, за это, русские только "СПАСИБО" скажут.
====================
это нет так: пока не упразднят ЕГЭ по русскому языку никакой добровольности учения ряки нет.
===
Вы ж сами прёте в школу за аттестатом.

Требования для получения аттестата - единые для всех.
Если вас чёта не устраивает., то чего вы так мучаетесь?

Давно бы нарисовали в стане свой нац аттестат и все дела.



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