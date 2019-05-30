Радий Хабиров: «Надо перестать изучать насильно башкирский»

Радий Хабиров объяснил, каким должен быть настоящий башкир. Он также заявил, что нужно перестать изучать башкирский язык насильно.В Уфе проходит заседание V Всемирного курултая башкир. На нем выступил и врио главы республики Радий Хабиров. Он поделился своим видением на то, каким должен быть настоящий башкир.Башкир должен быть умным, как писатель и драматург Мустай Карим, статным, как российская телеведущая Ляйсан Утяшева, современным, как музыкант Элвин Грей, сильным, как боксер Венер Галиев, – приводит его слова корреспондент ProUfu.ru c места событий.Врио главы Башкирии также уточнил, что для воспитания таких личностей в республике будут созданы рабочие места и подходящие условия труда.Вместе с тем он заявил о строительстве Научного центра мирового уровня.При этом Радий Хабиров пояснил, что любой житель республики вправе считать себя башкиром. Он уверен, что «надо перестать изучать насильно башкирский». По его словам, жителям республики нужно объединиться и прекратить «внутриэлитные» конфликты.Мы обязаны сохранить язык. Часто приходится слушать, что башкирский нуждается в защите. Да, нуждается. Но защиты от политиканств и искусственного деления на башкир и небашкир. В корне неверно, когда башкира списывают со счетов, когда он немного неправильно говорит. Нам нужна стратегия, вокруг которой мы объединимся, – уверен врио главы Башкирии, он добавил, что и сам подтянет знание башкирского языка.К слову, Радий Хабиров также рассказал и о проблемах с контрафактным алкоголем. Глава региона уверен, что «жизни и здоровье людей дороже прибыли», поэтому нужно остановить продажи нелегальной спиртосодержащей продукции.