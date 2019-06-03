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Отгуляли на природе, распугали животных и оставили горы мусора

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В Башкортостане после празднования республиканского праздника "Торатау йыйын" возле шихана Торатау в Ишимбайском районе остались кучи мусора.

Отгуляли на природе, распугали животных и оставили горы мусора


Фотографии последствий разлетелись по социальным сетям, сообщают "Аргументы и факты".

— Праздник закончился, музыка отзвучала, погасли огни лазерного шоу. Первые солнечные лучи показали, что оставили после себя люди…, — написал очевидец.

— Там были мусорные контейнеры? И люди всё равно бросали где попало? Если что, меня там не было, сама в шоке, — написала жительница региона в комментариях под постом врио главы Башкортостана Радия Хабирова.

Как пишет издание, вероятно, на мероприятии не хватило мусорных контейнеров.

Праздник йыйын прошел в республике 29 июля. На мероприятии присутствовали врио главы республики Радий Хабиров с супругой, выступали многочисленные творческие коллективы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.07.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему не дежурил региональный мусорный оператор? Только деньги собирать умеют.



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  • 2 | 02.07.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как пишет издание, вероятно, на мероприятии не хватило мусорных контейнеров.
=============================
Да не контейнеров не хватало, а элиментарной, национальной Культуры!!!!
Что нельзя было складывать СВОЙ мусор в пакетик, и в конце концов увезти с собой, и выбросить в ближайшую мусорку?!
Ведь основная масса приглашенных были из районов сраны башкир а какая там культур-мультур не мне Вам рассказывать...



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  • Гость
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  • 3 | 02.07.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.07.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован

Как пишет издание, вероятно, на мероприятии не хватило мусорных контейнеров.
==========
Да не контейнеров не хватало, а элиментарной, национальной Культуры!!!!
Что нельзя было складывать СВОЙ мусор в пакетик, и в конце концов увезти с собой, и выбросить в ближайшую мусорку?!
Ведь основная масса приглашенных были из районов сраны башкир а какая там культур-мультур не мне Вам рассказывать...
============
караван идёт со скоростью самого медленного верблюда!



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 02.07.2019, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Совершенно верно, 2 | 02.07.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован!

на мероприятии не хватило мусорных контейнеров.
__________________________________________
Воспитанные, совестливые люди - отнесли бы мусор к контейнеру, даже не зная. что они переполнены - просто сложили бы мусор рядом в пакетах. еще и тщательно завязав их. чтобы ветром не раскидало. Или загрузили в машину. в маршрутку. на которых приехали.
Получается. что на всемирный 5-й курултай понаехало аульное быдло. которые привыкли мусорить даже у себя в личном подворье.
СТЫДНО, господа башкиры! ПОЗОР ВАМ!



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  • Начинающий
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  • 5 | 02.07.2019, 11:12 | Автор: назарий
    Публикации: 0 | Комментарии: 10 | Рейтинг: -1
Здесь живёт косуля , лось , заяц, тетерева были раньше. Утка сидит на болотцах.Теперь уже были.



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  • 6 | 02.07.2019, 12:13 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 200 | Рейтинг: +11,4
Там, где радий, там и мусор. Ещё Сибай и будет Камбарка.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 02.07.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уровень самосознания народа находится на самой низкой точке . П...бол кац больше бы сделал для своего народа если бы просто собирал вокруг себя мусор .



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1

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  • Эксперт
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  • 8 | 02.07.2019, 12:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
Вау, попортили святую гору

Артур Тимербулатов 9 июн 2019 в 21:58
На вершине Торатау сегодня бравые ребята из ООО "ТСК" устанавливали флагшток, разворотили полгоры.мусор и остатки цемента надумали убирать только после неоднократных замечаний.

https://www.facebook.com/domikasa/posts/2826954510679117?__t
n__=-R

Victor Fox

Какие то Сволочи вчера на шихане ТОРАТАУ выкопали яму! В Яме установили "Флагшток".

Предлагаю!
Найти Подонков и наказать по полной программе!
....................
Ринат Фаткуллин С Минэкологии РБ согласовано не было.
На самом деле, на территории памятника запрещена любая деятельность, которая может привести к нарушению целостности памятника или потере его эстетического вида, а также ухудшению условий произрастания растительности. «Гора Тратау» является комплексным памятником природы республиканского значения с 1965 года

Инспектора Стерлитамакского ТУ уже выезжают на место, все зафиксируют и начнут работ

Зулия Туганова "ухудшению условий произрастания растительности"
- обязать лиц, ухудшивших условия произрастания растительности, произвести рекультивацию нарушенного участка. Заложить дерном.
Всего делов-то территория размером 1х1 м, то есть размером в один квадратный метр.

Зулия Туганова
"нарушению целостности памятника"
Ямка размерами 1х1х1 м способна нарушить целостность памятника размером - вы не подскажете, какой размер данного памятника?
Если высота памятника 280 м, ширина у подножья около 800 м.
Я не сильна в геометрии, помогите вычислить площадь поверхности и объем памятника . И сопоставить с размером нанесенного ущерба.
Я полагаю, примерно как маленькая царапинка на теле слона, слон сам не заметил бы.



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  • Гость
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  • 9 | 02.07.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.07.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уровень самосознания народа находится на самой низкой точке . П...бол кац больше бы сделал для своего народа если бы просто собирал вокруг себя мусор .
______________
Быдлоооооо
турк



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  • 10 | 02.07.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!!!!!!

Врио главы Башкирии сегодня на оперативке в правительстве РБ заявил, что праздник, впервые состоявшийся недавно у подножия Торатау, отныне объявляется традиционным и будет проводиться ежегодно.

Ну полный ПИСЕЦ !!!!



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  • 11 | 02.07.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко вас, завистников - без роду , без племени. Да, не было и не будет у вас таких мероприятий , где 30-50 тысяч (данные официальные) присутствующих просто радовались жизни, веселились....... Было классно!!!

Странно было бы, если бы не было мусора))) Кстати волонтеры к обеду все убрали))



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