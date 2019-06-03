Отгуляли на природе, распугали животных и оставили горы мусора

В Башкортостане после празднования республиканского праздника "Торатау йыйын" возле шихана Торатау в Ишимбайском районе остались кучи мусора.Фотографии последствий разлетелись по социальным сетям, сообщают "Аргументы и факты".— Праздник закончился, музыка отзвучала, погасли огни лазерного шоу. Первые солнечные лучи показали, что оставили после себя люди…, — написал очевидец.— Там были мусорные контейнеры? И люди всё равно бросали где попало? Если что, меня там не было, сама в шоке, — написала жительница региона в комментариях под постом врио главы Башкортостана Радия Хабирова.Как пишет издание, вероятно, на мероприятии не хватило мусорных контейнеров.Праздник йыйын прошел в республике 29 июля. На мероприятии присутствовали врио главы республики Радий Хабиров с супругой, выступали многочисленные творческие коллективы.