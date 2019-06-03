Фотографии последствий разлетелись по социальным сетям, сообщают "Аргументы и факты".
— Праздник закончился, музыка отзвучала, погасли огни лазерного шоу. Первые солнечные лучи показали, что оставили после себя люди…, — написал очевидец.
— Там были мусорные контейнеры? И люди всё равно бросали где попало? Если что, меня там не было, сама в шоке, — написала жительница региона в комментариях под постом врио главы Башкортостана Радия Хабирова.
Как пишет издание, вероятно, на мероприятии не хватило мусорных контейнеров.
Праздник йыйын прошел в республике 29 июля. На мероприятии присутствовали врио главы республики Радий Хабиров с супругой, выступали многочисленные творческие коллективы.
Идель.Реалии
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Отгуляли на природе, распугали животных и оставили горы мусора
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