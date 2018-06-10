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Сухарев снова дуркует?

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Кандидат на должность главы Башкортостана от ЛДПР, депутат российской Госдумы Иван Сухарев потребовал закрыть границу с Грузией, запретить туда денежные переводы, а также ввести запрет на продажу грузинского вина в России. Свое заявление депутат сделал на пленарном заседании Думы.

Сухарев снова дуркует?


Иван Сухарев был одним из членов российской делегации, прибывшей в Грузию для участия в работе Межпарламентской ассамблеи православия.

Видео:



Возглавлявший делегацию депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов открыл ассамблею, восседая в кресле спикера грузинского парламента, что привело к возмущению и бурным протестам: сперва — оппозиции в зале парламента, а потом и многочисленной общественности на улицах Тбилиси и других городов страны. Российская делегация вынуждена была свернуть работу и срочно покинуть страну. Кремль, назвав протесты "антироссийской кампанией", запретил с 8 июля полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских — в Россию. Роспотребнадзор заявил, что усилит контроль за поступающими в страну грузинскими винами. Однако, некоторым депутатам в российской Думе этого показалось мало.

— Такие агрессивные действия в отношении России недопустимы, мы должны дать им жесткий ответ. Уже был дан ответ, но надо пойти дальше, чтобы они поняли — нам нельзя плевать в лицо. Закрыть границу, запретить переводы с территории России на территорию Грузии и, конечно же, запретить продажу грузинского вина. И, может быть, пойти еще дальше, но пока только экономически. Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России, — заявил Иван Сухарев.

По сообщению башкирских СМИ, в первые дни после заявлений о прекращении авиасообщения, некоторые туристические агентства в республике приостановили продажу туров в Грузию. Другие агентства этого делать не стали, поскольку авиакомпании Belavia, Air Astana и "Турецкие авиалинии" предлагают рейсы с пересадками соответственно в Минске, Астане и Стамбуле. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways", выполнявшая с апреля нынешнего года прямые рейсы Уфа – Тбилиси, теперь предлагает башкирским туристам лететь в столицу своей страны через Ереван.

К тому же, большинство людей, планировавших посетить Грузию, намерены были это сделать либо на личном автотранспорте, либо взяв автобусный тур.

Судя по многочисленным постам в блогосфере и публикациям в СМИ, уфимцы, мягко говоря, скептически относятся к утверждениям российской пропаганды о возможных опасностях пребывания в Грузии и больше доверяют сообщениям своих знакомых и друзей, которые сейчас находятся в стране.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 03.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кандидат на...главы Башкортостана от ЛДПР, деп Госдумы...потребовал закрыть границу с Грузией, запретить...продажу грузинского вина в России...Кремль,., запретил...полеты
===
это подтверждение публикации на УЖ что есть сводная ПЖиВ из ЕР, ЛДПР, КП РФ и других сателлитов!

Народ, не забывай к 08.09.2019 сказку про Красную шапочку где коллективный страшный зубастый волк рядится в униформу бабушки!!!



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  • Гость
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  • 2 | 03.07.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакая путинская пропаганда неизменит моего мнения о грузинах как об древней, добропорядочной, гостиприимной нации.
А у всех этих "депутатов", пытающихся поссорить народы, нет национальности, это все путинские шавки, преданные своему хозяину и лающие по его команде "фас"



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3

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  • Эксперт
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  • 3 | 03.07.2019, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37646 | Рейтинг: +5523,6
Мне кажется, этот Ваня мудак и долбоёб! А Вам?



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5

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  • 4 | 03.07.2019, 10:50 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30197 | Рейтинг: -702,9
Наталья НАРОЧНИЦКАЯ: «Мы поступили согласно нашим интересам

после признания Президентом России независимости Абхазии и Южной Осетии, «КП» задала вопросы Наталье Нарочницкой

- Что мы потеряли бы, не вмешавшись в конфликт?

- У нас через год было бы десять Бесланов, потом наконец полыхнул бы весь Кавказ. Украина и Грузия немедленно бы вступили в НАТО.
Процесс распада пошел бы через Поволжье до Урала.
Нас бы просто оттеснили на северо-восток Евразии, и Черное море мы бы больше не увидели.

Так что мы поступили совершенно правильно, согласно нашим жизненным интересам.

Мы с полным правом вступились за народ, который был лишен свободного волеизъявления, мы защитили своих граждан и доказали всему миру, что Россия не пешка, а серьезная фигура, народ, населяющий Россию, един, а ее армия боеспособна.

- Есть ли у Запада рычаги влияния на Россию? Нам грозят санкциями, стоит ли их бояться?

- У нас больше рычагов влияния, и Запад это прекрасно понимает.
Набор санкций в кавычках, который на Западе обсуждается, - это такая чушь! «Восьмерка» - это всего лишь VIP-клуб. Если в нем не будет страны, от которой зависит очень много, «восьмерка» потеряет смысл.

ВТО - весьма сомнительная организация, оттого мы так долго колебались. В чем-то от вступления в ВТО мы получили бы выгоду, но существенная часть нашей экономики, наоборот, проиграла бы.



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0

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  • Гость
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  • 5 | 03.07.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.07.2019, 10:19 | Автор:

Никакая путинская пропаганда неизменит моего мнения о грузинах как об древней, добропорядочной, гостиприимной нации.
А у всех этих "депутатов", пытающихся поссорить народы, нет национальности, это все путинские шавки, преданные своему хозяину и лающие по его команде "фас"
=================================================
Не все так однозначно . Разве не видел ролик , где
грузинская толпа бьет корреспондента РФ ?
Или в угаре интернационализма , иногда можно прощать
шовинистов ?



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3

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  • 6 | 03.07.2019, 10:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30197 | Рейтинг: -702,9
"Возглавлявший делегацию депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов открыл ассамблею"
-------------------------------
Коммунист Гаврилов открыл Православную ассамблею !
Дожили!



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  • 7 | 03.07.2019, 11:00 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 202 | Рейтинг: +11,3
5-ой. Не коммунист, а "КПРФофовец".



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  • 8 | 03.07.2019, 11:01 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37646 | Рейтинг: +5523,6
Мне кажется, этот Ваня мудак и долбоёб!

И Нарочницкая тоже! А Вам?



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  • 9 | 03.07.2019, 11:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30197 | Рейтинг: -702,9
7 | 03.07.2019, 11:00 | Автор: Альберт Я
Не коммунист, а "КПРФофовец".
--------------------
вроде КПРФ расшифровывается как коммунистическая партия. А вступивший в партию по умолчанию считается коммунистом.

Так же как Сухарев - либералом и демократом.



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  • 10 | 03.07.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.07.2019, 11:08 | Автор: Зулия

вроде КПРФ расшифровывается как коммунистическая партия. А вступивший в партию по умолчанию считается коммунистом.

Так же как Сухарев - либералом и демократом.
================================================
Судят мужика за самогоноварение. Он говорит - "Да не варил я
самогон!!!!"
Судья возражает - "Как это так "не варил" когда при обыске у вас
обнаружен самогонный аппарат!" Мужик орет -
"Ну и что? Самогон-то я не варил" -"Нет, варил, раз аппарат имеете!"
Мужик махнул рукой и говрит -
" ну, тогда уж и за изнасилование судите."
Все в шоке. -
"А вы что, кого-то изнасиловали?" - "Нет, но аппарат имеется" !!



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  • 11 | 03.07.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Иван. Тем более - Сухарев (не Мокров же). Раз православного братства с грузинами не получается, надо брататься с абхазами. Пардон, они кажись мусульмане. Ну и черт с ними. Будем брататься с католиками Венесуэлы. Как никак они тоже христиане. С китайцами сложнее. Хотя... Прищурил глаза - и алга!



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  • 12 | 03.07.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оставлять эту провокацию, а это несомненно была провокация Грузии перед возможным возвращением РФ в ПАСЕ, без ответа никак нельзя! Мы не зависим от Грузии - это она во многом зависит от нас, что и показывают дальнейшие события! Это они должны биться за наш рынок, а мы и без них спокойно проживём! Посмотрим как они после 2021 года дёргаться начнут, после предъявления Турцией территориальных претензий к ним, к кому побегут за защитой! Дядя Сэм ведь не будет за них впрягаться, что уже и показали события 2008 года! Очень Опытный



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  • 13 | 03.07.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.07.2019, 10:50 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30197 | Рейтинг: -703,1
Наталья НАРОЧНИЦКАЯ: «Мы поступили согласно нашим интересам
...
ВТО - весьма сомнительная организация, оттого мы так долго колебались. В чем-то от вступления в ВТО мы получили бы выгоду, но существенная часть нашей экономики, наоборот, проиграла бы.
===
ВТО нормальная организация! Но она своим производством продукции бьёт по никчемным руководителям и никчемным владельцам средств производства, но это не затрагивает интересы рос народа, а наоборот, освобождает от их гнёта!!!



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1

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  • 14 | 03.07.2019, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64678 | Рейтинг: +12199,7
Ванька - пуйлосос и сволочь!

А теперь отвечу вот этому мудаку и гандону:

5 | 03.07.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
=================================================
Не все так однозначно . Разве не видел ролик , где
грузинская толпа бьет корреспондента РФ ?
Или в угаре интернационализма , иногда можно прощать
шовинистов ?
_________________________________
Такого ролика в природе не существует - или давай ссылку. сссука!!!!

Я видела ролик. где да - чуть не уе-бали пуйлососок. выдающих себя за СМИ-ТВ. но муж хозяйки турагенства, ГРУЗИН, заступился за них(и не только он - там и женщина призывает прекратить потасовку), призвав своих соотечественников не чинить насилия! И его соотечественники - послушно отступилиь!!!
Вот тут есть это видео:
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-gruzii-pobili-propagand
istov-putina-konflikt-popal-na-video.htm



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  • 15 | 03.07.2019, 13:59 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1308 | Рейтинг: +341,5
Да не пропадет Грузия без путиноидов. А типа отдыхать придется в грязных сочах и крымах.



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  • 16 | 03.07.2019, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64678 | Рейтинг: +12199,7
Хватило же наглости у пуйлососов - припереться в страну. у которой они отжали 20% территории - да еще учить с высоких трибун, как Христа любить - подставить другую щёку!

Не захотели адекватные грузины(за исключением коррумпированных воров в законе - грузинской мечты) - и вышвырнули Ваньку вместе с остальными из Грузии!

Очень уважаю грузин! Это не армяшки и азеры, которых в России(СССР) всегда презирали за их поганое поведение, особенно по отношению к женщинам.
Грузины - люди с высочайшим достоинством! В основной массе. Говно и там встречается, но значительно реже.



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3

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  • 17 | 03.07.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.07.2019, 13:46 | Автор: Кухарка

Не все так однозначно . Разве не видел ролик , где
грузинская толпа бьет корреспондента РФ ?
Или в угаре интернационализма , иногда можно прощать
шовинистов ?
_________________________________
Такого ролика в природе не существует - или давай ссылку. сссука!!!!

Я видела ролик. где да - чуть не уе-бали пуйлососок. выдающих себя за СМИ-ТВ. но муж хозяйки турагенства, ГРУЗИН, заступился за них(и не только он - там и женщина призывает прекратить потасовку), призвав своих соотечественников не чинить насилия! И его соотечественники - послушно отступилиь!!!
Вот тут есть это видео:
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-gruzii-pobili-propagand

istov-putina-konflikt-popal-na-video.htm
==============================================
Видео: зверски избитому толпой в Грузии российскому парапланеристу оказывают помощь
ren.tv
видео партнёра
10 июня 2018

22 июня
Корреспондент телеканала Станислав Бернвальд рассказал в эфире *России 24.
В Грузии возбудили дело после нападения на российских журналистов / Новости от...
yandex.ru
22 июня



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  • 18 | 03.07.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9-ой. Только расшифровывается. И всё.



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  • 19 | 03.07.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.07.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.07.2019, 10:50 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30197 | Рейтинг: -703,1
Наталья НАРОЧНИЦКАЯ: «Мы поступили согласно нашим интересам
...
ВТО - весьма сомнительная организация, оттого мы так долго колебались. В чем-то от вступления в ВТО мы получили бы выгоду, но существенная часть нашей экономики, наоборот, проиграла бы.
===
ВТО нормальная организация! Но она своим производством продукции бьёт по никчемным руководителям и никчемным владельцам средств производства, но это не затрагивает интересы рос народа, а наоборот, освобождает от их гнёта!!!
_____________________
"ВТО нормальная организация! Но она своим производством продукции бьёт по никчемным руководителям и никчемным владельцам средств производства, но это не затрагивает интересы рос народа, а наоборот, освобождает от их гнёта!!!"
Ты давно бухаешь, что до белки допился и бред несёшь?
Себестоимость одной и той же продукции из-за кучи факторов в разных странах разная. Обычно эта разница при международной торговле регулируется пошлинами. Если это не регулировать, то предприятия с более высокой себестоимостью товара разорятся и закроются, а отечественные товары будут вытеснены импортными более дешёвыми.
Наивы вроде тебя этому радуются, забывая, что чтобы что-нибудь купить, надо сначала что-то продать и заработать деньги, а если предприятия разоряются и нет работы, то на что ты будешь покупать даже дешёвый импорт? Про налоги, поддерживающие социальную сферу, можно и не говорить - иностранные производители их не платят.
ВТО выгодна в основном транснациональным компаниям и очень узкому кругу российских экспортёров, пролоббировавших это решение.



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2

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  • 20 | 03.07.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь в РФ не смогут насладиться знаменитым минассали.



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