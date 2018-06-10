Сухарев снова дуркует? ...

Кандидат на должность главы Башкортостана от ЛДПР, депутат российской Госдумы Иван Сухарев потребовал закрыть границу с Грузией, запретить туда денежные переводы, а также ввести запрет на продажу грузинского вина в России. Свое заявление депутат сделал на пленарном заседании Думы.Иван Сухарев был одним из членов российской делегации, прибывшей в Грузию для участия в работе Межпарламентской ассамблеи православия.Видео:Возглавлявший делегацию депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов открыл ассамблею, восседая в кресле спикера грузинского парламента, что привело к возмущению и бурным протестам: сперва — оппозиции в зале парламента, а потом и многочисленной общественности на улицах Тбилиси и других городов страны. Российская делегация вынуждена была свернуть работу и срочно покинуть страну. Кремль, назвав протесты "антироссийской кампанией", запретил с 8 июля полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских — в Россию. Роспотребнадзор заявил, что усилит контроль за поступающими в страну грузинскими винами. Однако, некоторым депутатам в российской Думе этого показалось мало.— Такие агрессивные действия в отношении России недопустимы, мы должны дать им жесткий ответ. Уже был дан ответ, но надо пойти дальше, чтобы они поняли — нам нельзя плевать в лицо. Закрыть границу, запретить переводы с территории России на территорию Грузии и, конечно же, запретить продажу грузинского вина. И, может быть, пойти еще дальше, но пока только экономически. Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России, — заявил Иван Сухарев.По сообщению башкирских СМИ, в первые дни после заявлений о прекращении авиасообщения, некоторые туристические агентства в республике приостановили продажу туров в Грузию. Другие агентства этого делать не стали, поскольку авиакомпании Belavia, Air Astana и "Турецкие авиалинии" предлагают рейсы с пересадками соответственно в Минске, Астане и Стамбуле. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways", выполнявшая с апреля нынешнего года прямые рейсы Уфа – Тбилиси, теперь предлагает башкирским туристам лететь в столицу своей страны через Ереван.К тому же, большинство людей, планировавших посетить Грузию, намерены были это сделать либо на личном автотранспорте, либо взяв автобусный тур.Судя по многочисленным постам в блогосфере и публикациям в СМИ, уфимцы, мягко говоря, скептически относятся к утверждениям российской пропаганды о возможных опасностях пребывания в Грузии и больше доверяют сообщениям своих знакомых и друзей, которые сейчас находятся в стране.